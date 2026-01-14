Mai multe localități din Moldova vor fi modernizate: Ce mai exact prevede proiectul aprobat de Guvern
Mai multe localități din Moldova vor fi modernizate: Ce mai exact prevede proiectul aprobat de Guvern
Mai multe localități din Moldova vor fi modernizate: Ce mai exact prevede proiectul aprobat de Guvern # ProTV.md
Mai multe localități din Moldova vor fi modernizate: Ce mai exact prevede proiectul aprobat de Guvern
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO # ProTV.md
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
Detalii tulburătoare despre accidentul de la Ștefan Vodă: „Tânara care a ajuns la spital era însărcinată în a noua lună, iar fătul său a decedat" # ProTV.md
Detalii tulburătoare despre accidentul de la Ștefan Vodă: „Tânara care a ajuns la spital era însărcinată în a noua lună, iar fătul său a decedat"
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare: „Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a Republicii Moldova pentru a sprijini cetățenii noștri din stânga Nistrului” - VIDEO # ProTV.md
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare: „Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a Republicii Moldova pentru a sprijini cetățenii noștri din stânga Nistrului” - VIDEO
A urcat băut la volan, fără permis de conducere și s-a lovit cu mașina de un copac. Șoferul urmează a fi reținut, iar pasagera sa a ajuns la spital - FOTO # ProTV.md
A urcat băut la volan, fără permis de conducere și s-a lovit cu mașina de un copac. Șoferul urmează a fi reținut, iar pasagera sa a ajuns la spital - FOTO
Alarmant. 25 de persoane au ajuns la spital cu hipotermie din cauza gerului
Neglijența lor a dus la moartea a doi pacienți: Trei medici din UTA Găgăuzia - trimiși în judecată. Procuratura vine cu detalii # ProTV.md
Neglijența lor a dus la moartea a doi pacienți: Trei medici din UTA Găgăuzia - trimiși în judecată. Procuratura vine cu detalii
Mikhailo Fedorov - numit în funcția de ministru al Apărării în Ucraina
Servicii medicale mai calitative pentru pacienții și medicii din Moldova. Un nou regulament sanitar - aprobat de Guvern # ProTV.md
Servicii medicale mai calitative pentru pacienții și medicii din Moldova. Un nou regulament sanitar - aprobat de Guvern
Audit la Palatul Sporturilor al USM: Au fost depistate abateri privind încasarea plăților pentru serviciile prestate, dar și încălcări grave legate de evidența veniturilor și cheltuielilor. MEC vine cu detalii /DOC # ProTV.md
Audit la Palatul Sporturilor al USM: Au fost depistate abateri privind încasarea plăților pentru serviciile prestate, dar și încălcări grave legate de evidența veniturilor și cheltuielilor. MEC vine cu detalii /DOC
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 14.01.2026
293 de localități din Moldova vor fi modernizate în baza unui proiect de peste 210 milioane de lei. Ce schimbări vor fi făcute # ProTV.md
293 de localități din Moldova vor fi modernizate în baza unui proiect de peste 210 milioane de lei. Ce schimbări vor fi făcute
Fostul deputat PAS, Marcela Nistor - numită în funcția de secretar de stat la ministerul Culturii. Ce alte numiri au fost anunțate la Guvern # ProTV.md
Fostul deputat PAS, Marcela Nistor - numită în funcția de secretar de stat la ministerul Culturii. Ce alte numiri au fost anunțate la Guvern
Accident fatal la Telenești: O femeie a murit, după ce a fost lovită de un automobil. Poliția vine cu detalii # ProTV.md
Accident fatal la Telenești: O femeie a murit, după ce a fost lovită de un automobil. Poliția vine cu detalii
Reacția Procuraturii, după ce un procuror din Glodeni ar fi fost surprins conducând automobilul în stare de ebrietate: „A depus cerere de demisie" # ProTV.md
Reacția Procuraturii, după ce un procuror din Glodeni ar fi fost surprins conducând automobilul în stare de ebrietate: „A depus cerere de demisie"
Trei tineri din Criuleni - reținuți, după ce ar fi agresat și jefuit pe un alt bărbat, apoi l-ar fi lăsat într-o pădure. Cum s-a întâmplat totul - VIDEO # ProTV.md
