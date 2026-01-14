Legea freelancerilor nu trebuie folosită ca paravan pentru evitarea angajărilor legale, avertizează vicepremierul Osmochescu
Radio Moldova, 14 ianuarie 2026 10:30
Noua „lege a freelancerilor”, care a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026, reprezintă un instrument de combatere a economiei informale, menit să scoată munca independentă din zona gri a economiei, afirmă vicepremierul Eugeniu Osmochescu, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării. La două săptămâni de la intrarea în vigoare a legii, peste 240 de persoane care lucrează pe cont propriu s-au înregistrat deja ca întreprinzători independenți, a raportat oficialul, pe 14 ianuarie, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
• • •
Acum 10 minute
10:40
Șase lingouri, presupuse a fi din aur, găsite în bagajul unui cetățean ucrainean, la Palanca # Radio Moldova
Șase lingouri, presupuse a fi din aur, au fost depistate la postul vamal Palanca în bagajele unui cetățean al Ucrainei, în vârstă de 48 de ani. Ucraineanul era printre cei 36 de pasageri ai unui autocar ce urma să intre în Republica Moldova.
Acum 30 minute
10:30
10:30
Clubul Sheriff Tiraspol a anunțat numele primului fotbalist înregimentat în această pauză de transferuri. Atacantul brazilian José Hugo Gonçalves Flores a semnat din postura de jucător liber de contract. Fotbalistul sud-american a ajuns în Republica Moldova la începutul anului 2025, când a semnat cu CSF Bălți.
10:20
Revista presei | Interes-record pentru cetățenia R. Moldova printre locuitorii din stânga Nistrului, pe fundalul intensificării practicilor de intimidare a populației în regiune # Radio Moldova
Din presă aflăm că regiunea transnistreană se integrează tot mai intens în economia UE, aceasta fiind principala destinație pentru exporturile companiilor din stânga Nistrului. Publicațiile naționale mai scriu în context despre un interes-record pentru cetățenia R. Moldova printre locuitorii din stânga Nistrului. Între timp, aflăm că vinul moldovenesc se poziționează tot mai favorabil pe piața internațională.
Acum o oră
09:50
Unitatea de la Băcioi va oferi militarilor „condiții moderne de cazare și instruire”, afirmă Maia Sandu # Radio Moldova
Unitatea militară de la Băcioi, suburbie a Chișinăului, va oferi militarilor din R. Moldova „condiții moderne de cazare și instruire, conform celor mai bune practici internaționale”, a afirmat președinta Maia Sandu, Comandantul Suprem al Forțelor Armate, după ce a vizitat, pe 14 ianuarie, șantierul de construcție.
Acum 2 ore
09:40
Rusia limitează drastic angajarea migranților: doar prin recrutare controlată de MAI # Radio Moldova
În toate regiunile Rusiei, cu excepția Moscovei și regiunii Moscova, precum și în teritoriile ucrainene anexate, va fi limitată angajarea migranților muncitori, scrie publicația Vedomosti, citând amendamente la lege. Angajarea cetățenilor străini și a apatrizilor va fi posibilă doar prin intermediul unui sistem de recrutare organizată, aflat sub controlul Ministerului Afacerilor Interne (MAI), relatează The Moscow Times.
09:30
Percheziții la Ialoveni într-un dosar de vânătoare ilegală: arme și muniții, ridicate de poliție # Radio Moldova
Poliția a descins în locuințele a doi bărbați din raionul Ialoveni, suspectați de braconaj, unde a descoperit arme deținute ilegal, muniții, precum și alte ustensile pe care aceștia le-ar fi folosit pentru vânătoare ilegală.
09:20
Experți, despre declarația Maiei Sandu privind unirea: „Prima mutare ar trebui să fie din partea R. Moldova și apoi România să întreprindă pași” # Radio Moldova
Subiectul reunirii R. Moldova cu România, readus în atenție de președinta Maia Sandu într-un interviu acordat recent unor jurnaliști britanici, este tratat cu deschidere la București, afirmă jurnalistul de peste Prut Robert Lupițu. Totodată, amenințarea rusă ar putea deveni un real motiv al unei eventuale decizii istorice de reunire a celor două state românești, a declarat analistul Nicolae Negru la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1, ediția din 13 ianuarie.
