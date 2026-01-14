Sheriff Tiraspol l-a transferat pe brazilianul Ze Flores
Moldova1, 14 ianuarie 2026 10:30
Clubul Sheriff Tiraspol a anunțat numele primului fotbalist înregimentat în această pauză de transferuri. Atacantul brazilian José Hugo Gonçalves Flores a semnat din postura de jucător liber de contract. Fotbalistul sud-american a ajuns în Republica Moldova la începutul anului 2025, când a semnat cu CSF Bălți.
• • •
Șase lingouri, presupuse a fi din aur, au fost depistate la postul vamal Palanca în bagajele unui cetățean al Ucrainei, în vârstă de 48 de ani. Ucraineanul era printre cei 36 de pasageri ai unui autocar ce urma să intre în Republica Moldova.
Vicepremierul Osmochescu, precizări despre prevederile „legii freelancerilor”: „Aducem munca independentă din zona gri în economia albă” # Moldova1
Noua „lege a freelancerilor”, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, reprezintă un instrument de combatere a economiei informale, menit să scoată munca independentă din zona gri a economiei, afirmă vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării. La două săptămâni de la intrarea în vigoare a legii, peste 240 de persoane care lucrează pe cont propriu s-au înregistrat deja ca întreprinzători independenți, a raportat oficialul, pe 14 ianuarie, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
FOTO | Unitatea militară de la Băcioi prinde contur. Maia Sandu: „Investițiile în apărare sunt investiții în pace” # Moldova1
Unitatea militară de la Băcioi, suburbie a Chișinăului, va oferi militarilor din R. Moldova „condiții moderne de cazare și instruire, conform celor mai bune practici internaționale”, a afirmat președinta Maia Sandu, Comandantul Suprem al Forțelor Armate, după ce a vizitat, pe 14 ianuarie, șantierul de construcție.
În toată Rusia, cu excepția Moscovei, s-a decis interzicerea angajării libere a străinilor # Moldova1
În toate regiunile Rusiei, cu excepția Moscovei și regiunii Moscova, precum și în teritoriile ucrainene anexate, va fi limitată angajarea migranților muncitori, scrie publicația Vedomosti, citând amendamente la lege. Angajarea cetățenilor străini și a apatrizilor va fi posibilă doar prin intermediul unui sistem de recrutare organizată, aflat sub controlul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), relatează The Moscow Times.
Arme ilegale și frigidere pline cu vânat: percheziții la Ialoveni într-un dosar de braconaj # Moldova1
Poliția a descins în locuințele a doi bărbați din raionul Ialoveni, suspectați de braconaj, unde a descoperit arme deținute ilegal, muniții, precum și alte ustensile pe care aceștia le-ar fi folosit pentru vânătoare ilegală.
ÎN CONTEXT | Experți, despre unirea R. Moldova cu România: „Amenințarea o reprezintă Rusia, iar Rusia nu ascunde că vrea refacerea URSS” # Moldova1
Subiectul reunirii R. Moldova cu România, readus în atenție de președinta Maia Sandu într-un interviu acordat recent unor jurnaliști britanici, este tratat cu deschidere la București, afirmă jurnalistul de peste Prut Robert Lupițu. Totodată, amenințarea rusă ar putea deveni un real motiv al unei eventuale decizii istorice de reunire a celor două state românești, a declarat analistul Nicolae Negru la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 13 ianuarie.
Percheziții la Chișinău: mai multe persoane, documentate pentru consum și trafic ilicit de droguri # Moldova1
Mai multe persoane au fost documentate pentru trafic și consum de droguri, după ce polițiștii din sectorul Ciocana al Capitalei au destructurat activitatea ilegală a trei bărbați. Suspecții au vârstele de 34, 38 și 52 de ani și sunt bănuiți de organizarea și întreținerea în locuințe din Chișinău a spațiilor destinate consumului ilicit de substanțe narcotice
Pilotul spaniol Nani Roma a preluat conducerea în clasamentul general al Raliului Dakar, la categoria auto. Etapa a 9-a s-a desfășurat în Arabia Saudită, iar Roma la detronat pe Nasser Al-Attiyah din Qatar. Etapa a fost câștigată de polonezul Eryk Goczał, aflat la prima sa victorie în Raliul Dakar.
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare și Anul Nou pe stil vechi # Moldova1
Creștinii ortodocși îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Anul Nou pe stil vechi. De această zi, care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă și marchează începutul noului an, conform calendarului iulian, sunt legate mai multe tradiții și obiceiuri populare.
