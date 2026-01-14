Vreme anormală: al treilea cel mai călduros an din istoria observațiilor
Noi.md, 14 ianuarie 2026 21:00
Oamenii de știință spun că anul 2025 a fost al treilea cel mai cald an din istoria observațiilor, din cauza vremii anormale cauzate de încălzirea globală.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru scrie The Guardian.{{836333}}Ianuarie 2025 a devenit cea mai caldă lună din istoria observațiilor, iar din martie pînă în mai temperatura a fost aproape maximă pentru perioada de primăvară. Datele colec
Acum 5 minute
21:30
Metodologiile folosite în procesul de încasare a impozitului pe bunurile imobiliare urmează să fie actualizate, ca primăriile să poată stabili mai corect și mai exact taxele.Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, după ședința Guvernului.„Este o inițiativă demult așteptată de administrațiile publice locale, pentru că impozitele pe bunurile imobiliare sînt în
21:30
Ministerul Educației și Cercetării anunță proiectele cîștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2026. Comisia de evaluare a declarat 35 de proiecte cîștigătoare, pentru care s-a alocat circa 14 milioane lei. {{858680}}Proiectele finanțate vor implica direct tineri, lucrători de tineret, organizații de tineret, consilii de tineret și de elevi, aut
Acum o oră
21:00
21:00
Locuitorii din satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri au rămas parțial izolați după ce feribotul de la Molovata nu mai circulă din cauza stratului de gheață de pe rîul Nistru.Deși cetățenii pot trece prin punctele de control spre regiunea transnistreană, agenții economici care livrează produse alimentare nu pot trece acolo, singura rută pentru ei fiind bacul de la Molovata..Contactat de
21:00
Cea de-a cincea sesiune plenară a celei de-a 20-a Comisii Centrale de Control al Disciplinei a Partidului Comunist Chinez (PCC) s-a încheiat miercuri, la Beijing, lansînd un comunicat, scrie romanian.cri.cn.Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a participat la ședință și a avut un dis
Acum 2 ore
20:30
Joi, pe unele străzi din municipiul Chișinău, va fi oprită livrarea apei potabile, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 16:00, în data de 15 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele adrese:{{858647}}-str. Valea Crucii 10 ; Decebal 6/2 ;Traian 22 ; Dacia 47/2.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi
20:00
În 2025, corporația Apple a devenit producătorul cu cea mai rapidă creștere pe piața mondială a computerelor personale.Conform datelor companiei analitice Omdia, livrările globale de PC-uri și laptopuri au crescut cu 16,4%, ajungînd la 28 de milioane de unități.{{856968}}Principalul motor al creșterii Apple a fost cererea crescută pentru MacBook Air, relatează Noi.md, cu referire la calibe
20:00
Potrivit datelor vamale, valoarea totală a importurilor și exporturilor Chinei în anul 2025 a ajuns la 45.470 miliarde de yuani, marcînd o creștere de 3,8% față de anul precedent, scrie romanian.cri.cn.Exporturile s-au ridicat la 26.990 miliarde de yuani, în creștere cu 6,1%, în timp ce importurile au totalizat 18.480 miliarde de yuani, cu un avans de 0,5%. Astfel, comerțul exterior al Chinei
Acum 4 ore
19:30
Colectivul Primăriei Ialoveni a felicitat soții Vladimir și Tatiana Zagorodniuc cu frumosul jubileu de familie ”nunta de aur”, marcînd 50 de ani de la momentul în care au decis să-și unească destinele și să clădească o familie.Cu acest prilej, Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, în numele administrației publice locale și tuturor ialovenenilor, i-a felicitat pe omagiații cu sărbătoarea f
19:30
Executivul a aprobat astăzi regulamentele sanitare privind produsele din tutun și cele conexe, dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora.Noile reguli prevăd stabilirea unor formate standardizate de notificare și raportare pentru produsele de tutun, dar și introducerea unor norme detaliate de aplicare a prevederilor legale privind prevenirea accesului minor