09:00
Descinderi la Chișinău: mai multe persoane, vizate într-un dosar de trafic și consum de droguri # Radio Moldova
Mai multe persoane au fost documentate pentru trafic și consum de droguri, după ce polițiștii din sectorul Ciocana al Capitalei au destructurat activitatea ilegală a trei bărbați. Suspecții au vârstele de 34, 38 și 52 de ani și sunt bănuiți de organizarea și întreținerea în locuințe din Chișinău a spațiilor destinate consumului ilicit de substanțe narcotice
09:00
Nani Roma a preluat conducerea în clasamentul general al Raliului Dakar, la clasa auto # Radio Moldova
Pilotul spaniol Nani Roma a preluat conducerea în clasamentul general al Raliului Dakar, la categoria auto. Etapa a 9-a s-a desfășurat în Arabia Saudită, iar Roma la detronat pe Nasser Al-Attiyah din Qatar. Etapa a fost câștigată de polonezul Eryk Goczał, aflat la prima sa victorie în Raliul Dakar.
Acum 4 ore
08:40
Creștinii ortodocși îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Anul Nou pe stil vechi. De această zi, care încheie ciclul sărbătorilor de iarnă și marchează începutul noului an, conform calendarului iulian, sunt legate mai multe tradiții și obiceiuri populare.
08:40
Cel puțin 19 morți după ce o macara s-a prăbușit peste un tren aflat în mers, în Thailanda # Radio Moldova
Cel puțin 19 persoane au murit, iar aproximativ 80 au fost rănite după ce un tren de pasageri a deraiat miercuri dimineață în nord-estul Thailanda, după ce o macara de construcții s-a prăbușit miercuri dimineață, 14 ianuarie, peste mai multe vagoane, au anunțat autoritățile.
08:30
Tinerii din țară și cei din diaspora sunt încurajați să participe la Concursul Național de eseuri video „Descoperă comunitatea mea”, lansat de Ministerul Educației și Cercetării. Competiția se va desfășura în perioada 9 ianuarie – 9 februarie 2026 și este destinat persoanelor dornice să promoveze valorile și patrimoniul comunităților de origine.
08:30
Moldovenii, „destul de harnici”. Câte ore pe zi muncesc angajații din R. Moldova și cum își gestionează timpul liber # Radio Moldova
Republica Moldova s-a situat pe locul 120, după Georgia, în clasamentul mondial al orelor lucrate pe săptămână, cu o medie de 37 de ore muncite timp de șapte zile. Acest rezultat este caracteristic țărilor din Europa de Est, unde programul de lucru este mai lung decât în Occident, dar mai scurt decât în multe state din Asia și Africa.
08:30
De peste patru secole, „Richard al III-lea" este una dintre cele mai jucate piese ale lui William Shakespeare pe scenele din întreaga lume. La sfârșitul acestei săptămâni, spectacolul va avea premiera pe scena Teatrului Național „Mihai Eminescu” (TNME) din Chișinău. Noua producție scenică este semnată de regizorul Petru Hadârcă, care, împreună cu o echipă de actori, propune o viziune contemporană asupra ascensiunii și decăderii tiranului Richard al III-lea.
08:10
Alexei Buzu, despre reforma administrativ-teritorială: „Avem nevoie de discuții mai profunde și de primării puternice” # Radio Moldova
Reforma administrativ-teritorială din Republica Moldova se află într-un moment de reevaluare și pregătire a următoarei etape, în timp ce procesul de amalgamare voluntară se apropie de final. Secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, a declarat, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, că dezbaterea publică trebuie mutată de la simple redesenări de hotare către discuții mai profunde despre capacitatea reală a administrației locale.