Accident feroviar grav în Thailanda: cel puțin 19 morți și zeci de răniți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren # Moldova1
Cel puțin 19 persoane au murit, iar aproximativ 80 au fost rănite după ce un tren de pasageri a deraiat miercuri dimineață în nord-estul Thailanda, după ce o macara de construcții s-a prăbușit miercuri dimineață, 14 ianuarie, peste mai multe vagoane, au anunțat autoritățile.
Tinerii din țară și cei din diaspora sunt încurajați să participe la Concursul Național de eseuri video „Descoperă comunitatea mea”, lansat de Ministerul Educației și Cercetării. Competiția se va desfășura în perioada 9 ianuarie – 9 februarie 2026 și este destinat persoanelor dornice să promoveze valorile și patrimoniul comunităților de origine.
R. Moldova, pe locul 120 în clasamentul mondial al orelor lucrate. Ce cred moldovenii despre programul de muncă # Moldova1
Republica Moldova s-a situat pe locul 120, după Georgia, în clasamentul mondial al orelor lucrate pe săptămână, cu o medie de 37 de ore muncite timp de șapte zile. Acest rezultat este caracteristic țărilor din Europa de Est, unde programul de lucru este mai lung decât în Occident, dar mai scurt decât în multe state din Asia și Africa.
Richard al III-lea nu a dispărut: Shakespeare, reinterpretat ca avertisment al prezentului # Moldova1
De peste patru secole, „Richard al III-lea" este una dintre cele mai jucate piese ale lui William Shakespeare pe scenele din întreaga lume. La sfârșitul acestei săptămâni, spectacolul va avea premiera pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” (TNME) din Chișinău. Noua producție scenică este semnată de regizorul Petru Hadârcă, care, împreună cu o echipă de actori, propune o viziune contemporană asupra ascensiunii și decăderii tiranului Richard al III-lea.
Reforma administrativ-teritorială va fi regândită în 2026. Alexei Buzu: „Nu hărțile sunt problema” # Moldova1
Reforma administrativ-teritorială din Republica Moldova se află într-un moment de reevaluare și pregătire a următoarei etape, în timp ce procesul de amalgamare voluntară se apropie de final. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, că dezbaterea publică trebuie mutată de la simple redesenări de hotare către discuții mai profunde despre capacitatea reală a administrației locale.
Alexandru Machidon, audiat în ședință suplimentară: „Nu există motive să nu trec evaluarea” # Moldova1
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat marți, 13 ianuarie, într-o ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor, în cadrul procedurii de vetting. Audierea s-a desfășurat cu ușile închise, la decizia Completului, în conformitate cu procedurile legale.
Atac aerian în regiunea Rostov: patru persoane rănite, inclusiv un copil. Incendii la clădiri rezidențiale și un obiectiv industrial # Moldova1
Patru persoane, inclusiv un copil de patru ani, au fost rănite în urma unui atac aerian produs în noaptea de marți spre miercuri, 14 ianuarie, în orașul Rostov-pe-Don și în raionul Miasnikovski, a anunțat guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusari, citat de DW.
Corespondență Dan Alexe | Închisori închiriate „all inclusive”: Belgia vrea să trimită deținuți în Albania și Kosovo # Moldova1
Belgia ar dori să construiască sau să închirieze închisori în alte țări, pentru a atenua problema supraaglomerării din penitenciarele sale. Administrația penitenciarelor din Belgia a publicat un raport privind starea închisorilor din țară, din care reiese că peste 500 de deținuți dorm în continuare pe saltele așezate pe podea, din cauza lipsei de spațiu în celule.
SÂNGEREI | Tehnologii avansate și infrastructură modernă pentru educație de calitate la Liceul „Olimp” # Moldova1
Peste o mie de elevi ai Liceului Teoretic „Olimp” din orașul Sângerei beneficiază de condiții mai bune de studiu și metode digitale de predare. Inclusă în proiectul național „Școala Model”, instituția trece printr-un proces amplu de modernizare, de la robotică și clase digitale, până la infrastructură modernă cu amfiteatru în curte, transformându-se într-un reper de excelență.
Numărul celor care caută adăpost s-a dublat în perioada rece a anului. Pentru mulți dintre ei, Centrul municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil oferă căldură și un loc unde se simt în siguranță. Reprezentanții centrului spun că asigură toate condițiile necesare, inclusiv ajutor pentru perfectarea actelor.
