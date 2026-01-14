Oamenii, tot mai expuși războiului: 2025, anul cu cele mai multe victime în Ucraina
Radio Moldova, 14 ianuarie 2026 13:20
Anul 2025 a fost cel mai sângeros pentru populația civilă din Ucraina de la începutul invaziei ruse pe scară largă, în 2022, arată un raport publicat de Misiunea ONU de monitorizare a drepturilor omului în Ucraina (HRMMU).
Un bărbat de la Costești a ajuns la spital în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaze # Radio Moldova
Un bărbat în vârstă de 58 de ani din satul Costești, raionul Ialoveni, a ajuns la spital cu arsuri grave, după ce propria locuință a fost zguduită de o explozie provocată de o scurgere de gaz.
Un incendiu izbucnit luni-dimineață, 12 ianuarie, la grădinița din satul Grădinița, raionul Căușeni, a scos la iveală riscurile încălzirii instituțiilor preșcolare cu sobe vechi, folosite de zeci de ani. Deși flăcările au fost stinse rapid și nimeni nu a avut de suferit, incidentul readuce în atenție necesitatea modernizării sistemelor de încălzire din instituțiile de educație timpurie.
Guvernul aprobă acordul cu Japonia pentru modernizarea tehnică a radiodifuzorului public # Radio Moldova
Compania „Teleradio-Moldova” (TRM) își va moderniza echipamentele audiovizuale prin achiziții realizate dintr-un grant oferit de Japonia. Proiectul de ratificare a înțelegerii a fost aprobat pe 14 ianuarie, în ședința Executivului de la Chișinău.
Concediu forțat pentru angajații CFM. Vor reveni la muncă la începutul lunii februarie # Radio Moldova
Concediul forțat de la Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) a fost prelungit. Măsura afectează peste o mie de angajați care, după ce au stat acasă două săptămâni, au fost anunțați că vor reveni la muncă abia la începutul lunii viitoare. În această perioadă, oamenii primesc câte jumătate din salariu.
Manchester City are prima șansă la calificarea în finala Cupei Ligii Angliei la fotbal # Radio Moldova
Manchester City are prima șansă la calificare în finala Cupei Ligii Angliei la fotbal. În partida-tur din semifinale, echipa antrenorului spaniol Pep Guardiola a învins cu 2:0 în deplasare pe Newcastle United. Meciul-retur se va disputa pe 4 februarie. Pe St James' Park, Newcastle United a început mai bine meciul și a ratat o ocazie uriașă de gol deja în minutul 5.
Trei medici din UTA Găgăuzia riscă până la trei ani de închisoare, fiind acuzați de malpraxis, după ce neglijența lor ar fi cauzat moartea a doi pacienți. Procuratura Generală anunță că a trimis în instanță două dosare penale împotriva celor trei medici, învinuiți că nu au respectat regulile și procedurile medicale.
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, care ar fi fost prins beat la volan, a depus cerere de demisie. Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de către purtătoarea de cuvânt a Procuraturii Generale, Violina Moraru.
Ministrul Educației și Cercetării: Reorganizarea Universității din Cahul ar putea fi adoptată de Guvern în câteva săptămâni # Radio Moldova
Hotărârea de Guvern privind reorganizarea Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul ar putea fi adoptată în câteva săptămâni. Anunțul a fost făcut de ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, înaintea ședinței Executivului din 14 ianuarie. Potrivit oficialului, instituția va fi parte a Universității Tehnice din Moldova (UTM) și gestionată de un prorector ales din partea comunității din Cahul.
Guvernul ar putea elimina funcții neocupate din sectorul public, pentru a renunța la moratoriile anuale asupra angajărilor # Radio Moldova
Mai multe funcții din sectorul public ar putea fi eliminate din organigramele ministerelor sau agențiilor, după ce autoritățile au constatat că acestea rămân neocupate de mai mulți ani. Potrivit ministrului Finanțelor, Andrian Gavriliță, această revizuire ar putea reduce necesitatea instituirii anuale a moratoriului asupra angajărilor, măsură care, potrivit lui, este aplicată constant încă din 2018 și nu reprezintă o situație excepțională pentru sectorul public.
Tineri europeni vor face stagii în Republica Moldova, într-un program de voluntariat cu Franța # Radio Moldova
Republica Moldova și Franța lansează un program internațional de voluntariat în întreprinderi, care va permite tinerilor din Spațiul Economic European, inclusiv din Franța, să desfășoare stagii profesionale în țara noastră. Activitățile vor avea loc în filialele companiilor franceze din Republica Moldova sau la partenerii acestora. Acordul a fost aprobat de Guvern în ședința din 14 ianuarie.
