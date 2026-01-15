Cursul valutar BNM pentru 15 ianuarie
Noi.md, 15 ianuarie 2026 08:00
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cedat monedei unice europene mai mult de 4 bani, iar dolarului american – aproape 7 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 15 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9036 lei pentru un euro (+4,08 bani) și 17,0905 lei pentru un dolar (+9,72
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
08:00
Statele Unite au anunţat miercuri îngheţarea tuturor procedurilor de vize pentru 75 de ţări, în cadrul luptei împotriva imigraţiei, lansată de preşedintele Donald Trump după revenirea la putere.Printre statele din listă se numără Somalia, Rusia, Iran, Afganistan, Brazilia, Nigeria și Thailanda. Și Republica Moldova este pe listă. Un purtător de cuvînt al Departamentului de Stat a confirmat inf
08:00
Leul moldovenesc a mai slăbit puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cedat monedei unice europene mai mult de 4 bani, iar dolarului american – aproape 7 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 15 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,9036 lei pentru un euro (+4,08 bani) și 17,0905 lei pentru un dolar (+9,72
08:00
În contextul ninsorii, dar și al poleiului care se formează pe străzi, serviciile municipale sînt mobilizate și active în teren pentru prevenire și intervenție, în caz de necesitate, anunță Primăria capitalei, notează Noi.md.Echipele specializate intervin pe principalele artere ale capitalei, pe străzile secundare, precum și pe căile de acces și ieșire din oraș spre suburbii.{{859024}}Se l
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 15 ianuarie sînt:15 ianuarie — a 15-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 350 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:2 15 Sf. Ier. Silvestru, papa Romei. Sf. Cuv. Serafim de SarovCe
Acum o oră
07:30
Astăzi, în Moldova se va instala o atmosferă calmă de iarnă. Cerul va fi variabil, pe arii extinse vor cădea precipitații, predominant sub formă de ninsoare.Pe drumuri se va semnala ghețuș. În cursul nopții și al dimineții izolat se va forma ceață slabă. Vîntul va sufla slab.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -4... -2°C.În centru se așteaptă -6... -4°C, iar în nord termo
Acum 2 ore
07:00
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare informează că a intrat în vigoare noua Metodologie de calcul al pierderilor cauzate de trecerea terenurilor cu destinație agricolă sau destinate fondului forestier la o altă categorie de destinație, aprobată prin Legea nr. 239/2025.Noua metodologie stabilește modul unitar de evaluare a pierderilor suportate ca urmare a scoaterii terenurilor agri
06:30
Victor Marahovschi: „Tarifele înalte din Moldova sînt prețul plătit pentru incompetența altora” # Noi.md
Tarifele ridicate din Moldova sînt prețul plătit pentru incompetența altora. În loc să-și asume responsabilitatea, oamenilor li se vinde filosofia sărăciei: li se explică de ce tarifele sînt ridicate și li se spune că așa trebuie să fie.Această opinie a fost exprimată de juristul Victor Marahovschi, secretarul general al partidului Alianța „MOLDOVENII”.Potrivit acestuia, cel mai stabil luc
Acum 4 ore
06:00
După sărbători, este important să revenim cît mai repede la regimul obișnuit de somn, consideră somnologul rus, Mihail Poluektov.În cadrul unei discuții cu jurnaliștii, el a enumerat cîteva reguli de bază care ajută organismul să se adapteze la programul de lucru.Potrivit medicului, în primul rînd trebuie să ne culcăm la ora obișnuită, chiar dacă la început pare dificil. O altă condiție im
05:30
Peștele-lună, sau opah, este singurul pește cunoscut științei care are sînge cald.El își menține temperatura corpului, inclusiv a inimii, creierului și mușchilor, cu aproximativ 5 grade mai mare decît temperatura apei reci din jur.Acest efect este obținut datorită unei rețele unice de vase sanguine din branhii, care acționează ca un schimbător de căldură cu contra-curent. Sîngele care vine
05:30