Colaci, dulciuri și urări de belșug: cum se sărbătorește Sfântul Vasile în raionul Soroca # Moldova1
Cete de urători cutreieră satele în lung și în lat pentru a le ura gospodarilor belșug și voie bună. Maratonul sărbătorilor de iarnă se încheie cu Sfântul Vasile cel Mare, când unii sărbătoresc Anul Nou pe stil vechi. În satul Șeptelici din raionul Soroca, tradițiile sunt păstrate cu sfințenie și trnsmise din generaie în generație.
Reclamații privind gândaci într-un cămin din capitală. Universitatea pune la îndoială imaginile # Moldova1
Un cămin administrat de Universitatea Tehnică a Moldovei a fost invadat de gândaci. Indignați, studenții au publicat imagini pe rețelele sociale și au solicitat administrației să intervină pentru rezolvarea situației. Reprezentanții universității au precizat că au verificat toate camerele și spațiile comune, fără a constata prezența insectelor.
Alexei Buzu: Chișinăul a implementat „peste 90%” din reformele necesare pentru debursarea următoarei tranșe din Planul de Creștere # Moldova1
Guvernul de la Chișinău va transmite Comisiei Europene, la sfârșitul lunii ianuarie curent, un raport consolidat privind implementarea reformelor. Documentul va sta la baza debursării următoarei tranșe din Planul de Creștere Economică, finanțat de Uniunea Europeană cu o sumă totală de 1.9 miliarde de euro, a declarat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 13 ianuarie.
R. Moldova își propune să semneze, în 2026, acorduri de securitate socială cu Slovacia și Canada # Moldova1
Republica Moldova a marcat în 2025 un pas important în procesul de integrare europeană, devenind prima țară candidată la aderarea la UE care a semnat un acord cu Autoritatea Europeană a Muncii (ELA), iar în paralel a extins rețeaua de acorduri de securitate socială, menite să garanteze drepturile la pensie și prestații sociale ale moldovenilor care au muncit legal peste hotare, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, într-un interviu acordat agenției Moldpres.
Mark Rutte, în Parlamentul European: „Epoca în care lăsam SUA să poarte povara securității noastre a luat sfârșit” # Moldova1
Secretarul General al NATO, Mark Rutte, a transmis la Forumul Global Europe, organizat de Renew Europe în Parlamentul European, un mesaj de fond privind transformarea profundă a mediului de securitate euro-atlantic. În centrul intervenției sale s-au aflat securitatea Arcticii – cu referiri directe la Groenlanda – și necesitatea ca Europa să își asume o responsabilitate mult mai mare în cadrul Alianței, într-un context marcat de agresivitatea Rusiei și războiul din Ucraina.
Ninsori, lapoviță și gheață: Haos pe drumuri și în aeroporturi în mai multe țări europene # Moldova1
Fenomenele meteo extreme afectează simultan mai multe țări europene. În Ungaria, ninsorile și lapovița au perturbat traficul rutier și aerian. Zboruri au fost suspendate și în Austria, iar haosul s-a resimțit și în gări. Aeroportul din Bratislava, Slovacia, a fost închis temporar din cauza zăpezii. Iar în Cehia, spitalele fac cu greu față numărului mare de pacienți care s-au accidentat pe ghețuș.
Creștinii ortodocși de stil vechi marchează în această seară trecerea dintre ani, Anul Nou pe stil vechi sau ajunul Sfântului Vasile, prilej de păstrare a unor tradiții străvechi, transmise din generație în generație. Pe lângă uratul obișnuit, în unele localități din Republica Moldova sunt practicate obiceiuri distincte, specifice comunităților etnice, precum Malanca din satul Palanca, raionul Călărași – un adevărat spectacol popular de măști, cântece și ritualuri.
ANRE respinge acuzațiile privind „profituri” sau „scheme de furt” în prețul gazelor și explică structura tarifului reglementat # Moldova1
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu clarificări publice privind modul de formare a prețului reglementat la gazele naturale, în contextul unor interpretări apărute recent în spațiul public, pe care le califică drept eronate și manipulatorii. Instituția subliniază că prețul achitat de consumatori nu reprezintă doar costul de achiziție al gazelor și că niciuna dintre componentele tarifului nu este stabilită arbitrar.
