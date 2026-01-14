„Ar putea fi prea târziu” pentru negocieri între SUA și Iran. Israelienii susțin că Trump a decis deja să intervină
ProTV.md, 14 ianuarie 2026 18:00
„Ar putea fi prea târziu” pentru negocieri între SUA și Iran. Israelienii susțin că Trump a decis deja să intervină
Acum 15 minute
18:10
Întâlnirea care poate decide soarta Groenlandei, ACUM în SUA. Danemarca e reprezentată de omul care l-a înfruntat pe Trump într-un moment de cumpănă. Președintele SUA cere ca NATO să tranșeze disputa - VIDEO
Acum 30 minute
18:00
Accident grav pe o stradă din Capitală: un automobil a doborât un pilon electric după ce s-a izbit violent de acesta. Șoferul și pasagera au fost transportați la spital – FOTO/VIDEO
18:00
„Ar putea fi prea târziu” pentru negocieri între SUA și Iran. Israelienii susțin că Trump a decis deja să intervină
Acum o oră
17:30
FBI a percheziționat casa unei jurnaliste Washington Post, în cadrul unei investigații privind posibila divulgare a secretelor guvernamentale
Acum 2 ore
17:10
Știrile PRO TV de la ora 17:00 cu Diana Ambros - 14.01.2026
17:00
Accident grav pe o stradă din capitală: un automobil a doborât un pilon electric după ce s-a izbit violent de acesta. Poliția, ambulanța și pompierii au intervenit – FOTO/VIDEO
17:00
„Nu filma, brat!”: imagini cu procurorul în stare de ebrietate care a încercat să negocieze cu jurnaliștii Nordinfo - VIDEO
16:40
Ucraina va putea folosi în scopuri militare 60 de miliarde de euro din împrumutul oferit de UE. Ursul von der Leyen: „Va putea rezista în fața Rusiei”
16:30
Emoționant! Fundașul - profesor de sport, primit ca un erou la școală, după ce a produs cea mai mare surpriză din istoria Cupei Angliei
16:30
Peste 74 de mii de locuitori ai regiunii transnistrene beneficiază de asigurare medicală în Republica Moldova
Acum 4 ore
15:40
Danemarca anunţă că îşi întăreşte prezenţa militară în Groenlanda: „Vom insista asupra unei prezenţe sporite a NATO în Arctica”
15:40
Un lider religios, arestat după ce a promis că Mali va câștiga Cupa Africii pe Națiuni
15:20
Nou scandal de corupție în Ucraina. Iulia Timoșenko - vizată de anchetă, scrie presa de la Kiev
15:20
Incendiu în capitală: Trei mașini au ars în parcarea unui bloc de locuit. Două echipe de pompieri au intervenit pentru a stinge flăcările - FOTO
15:00
Mai multe localități din Moldova vor fi modernizate: Ce mai exact prevede proiectul aprobat de Guvern
15:00
Carburanții se scumpesc. Noile prețuri stabilite de ANRE pentru benzină și motorină - FOTO
14:50
Detalii tulburătoare despre accidentul de la Ștefan Vodă: „Tânara care a ajuns la spital era însărcinată în a noua lună, iar fătul său a decedat"
Acum 6 ore
14:20
Viceprim-ministrul pentru Reintegrare: „Tiraspolul trebuie să accepte oferta de reintegrare a Republicii Moldova pentru a sprijini cetățenii noștri din stânga Nistrului” - VIDEO
14:00
A urcat băut la volan, fără permis de conducere și s-a lovit cu mașina de un copac. Șoferul urmează a fi reținut, iar pasagera sa a ajuns la spital - FOTO
13:50
Alarmant. 25 de persoane au ajuns la spital cu hipotermie din cauza gerului
13:50
Neglijența lor a dus la moartea a doi pacienți: Trei medici din UTA Găgăuzia - trimiși în judecată. Procuratura vine cu detalii
13:30
Mikhailo Fedorov - numit în funcția de ministru al Apărării în Ucraina
13:20