19:00
Mai mulți angajați ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” au fost audiați, în contextul scandalului cu eliberarea frauduloasă a diplomelor. Precizarea a fost făcută de către ministrul Sănătății, Emil Ceban.Oficialul și rectorul USMF a precizat că nu cunoaște detalii despre ancheta din România, dar responsabilii din cadrul instituției au transmis autorităț
19:00
Inspectorii de mediu din raionul Rezina au întreprins, recent, mai multe razii în teren, pentru a întări controlul asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier și pentru a verifica dacă se ține cont de legislația de mediu.Potrivit Inspectoratului Pentru Protecția Mediului, în urma verificărilor, au fost descoperite cîteva încălcări cu identificarea infractorior.{{857908}}Potrivit In
18:30
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Danemarcei să se „care” din Groenlanda și să o facă „de urgență”.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd o postare a lui Trump pe propria sa rețea socială, Truth Social.„NATO, spune Danemarcei să se care de acolo imediat! Două echipaje trase de cîini nu vor face față. Doar SUA pot face asta. Anul trecut, serviciile daneze de informații a preînt
18:30
Folosirea reţelelor de socializare dăunează grav sănătăţii mintale a adolescenţilor, în special, a fetelor, consideră agenţia de securitate sanitară din Franţa, unde autorităţile doresc să interzică folosirea acestor reţele de către tinerii utilizatori, aşa cum a procedat recent Australia.Într-o perioadă în care multe ţări iau în considerare măsuri care să reglementeze accesul pe Facebook, Ins
18:30
Întreruperea comunicațiilor radio timp de opt ore în aeroporturile grecești, săptămîna trecută, care a dus la anularea, întîrzierea și redirecționarea zborurilor, a fost parțial cauzată de utilizarea unei tehnologii de comunicații învechite.Acest lucru este menționat în raportul privind rezultatele anchetei incidentului, citat de Reuters.{{857393}}Comisia guvernamentală care a anchetat inc
18:00
În Moldova, în ianuarie-noiembrie 2025, exportul de mărfuri a constituit 3 miliarde 431,2 milioane de dolari SUA, cu 4,4% mai mult față de perioada corespunzătoare din 2024.Potrivit Biroului Național de Statistică, exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-noiembrie 2025 au constituit 2699,9 milioane dolari SUA (78,7% din total exporturi), fiind în creștere cu 7,9% față de perioada similară
18:00
Ștefan Burghiu, care a părăsit echipa Zimbru, a decis unde va continua cariera.Experimentatul fundaș a devenit jucătorul echipei Real Sireți, care evoluează în Liga 1 și în primăvară va lupta în play-off pentru promovarea în Super Liga, informează Noi.md cu referire la Moldfootball.{{858350}}Reamintim că, potrivit Transfermarkt, Burghiu, în vârstă de 34 de ani, a bifat pentru Zimbru 23
18:00
Guvernul a aprobat astăzi Regulamentul cu privire la procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adîncime și pompe de căldură, un document care modernizează și aliniază cadrul național la cerințele europene în domeniul energiei din surse regenerabile.Noul Regula
18:00
În toate regiunile Rusiei, cu excepția Moscovei și regiunii Moscova va fi limitată angajarea migranților muncitori, scrie publicația Vedomosti, citînd amendamente la lege.Angajarea cetățenilor străini și a apatrizilor va fi posibilă doar prin intermediul unui sistem de recrutare organizată, aflat sub controlul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).Experimentul se va desfășura în perioada 2
18:00
În contextul prognozei de precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, pentru zilele următoare, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să fie prudenți.Astfel, pentru a evita eventuale incidente, Primăria Chișinău îndeamnă cetățenii să utilizeze transportul public, în defavoarea mașinilor personale, iar automobiliștii să nu parcheze pe marginea străzilor, pe trotuare și sub copaci, pentru a ev
Acum 6 ore
17:30