A refuzat să se prezinte în instanță în calitate de martor ocular: un bărbat de 32 de ani, condamnat la închisoare # Radio Moldova
A refuzat să facă declarații într-o cauză penală, la solicitarea oamenilor legii, și a fost condamnat la pușcărie. Un bărbat de 32 de ani va sta nouă luni la închisoare, pedeapsă adăugată la o sentință anterioară, emisă în 2024.
Propunerea Chișinăului pentru depășirea crizei economice din regiunea transnistreană: „Acceptarea ofertei de reintegrare a R. Moldova” # Radio Moldova
Regiunea transnistreană ar putea depăși actuala criză economică, dacă ar răspunde pozitiv ofertei Chișinăului de reintegrare a R. Moldova, afirmă vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri. Potrivit oficialului, soluția ar reprezenta o cale rapidă și eficientă de ieșire din impas.
La căminul din capitală unde au fost fotografiați gândaci „au loc verificări și acțiuni de dezinsecție”, anunță ministrul Perciun # Radio Moldova
Ministerul Educației și Cercetării a demarat verificări după sesizările privind prezența gândacilor într-un cămin studențesc din Chișinău. Ministrul Dan Perciun a menționat că au fost deja programate acțiuni de dezinsecție și situația ar urma să fie remediată în zilele următoare.
Adjunctul procurorului din Glodeni, prins beat la volan, ar putea fi sancționat de CSP # Radio Moldova
Ion Crișciuc, adjunctul procurorului-șef al Procuraturii raionului Glodeni, ar putea fi sancționat disciplinar, după ce ar fi fost prins de polițiști conducând în stare de ebrietate. Membrul Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), Andrei Cebotari, a depus un demers în acest sens pe 14 ianuarie, subliniind că astfel de fapte sunt incompatibile cu statutul de procuror. Poliția refuză să confirme cazul, iar colegii lui Crișciuc invocă „ședințe” pentru a evita comentariile vizavi de pretinsa faptă a colegului.
Un profesionist din diasporă și o fostă parlamentară vor completa echipa guvernamentală de secretari de stat. Deciziile au fost aprobate în prima ședință a Executivului din acest an, convocată pe 14 ianuarie.
Revista presei | Expert: Idealul Unirii cu România este sinonim cu revenirea în lumea civilizației occidentale, a democrației, libertății și demnității umane # Radio Moldova
Declarația președintei Maia Sandu privind susținerea reunirii R. Moldova cu România, în cadrul unui eventual referendum, continuă să fie dezbătută activ în spațiul mediatic. Din presă aflăm că regiunea transnistreană se integrează tot mai intens în economia UE, aceasta fiind principala destinație pentru exporturile companiilor din stânga Nistrului. Publicațiile naționale mai scriu în context despre un interes-record pentru cetățenia R. Moldova printre locuitorii din stânga Nistrului. Între timp, aflăm că vinul moldovenesc se poziționează tot mai favorabil pe piața internațională.
Circulația bacului de la Molovata, suspendată? Autoritățile promit sprijin pentru locuitorii din stânga Nistrului # Radio Moldova
Circulația bacului de la Molovata a fost suspendată începând de miercuri, 14 ianuarie, din cauza temperaturilor extrem de scăzute și a stratului gros de gheață format pe râul Nistru. Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, a anunțat că autoritățile depun eforturi pentru a asigura cetățenii din zonă cu produse și servicii esențiale.
Șase lingouri, presupuse a fi din aur, găsite în bagajul unui cetățean ucrainean, la Palanca # Radio Moldova
Șase lingouri, presupuse a fi din aur, au fost depistate la postul vamal Palanca în bagajele unui cetățean al Ucrainei, în vârstă de 48 de ani. Ucraineanul era printre cei 36 de pasageri ai unui autocar ce urma să intre în Republica Moldova.
Legea freelancerilor nu trebuie folosită ca paravan pentru evitarea angajărilor legale, avertizează vicepremierul Osmochescu # Radio Moldova
Noua „lege a freelancerilor”, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, reprezintă un instrument de combatere a economiei informale, menit să scoată munca independentă din zona gri a economiei, afirmă vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării. La două săptămâni de la intrarea în vigoare a legii, peste 240 de persoane care lucrează pe cont propriu s-au înregistrat deja ca întreprinzători independenți, a raportat oficialul, pe 14 ianuarie, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
Clubul Sheriff Tiraspol a anunțat numele primului fotbalist înregimentat în această pauză de transferuri. Atacantul brazilian José Hugo Gonçalves Flores a semnat din postura de jucător liber de contract. Fotbalistul sud-american a ajuns în Republica Moldova la începutul anului 2025, când a semnat cu CSF Bălți.