Servicii medicale mai calitative pentru pacienții și medicii din Moldova. Un nou regulament sanitar - aprobat de Guvern
13:10
Audit la Palatul Sporturilor al USM: Au fost depistate abateri privind încasarea plăților pentru serviciile prestate, dar și încălcări grave legate de evidența veniturilor și cheltuielilor. MEC vine cu detalii /DOC
13:00
Știrile PRO TV de la ora 13:00 cu Valeria Capra - 14.01.2026
12:50
293 de localități din Moldova vor fi modernizate în baza unui proiect de peste 210 milioane de lei. Ce schimbări vor fi făcute
Acum 8 ore
12:10
Fostul deputat PAS, Marcela Nistor - numită în funcția de secretar de stat la ministerul Culturii. Ce alte numiri au fost anunțate la Guvern
12:10
Accident fatal la Telenești: O femeie a murit, după ce a fost lovită de un automobil. Poliția vine cu detalii
12:00
Reacția Procuraturii, după ce un procuror din Glodeni ar fi fost surprins conducând automobilul în stare de ebrietate: „A depus cerere de demisie"
11:40
Trei tineri din Criuleni - reținuți, după ce ar fi agresat și jefuit pe un alt bărbat, apoi l-ar fi lăsat într-o pădure. Cum s-a întâmplat totul - VIDEO
11:40
Trump, autoproclamat „președinte al păcii”, dar cu un record de atacuri cât mandatul lui Biden, potrivit unui ONG
11:00
Un membru CSP s-a autosesizat, după ce adjunctul procurorului-șef al Procuraturii Glodeni ar fi fost surprins conducând automobilul în stare de ebrietate
10:50
A refuzat să depună declarații în cadrul unei urmăriri penale: Un bărbat - condamnat la închisoare. Câți ani va sta după gratii
10:50
Incendiu la Ialoveni: Un bărbat a ajuns la spital, după ce i-a explodat aragazul. IGSU vine cu detalii - FOTO
Acum 12 ore
10:20
Gafă memorabilă la Australian Open. El e ,,învingătorul învins" din calificări
10:10
Ședința Guvernului din 14 ianuarie
10:00
Doi bărbați din Ialoveni - cercetați penal pentru vânătoare ilegală. Ce obiecte au fost ridicate în urma perchezițiilor - FOTO
10:00
Situație critică în Ucraina, după aproape patru ani de război. Zelenski: „Lucrurile sunt dificile peste tot”
10:00
Semifinalele Cupei Africii se joacă astăzi: Senegal - Egipt și Nigeria - Maroc, două dueluri de foc
09:50
Un cetățean străin - documentat pe Aeroportul Internațional Chișinău, după ce în bagajul acestuia au fost găsite peste 90 de rame pentru ochelari - FOTO
09:50
Președintele țării, Maia Sandu - pe șantierul noii unități militare din Băcioi: „În sfârșit lucrurile se schimbă în bine." Cum arată tabăra - GALERIE FOTO
09:30
Moldovenii sărbătoresc Sfântul Vasile sau Anul Nou pe stil vechi: Semănătorii merg din casă în casă să ofere gânduri bune pentru noul an
09:20
Calitate verificată în timp: locuințe moderne în suburbie
09:20
Ultima oră. Nou scandal de corupție în Ucraina. Iulia Timoșenko - vizată de anchetă, scrie presa de la Kiev
09:10
Eden Estate — un dezvoltator care construiește cu inteligență, gust și grijă pentru viitor
09:10
S-au stabilit noi recorduri în primele două zile ale calificărilor Australian Open 2026
08:30
Zeci de morți și răniți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren în Thailanda - FOTO
08:30
Atac cu drone al ucrainenilor asupra unui centru industrial din Rostov-pe-Don: patru răniți
08:20
Un șef de la Procuratura Glodeni - prins băut la volan. A refuzat să fie testat la alcool - FOTO
08:20
Zona din România în care zăpada a ajuns şi la doi metri. Turiștii, sfătuiți să evite mai multe trasee montane
