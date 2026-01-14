Dosare reluate de la zero sau suspendate în instanță. Ce se întâmplă în procesele de rezonanță? – Joi, ÎN PROfunzime

ProTV.md, 14 ianuarie 2026 20:50

Dosare reluate de la zero sau suspendate în instanță. Ce se întâmplă în procesele de rezonanță? – Joi, ÎN PROfunzime

Acum 5 minute
21:30
Anul 2025, spus în versuri și glume: urătorii în port popular au făcut haz de necaz despre politică, sport, showbiz și viața de zi cu zi, într-o urătură-comedie care a stârnit hohote de râs - VIDEO
Acum 15 minute
21:20
Moldovenii sărbătoresc Sfântul Vasile: zeci de enoriași au participat la slujbă, unde s-au rugat pentru pace și sănătate, iar semănătorii au mers din casă în casă pentru a împărtăși gânduri bune - VIDEO
Acum 30 minute
21:10
SUA suspendă temporar vizele de imigrare pentru cetățeni din 75 de țări, printre care și Republica Moldova
Acum o oră
20:50
Dosare reluate de la zero sau suspendate în instanță. Ce se întâmplă în procesele de rezonanță? – Joi, ÎN PROfunzime
20:40
Ucraina declară „stare de urgență” în sectorul energiei, după valul de atacuri rusești. Situație fără precedent la Kiev
Acum 2 ore
20:20
Accident tragic la Cimișlia: un copil de opt luni și un șofer au murit, după ce două mașini s-au lovit violent – FOTO
20:20
SUA suspendă procesarea vizelor pentru cetățenii a 75 de țări, printre care și Republica Moldova
20:00
Accident tragic la Cimișlia: un copil de opt luni și un șofer au murit, iar alte trei persoane au ajuns la spital, după ce două mașini s-au lovit violent – FOTO
20:00
Știrile PRO TV de la ora 20:00 cu Valeria Capra - 14.01.2026
Acum 4 ore
19:30
Nicanor Ciochină, învinuit că a lovit mortal un copil, își duce cazul la CC prin sesizarea privind excepția de neconstituționalitate
19:00
Accident tragic pe traseul Hîncești–Cimișlia: un copil mai mic de un an și un șofer și-au pierdut viața în urma unui impact frontal – FOTO
18:10
Întâlnirea care poate decide soarta Groenlandei, ACUM în SUA. Danemarca e reprezentată de omul care l-a înfruntat pe Trump într-un moment de cumpănă. Președintele SUA cere ca NATO să tranșeze disputa - VIDEO
18:00
Accident grav pe o stradă din Capitală: un automobil a doborât un pilon electric după ce s-a izbit violent de acesta. Șoferul și pasagera au fost transportați la spital – FOTO/VIDEO
18:00
„Ar putea fi prea târziu” pentru negocieri între SUA și Iran. Israelienii susțin că Trump a decis deja să intervină
Acum 6 ore
17:30
FBI a percheziționat casa unei jurnaliste Washington Post, în cadrul unei investigații privind posibila divulgare a secretelor guvernamentale
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 14.01.2026
17:00
Accident grav pe o stradă din capitală: un automobil a doborât un pilon electric după ce s-a izbit violent de acesta. Poliția, ambulanța și pompierii au intervenit – FOTO/VIDEO
17:00
„Nu filma, brat!”: imagini cu procurorul în stare de ebrietate care a încercat să negocieze cu jurnaliștii Nordinfo - VIDEO
16:40
Ucraina va putea folosi în scopuri militare 60 de miliarde de euro din împrumutul oferit de UE. Ursul von der Leyen: „Va putea rezista în fața Rusiei”
16:30
Emoționant! Fundașul - profesor de sport, primit ca un erou la școală, după ce a produs cea mai mare surpriză din istoria Cupei Angliei
16:30
Peste 74 de mii de locuitori ai regiunii transnistrene beneficiază de asigurare medicală în Republica Moldova
15:40
Danemarca anunţă că îşi întăreşte prezenţa militară în Groenlanda: „Vom insista asupra unei prezenţe sporite a NATO în Arctica”