08:00
Machidon, după audierea repetată la Comisia de evaluare: „Nu am motive să nu trec evaluarea” # Radio Moldova
Procurorul general interimar, Alexandru Machidon, a fost audiat marți, 13 ianuarie, într-o ședință suplimentară de către Completul A al Comisiei de evaluare a procurorilor, în cadrul procedurii de vetting. Audierea s-a desfășurat cu ușile închise, la decizia Completului, în conformitate cu procedurile legale.
07:30
Patru persoane, inclusiv un copil de patru ani, au fost rănite în urma unui atac aerian produs în noaptea de marți spre miercuri, 14 ianuarie, în orașul Rostov-pe-Don și în raionul Miasnikovski, a anunțat guvernatorul regiunii Rostov, Iuri Sliusari, citat de DW.
07:20
Corespondență Dan Alexe | Închisori închiriate „all inclusive”: Belgia vrea să trimită deținuți în Albania și Kosovo # Radio Moldova
Belgia ar dori să construiască sau să închirieze închisori în alte țări, pentru a atenua problema supraaglomerării din penitenciarele sale. Administrația penitenciarelor din Belgia a publicat un raport privind starea închisorilor din țară, din care reiese că peste 500 de deținuți dorm în continuare pe saltele așezate pe podea, din cauza lipsei de spațiu în celule.
07:10
SÂNGEREI | Liceul „Olimp” devine „Școală Model” cu tehnologii de ultimă generație și infrastructură modernă # Radio Moldova
Peste o mie de elevi ai Liceului Teoretic „Olimp” din orașul Sângerei beneficiază de condiții mai bune de studiu și metode digitale de predare. Inclusă în proiectul național „Școala Model”, instituția trece printr-un proces amplu de modernizare, de la robotică și clase digitale, până la infrastructură modernă cu amfiteatru în curte, transformându-se într-un reper de excelență.
Acum 12 ore
22:00
Adăpost, hrană și acte: sprijin complet pentru persoane fără un acoperiș deasupra capului # Radio Moldova
Numărul celor care caută adăpost s-a dublat în perioada rece a anului. Pentru mulți dintre ei, Centrul municipal de găzduire și orientare pentru persoanele fără domiciliu stabil oferă căldură și un loc unde se simt în siguranță. Reprezentanții centrului spun că asigură toate condițiile necesare, inclusiv ajutor pentru perfectarea actelor.
Acum 24 ore
21:40
Sărbătorile pe stil vechi în satul Șeptelici: cetele de urători aduc bucurie în casele oamenilor # Radio Moldova
Cete de urători cutreieră satele în lung și în lat pentru a le ura gospodarilor belșug și voie bună. Maratonul sărbătorilor de iarnă se încheie cu Sfântul Vasile cel Mare, când unii sărbătoresc Anul Nou pe stil vechi. În satul Șeptelici din raionul Soroca, tradițiile sunt păstrate cu sfințenie și trnsmise din generaie în generație.
21:30
Epoca în care Europa a lăsat SUA să poarte povara securității sale a luat sfârșit, afirmă secretarul general al NATO # Radio Moldova
Securitatea euro-atlantică parcurge o perioadă de transformare profundă, a declarat secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Forumul Global Europe, organizat pe 13 ianuarie de Renew Europe în Parlamentul European. Potrivit lui Rutte, Europa trebuie să-și asume o responsabilitate mult mai mare în cadrul Alianței, într-un context marcat de agresivitatea Rusiei și războiul din Ucraina.
21:30
Studenți cazați într-un cămin din capitală reclamă condiții insalubre. Reacția universității # Radio Moldova
Un cămin administrat de Universitatea Tehnică a Moldovei a fost invadat de gândaci. Indignați, studenții au publicat imagini pe rețelele sociale și au solicitat administrației să intervină pentru rezolvarea situației. Reprezentanții universității au precizat că au verificat toate camerele și spațiile comune, fără a constata prezența insectelor.