Revista presei | Interes-record pentru cetățenia R. Moldova printre locuitorii din stânga Nistrului, pe fundalul intensificării practicilor de intimidare a populației în regiune # Radio Moldova
Unitatea de la Băcioi va oferi militarilor „condiții moderne de cazare și instruire”, afirmă Maia Sandu # Radio Moldova
Unitatea militară de la Băcioi, suburbie a Chișinăului, va oferi militarilor din R. Moldova „condiții moderne de cazare și instruire, conform celor mai bune practici internaționale”, a afirmat președinta Maia Sandu, Comandantul Suprem al Forțelor Armate, după ce a vizitat, pe 14 ianuarie, șantierul de construcție.
Rusia limitează drastic angajarea migranților: doar prin recrutare controlată de MAI # Radio Moldova
În toate regiunile Rusiei, cu excepția Moscovei și regiunii Moscova, precum și în teritoriile ucrainene anexate, va fi limitată angajarea migranților muncitori, scrie publicația Vedomosti, citând amendamente la lege. Angajarea cetățenilor străini și a apatrizilor va fi posibilă doar prin intermediul unui sistem de recrutare organizată, aflat sub controlul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), relatează The Moscow Times.
Percheziții la Ialoveni într-un dosar de vânătoare ilegală: arme și muniții, ridicate de poliție # Radio Moldova
Poliția a descins în locuințele a doi bărbați din raionul Ialoveni, suspectați de braconaj, unde a descoperit arme deținute ilegal, muniții, precum și alte ustensile pe care aceștia le-ar fi folosit pentru vânătoare ilegală.
Experți, despre declarația Maiei Sandu privind unirea: „Prima mutare ar trebui să fie din partea R. Moldova și apoi România să întreprindă pași” # Radio Moldova
Subiectul reunirii R. Moldova cu România, readus în atenție de președinta Maia Sandu într-un interviu acordat recent unor jurnaliști britanici, este tratat cu deschidere la București, afirmă jurnalistul de peste Prut Robert Lupițu. Totodată, amenințarea rusă ar putea deveni un real motiv al unei eventuale decizii istorice de reunire a celor două state românești, a declarat analistul Nicolae Negru la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 13 ianuarie.
Descinderi la Chișinău: mai multe persoane, vizate într-un dosar de trafic și consum de droguri # Radio Moldova
Mai multe persoane au fost documentate pentru trafic și consum de droguri, după ce polițiștii din sectorul Ciocana al Capitalei au destructurat activitatea ilegală a trei bărbați. Suspecții au vârstele de 34, 38 și 52 de ani și sunt bănuiți de organizarea și întreținerea în locuințe din Chișinău a spațiilor destinate consumului ilicit de substanțe narcotice
Nani Roma a preluat conducerea în clasamentul general al Raliului Dakar, la clasa auto # Radio Moldova
Pilotul spaniol Nani Roma a preluat conducerea în clasamentul general al Raliului Dakar, la categoria auto. Etapa a 9-a s-a desfășurat în Arabia Saudită, iar Roma la detronat pe Nasser Al-Attiyah din Qatar. Etapa a fost câștigată de polonezul Eryk Goczał, aflat la prima sa victorie în Raliul Dakar.
Creștinii ortodocși îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Anul Nou pe stil vechi. De această zi, care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă și marchează începutul noului an, conform calendarului iulian, sunt legate mai multe tradiții și obiceiuri populare.
Cel puțin 19 morți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren aflat în mers, în Thailanda # Radio Moldova
Cel puțin 19 persoane au murit, iar aproximativ 80 au fost rănite după ce un tren de pasageri a deraiat miercuri dimineață în nord-estul Thailanda, după ce o macara de construcții s-a prăbușit miercuri dimineață, 14 ianuarie, peste mai multe vagoane, au anunțat autoritățile.
Tinerii din țară și cei din diaspora sunt încurajați să participe la Concursul Național de eseuri video „Descoperă comunitatea mea”, lansat de Ministerul Educației și Cercetării. Competiția se va desfășura în perioada 9 ianuarie – 9 februarie 2026 și este destinat persoanelor dornice să promoveze valorile și patrimoniul comunităților de origine.
