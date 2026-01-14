Tragedie în Thailanda: O macara de construcții s-a prăbușit peste un tren cu pasageri, provocând moartea a cel puțin 22 de persoane și zeci de răniți, printre care și un copil de doar un an - VIDEO
ProTV.md, 14 ianuarie 2026 23:30
Tragedie în Thailanda: O macara de construcții s-a prăbușit peste un tren cu pasageri, provocând moartea a cel puțin 22 de persoane și zeci de răniți, printre care și un copil de doar un an - VIDEO
Gafă memorabilă la Australian Open. El e ,,învingătorul învins" din calificări - VIDEO
Incendiu în capitală: Trei mașini au ars în parcarea unui bloc de locuit. Două echipe de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările - VIDEO # ProTV.md
Incendiu în capitală: Trei mașini au ars în parcarea unui bloc de locuit. Două echipe de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările - VIDEO
Un lider religios, arestat după ce a promis că Mali va câștiga Cupa Africii pe Națiuni - VIDEO
Manchester City este favorită la calificarea în finala Cupei Ligii Angliei - VIDEO
Detalii tulburătoare despre accidentul de la Ștefan Vodă: „Tânara care a ajuns la spital era însărcinată în a noua lună, iar fătul său a decedat" - VIDEO
Imagini virale cu premierul Japoniei și președintele Coreei de Sud cântând la tobe pe o scenă improvizată după summit, într-un mini-concert K-pop - VIDEO
Accident tragic la Cimișlia: un copil de opt luni și un șofer au murit, după ce două mașini s-au lovit violent – VIDEO
Adjunctul procurorului-șef din Glodeni, Ion Crișciuc, cercetat penal după ce a fost prins beat la volan și a refuzat testarea alcoolscopică. Ce spune ministrul Justiției - VIDEO
Echipajul Dacia Sandrider, condus de Nasser Al-Attiyah, preia din nou conducerea în clasamentul general la clasa auto a Raliului Dakar - VIDEO
Olympique Marseille arată că este favorit la Cupa Franței, după ce a învins categoric o echipă de amatori cu scorul sezonului, 9-0, Greenwood strălucind cu trei goluri și două assisturi - VIDEO
Românca Jaqueline Cristian impresionează înainte de Australian Open, trecând fără probleme de Daria Kasatkina la turneul de la Adelaide și apropiindu-se de semifinalele competiției - VIDEO
Tragedie financiară la Bălți: Un pensionar de 74 de ani rămâne fără sute de mii de lei după ce a fost păcălit de un grup organizat care promitea câștiguri din investiții online - VIDEO
Tragedie în Thailanda: O macara de construcții s-a prăbușit peste un tren cu pasageri, provocând moartea a cel puțin 22 de persoane și zeci de răniți, printre care și un copil de doar un an - VIDEO
Bulgaria prinde viață în ianuarie: Dansatorii Kukeri își pun măștile înfricoșătoare și clopoțele grele pentru a alunga spiritele rele și a aduce sănătate, fertilitate și prosperitate în sat - VIDEO
Accident tragic la Anenii Noi: o femeie a decedat după ce a intrat pe contrasens și s-a lovit frontal cu un camion. Precizările poliției - FOTO
Tiraspolul reacționează dur la declarațiile lui Valeriu Chiveri: regimul separatist respinge oferta de reintegrare a Republicii Moldova, pe fondul unei crize economice tot mai profunde - VIDEO
Groenlanda, din nou în centrul unui conflict diplomatic: Casa Albă găzduiește discuții cu Danemarca, după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua insula „într-un fel sau altul” - VIDEO
Noapte de foc în Ucraina: Kievul și Krivoi Rog, lovite de drone și rachete rusești. Mii de oameni au rămas fără electricitate - VIDEO
Execuție iminentă în Iran și avertisment dur de la Washington: Donald Trump amenință Teheranul cu „măsuri foarte dure” și îi îndeamnă pe protestatari să continue demonstrațiile - VIDEO
Scandal la un cămin al UTM: abia după ce imaginile cu gândaci au ajuns pe rețelele sociale, conducerea promite dezinsecție, deși studenții spun că s-au plâns de nenumărate ori - VIDEO