21:30
Raportul cu reformele implementate, trimis la Bruxelles: Va sta la baza debursării următoarei tranșe din Planul de Creștere finanțat de UE # Radio Moldova
Guvernul de la Chișinău va transmite Comisiei Europene, la sfârșitul lunii ianuarie curent, un raport consolidat privind implementarea reformelor. Documentul va sta la baza debursării următoarei tranșe din Planul de Creștere Economică, finanțat de Uniunea Europeană cu o sumă totală de 1.9 miliarde de euro, a declarat secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu, la emisiunea PE FAȚĂ de la Moldova 1, ediția din 13 ianuarie.
21:20
Republica Moldova, prima țară candidată la UE care a semnat un acord cu Autoritatea Europeană a Muncii # Radio Moldova
Republica Moldova a marcat în 2025 un pas important în procesul de integrare europeană, devenind prima țară candidată la aderarea la UE care a semnat un acord cu Autoritatea Europeană a Muncii (ELA), iar în paralel a extins rețeaua de acorduri de securitate socială, menite să garanteze drepturile la pensie și prestații sociale ale moldovenilor care au muncit legal peste hotare, a declarat ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, într-un interviu acordat agenției Moldpres.
21:00
20:40
Fenomenele meteo extreme afectează simultan mai multe țări europene. În Ungaria, ninsorile și lapovița au perturbat traficul rutier și aerian. Zboruri au fost suspendate și în Austria, iar haosul s-a resimțit și în gări. Aeroportul din Bratislava, Slovacia, a fost închis temporar din cauza zăpezii. Iar în Cehia, spitalele fac cu greu față numărului mare de pacienți care s-au accidentat pe ghețuș.
20:30
Teatru popular și credințe străvechi: Malanca, tradiția vie păstrată în satul Palanca # Radio Moldova
Creștinii ortodocși de stil vechi marchează în această seară trecerea dintre ani, Anul Nou pe stil vechi sau ajunul Sfântului Vasile, prilej de păstrare a unor tradiții străvechi, transmise din generație în generație. Pe lângă uratul obișnuit, în unele localități din Republica Moldova sunt practicate obiceiuri distincte, specifice comunităților etnice, precum Malanca din satul Palanca, raionul Călărași – un adevărat spectacol popular de măști, cântece și ritualuri.
19:50
ANRE explică structura prețului la gaze și respinge acuzațiile de „profituri” și „scheme de furt” # Radio Moldova
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a venit cu clarificări publice privind modul de formare a prețului reglementat la gazele naturale, în contextul unor interpretări apărute recent în spațiul public, pe care le califică drept eronate și manipulatorii. Instituția subliniază că prețul achitat de consumatori nu reprezintă doar costul de achiziție al gazelor și că niciuna dintre componentele tarifului nu este stabilită arbitrar.
19:00
Dosarul Alexandru Bălan, acuzat de trădare, intră în faza finală a urmăririi penale în România # Radio Moldova
Magistrații români vor prelua din februarie dosarul în care este acuzat de trădare de patrie fostul director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate al Republicii Moldova, Alexandru Balan, arestat acum patru luni pentru că ar fi divulgat unor ofițeri KGB din Belarus secrete de stat legate de România. Procesul penal este în faza de urmărire penală, iar în luna februarie urmează să fie eliberat rechizitoriul. Confirmarea a fost făcută pentru IPN de procurorul-șef al Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism din România, Alina Albu.
18:50
Fostul președinte sud-coreean riscă pedeapsa capitală pentru instituirea ilegală a legii marțiale # Radio Moldova
Procuratura a solicitat instanței din Seul condamnarea fostului președinte al Coreei de Sud, Yoon Suk Yeol, la pedeapsa cu moartea, acesta fiind acuzat de conducerea unei rebeliuni în legătură cu instituirea legii marțiale în decembrie 2024, cu încălcarea normelor constituționale, relatează agenția Yonhap, citată de publicația Astra.
18:00
Consilier prezidențial de la București: România, „pregătită să discute serios scenariul” unirii, dacă R. Moldova îl vede ca „opțiune” # Radio Moldova
Orice român de bună-credință, indiferent de care parte a Prutului locuiește, privește tema unirii Republicii Moldova cu România ca pe un proces firesc, a afirmat Eugen Tomac, europarlamentar și consilier onorific al președintelui României, Nicușor Dan, într-un interviu acordat, pe 13 ianuarie, portalului caleaeuropeană.ro.