Moldovenii, „destul de harnici”. Câte ore pe zi muncesc angajații din R. Moldova și cum își gestionează timpul liber # Radio Moldova
Republica Moldova s-a situat pe locul 120, după Georgia, în clasamentul mondial al orelor lucrate pe săptămână, cu o medie de 37 de ore muncite timp de șapte zile. Acest rezultat este caracteristic țărilor din Europa de Est, unde programul de lucru este mai lung decât în Occident, dar mai scurt decât în multe state din Asia și Africa.
De peste patru secole, „Richard al III-lea" este una dintre cele mai jucate piese ale lui William Shakespeare pe scenele din întreaga lume. La sfârșitul acestei săptămâni, spectacolul va avea premiera pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” (TNME) din Chișinău. Noua producție scenică este semnată de regizorul Petru Hadârcă, care, împreună cu o echipă de actori, propune o viziune contemporană asupra ascensiunii și decăderii tiranului Richard al III-lea.
Alexei Buzu, despre reforma administrativ-teritorială: „Avem nevoie de discuții mai profunde și de primării puternice” # Radio Moldova
Reforma administrativ-teritorială din Republica Moldova se află într-un moment de reevaluare și pregătire a următoarei etape, în timp ce procesul de amalgamare voluntară se apropie de final. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, că dezbaterea publică trebuie mutată de la simple redesenări de hotare către discuții mai profunde despre capacitatea reală a administrației locale.
Machidon, după audierea repetată la Comisia de evaluare: „Nu am motive să nu trec evaluarea” # Radio Moldova
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat marți, 13 ianuarie, într-o ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor, în cadrul procedurii de vetting. Audierea s-a desfășurat cu ușile închise, la decizia Completului, în conformitate cu procedurile legale.
Patru persoane, inclusiv un copil de patru ani, au fost rănite în urma unui atac aerian produs în noaptea de marți spre miercuri, 14 ianuarie, în orașul Rostov-pe-Don și în raionul Miasnikovski, a anunțat guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusari, citat de DW.
Corespondență Dan Alexe | Închisori închiriate „all inclusive”: Belgia vrea să trimită deținuți în Albania și Kosovo # Radio Moldova
Belgia ar dori să construiască sau să închirieze închisori în alte țări, pentru a atenua problema supraaglomerării din penitenciarele sale. Administrația penitenciarelor din Belgia a publicat un raport privind starea închisorilor din țară, din care reiese că peste 500 de deținuți dorm în continuare pe saltele așezate pe podea, din cauza lipsei de spațiu în celule.
SÂNGEREI | Liceul „Olimp” devine „Școală Model” cu tehnologii de ultimă generație și infrastructură modernă # Radio Moldova
Peste o mie de elevi ai Liceului Teoretic „Olimp” din orașul Sângerei beneficiază de condiții mai bune de studiu și metode digitale de predare. Inclusă în proiectul național „Școala Model”, instituția trece printr-un proces amplu de modernizare, de la robotică și clase digitale, până la infrastructură modernă cu amfiteatru în curte, transformându-se într-un reper de excelență.
Adăpost, hrană și acte: sprijin complet pentru persoane fără un acoperiș deasupra capului # Radio Moldova
Numărul celor care caută adăpost s-a dublat în perioada rece a anului. Pentru mulți dintre ei, Centrul municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil oferă căldură și un loc unde se simt în siguranță. Reprezentanții centrului spun că asigură toate condițiile necesare, inclusiv ajutor pentru perfectarea actelor.
Sărbătorile pe stil vechi în satul Șeptelici: cetele de urători aduc bucurie în casele oamenilor # Radio Moldova
Cete de urători cutreieră satele în lung și în lat pentru a le ura gospodarilor belșug și voie bună. Maratonul sărbătorilor de iarnă se încheie cu Sfântul Vasile cel Mare, când unii sărbătoresc Anul Nou pe stil vechi. În satul Șeptelici din raionul Soroca, tradițiile sunt păstrate cu sfințenie și trnsmise din generaie în generație.
Epoca în care Europa a lăsat SUA să poarte povara securității sale a luat sfârșit, afirmă secretarul general al NATO # Radio Moldova
Securitatea euro-atlantică parcurge o perioadă de transformare profundă, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Forumul Global Europe, organizat pe 13 ianuarie de Renew Europe în Parlamentul European. Potrivit lui Rutte, Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mult mai mare în cadrul Alianței, într-un context marcat de agresivitatea Rusiei și războiul din Ucraina.
