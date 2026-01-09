Suspans în justiție – Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, nu a trecut vettingul din prima și va fi audiat repetat la 13 ianuarie
Politik, 9 ianuarie 2026 21:40
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, urmează să fie audiat pentru a doua oară de Comisia de evaluare a procurorilor. Audierea va avea loc marţi, 13 ianuarie 2026, la ora 16:00, la Institutul Național al Justiției, iar şedința se va desfăşura în regim închis. Machidon a fost audiat anterior pe 10 decembrie 2025, însă, în urma ...
Acum o oră
21:40
Creștere semnificativă a cererilor de cetățenie pentru persoanele din stânga Nistrului în 2025 – Ce spune ASP # Politik
Numărul cererilor de dobândire a cetățeniei Republicii Moldova depuse de locuitorii din regiunea transnistreană a crescut cu aproape 50% în perioada septembrie–decembrie 2025, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor Agenției Servicii Publice, făcute publice de Zona de Securitate, în cele patru luni premergătoare intrării în vigoare a noii Legi a cetățeniei au ...
21:40
Suspans în justiție – Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, nu a trecut vettingul din prima și va fi audiat repetat la 13 ianuarie # Politik
Procurorul General interimar, Alexandru Machidon, urmează să fie audiat pentru a doua oară de Comisia de evaluare a procurorilor. Audierea va avea loc marţi, 13 ianuarie 2026, la ora 16:00, la Institutul Național al Justiției, iar şedința se va desfăşura în regim închis. Machidon a fost audiat anterior pe 10 decembrie 2025, însă, în urma ...
21:40
Reacția șefului Moldovagaz la acuzațiile lui Tofilat privind ilegalitățile comise la Chișinău-Gaz – Este o problemă socială care are nevoie de tratare # Politik
Președintele interimar al Consiliului de Administrație al Moldovagaz, Vadim Ceban, califică drept „absurde" informațiile prezentate de expertul în energetică Sergiu Tofilat privind presupusele cheltuieli nejustificate la Chișinău-Gaz legate de achiziționarea echipamentelor de măsurare, transmite IPN. Vadim Ceban a menționat că, în noiembrie 2024, Sergiu Tofilat, fiind membru al Consiliului de Supraveghere al Moldovagaz, a votat ...
Acum 12 ore
14:10
Raport exploziv al Curții de Conturi – Trei miliarde promise din Fondul de subvenționare în agricultură, fără acoperire bugetară # Politik
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a constatat deficiențe în administrarea Fondului național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural, în urma auditului efectuat pentru anii 2023–2024. Potrivit raportului, în această perioadă au fost gestionate 3,36 miliarde de lei, însă mecanismele de alocare a subvențiilor au generat un dezechilibru structural major, cu impact direct asupra ...
14:10
Visteria statului, alimentată de importuri -Miliarde încasate din carburanți și autoturisme # Politik
Serviciul Vamal al Republicii Moldova a încasat în anul 2025 41,15 miliarde de lei la bugetul de stat, cu 2,87 miliarde de lei mai mult decât în 2024, ceea ce reprezintă o creștere de 7,5%, arată datele oficiale ale instituției. Structura încasărilor arată că TVA-ul la import rămâne principala sursă de venit, cu 66,6% din ...
14:10
Senatul SUA îl oprește pe Trump – Adoptă o rezoluție care blochează noi acțiuni în Venezuela # Politik
Senatul SUA a adoptat joi o rezoluție bipartidică pentru a-l împiedica pe Donald Trump să întreprindă noi acțiuni militare împotriva Venezuelei, după ce acesta a ordonat un raid pentru a-l captura pe președintele acestei țări, Nicolas Maduro, fără a informa în prealabil Congresul. Pentru a deveni lege, rezoluția ar trebui să treacă de Camera Reprezentanților ...
14:10
Începând cu data de 9 ianuarie 2026, Sistemul de Intrare/Ieșire (EES) al Uniunii Europene va deveni operațional și la punctul de trecere a frontierei „Lipcani–Rădăuți Prut". Sistemul EES se aplică doar cetățenilor acelor state care nu fac parte din UE și care efectuează șederi de scurtă durată pe teritoriul Uniunii Europene (până la 90 de ...
13:00
Autoritățile de la Chișinău condamnă recentul atac al Rusiei în Ucraina, unde au fost utilizate rachete balistice Oreșnik # Politik
Rusia a lansat în noaptea de joi spre vineri un atac aerian masiv asupra mai multor regiuni din Ucraina, folosind rachete și drone, inclusiv asupra capitalei Kiev. Potrivit presei ucrainene, forțele ruse ar fi utilizat și o rachetă de tip Oreșnik într-un atac asupra orașului Liov, situat la aproximativ 70 de kilometri de granița cu ...
13:00
Ministerul Educației anunță că nu toate instituțiile de învățământ au prelungit vacanța de iarnă din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile # Politik
Din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, 271 de instituții de învățământ general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie, anunță Ministerul Educației și Cercetării (MEC). Astfel, elevii din 604 școli vor reveni la ore începând cu 12 ianuarie, în timp ce 563 de instituții, din cele 834 anunțate anterior, au reluat activitatea ...
13:00
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor a anunțat depistarea metronidazolului în probe de ser prelevate de la păsări dintr-o fermă autohtonă, în cadrul programului de control al reziduurilor de produse de uz veterinar. În urma testărilor de laborator, instituția a inițiat o anchetă amplă, aflată în desfășurare. În cadrul investigațiilor au fost efectuate 17 controale oficiale ...