17:50
Ambasadoarea Austriei anunță burse pentru artiști și lucrători culturali din Moldova la Viena # Radio Moldova
Austria va oferi artiștilor din Republica Moldova oportunitatea de a efectua, pe parcursul anului 2026, stagii cu bursă în instituțiile culturale și proiectele artistice relevante din Viena. Ambasadoarea Austriei la Chișinău, Stella Avallone, a menționat proiectul Focus International Moldova 2026 printre inițiativele care definesc cooperarea moldo-austriacă, subliniind că relațiile bilaterale au cunoscut o dinamică tot mai accentuată în ultimii ani.
17:30
Președinția R. Moldova a planificat, pentru anul 2025, achiziții publice în valoare de aproape 12 milioane de lei, cele mai costisitoare fiind serviciile de întreținere – de exemplu, 2.000.000 de lei pentru energia electrică și 1.600.000 de lei pentru energia termică. Totuși, printre cele mai costisitoare bunuri cumpărate prin licitație publică se numără distincțiile de stat și accesoriile aferente - 1 milion 586 de mii de lei.
17:30
Baschetbalistul american James Harden a atins o nouă bornă impresionantă în cariera sa # Radio Moldova
James Harden l-a depășit pe legendarul Shaquille O'Neal în clasamentul celor mai prolifici jucători ai ligii profesioniste nord-americane de baschet. Starul echipei Los Angeles Clippers a acumulat 32 de puncte în meciul cu Charlotte Hornets, câștigat cu 117-109.
17:00
Mobilier, calculatoare și table interactive noi în 400 de grădinițe și școli din R. Moldova # Radio Moldova
Două sute de grădinițe și 200 de școli din R. Moldova au fost dotate cu mobilier, echipamente și materiale didactico-metodice noi. Investițiile realizate depășesc suma de 3.61 de milioane de dolari, bani alocați de Banca Mondială prin intermediul proiectului „Îmbunătățirea Calității Educației”.
16:50
Focare de pestă porcină atât la porci domestici, cât și la mistreți, au fost înregistrate în cinci localități din R. Moldova, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA).
16:30
O mașină s-a răsturnat în urma unui accident rutier produs în această dimineață, în cartierul Telecentru al Capitalei. Șoferul a scăpat, ca prin minune, nevătămat. De vină s-ar face un alt conducător auto, care s-ar fi angajat într-o manevră neregulamentară. Din cauza accidentului, în zonă s-au format ambuteiaje.
16:10
Folosirea rachetelor balistice rusești Oreșnik în Ucraina reprezintă o escaladare periculoasă, a denunțat Washingtonul în cadrul Consiliului de Securitate al ONU. Sistemul, despre care specialiștii spun că poate transporta încărcătură nucleară, a fost utilizat de Moscova într-un atac comis săptămâna trecută. Reprezentantul Rusiei la ONU a răspuns criticilor cu cinism și a încercat, din nou, să dea vina pe Kiev.
16:00
Maia Sandu: „Sperăm că UE nu îi va oferi lui Putin drept de veto asupra procesului de aderare a R. Moldova la UE” # Radio Moldova
La scurt timp după preluarea mandatului său prezidențial și după victoria Partidului Acțiune și Solidaritate la alegerile parlamentare din 2021, Maia Sandu transmitea Moscovei un mesaj de deschidere, afirmând că Republica Moldova își dorește „relații normale, decente, bazate pe respect reciproc” cu Federația Rusă. Răspunsul venit din partea Rusiei a fost însă diferit - criză energetică declanșată în toamna anului 2021, presiuni economice și tensiuni tot mai vizibile în jurul dosarului transnistrean și al parcursului european al Republicii Moldova.
