Noapte de foc în Ucraina: Kievul și Krivoi Rog, lovite de drone și rachete rusești. Mii de oameni au rămas fără electricitate - VIDEO

ProTV.md, 14 ianuarie 2026 22:40

Noapte de foc în Ucraina: Kievul și Krivoi Rog, lovite de drone și rachete rusești. Mii de oameni au rămas fără electricitate - VIDEO

Acum 10 minute
23:00
Tiraspolul reacționează dur la declarațiile lui Valeriu Chiveri: regimul separatist respinge oferta de reintegrare a Republicii Moldova, pe fondul unei crize economice tot mai profunde - VIDEO ProTV.md
Acum 30 minute
22:50
Groenlanda, din nou în centrul unui conflict diplomatic: Casa Albă găzduiește discuții cu Danemarca, după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua insula „într-un fel sau altul” - VIDEO ProTV.md
22:40
Noapte de foc în Ucraina: Kievul și Krivoi Rog, lovite de drone și rachete rusești. Mii de oameni au rămas fără electricitate - VIDEO ProTV.md
Acum o oră
22:20
Execuție iminentă în Iran și avertisment dur de la Washington: Donald Trump amenință Teheranul cu „măsuri foarte dure” și îi îndeamnă pe protestatari să continue demonstrațiile - VIDEO ProTV.md
22:10
Scandal la un cămin al UTM: abia după ce imaginile cu gândaci au ajuns pe rețelele sociale, conducerea promite dezinsecție, deși studenții spun că s-au plâns de nenumărate ori - VIDEO ProTV.md
Acum 2 ore
22:00
Un nou scandal de corupție zguduie Ucraina: fostul premier Iulia Timoșenko, vizată într-un dosar privind mituirea deputaților, după percheziții nocturne la sediul partidului pe care îl conduce - VIDEO ProTV.md
21:50
Zi de sărbătoare în familiile moldovenilor cu numele Vasile: în casa lui Vasile Hîncu din Peresecina, rudele și finii s-au adunat la masă, cu bucate tradiționale, vin de casă și urări de sănătate - VIDEO ProTV.md
21:30
Anul 2025, spus în versuri și glume: urătorii în port popular au făcut haz de necaz despre politică, sport, showbiz și viața de zi cu zi, într-o urătură-comedie care a stârnit hohote de râs - VIDEO ProTV.md
21:20
Moldovenii sărbătoresc Sfântul Vasile: zeci de enoriași au participat la slujbă, unde s-au rugat pentru pace și sănătate, iar semănătorii au mers din casă în casă pentru a împărtăși gânduri bune - VIDEO ProTV.md
21:10
SUA suspendă temporar vizele de imigrare pentru cetățeni din 75 de țări, printre care și Republica Moldova ProTV.md
Acum 4 ore
20:50
Dosare reluate de la zero sau suspendate în instanță. Ce se întâmplă în procesele de rezonanță? – Joi, ÎN PROfunzime ProTV.md
20:40
Ucraina declară „stare de urgență” în sectorul energiei, după valul de atacuri rusești. Situație fără precedent la Kiev ProTV.md
20:20
Accident tragic la Cimișlia: un copil de opt luni și un șofer au murit, după ce două mașini s-au lovit violent – FOTO ProTV.md
20:20
SUA suspendă procesarea vizelor pentru cetățenii a 75 de țări, printre care și Republica Moldova ProTV.md
20:00
Accident tragic la Cimișlia: un copil de opt luni și un șofer au murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital, după ce două mașini s-au lovit violent – FOTO ProTV.md
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 14.01.2026 ProTV.md
19:30
Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal un copil, își duce cazul la CC prin sesizarea privind excepția de neconstituționalitate ProTV.md
Acum 6 ore
19:00
Accident tragic pe traseul Hîncești–Cimișlia: un copil mai mic de un an și un șofer și-au pierdut viața în urma unui impact frontal – FOTO ProTV.md
18:10
Întâlnirea care poate decide soarta Groenlandei, ACUM în SUA. Danemarca e reprezentată de omul care l-a înfruntat pe Trump într-un moment de cumpănă. Președintele SUA cere ca NATO să tranșeze disputa - VIDEO ProTV.md
18:00
Accident grav pe o stradă din Capitală: un automobil a doborât un pilon electric după ce s-a izbit violent de acesta. Șoferul și pasagera au fost transportați la spital – FOTO/VIDEO ProTV.md
18:00
„Ar putea fi prea târziu” pentru negocieri între SUA și Iran. Israelienii susțin că Trump a decis deja să intervină ProTV.md
17:30