Studenți cazați într-un cămin din capitală reclamă condiții insalubre. Reacția universității # Radio Moldova
Un cămin administrat de Universitatea Tehnică a Moldovei a fost invadat de gândaci. Indignați, studenții au publicat imagini pe rețelele sociale și au solicitat administrației să intervină pentru rezolvarea situației. Reprezentanții universității au precizat că au verificat toate camerele și spațiile comune, fără a constata prezența insectelor.
Raportul cu reformele implementate, trimis la Bruxelles: Va sta la baza debursării următoarei tranșe din Planul de Creștere finanțat de UE # Radio Moldova
Guvernul de la Chișinău va transmite Comisiei Europene, la sfârșitul lunii ianuarie curent, un raport consolidat privind implementarea reformelor. Documentul va sta la baza debursării următoarei tranșe din Planul de Creștere Economică, finanțat de Uniunea Europeană cu o sumă totală de 1.9 miliarde de euro, a declarat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 13 ianuarie.
Republica Moldova, prima țară candidată la UE care a semnat un acord cu Autoritatea Europeană a Muncii # Radio Moldova
Republica Moldova a marcat în 2025 un pas important în procesul de integrare europeană, devenind prima țară candidată la aderarea la UE care a semnat un acord cu Autoritatea Europeană a Muncii (ELA), iar în paralel a extins rețeaua de acorduri de securitate socială, menite să garanteze drepturile la pensie și prestații sociale ale moldovenilor care au muncit legal peste hotare, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, într-un interviu acordat agenției Moldpres.
Epoca în care Europa a lăsat SUA să poarte povara securității sale a luat sfârșit, atenționează Secretarul General al NATO, Mark Rutte # Radio Moldova
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a transmis la Forumul Global Europe, organizat de Renew Europe în Parlamentul European, un mesaj de fond privind transformarea profundă a mediului de securitate euro-atlantic. În centrul intervenției sale s-au aflat securitatea Arcticii – cu referiri directe la Groenlanda – și necesitatea ca Europa să își asume o responsabilitate mult mai mare în cadrul Alianței, într-un context marcat de agresivitatea Rusiei și războiul din Ucraina.
Fenomenele meteo extreme afectează simultan mai multe țări europene. În Ungaria, ninsorile și lapovița au perturbat traficul rutier și aerian. Zboruri au fost suspendate și în Austria, iar haosul s-a resimțit și în gări. Aeroportul din Bratislava, Slovacia, a fost închis temporar din cauza zăpezii. Iar în Cehia, spitalele fac cu greu față numărului mare de pacienți care s-au accidentat pe ghețuș.
Teatru popular și credințe străvechi: Malanca, tradiția vie păstrată în satul Palanca # Radio Moldova
Creștinii ortodocși de stil vechi marchează în această seară trecerea dintre ani, Anul Nou pe stil vechi sau ajunul Sfântului Vasile, prilej de păstrare a unor tradiții străvechi, transmise din generație în generație. Pe lângă uratul obișnuit, în unele localități din Republica Moldova sunt practicate obiceiuri distincte, specifice comunităților etnice, precum Malanca din satul Palanca, raionul Călărași – un adevărat spectacol popular de măști, cântece și ritualuri.
ANRE explică structura prețului la gaze și respinge acuzațiile de „profituri” și „scheme de furt” # Radio Moldova
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu clarificări publice privind modul de formare a prețului reglementat la gazele naturale, în contextul unor interpretări apărute recent în spațiul public, pe care le califică drept eronate și manipulatorii. Instituția subliniază că prețul achitat de consumatori nu reprezintă doar costul de achiziție al gazelor și că niciuna dintre componentele tarifului nu este stabilită arbitrar.
Dosarul Alexandru Bălan, acuzat de trădare, intră în faza finală a urmăririi penale în România # Radio Moldova
Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, arestat acum patru luni pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul penal este în faza de urmărire penală, iar în luna februarie urmează să fie eliberat rechizitoriul. Confirmarea a fost făcută pentru IPN de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România, Alina Albu.
Fostul președinte sud-coreean riscă pedeapsa capitală pentru instituirea ilegală a legii marțiale # Radio Moldova
Procuratura a solicitat instanței din Seul condamnarea fostului președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, la pedeapsa cu moartea, acesta fiind acuzat de conducerea unei rebeliuni în legătură cu instituirea legii marțiale în decembrie 2024, cu încălcarea normelor constituționale, relatează agenția Yonhap, citată de publicația Astra.