Fosta ministră a Justiției, Olesea Stamate, a venit cu un comentariu privind intenția de comasare a Universității din Cahul cu Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM), avertizînd că lipsa unei viziuni clare pentru dezvoltarea regiunilor ar putea deveni „o bombă cu efect întîrziat”.Într-o postare publică, Olesea Stamate a subliniat că fenomenul migrației spre capitală este accentuat de lipsa uno
05:30
Alexandr Stoianoglo: „Tarifele ridicate sînt rezultatul eșecurilor în politica energetică a guvernării” # Noi.md
Anul Nou în Moldova începe cu o scumpire a energiei electrice. Din nou, prețuri europene. Din nou - fără venituri europene, iar acest lucru este rezultatul eșecurilor în politica energetică a autorităților.Această opinie a fost exprimată de fostul procuror general, deputatul în parlament, Alexandr Stoianoglo.El a menționat că nu critică de dragul criticii, dar vorbește despre golurile stru
04:30
"Ați observat că, în sistemul de învățămînt, „reforma” apare cam o dată la cîțiva ani, dar gîndacii din școli, universități și institute par să aibă imunitate la orice schimbare?". Părerea îi aparține fostului ministru al Educației, Corneliu Popovici, notează Noi.md.Fostul ministru al Educației a făcut o postare în contextul știrii din ultimele zile despre căminul studențesc din capitală, unde
Acum 6 ore
04:00
Un vinificator din satul austriac Gobelsburg a descoperit oasele unui mamut lînos în timpul lucrărilor de reparație în beciul de vinuri.Sub stratul de pămînt el a găsit fragmente de oase aranjate compact, aparținînd cel puțin la trei animale.Analiza radiocarbonică a cărbunelui de lemn și a uneltelor de piatră găsite în aceleași straturi indică faptul că mamuții au fost uciși de vînătorii a
03:30
Peste 130 de elevi din țară au participat la evenimentul de totalizare și schimb de bune practici organizat în cadrul Programului de Consolidare a Consiliilor Elevilor.Elevii au împărtășit experiențele din comunitățile lor, prezentînd inițiativele realizate în cadrul programului, provocările întîmpinate și propunerile identificate pentru consolidarea rolului consiliilor elevilor în procesul de
03:00
Cercetătorii de la Universitatea Tehnică din Texas și de la alte institute au relatat într-o publicație din Proceedings of the Royal Society că au descoperit o altă abilitate neobișnuită a furnicilor.Se remarcă faptul că acestea dispun de o tehnică specială pentru a evita blocajele.În cursul cercetărilor, specialiștii au analizat ritmurile de 20 de minute ale furnicilor din specia Leptotho
02:30
Liceul din Colonița completează lista școlilor beneficiare din municipiu, unde au fost implementate proiecte de eficiență energetică. Investitorii principali – Primăria Municipiului Chișinău și Primăria satului Colonița.La toate cele patru blocuri ale instituției școlare au fost schimbate geamurile și ușile exterioare, notează Noi.md.{{855650}}Proiectul a fost susținut financiar de Primări
Acum 8 ore
02:00
Cel mai vechi rîu din lume este considerat rîul Finke (sau Larapinta) din Australia Centrală, a cărui vîrstă este estimată la 300-400 de milioane de ani, ceea ce îl face mai vechi decît dinozaurii.O dovadă-cheie a vechimii sale este o caracteristică unică — așa-numitul drenaj transversal. În loc să ocolească crestele de cuarțit solid MacDonnell, rîul le străbate. Geomorfologii explică acest fe
01:30
Drumarii Regiei „Exdrupo” desfășoară lucrări de plombare a gropilor cu beton asfaltic rece, o soluție tehnologică provizorie utilizată în sezonul rece pentru a menține circulația rutieră în condiții bune.Intervențiile vizează remedierea deteriorărilor apărute din cauza condițiilor meteorologice specifice iernii (îngheț–dezgheț, ninsori, utilizarea materialului antiderapant),{{858642}}Lucră
01:00
Originară din America de Sud, a invadat Africa centrală şi a provocat pagube importante în Statele Unite: reperată în Franţa metropolitană pentru prima dată în 2022, „furnica electrică”, specie exotică invazivă, ameninţă să se prolifereze în contextul fondurilor insuficiente pentru eradicarea ei.Comuna La Croix-Valmer (sud), situată pe malul Mării Mediterane, a fost luată cu asalt de Wasmannia
00:30