Trei tineri din Criuleni - reținuți, după ce ar fi agresat și jefuit pe un alt bărbat, apoi l-ar fi lăsat într-o pădure. Cum s-a întâmplat totul - VIDEO
Trump, autoproclamat „președinte al păcii”, dar cu un record de atacuri cât mandatul lui Biden, potrivit unui ONG # ProTV.md
Trump, autoproclamat „președinte al păcii”, dar cu un record de atacuri cât mandatul lui Biden, potrivit unui ONG
Un membru CSP s-a autosesizat, după ce adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Glodeni ar fi fost surprins conducând automobilul în stare de ebrietate # ProTV.md
Un membru CSP s-a autosesizat, după ce adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Glodeni ar fi fost surprins conducând automobilul în stare de ebrietate
A refuzat să depună declarații în cadrul unei urmăriri penale: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii # ProTV.md
A refuzat să depună declarații în cadrul unei urmăriri penale: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
Incendiu la Ialoveni: Un bărbat a ajuns la spital, după ce i-a explodat aragazul. IGSU vine cu detalii - FOTO # ProTV.md
Incendiu la Ialoveni: Un bărbat a ajuns la spital, după ce i-a explodat aragazul. IGSU vine cu detalii - FOTO
Gafă memorabilă la Australian Open. El e ,,învingătorul învins" din calificări
Ședința Guvernului din 14 ianuarie
Doi bărbați din Ialoveni - cercetați penal pentru vânătoare ilegală. Ce obiecte au fost ridicate în urma perchezițiilor - FOTO # ProTV.md
Doi bărbați din Ialoveni - cercetați penal pentru vânătoare ilegală. Ce obiecte au fost ridicate în urma perchezițiilor - FOTO
Situație critică în Ucraina, după aproape patru ani de război. Zelenski: „Lucrurile sunt dificile peste tot” # ProTV.md
Situație critică în Ucraina, după aproape patru ani de război. Zelenski: „Lucrurile sunt dificile peste tot”
Semifinalele Cupei Africii se joacă astăzi: Senegal - Egipt și Nigeria - Maroc, două dueluri de foc # ProTV.md
Semifinalele Cupei Africii se joacă astăzi: Senegal - Egipt și Nigeria - Maroc, două dueluri de foc
Un cetățean străin - documentat pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce în bagajul acestuia au fost găsite peste 90 de rame pentru ochelari - FOTO # ProTV.md
Un cetățean străin - documentat pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce în bagajul acestuia au fost găsite peste 90 de rame pentru ochelari - FOTO
Președintele țării, Maia Sandu - pe șantierul noii unități militare din Băcioi: „În sfârșit lucrurile se schimbă în bine." Cum arată tabăra - GALERIE FOTO # ProTV.md
Președintele țării, Maia Sandu - pe șantierul noii unități militare din Băcioi: „În sfârșit lucrurile se schimbă în bine." Cum arată tabăra - GALERIE FOTO
Moldovenii sărbătoresc Sfântul Vasile sau Anul Nou pe stil vechi: Semănătorii merg din casă în casă să ofere gânduri bune pentru noul an # ProTV.md
Moldovenii sărbătoresc Sfântul Vasile sau Anul Nou pe stil vechi: Semănătorii merg din casă în casă să ofere gânduri bune pentru noul an
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
Ultima oră. Nou scandal de corupție în Ucraina. Iulia Timoșenko - vizată de anchetă, scrie presa de la Kiev # ProTV.md
Ultima oră. Nou scandal de corupție în Ucraina. Iulia Timoșenko - vizată de anchetă, scrie presa de la Kiev
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor # ProTV.md
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
S-au stabilit noi recorduri în primele două zile ale calificărilor Australian Open 2026
Zeci de morți și răniți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren în Thailanda - FOTO
Atac cu drone al ucrainenilor asupra unui centru industrial din Rostov-pe-Don: patru răniți # ProTV.md
Atac cu drone al ucrainenilor asupra unui centru industrial din Rostov-pe-Don: patru răniți
Un șef de la Procuratura Glodeni - prins băut la volan. A refuzat să fie testat la alcool - FOTO # ProTV.md
Un șef de la Procuratura Glodeni - prins băut la volan. A refuzat să fie testat la alcool - FOTO
Zona din România în care zăpada a ajuns şi la doi metri. Turiștii, sfătuiți să evite mai multe trasee montane # ProTV.md