15:40
Un lider religios, arestat după ce a promis că Mali va câștiga Cupa Africii pe Națiuni
Acum 8 ore
15:20
Nou scandal de corupție în Ucraina. Iulia Timoșenko - vizată de anchetă, scrie presa de la Kiev
15:20
Incendiu în capitală: Trei mașini au ars în parcarea unui bloc de locuit. Două echipe de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările - FOTO
15:00
Mai multe localități din Moldova vor fi modernizate: Ce mai exact prevede proiectul aprobat de Guvern
15:00
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:50
Detalii tulburătoare despre accidentul de la Ștefan Vodă: „Tânara care a ajuns la spital era însărcinată în a noua lună, iar fătul său a decedat"
14:20
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare: „Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a Republicii Moldova pentru a sprijini cetățenii noștri din stânga Nistrului” - VIDEO
14:00
A urcat băut la volan, fără permis de conducere și s-a lovit cu mașina de un copac. Șoferul urmează a fi reținut, iar pasagera sa a ajuns la spital - FOTO
13:50
Alarmant. 25 de persoane au ajuns la spital cu hipotermie din cauza gerului
13:50
Neglijența lor a dus la moartea a doi pacienți: Trei medici din UTA Găgăuzia - trimiși în judecată. Procuratura vine cu detalii
Acum 12 ore
13:30
Mikhailo Fedorov - numit în funcția de ministru al Apărării în Ucraina
13:20
Servicii medicale mai calitative pentru pacienții și medicii din Moldova. Un nou regulament sanitar - aprobat de Guvern
13:10
Audit la Palatul Sporturilor al USM: Au fost depistate abateri privind încasarea plăților pentru serviciile prestate, dar și încălcări grave legate de evidența veniturilor și cheltuielilor. MEC vine cu detalii /DOC
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 14.01.2026
12:50
293 de localități din Moldova vor fi modernizate în baza unui proiect de peste 210 milioane de lei. Ce schimbări vor fi făcute
12:10
Fostul deputat PAS, Marcela Nistor - numită în funcția de secretar de stat la ministerul Culturii. Ce alte numiri au fost anunțate la Guvern
12:10
Accident fatal la Telenești: O femeie a murit, după ce a fost lovită de un automobil. Poliția vine cu detalii
12:00
Reacția Procuraturii, după ce un procuror din Glodeni ar fi fost surprins conducând automobilul în stare de ebrietate: „A depus cerere de demisie"
11:40
Trei tineri din Criuleni - reținuți, după ce ar fi agresat și jefuit pe un alt bărbat, apoi l-ar fi lăsat într-o pădure. Cum s-a întâmplat totul - VIDEO
11:40
Trump, autoproclamat „președinte al păcii”, dar cu un record de atacuri cât mandatul lui Biden, potrivit unui ONG
11:00
Un membru CSP s-a autosesizat, după ce adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Glodeni ar fi fost surprins conducând automobilul în stare de ebrietate
10:50
A refuzat să depună declarații în cadrul unei urmăriri penale: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
10:50
Incendiu la Ialoveni: Un bărbat a ajuns la spital, după ce i-a explodat aragazul. IGSU vine cu detalii - FOTO
10:20
Gafă memorabilă la Australian Open. El e ,,învingătorul învins" din calificări
10:10
Ședința Guvernului din 14 ianuarie
10:00
Doi bărbați din Ialoveni - cercetați penal pentru vânătoare ilegală. Ce obiecte au fost ridicate în urma perchezițiilor - FOTO
10:00
Situație critică în Ucraina, după aproape patru ani de război. Zelenski: „Lucrurile sunt dificile peste tot”
10:00
Semifinalele Cupei Africii se joacă astăzi: Senegal - Egipt și Nigeria - Maroc, două dueluri de foc