Startup-ul din San Francisco, GRU Space, a anunțat planurile de a construi hoteluri pe Lună. Turiștii vor putea beneficia de acestea deja din 2032, se arată pe site-ul companiei.În declarația GRU Space se menționează că, datorită activității SpaceX, costul transportului de mărfuri pe orbită a scăzut semnificativ. Compania se așteaptă ca lansările să continue să se ieftinească din cauza concure
Acum 12 ore
00:00
Piața păpușoiului din Europa începe anul 2026 cu prețuri în creștere, care au ajuns la niveluri comparabile cu cele ale grîului, pe fondul unei oferte mai restrînse și al incertitudinilor geopolitice din regiune.Potrivit analizelor de piață, cotațiile păpușoiului pe Euronext au depășit pragul de 190 euro/tonă pentru contractele cu livrare în martie, într-un context în care disponibilitatea păp
00:00
Producția de automobile din China a ajuns, în anul 2025, la nivelul de 34,53 milioane (+10,4%), iar v înzările la 34,40 milioane unități (+9,4%), fiind menținută poziția de lider mondial pentru al 17-lea an consecutiv, arată datele prezentate de Asociația Chineză a Industriei Automobilelor (CAAM), scrie romanian.cri.cn. Producția și v înzările de mășini electrice au depășit, în 2025, nivelul d
14 ianuarie 2026
23:30
Inspectorii de mediu din Briceni au desfășurat recent mai multe razii în teren, avînd drept scop intensificarea controlului asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier, precum și verificarea respectării legislației de mediu.În cadrul acțiunilor de control, în localitatea Larga au fost identificate tăieri ilegale a patru arbori de specia salcie, fapt ce constituie o încălcare a normelor
23:00
Atentat asupra președintelui Costa Rica: Ce a anunțat serviciul de informații și securitate # Noi.md
Serviciul de informații și securitate din Costa Rica a anunțat că a descoperit un atentat planificat asupra președintelui țării, Rodrigo Chavez, cu cîteva zile înainte de alegerile care vor avea loc la începutul lunii februarie.„Astăzi sînt aici pentru a depune o plîngere penală pe baza informațiilor primite de la o sursă confidențială cu privire la amenințarea la adresa vieții președintelui r
23:00
Președintele american Donald Trump a declarat, într-un interviu acordat publicației The New York Times, că Beijingul consideră Taiwanul drept parte a teritoriului Chinei și că soluționarea problemei Taiwanului depinde de China. Afirmațiile sale au stîrnit atenție în Taiwan, scrie romanian.cri.cnReferindu-se la declarațiile președintelui SUA, purtătorul de cuvînt a Biroului pentru Afacerile Tai
22:30
Tinerii specialiști din Franța și cei din Spațiul Economic European, cu vîrste între 18 și 28 de ani, vor putea desfășura stagii profesionale în țara noastră, în cadrul filialelor companiilor franceze sau partenerilor acestora.Guvernul a aprobat Acordul dintre Moldova și Franța privind Programul de voluntariat internațional în întreprindere, notează Noi.md.{{855483}}Pentru țara noastră, Pr
22:30
Tensiunile din Orientul Mijlociu se intensifică, pe fondul informațiilor apărute în presa internațională potrivit cărora Statele Unite ar putea lansa o lovitură asupra Iranului în următoarele 24 de ore.Doi oficiali europeni au afirmat că probabilitatea unei intervenții militare este în creștere, unul dintre aceștia indicînd că acțiunea ar putea fi declanșată în următoarele 24 de ore. Dinspre I
22:00
În noaptea de miercuri spre joi, meteorologii anunță ninsori. Avertizarea va fi valabilă între orele 01:00 și 06:00.În acest context Direcția Generală Educație, Tineret și Sport a Primăriei Chișinău trecomandă administrațiilor instituțiilor de învățămînt să se pregătească și să aplice măsurile necesare de siguranță.{{859024}}Potrivit atenționării, instituțiile trebuie să: asigure
22:00
Poliția franceză a descoperit în suburbia pariziană Oberville un garaj în care hoții de la Luvru ascundeau bijuteriile. Acesta a fost găsit cu ajutorul camerelor de supraveghere video. Jaful a avut loc pe 19 octombrie 2025. Patru infractori au pătruns în clădirea Luvrului și, după cîteva minute, au plecat de acolo pe două scutere în direcția comunei Ivry-sur-Seine din departamentul Val-de-Marn
22:00