Zona din România în care zăpada a ajuns şi la doi metri. Turiștii, sfătuiți să evite mai multe trasee montane
Vreme geroasă cu -15 grade la nord și - 12 în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo # ProTV.md
Vreme geroasă cu -15 grade la nord și - 12 în capitală. Ce temperaturi se vor înregistra în următoarele zile. Prognoza meteo
Curs valutar BNM pentru 14 ianuarie. Cât costă un euro și un dolar - FOTO
Dronele ucrainene au lovit instalațiile de reparație a aeronavelor strategice și o fabrică de aparate fără pilot din Taganrog - FOTO # ProTV.md
Dronele ucrainene au lovit instalațiile de reparație a aeronavelor strategice și o fabrică de aparate fără pilot din Taganrog - FOTO
După înfrângerea controversată din luna mai a anului trecut, Ion Cuțelaba a anunțat data revenirii în octagonul UFC - VIDEO # ProTV.md
După înfrângerea controversată din luna mai a anului trecut, Ion Cuțelaba a anunțat data revenirii în octagonul UFC - VIDEO
Tunsoarea i-a jucat festa în cel mai nepotrivit moment tenismenului Camilo Ugo Carabelli - VIDEO # ProTV.md
Tunsoarea i-a jucat festa în cel mai nepotrivit moment tenismenului Camilo Ugo Carabelli - VIDEO
Surpriză uriașă în Cupa Franței: deținătoarea trofeului PSG eliminată de rivala Paris FC, condusă de un fost jucător al campioanei Europei - VIDEO # ProTV.md
Surpriză uriașă în Cupa Franței: deținătoarea trofeului PSG eliminată de rivala Paris FC, condusă de un fost jucător al campioanei Europei - VIDEO
Cutremur la Real Madrid după eșecul cu Barcelona în Supercupa Spaniei: Xabi Alonso pleacă de comun acord, iar Alvaro Arbeloa preia echipa pentru prima dată la acest nivel - VIDEO # ProTV.md
Cutremur la Real Madrid după eșecul cu Barcelona în Supercupa Spaniei: Xabi Alonso pleacă de comun acord, iar Alvaro Arbeloa preia echipa pentru prima dată la acest nivel - VIDEO
Liverpool s-a întrecut în goluri superbe în meciul din cupă contra echipei din liga a treia, Barnsley - VIDEO # ProTV.md
Liverpool s-a întrecut în goluri superbe în meciul din cupă contra echipei din liga a treia, Barnsley - VIDEO
Cristiano Ronaldo a mai făcut un pas spre marele său scop: 1000 de goluri în cariera de fotbalist - VIDEO # ProTV.md
Cristiano Ronaldo a mai făcut un pas spre marele său scop: 1000 de goluri în cariera de fotbalist - VIDEO
Sezonul gripal aduce presiune uriașă asupra spitalelor din capitală: jumătate dintre pacienții de la Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii sunt diagnosticați cu gripă - VIDEO # ProTV.md
Sezonul gripal aduce presiune uriașă asupra spitalelor din capitală: jumătate dintre pacienții de la Spitalul de Boli Contagioase pentru Copii sunt diagnosticați cu gripă - VIDEO
În ajun de Sfântul Vasile pe stil vechi, tinerii din Brezoaia merg cu Malanca pe la casele localnicilor, oferind urări de bine, muzică și costume tradiționale ucrainene - VIDEO # ProTV.md
În ajun de Sfântul Vasile pe stil vechi, tinerii din Brezoaia merg cu Malanca pe la casele localnicilor, oferind urări de bine, muzică și costume tradiționale ucrainene - VIDEO
Fază amuzantă în startul sezonului de sporturi de iarnă: echipa de bob a Statelor Unite, la un pas de dezastru în calificările Cupei Mondiale din Elveția - VIDEO # ProTV.md
Fază amuzantă în startul sezonului de sporturi de iarnă: echipa de bob a Statelor Unite, la un pas de dezastru în calificările Cupei Mondiale din Elveția - VIDEO
Răsturnare spectaculoasă în clasamentul rally-ului Dakar după etapa 9: Ford urcă pe primele două locuri, în timp ce multiplul campion Nasser Al-Attiyah coboară pe 3 - VIDEO # ProTV.md
Răsturnare spectaculoasă în clasamentul rally-ului Dakar după etapa 9: Ford urcă pe primele două locuri, în timp ce multiplul campion Nasser Al-Attiyah coboară pe 3 - VIDEO
Circulația feribotului de la Molovata, suspendată din cauza stratului gros de gheață de pe Nistru: autoritățile avertizează că siguranța pasagerilor nu mai poate fi garantată - VIDEO # ProTV.md
Circulația feribotului de la Molovata, suspendată din cauza stratului gros de gheață de pe Nistru: autoritățile avertizează că siguranța pasagerilor nu mai poate fi garantată - VIDEO