Magistrații români preiau din februarie dosarul de trădare în care este vizat fostul șef-adjunct al SIS # Moldova1
Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, arestat acum patru luni pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul penal este în faza de urmărire penală, iar în luna februarie urmează să fie eliberat rechizitoriul. Confirmarea a fost făcută pentru IPN de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România, Alina Albu.
Pedeapsa cu moartea cerută pentru fostul președinte al Coreei de Sud, acuzat de rebeliune # Moldova1
Procuratura a solicitat instanței din Seul condamnarea fostului președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, la pedeapsa cu moartea, acesta fiind acuzat de conducerea unei rebeliuni în legătură cu instituirea legii marțiale în decembrie 2024, cu încălcarea normelor constituționale, relatează agenția Yonhap, citată de publicația Astra.
Maia Sandu: „R. Moldova - un teren de testare folosit de Rusia pentru a merge mai departe. Europa este ținta” # Moldova1
R. Moldova reprezintă „un teren de testare” pentru Federația Rusă care intenționează să-și extindă controlul asupra întregii Europe, declară președinta Maia Sandu. Într-un interviu acordat unor jurnaliști britanici,, publicat pe 12 ianuarie 2026, șefa statului a subliniat că „ținta” lui Vladimir Putin este Europa.
Consilier prezidențial de la București: România, „pregătită să discute serios scenariul” unirii, dacă R. Moldova îl vede ca „opțiune” # Moldova1
Orice român de bună-credință, indiferent de care parte a Prutului locuiește, privește tema unirii Republicii Moldova cu România ca pe un proces firesc, a afirmat Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, Nicușor Dan, într-un interviu acordat, pe 13 ianuarie, portalului caleaeuropeană.ro.
Artiștii moldoveni ajung la Viena: ambasadoarea Stella Avallone anunță stagii cu bursă în Austria # Moldova1
Austria va oferi artiștilor din Republica Moldova oportunitatea de a efectua, pe parcursul anului 2026, stagii cu bursă în instituțiile culturale și proiectele artistice relevante din Viena. Ambasadoarea Austriei la Chișinău, Stella Avallone, a menționat proiectul Focus International Moldova 2026 printre inițiativele care definesc cooperarea moldo-austriacă, subliniind că relațiile bilaterale au cunoscut o dinamică tot mai accentuată în ultimii ani.
Președinția R. Moldova a planificat, pentru anul 2025, achiziții publice în valoare de aproape 12 milioane de lei, cele mai costisitoare fiind serviciile de întreținere – de exemplu, 2.000.000 de lei pentru energia electrică și 1.600.000 de lei pentru energia termică. Totuși, printre cele mai costisitoare bunuri cumpărate prin licitație publică se numără distincțiile de stat și accesoriile aferente - 1 milion 586 de mii de lei.
James Harden l-a depășit pe legendarul Shaquille O'Neal în clasamentul celor mai prolifici jucători ai ligii profesioniste nord-americane de baschet. Starul echipei Los Angeles Clippers a acumulat 32 de puncte în meciul cu Charlotte Hornets, câștigat cu 117-109.
Condiții moderne pentru 400 de școli și grădinițe din R. Moldova: 3.61 de milioane de dolari alocați de Banca Mondială # Moldova1
Două sute de grădinițe și 200 de școli din R. Moldova au fost dotate cu mobilier, echipamente și materiale didactico-metodice noi. Investițiile realizate depășesc suma de 3.61 de milioane de dolari, bani alocați de Banca Mondială prin intermediul proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”.
Alertă în cinci localități din R. Moldova: Autoritățile anunță noi focare de pestă porcină # Moldova1
Focare de pestă porcină atât la porci domestici, cât și la mistreți, au fost înregistrate în cinci localități din R. Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
O mașină s-a răsturnat în urma unui accident rutier produs în această dimineață, în cartierul Telecentru al Capitalei. Șoferul a scăpat, ca prin minune, nevătămat. De vină s-ar face un alt conducător auto, care s-ar fi angajat într-o manevră neregulamentară. Din cauza accidentului, în zonă s-au format ambuteiaje.
La scurt timp după preluarea mandatului său prezidențial și după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 2021, Maia Sandu transmitea Moscovei un mesaj de deschidere, afirmând că Republica Moldova își dorește „relații normale, decente, bazate pe respect reciproc” cu Federația Rusă. Răspunsul venit din partea Rusiei a fost însă diferit - criză energetică declanșată în toamna anului 2021, presiuni economice și tensiuni tot mai vizibile în jurul dosarului transnistrean și al parcursului european al Republicii Moldova.