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a afirmat că există posibilitatea ca în unele instituții un angajat să aibă un salariu care depășește 200 de mii de lei pe lună, însă aceste cazuri nu se regăsesc în structurile aflate direct în subordinea Guvernului.Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii „Punctul pe Azi” de la TVR Moldova.{{854911}}„N-am verificat exact persoana și nivelul sa
22:00
Președintele american Donald Trump a declarat recent că dreptul internațional „nu are nicio importanță” pentru el, iar singurul lucru care contează sînt propriile sale standarde morale, scrie romanian.cri.cn.Ca răspuns la această afirmație, purtătorul de cuvînt al Ministerului chinez de Externe, Mao Ning, a subliniat că dreptul internațional, bazat pe principiile Cartei ONU, reprezintă temelia
21:30
Metodologiile folosite în procesul de încasare a impozitului pe bunurile imobiliare urmează să fie actualizate, ca primăriile să poată stabili mai corect și mai exact taxele.Anunțul a fost făcut astăzi de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, după ședința Guvernului.„Este o inițiativă demult așteptată de administrațiile publice locale, pentru că impozitele pe bunurile imobiliare sînt în
21:30
Ministerul Educației și Cercetării anunță proiectele cîștigătoare în cadrul Programului de Granturi pentru organizațiile de tineret, ediția 2026. Comisia de evaluare a declarat 35 de proiecte cîștigătoare, pentru care s-a alocat circa 14 milioane lei. {{858680}}Proiectele finanțate vor implica direct tineri, lucrători de tineret, organizații de tineret, consilii de tineret și de elevi, aut
21:00
Oamenii de știință spun că anul 2025 a fost al treilea cel mai cald an din istoria observațiilor, din cauza vremii anormale cauzate de încălzirea globală.Potrivit Oxu.Az, despre acest lucru scrie The Guardian.{{836333}}Ianuarie 2025 a devenit cea mai caldă lună din istoria observațiilor, iar din martie pînă în mai temperatura a fost aproape maximă pentru perioada de primăvară. Datele colec
21:00
Locuitorii din satele Molovata Nouă, Corjova și Cocieri au rămas parțial izolați după ce feribotul de la Molovata nu mai circulă din cauza stratului de gheață de pe rîul Nistru.Deși cetățenii pot trece prin punctele de control spre regiunea transnistreană, agenții economici care livrează produse alimentare nu pot trece acolo, singura rută pentru ei fiind bacul de la Molovata..Contactat de
21:00
Cea de-a cincea sesiune plenară a celei de-a 20-a Comisii Centrale de Control al Disciplinei a Partidului Comunist Chinez (PCC) s-a încheiat miercuri, la Beijing, lansînd un comunicat, scrie romanian.cri.cn.Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, președintele Chinei și președintele Comisiei Militare Centrale, Xi Jinping, a participat la ședință și a avut un dis
20:30
Joi, pe unele străzi din municipiul Chișinău, va fi oprită livrarea apei potabile, notează Noi.md.În intervalul 09:00 – 16:00, în data de 15 ianuarie 2026, fără apă să fie consumatorii din următoarele adrese:{{858647}}-str. Valea Crucii 10 ; Decebal 6/2 ;Traian 22 ; Dacia 47/2.Stopările au loc în legătură cu executarea lucrărilor planificate de către S.A. „Apă-Canal Chişinău”.Toţi
20:00
În 2025, corporația Apple a devenit producătorul cu cea mai rapidă creștere pe piața mondială a computerelor personale.Conform datelor companiei analitice Omdia, livrările globale de PC-uri și laptopuri au crescut cu 16,4%, ajungînd la 28 de milioane de unități.{{856968}}Principalul motor al creșterii Apple a fost cererea crescută pentru MacBook Air, relatează Noi.md, cu referire la calibe
20:00
Potrivit datelor vamale, valoarea totală a importurilor și exporturilor Chinei în anul 2025 a ajuns la 45.470 miliarde de yuani, marcînd o creștere de 3,8% față de anul precedent, scrie romanian.cri.cn.Exporturile s-au ridicat la 26.990 miliarde de yuani, în creștere cu 6,1%, în timp ce importurile au totalizat 18.480 miliarde de yuani, cu un avans de 0,5%. Astfel, comerțul exterior al Chinei
19:30
Colectivul Primăriei Ialoveni a felicitat soții Vladimir și Tatiana Zagorodniuc cu frumosul jubileu de familie ”nunta de aur”, marcînd 50 de ani de la momentul în care au decis să-și unească destinele și să clădească o familie.Cu acest prilej, Sergiu Armașu, primarul orașului Ialoveni, în numele administrației publice locale și tuturor ialovenenilor, i-a felicitat pe omagiații cu sărbătoarea f