După o pauză de mai bine de două luni, dosarul başcanei Evghenia Guțul și a contabilei fostei formaţiuni "Şor", Svetlana Popan, în care sînt condamnate la închisoare, a fost reluat de Curtea de Apel Centru.Astăzi a avut loc prima şedinţă, cu un nou complet de judecători. Inculpatele, care se află în Penitenciarul 13, au participat la proces prin teleconferinţă. Cele două sînt învinuite de comp
17:30
Transportul rutier internațional de marfă se pomenește cu o nouă criză în regiune, după ce șoferii de TIR din Serbia și Bosnia și Herțegovina au anunțat un protest de amploare.Pe 26 ianuarie, ei spun că vor bloca toate punctele de trecere pentru marfă spre spațiul Schengen, acuzînd că noul sistem european de control aduce piedici la frontieră.{{858686}}Șoferii de camioane din cele două sta
17:30
Termoelectrica S.A. susține că asigurarea căldurii în locuințe și la instituțiile de menire socială rămîne o prioritate, iar buna funcționare a termoficării este asigurată de intervențiile zilnice ale specialiștilor întreprinderii, inclusiv în condiții grele de muncă.Potrivit companiei, angajații intervin operativ pentru a înlătura scurgerile din rețelele termice, iar unele lucrări se fac în ș
17:30
Serghei Lavrov a anunțat că Federația Rusă va continua comerțul cu Iranul în ciuda amenințărilor președintelui american Donald Trump cu atacuri și tarife vamale din partea Statelor Unite.Întrebat despre presiunile SUA asupra Iranului, Lavrov a declarat că Rusia va implementa acorduri bilaterale, adăugînd că nicio putere externă nu poate modifica natura legăturilor dintre cele două țări.{{8
17:30
Întreprinderea Municipală „Asociația de gospodărire a spațiilor verzi” a început, în aceste zile, extragerea stufului din lacurile municipale, o intervenție planificată pentru a preveni extinderea excesivă a vegetației acvatice și pentru a menține echilibrul ecologic.Potrivit întreprinderii, stuful care se răspîndește necontrolat poate reduce nivelul de oxigen din apă și, respectiv, biodiversi
17:00
În perioada 05–09 ianuarie 2026, prin modalități de executare silită, Serviciul Fiscal de Stat a încasat 16 milioane de lei pentru stingerea obligațiilor fiscale ale contribuabililor restanțieri.Totodată, cea mai mare parte a sumei fiind retrasă din conturile bancare (15,80 milioane lei), iar 0,20 milioane lei – din casieriile contribuabililor.{{857410}}Potrivit buletinului informativ, în
17:00
Viața în Republica Moldova rămîne scumpă. Tarifele la servicii continuă să apese asupra bugetelor populației. Cei care merg după cumpărături la Piața Centrală din Chișinău, de exemplu, resimt din plin evoluția prețurilor.Anul trecut, inflația în țara noastră a ajuns la 6,8%, iar produsele alimentare s-au scumpit cu 5,6%. Cele mai mari creșteri de preț au fost înregistrate la fructe și ouă, cu
17:00
Portarul echipei naționale a Moldovei, Emil Tîmbur, s-a alăturat FC „Sheriff” din Tiraspol.Părțile au semnat un contract, iar jucătorul a început pregătirile pentru a doua parte a sezonului.Potrivit serviciului de presă al clubului din Tiraspol, fostul jucător al echipei „Zimbru” Chișinău și-a început cariera profesională la clubul natal, după care a trecut la echipa belarusă „Torpedo” din
16:30
Fie că pornești într-o călătorie de la Paris la Amsterdam, să faci o călătorie de la Los Angeles la San Francisco sau să mergi din Stockholm la Oslo, noul SUV complet electric Volvo EX60 este alături de tine. Cu o autonomie de până la 810 kilometri la o singură încărcare în configurația cu tracțiune integrală — cea mai bună din clasă, depășind chiar și cei mai recent lansați concurenți — EX6
16:30
293 de localități din Republica Moldova vor beneficia de elaborarea, actualizarea sau modernizarea planurilor urbanistice generale.Proiectele de dezvoltare locală în acest sens au fost incluse, astăzi, de către Guvern, în Documentul unic de program pentru anii 2025-2027.Elaborarea planurilor urbanistice generale va contribui la dezvoltarea durabilă a localităților, la asigurarea unei mai b
16:30
