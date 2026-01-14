Satele din r. Dubăsari, rămase fără lactate și pâine, din cauza gheții așternute pe Nistru

18:20

Trafic intens se înregistrează, la această oră, în PTF Giurgiulești-Galați, pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Potrivit Poliției de Frontieră, fluxul sporit de călători și mijloace de transport a dus la formarea cozilor și la creșterea timpilor de așteptare. Autoritățile precizează că, la punctul de trecere Giurgiulești-Galați, este aplicat Sistemul de Intrare/Ieșire (EES), care …