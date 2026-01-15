Acest rîu este cel mai vechi din lume

16:30

Echipa Noi.md, împreună cu Radio Relax, a adunat cele mai frumoase amintiri din copilărie, iar acum pe cei mai apreciați îi premiază.Campania cu aromă de brad a ajuns la final, iar noi sîntem fericiți că am avut parte de istorii colorate încărcate cu multe emoții și sentimente de nostalgie.Iată istoriile cîștigătoare alese de Noi.md care vor primi din partea redacției cîte un beauty box de