Circulația transportului pe podul peste rîul Răuțel, din raionul Fălești va fi redirecționată.Anunțul a fost făcut de Administrația Națională a Drumurilor, care precizează că măsura este luată din cauza pornirii lucrărilor de reparație capitală a podului de pe drumul public național G54 (R16–Răuțel–Pompa–Glinjeni–Catranîc–R16), la km 1,730. După încheierea licitației, antreprenorul ales a înce
16:30
La nodul feroviar din Ocnița, angajații Î.S. „Calea Ferată din Moldova” (CFM) susțin că lucrează în condiții grele și, pe alocuri, nesigure, semnalînd lipsa echipamentelor de protecție, unelte vechi și intervenții realizate fără respectarea riguroasă a normelor de securitate.Nemulțumirile vin pe fundalul șomajului tehnic, al reducerilor salariale și al întîrzierilor la plată, despre care ferov
16:30
Echipa Noi.md, împreună cu Radio Relax, a adunat cele mai frumoase amintiri din copilărie, iar acum pe cei mai apreciați îi premiază.Campania cu aromă de brad a ajuns la final, iar noi sîntem fericiți că am avut parte de istorii colorate încărcate cu multe emoții și sentimente de nostalgie.Iată istoriile cîștigătoare alese de Noi.md care vor primi din partea redacției cîte un beauty box de
16:30
Institutul de Medicină Urgentă (IMU) anunță o creștere a adresărilor în Departamentul de Primiri Urgențe (DPU) în perioada 7–14 ianuarie 2026, pe fundalul condițiilor meteo nefavorabile și al ghețușului de pe trotuare și drumuri.Potrivit instituției, în acest interval au fost înregistrați 780 de pacienți consultați de medicul traumatolog, cei mai mulți prezentîndu-se cu entorse și luxații. Din
16:30
"Maia Sandu, spunînd că ar vota pentru unirea cu România, fiind președinte al statului R. Moldova, este pasibilă de răspundere penală. Ea încalcă jurămîntul prevăzut de Constituția țării noastre". Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii online "Gonța și Morari", notează Noi.md."În decembrie 2024, Maia Sandu depunea jurămîntul de președinte al Republicii Moldova și declara următoarele: "Ju
16:00
Doi bărbați de 49 și 50 de ani, din raionul Ialoveni, sînt cercetați penal pentru braconaj.În urma acțiunilor speciale de investigație și de urmărire penală, polițiștii și procurorii au desfășurat percheziții la domiciliile și în mașinile personale ale suspecților, în localitățile Văsieni și Bardar, de unde au fost ridicate arme deținute ilegal, muniții, sisteme de iluminare adaptate pentru ar
16:00
Israelul rupe legăturile cu șapte agenții ONU, pe care le acuză de rapoarte ostile. Decizia, anunțată de ministrul de Externe Gideon Sa’ar, intră în vigoare imediat și se referă la mai multe structuri ONU cu care Israelul spune că nu mai poate coopera.Ministerul israelian de Externe acuză unele dintre aceste agenții de publicarea unor „rapoarte antiIsrael”, de ignorarea unor fapte grave și de
Acum 8 ore
15:30
Rada Supremă a Ucrainei a prelungit legea marțială și mobilizarea generală cu încă trei luni. Regimul juridic corespunzător va fi în vigoare cel puțin pînă la 3 mai 2026.333 și 312 deputați au votat în favoarea prelungirii legii marțiale și a mobilizării. Aceasta este deja a 18-a prelungire a legii marțiale de la începutul războiului, în februarie 2022.{{858965}}Legea marțială este un regi
15:30
Tot mai mulți contribuabili folosesc MIA Plăți Instant pentru încasări, însă în practică persistă neclarități privind obligația de a folosi echipamentul de casă și de control și de a elibera bonul de casă.Serviciul Fiscal de Stat precizează că, și în cazul plăților instant, eliebrarea bonului rămîne o cerință obligatorie, informeză Noi.md cu referire la Bizlaw.{{857060}}Potrivit Regulament
15:30
Statele Unite trebuie să înceteze să șantajeze Groenlanda, a subliniat Parisul, care a anunțat deschiderea unei misiuni diplomatice în insula arctică, potrivit Reuters.Franța va deschide un consulat în Groenlanda pe 6 februarie, a declarat miercuri ministrul francez de externe Jean-Noel Barrot. Anunțul vine pe fondul tensiunilor generate de dorința anunțată de administrația lui Donald Trump de
15:00