16:00
FC Liverpool s-a calificat fără probleme în următoarea rundă a Cupei Angliei la fotbal # Radio Moldova
FC Liverpool s-a calificat în turul 4 al Cupei Angliei la fotbal. Într-un meci disputat pe teren propriu, „cormoranii" au învins cu 4:1, formația de liga a treia FC Barnsley. Echipa condusă de olandezul Arne Slot a înscris prin maghiarul Dominik Szoboszlai, batavul Jeremie Frimpong, germanul Florian Wirtz și francezul Hugo Ekitike, iar Adam Philips a puntctat pentru oaspeți.
15:50
Un incendiu a izbucnit cu puțin timp în urmă într-un bloc de locuințe de pe strada Alecu Russo din sectorul Râșcani al capitalei. La fața locului au intervenit echipajele de pompieri.
15:50
Numărul cererilor pentru cetățenia R. Moldova crește în regiunea transnistreană: „Controlul actelor de identitate poate fi introdus etapizat” # Radio Moldova
Interesul locuitorilor din stânga Nistrului pentru cetățenia Republicii Moldova este în creștere accelerată, pe fondul modificării legislației, al crizei economice din regiune, precum și al avantajelor oferite de parcursul european al țării. În acest context, experții nu exclud introducerea, treptată, a unor controale mai riguroase ale actelor de identitate la linia administrativă de pe Nistru, invocând necesitatea consolidării securității naționale.
15:20
Ministrul Energiei merge la Washington pentru consolidarea cooperării energetice cu SUA # Radio Moldova
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, merge la Washington pentru a identifica noi oportunități de colaborare cu partenerii americani în domeniul energetic. Vizita este programată pentru perioada 15–16 ianuarie, iar agenda include și discuții privind proiectul de construcție a liniei electrice aeriene de 400 kV Strășeni–Gutinaș.
15:10
Aeroportul din Chișinău scoate la vânzare masă lemnoasă, după lucrări de curățare a arborilor # Radio Moldova
Lemne de foc, atât tari cât și moi, pot fi achiziționate de la Aeroportul Internațional „Eugen Doga” - Chișinău. Masa lemnoasă scoasă la vânzare provine de la arborii din perimetrul aerogării, acumulată după lucrări de întreținere și curățare.
15:10
Lituania: 35 de ani de la nopțile sângeroase de la Vilnius: lupta lituanienilor pentru libertate # Radio Moldova
La 35 de ani de la asaltul sângeros asupra turnului de televiziune din Vilnius, Lituania își comemorează una dintre cele mai dramatice pagini ale luptei pentru libertate. În noaptea de 12 spre 13 ianuarie 1991, civili neînarmați au înfruntat trupele sovietice pentru a apăra simbolurile statului lituanian, plătind cu viața prețul independenței față de URSS, proclamată cu mai puțin de un an mai devreme.
14:40
Cristiano Ronaldo a marcat al 959-lea gol din cariera sa, însă nu a fost suficient pentru aș-i ajuta echipa Al-Nassr să evite înfrângerea marele meci cu Al-Hilal. A fost 3-1 pentru discipolii lui Simone Inzaghi, care se distanțează la 7 puncte în fruntea clasamentului campionatului Arabiei Saudite.
14:30
Relațiile R. Moldova–Letonia se consolidează: sprijin pentru digitalizare și viitorul centru național de date # Radio Moldova
Letonia oferă sprijin Republicii Moldova pentru crearea unui centru național de date, în cadrul cooperării axate pe digitalizare și securitate cibernetică. Inițiativele comune, precum și deschiderea pentru consolidarea cooperării bilaterale, au fost confirmate la o întrevedere la Guvern, pe 13 ianuarie.
14:10
Bătrână de 81 de ani, ucisă de flăcări la Lipcani: incendiul ar fi fost provocat de o scurgere de gaze # Radio Moldova
O femeie în vârstă de 81 de ani din satul Lipcani, raionul Briceni, a murit arsă de vie într-un incendiul produs în locuința sa. Cadavrul parțial carbonizat al bătrânei a fost depistat de pompieri pe pragul locuinței.