19:30
Executivul a aprobat astăzi regulamentele sanitare privind produsele din tutun și cele conexe, dispozitivele și accesoriile de utilizare, reîncărcare sau încălzire a acestora.Noile reguli prevăd stabilirea unor formate standardizate de notificare și raportare pentru produsele de tutun, dar și introducerea unor norme detaliate de aplicare a prevederilor legale privind prevenirea accesului minor
Acum 24 ore
19:00
Mai mulți angajați ai Universității de Stat de Medicină și Farmacie (USMF) „Nicolae Testemițanu” au fost audiați, în contextul scandalului cu eliberarea frauduloasă a diplomelor. Precizarea a fost făcută de către ministrul Sănătății, Emil Ceban.Oficialul și rectorul USMF a precizat că nu cunoaște detalii despre ancheta din România, dar responsabilii din cadrul instituției au transmis autorităț
19:00
Inspectorii de mediu din raionul Rezina au întreprins, recent, mai multe razii în teren, pentru a întări controlul asupra lucrărilor silvotehnice din fondul forestier și pentru a verifica dacă se ține cont de legislația de mediu.Potrivit Inspectoratului Pentru Protecția Mediului, în urma verificărilor, au fost descoperite cîteva încălcări cu identificarea infractorior.{{857908}}Potrivit In
18:30
Președintele SUA, Donald Trump, a cerut Danemarcei să se „care” din Groenlanda și să o facă „de urgență”.Despre aceasta informează RBC-Ucraina, citînd o postare a lui Trump pe propria sa rețea socială, Truth Social.„NATO, spune Danemarcei să se care de acolo imediat! Două echipaje trase de cîini nu vor face față. Doar SUA pot face asta. Anul trecut, serviciile daneze de informații a preînt
18:30
Folosirea reţelelor de socializare dăunează grav sănătăţii mintale a adolescenţilor, în special, a fetelor, consideră agenţia de securitate sanitară din Franţa, unde autorităţile doresc să interzică folosirea acestor reţele de către tinerii utilizatori, aşa cum a procedat recent Australia.Într-o perioadă în care multe ţări iau în considerare măsuri care să reglementeze accesul pe Facebook, Ins
18:30
Întreruperea comunicațiilor radio timp de opt ore în aeroporturile grecești, săptămîna trecută, care a dus la anularea, întîrzierea și redirecționarea zborurilor, a fost parțial cauzată de utilizarea unei tehnologii de comunicații învechite.Acest lucru este menționat în raportul privind rezultatele anchetei incidentului, citat de Reuters.{{857393}}Comisia guvernamentală care a anchetat inc
18:00
În Moldova, în ianuarie-noiembrie 2025, exportul de mărfuri a constituit 3 miliarde 431,2 milioane de dolari SUA, cu 4,4% mai mult față de perioada corespunzătoare din 2024.Potrivit Biroului Național de Statistică, exporturile de mărfuri autohtone în ianuarie-noiembrie 2025 au constituit 2699,9 milioane dolari SUA (78,7% din total exporturi), fiind în creștere cu 7,9% față de perioada similară
18:00
Ștefan Burghiu, care a părăsit echipa Zimbru, a decis unde va continua cariera.Experimentatul fundaș a devenit jucătorul echipei Real Sireți, care evoluează în Liga 1 și în primăvară va lupta în play-off pentru promovarea în Super Liga, informează Noi.md cu referire la Moldfootball.{{858350}}Reamintim că, potrivit Transfermarkt, Burghiu, în vârstă de 34 de ani, a bifat pentru Zimbru 23
18:00
Activitatea și calificarea instalatorilor de sisteme de energie regenerabilă va fi reglementată de un nou Regulament # Noi.md
Guvernul a aprobat astăzi Regulamentul cu privire la procedura de calificare și înregistrare a instalatorilor de cazane, furnale sau sobe pe bază de biomasă, de sisteme fotovoltaice și termice solare, de sisteme geotermale de mică adîncime și pompe de căldură, un document care modernizează și aliniază cadrul național la cerințele europene în domeniul energiei din surse regenerabile.Noul Regula
18:00
În toate regiunile Rusiei, cu excepția Moscovei și regiunii Moscova va fi limitată angajarea migranților muncitori, scrie publicația Vedomosti, citînd amendamente la lege.Angajarea cetățenilor străini și a apatrizilor va fi posibilă doar prin intermediul unui sistem de recrutare organizată, aflat sub controlul Ministerului Afacerilor Interne (MAI).Experimentul se va desfășura în perioada 2
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.