În perioada 5–11 ianuarie, în Republica Moldova au fost raportate 1910 cazuri de infecții acute ale căilor respiratorii superioare, cele mai multe la copii, indicatorul fiind în scădere cu 17% față de săptămîna precedentă.Potrivit Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), în același interval, au fost înregistrate 302 cazuri de gripă sezonieră, cu 17% mai puține comparativ cu săptămîna
15:00
Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că NATO va deveni mai eficient dacă Statele Unite vor obține controlul asupra Groenlandei.Despre aceasta, potrivit „Adevărului European”, el a scris pe rețeaua sa socială Truth Social.Trump a declarat că Groenlanda este necesară SUA pentru „securitatea națională”, iar NATO trebuie să ajute Washingtonul să preia controlul asupra insulei. „Este
15:00
Pe teritoriul fostului cimitir al garnizoanei Armatei Imperiale Ruse din Chișinău, în ultimii ani au loc evenimente care pot fi numite drept o renaștere activă a nazismului și a simbolurilor sale, care încearcă să fie mascate.După cum a remarcat unul dintre liderii mișcării de căutare din Moldova, conducătorul echipei de căutare „August”, Alexei Petrovici, ceea ce se întîmplă în cimitirul menț
14:30
Rada Supremă a votat pentru numirea lui Mihail Fedorov în funcția de ministru al Apărării al Ucrainei.277 de deputați au votat pentru această decizie.Astfel, Rada a reușit, din a doua încercare, să-l numească pe Fedorov șef al Ministerului Apărării. Ieri, la examinarea acestei chestiuni în parlament, nu au fost suficiente voturi, informează Noi.md, citînd RBC-Ucraina.După numirea în fu
14:30
Tînărul boxer moldovean, medaliat la campionatele Moldovei și medaliat cu bronz la campionatul european din 2025 la categoria U23, Cătălin Turcu, a disputat pe 10 ianuarie, la Zaragoza, Spania, al patrulea său meci profesionist împotriva algerianului Youssef Benmehani, care înainte de întîlnirea cu boxerul nostru obținuse trei victorii.Meciul, în categoria de greutate 52 kg, s-a desfășurat con
14:00
Moldovenii cu pașapoarte diplomatice, de serviciu și speciale vor putea călători fără vize în Sultanatul Oman.Guvernul a decis astăzi inițierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului în acest sens, transmite moldpres.{{858326}}Vicepremierul Mihai Popșoi, ministru al Afacerilor Externe, a declarat, la ședința Guvernului, că actualitatea proiectului de Acord este determinată de interes
14:00
Republica Moldova continuă să se ciocnească cu un deficit sever de medici veterinari, evaluat la 200–300 de specialiști, în pofida faptului că tot mai mulți tineri aleg această specializare.Problema este resimțită cel mai puternic în mediul rural, unde lipsa personalului calificat poate pune în pericol sănătatea animalelor și influențează negativ productivitatea din zootehnie, informează Noi.m
14:00
Primul caz a fost înregistrat în amiaza zilei de 13 ianuarie 2026 într-o locuință din satul Trifăuți, raionul Soroca.Aici, un bărbat în vîrstă de 66 de ani a primit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la soba din locuință. În urma cercetărilor efectuate la fața locului, specialiștii IGSU au stabilit că canalul de evacuare a fumului era obturat cu depuneri de funingine, ceea ce a provoc
Acum 12 ore
13:30
Procuratura din Găgăuzia a finalizat urmărirea penală și a expediat în instanța de judecată două cauze penale în privința a trei medici, acuzați de încălcarea din neglijenţă a regulilor şi metodelor de acordare a asistenţei medicale, care a cauzat decesul a doi pacienți.Potrivit materialelor de urmărire penală, decesul primului pacient contaminat cu o boală infecțioasă gravă, a fost condiționa
13:30
Cabinetul de miniștri a aprobat, în ședința de astăzi, noile modificări la regulamentul privind monitorizarea și evidența sistematică a stării apelor de suprafață și a apelor subterane.Totodată, a fost modificat regulamentul referitor la standardele de calitate ale apelor subterane.Scopul principal al acestor modificări este garantarea calității apei potabile pentru cetățeni și gestionarea