FBI a percheziționat casa unei jurnaliste Washington Post, în cadrul unei investigații privind posibila divulgare a secretelor guvernamentale ProTV.md
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 14.01.2026 ProTV.md
Acum 8 ore
17:00
Accident grav pe o stradă din capitală: un automobil a doborât un pilon electric după ce s-a izbit violent de acesta. Poliția, ambulanța și pompierii au intervenit – FOTO/VIDEO ProTV.md
17:00
„Nu filma, brat!”: imagini cu procurorul în stare de ebrietate care a încercat să negocieze cu jurnaliștii Nordinfo - VIDEO ProTV.md
16:40
Ucraina va putea folosi în scopuri militare 60 de miliarde de euro din împrumutul oferit de UE. Ursul von der Leyen: „Va putea rezista în fața Rusiei” ProTV.md
16:30
Emoționant! Fundașul - profesor de sport, primit ca un erou la școală, după ce a produs cea mai mare surpriză din istoria Cupei Angliei ProTV.md
16:30
Peste 74 de mii de locuitori ai regiunii transnistrene beneficiază de asigurare medicală în Republica Moldova ProTV.md
15:40
Danemarca anunţă că îşi întăreşte prezenţa militară în Groenlanda: „Vom insista asupra unei prezenţe sporite a NATO în Arctica” ProTV.md
15:40
Un lider religios, arestat după ce a promis că Mali va câștiga Cupa Africii pe Națiuni ProTV.md
15:20
Nou scandal de corupție în Ucraina. Iulia Timoșenko - vizată de anchetă, scrie presa de la Kiev ProTV.md
15:20
Incendiu în capitală: Trei mașini au ars în parcarea unui bloc de locuit. Două echipe de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările - FOTO ProTV.md
Acum 12 ore
15:00
Mai multe localități din Moldova vor fi modernizate: Ce mai exact prevede proiectul aprobat de Guvern ProTV.md
15:00
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO ProTV.md
14:50
Detalii tulburătoare despre accidentul de la Ștefan Vodă: „Tânara care a ajuns la spital era însărcinată în a noua lună, iar fătul său a decedat" ProTV.md
14:20
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare: „Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a Republicii Moldova pentru a sprijini cetățenii noștri din stânga Nistrului” - VIDEO ProTV.md
14:00
A urcat băut la volan, fără permis de conducere și s-a lovit cu mașina de un copac. Șoferul urmează a fi reținut, iar pasagera sa a ajuns la spital - FOTO ProTV.md
13:50
Alarmant. 25 de persoane au ajuns la spital cu hipotermie din cauza gerului ProTV.md
13:50
Neglijența lor a dus la moartea a doi pacienți: Trei medici din UTA Găgăuzia - trimiși în judecată. Procuratura vine cu detalii ProTV.md
13:30
Mikhailo Fedorov - numit în funcția de ministru al Apărării în Ucraina ProTV.md
13:20
Servicii medicale mai calitative pentru pacienții și medicii din Moldova. Un nou regulament sanitar - aprobat de Guvern ProTV.md
13:10
Audit la Palatul Sporturilor al USM: Au fost depistate abateri privind încasarea plăților pentru serviciile prestate, dar și încălcări grave legate de evidența veniturilor și cheltuielilor. MEC vine cu detalii /DOC ProTV.md
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 14.01.2026 ProTV.md
12:50
293 de localități din Moldova vor fi modernizate în baza unui proiect de peste 210 milioane de lei. Ce schimbări vor fi făcute ProTV.md
12:10
Fostul deputat PAS, Marcela Nistor - numită în funcția de secretar de stat la ministerul Culturii. Ce alte numiri au fost anunțate la Guvern ProTV.md
12:10
Accident fatal la Telenești: O femeie a murit, după ce a fost lovită de un automobil. Poliția vine cu detalii ProTV.md
12:00
Reacția Procuraturii, după ce un procuror din Glodeni ar fi fost surprins conducând automobilul în stare de ebrietate: „A depus cerere de demisie" ProTV.md
11:40
Trei tineri din Criuleni - reținuți, după ce ar fi agresat și jefuit pe un alt bărbat, apoi l-ar fi lăsat într-o pădure. Cum s-a întâmplat totul - VIDEO ProTV.md
11:40
Trump, autoproclamat „președinte al păcii”, dar cu un record de atacuri cât mandatul lui Biden, potrivit unui ONG ProTV.md
11:00
Un membru CSP s-a autosesizat, după ce adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Glodeni ar fi fost surprins conducând automobilul în stare de ebrietate ProTV.md