Un nou scandal de corupție zguduie Ucraina: fostul premier Iulia Timoșenko, vizată într-un dosar privind mituirea deputaților, după percheziții nocturne la sediul partidului pe care îl conduce - VIDEO
Zi de sărbătoare în familiile moldovenilor cu numele Vasile: în casa lui Vasile Hîncu din Peresecina, rudele și finii s-au adunat la masă, cu bucate tradiționale, vin de casă și urări de sănătate - VIDEO
Anul 2025, spus în versuri și glume: urătorii în port popular au făcut haz de necaz despre politică, sport, showbiz și viața de zi cu zi, într-o urătură-comedie care a stârnit hohote de râs - VIDEO
Moldovenii sărbătoresc Sfântul Vasile: zeci de enoriași au participat la slujbă, unde s-au rugat pentru pace și sănătate, iar semănătorii au mers din casă în casă pentru a împărtăși gânduri bune - VIDEO
SUA suspendă temporar vizele de imigrare pentru cetățeni din 75 de țări, printre care și Republica Moldova
Dosare reluate de la zero sau suspendate în instanță. Ce se întâmplă în procesele de rezonanță? – Joi, ÎN PROfunzime
Ucraina declară „stare de urgență” în sectorul energiei, după valul de atacuri rusești. Situație fără precedent la Kiev
Accident tragic la Cimișlia: un copil de opt luni și un șofer au murit, după ce două mașini s-au lovit violent – FOTO
SUA suspendă procesarea vizelor pentru cetățenii a 75 de țări, printre care și Republica Moldova
Accident tragic la Cimișlia: un copil de opt luni și un șofer au murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital, după ce două mașini s-au lovit violent – FOTO
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 14.01.2026
Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal un copil, își duce cazul la CC prin sesizarea privind excepția de neconstituționalitate
Accident tragic pe traseul Hîncești–Cimișlia: un copil mai mic de un an și un șofer și-au pierdut viața în urma unui impact frontal – FOTO
Întâlnirea care poate decide soarta Groenlandei, ACUM în SUA. Danemarca e reprezentată de omul care l-a înfruntat pe Trump într-un moment de cumpănă. Președintele SUA cere ca NATO să tranșeze disputa - VIDEO
Accident grav pe o stradă din Capitală: un automobil a doborât un pilon electric după ce s-a izbit violent de acesta. Șoferul și pasagera au fost transportați la spital – FOTO/VIDEO
„Ar putea fi prea târziu” pentru negocieri între SUA și Iran. Israelienii susțin că Trump a decis deja să intervină
FBI a percheziționat casa unei jurnaliste Washington Post, în cadrul unei investigații privind posibila divulgare a secretelor guvernamentale
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 14.01.2026
Accident grav pe o stradă din capitală: un automobil a doborât un pilon electric după ce s-a izbit violent de acesta. Poliția, ambulanța și pompierii au intervenit – FOTO/VIDEO
„Nu filma, brat!”: imagini cu procurorul în stare de ebrietate care a încercat să negocieze cu jurnaliștii Nordinfo - VIDEO
Ucraina va putea folosi în scopuri militare 60 de miliarde de euro din împrumutul oferit de UE. Ursul von der Leyen: „Va putea rezista în fața Rusiei”
Emoționant! Fundașul - profesor de sport, primit ca un erou la școală, după ce a produs cea mai mare surpriză din istoria Cupei Angliei
Peste 74 de mii de locuitori ai regiunii transnistrene beneficiază de asigurare medicală în Republica Moldova
Danemarca anunţă că îşi întăreşte prezenţa militară în Groenlanda: „Vom insista asupra unei prezenţe sporite a NATO în Arctica”
Un lider religios, arestat după ce a promis că Mali va câștiga Cupa Africii pe Națiuni
Nou scandal de corupție în Ucraina. Iulia Timoșenko - vizată de anchetă, scrie presa de la Kiev
Incendiu în capitală: Trei mașini au ars în parcarea unui bloc de locuit. Două echipe de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările - FOTO
Mai multe localități din Moldova vor fi modernizate: Ce mai exact prevede proiectul aprobat de Guvern
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Detalii tulburătoare despre accidentul de la Ștefan Vodă: „Tânara care a ajuns la spital era însărcinată în a noua lună, iar fătul său a decedat"