Folosirea rachetelor balistice rusești Oreșnik în Ucraina reprezintă o escaladare periculoasă, a denunțat Washingtonul în cadrul Consiliului de Securitate al ONU. Sistemul, despre care specialiștii spun că poate transporta încărcătură nucleară, a fost utilizat de Moscova într-un atac comis săptămâna trecută. Reprezentantul Rusiei la ONU a răspuns criticilor cu cinism și a încercat, din nou, să dea vina pe Kiev.
Un incendiu a izbucnit cu puțin timp în urmă într-un bloc de locuințe de pe strada Alecu Russo din sectorul Râșcani al capitalei. La fața locului au intervenit echipajele de pompieri.
La scurt timp după preluarea mandatului său prezidențial și după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 2021, Maia Sandu transmitea Moscovei un mesaj de deschidere, afirmând că Republica Moldova își dorește „relații normale, decente, bazate pe respect reciproc” cu Federația Rusă. Răspunsul venit din partea Rusiei a fost însă diferit - criză energetică declanșată în toamna anului 2021, presiuni economice și tensiuni tot mai vizibile în jurul dosarului transnistrean și al parcursului european al Republicii Moldova.
FC Liverpool s-a calificat în turul 4 al Cupei Angliei la fotbal. Într-un meci disputat pe teren propriu, „cormoranii" au învins cu 4:1, formația de liga a treia FC Barnsley. Echipa condusă de olandezul Arne Slot a înscris prin maghiarul Dominik Szoboszlai, batavul Jeremie Frimpong, germanul Florian Wirtz și francezul Hugo Ekitike, iar Adam Philips a puntctat pentru oaspeți.
Un incendiu a izbucnit cu puțin timp în urmă într-un bloc de locuințe de pe strada Alecu Russo din sectorul Râșcani al capitalei. La fața locului au intervenit echipajele de pompieri.
Interes-record pentru cetățenia R. Moldova printre locuitorii din stânga Nistrului. Experții propun controale mai stricte la linia administrativă # Moldova1
Interesul locuitorilor din stânga Nistrului pentru cetățenia Republicii Moldova este în creștere accelerată, pe fondul modificării legislației, al crizei economice din regiune, precum și al avantajelor oferite de parcursul european al țării. În acest context, experții nu exclud introducerea, treptată, a unor controale mai riguroase ale actelor de identitate la linia administrativă de pe Nistru, invocând necesitatea consolidării securității naționale.
Ministrul Dorin Junghietu, în vizită la Washington: discuții despre proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș # Moldova1
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, merge la Washington pentru a identifica noi oportunități de colaborare cu partenerii americani în domeniul energetic. Vizita este programată pentru perioada 15–16 ianuarie, iar agenda include și discuții privind proiectul de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș.
Lemne de foc, atât tari cât și moi, pot fi achiziționate de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Masa lemnoasă scoasă la vânzare provine de la arborii din perimetrul aerogării, acumulată după lucrări de întreținere și curățare.
Lituania: 35 de ani de la asaltul turnului TV din Vilnius. Lituanienii au reușit să-și apere independența față de URRS # Moldova1
La 35 de ani de la asaltul sângeros asupra turnului de televiziune din Vilnius, Lituania își comemorează una dintre cele mai dramatice pagini ale luptei pentru libertate. În noaptea de 12 spre 13 ianuarie 1991, civili neînarmați au înfruntat trupele sovietice pentru a apăra simbolurile statului lituanian, plătind cu viața prețul independenței față de URSS, proclamată cu mai puțin de un an mai devreme.
Cristiano Ronaldo a marcat al 959-lea gol din cariera sa, însă nu a fost suficient pentru aș-i ajuta echipa Al-Nassr să evite înfrângerea marele meci cu Al-Hilal. A fost 3-1 pentru discipolii lui Simone Inzaghi, care se distanțează la 7 puncte în fruntea clasamentului campionatului Arabiei Saudite.
Letonia ajută R. Moldova să construiască un centru național de date. Premierul Munteanu: „Sprijinul este semnificativ” # Moldova1
Letonia oferă sprijin Republicii Moldova pentru crearea unui centru național de date, în cadrul cooperării axate pe digitalizare și securitate cibernetică. Inițiativele comune, precum și deschiderea pentru consolidarea cooperării bilaterale, au fost confirmate la o întrevedere la Guvern, pe 13 ianuarie.