13:00
Autoritățile municipale din Chișinău anunță reluarea completă a circulației transportului public # Politik
Serviciile municipale din Chișinău au intervenit și în cursul dimineții pe străzile, trotuarele și spațiile publice din Capitală, în contextul condițiilor meteo dificile. Potrivit Primăriei municipiului Chișinău, echipele operative au acționat pentru deszăpezirea carosabilului, curățarea trotuarelor, precum și pentru menținerea accesibilității în zonele cu trafic pietonal intens, în special în preajma instituțiilor publice, stațiilor de ...
12:50
Ministrul Bolea împarte vina după haosul de pe drumuri -„Am fost făcut unicul responsabil pentru iarnă” # Politik
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a răspuns criticilor apărute în spațiul public privind gestionarea situației de pe drumurile naționale în timpul ninsorilor și viscolului. Oficialul a fost fustrat că a fost prezentat drept "unicul responsabil pentru iarnă", afirmând că traseele au fost menținute funcționale, în pofida condițiilor meteo dificile. Reacția vine după ce, ...
Ieri
21:50
Peste 4000 de consumatori din 10 localități au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile # Politik
4210 consumatori din 10 localități au rămas fără energie electrică în urma condițiilor meteo nefavorabile din această după amiază, anunță ministerul Energiei Echipele de intervenție ale operatorilor sistemului de distribuție SA „Premier Energy Distribution" și SA „RED-Nord" se află în teren pentru a remedia situația și a reduce riscurile și disconfortul cetățenilor legate de lipsa ...
21:20
Vacanța elevilor ar putea fi prelungită din cauza vremii nefavorabile – Anunțul ministerului Educației # Politik
În legătură cu condițiile meteo nefavorabile, ministerul Educației și Cercetării anunță că fiecare direcție de învățământ poate decide prelungirea vacanței de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Totodată, MEC solicită adoptarea unor măsuri preventive pentru asigurarea siguranței și protecției elevilor și personalului din instituțiile de învățământ. MEC va veni cu recomandări ulterioare în cazul în ...
21:20
Fostul vicedirector SIS, Alexandru Bălan, acuzat de trădare, va sta, încă, 30 de zile în arest – Acesta se află în detenție din 10 septembrie # Politik
Alexandru Bălan, fost director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate, acuzat de trădare și de transmiterea de informații secrete către KGB din Belarus, rămâne în arest preventiv pentru încă 30 de zile, a decis, joi, Înalta Curte de Casație și Justiție din România. Bălan se află în arest din 10 septembrie 2025, măsura fiind ...
21:20
ANRE se pregătește să aprobe noi tarife pentru gazele naturale, iar decizia este așteptată la sfârșitul lunii curente, a anunțat directorul general interimar al SA Energocom, Eugeniu Buzatu, în cadrul emisiunii de la Realitatea TV. Potrivit lui Buzatu, ajustarea tarifelor are loc în plin sezon de încălzire, perioadă în care consumul de gaze naturale este, ...
21:20
Paradox pe piața de telefonie -Scade numărul de SIM-uri, dar cresc încasările operatorilor mobili # Politik
În trimestrul III 2025, numărul de cartele SIM active a scăzut la 3,635 milioane (-3,1% față de Tr. III 2024), iar penetrarea a coborât cu 2,1 p.p. (la 152,7 SIM-uri/100 locuitori). Totuși, veniturile din rețele mobile au urcat la 936,2 mil. lei (+6,0%), iar ARPU a sărit la 78,5 lei/lună per SIM (+9,9%). Cu alte ...
21:20
Tarifele la energia electrică nu vor fi reduse, a anunțat directorul interimar al Energocom, Eugenia Buzatu. În cadrul unei emisiuni la Realitatea TV, Buzatu a precizat că, deocamdată, nu există premise pentru micșorarea prețului la curent. „-La energia electrică, toată lumea să-şi ia grija pentru că nu există premise pentru reducere. Acesta va fi tariful ...
21:20
Circulația se desfășoară cu dificultate pe unele trasee din țară – Drumarii intervin pe drumurile naționale și în capitală # Politik
Drumarii au ieșit pe trasee, anunță Agenția de Stat a Drumurilor. După ninsorile abundente și formarea poleiului, drumarii intervin pe drumurile naționale din întreaga țară pentru a asigura circulația rutieră. Peste 200 de utilaje și sute de muncitori sunt mobilizați pe trasee, unde circulația se desfășoară cu dificultate din cauza carosabilului alunecos și a vizibilității ...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Cipru a preluat președinția rotativă a UE -Maia Sandu participǎ la deschiderea oficială a șefiei cipriote a Consiliului Uniunii Europene # Politik
Cipru preia de la 1 ianuarie 2026 președinția Consiliului UE în contextul unor tulburări geopolitice intense și al imprevizibilității. „O Uniune Autonomă. Deschisă către lume", este motto-ul președinției cipriote, care reflectă o abordare orientată spre viitor, combinând forța și independența internă cu deschiderea, cooperarea și implicarea la nivel mondial. „Europa s-a confruntat anterior cu crize ...
10:40
7 ianuarie, Crăciunul pe rit vechi – Este sărbătorit de peste 200 de milioane de creștini ortodocși, din lumea întreagă # Politik
Crăciunul pe rit vechi este sărbătorit și în 2026 de milioane de creștini ortodocși din lumea întreagă inclusiv în Republica Moldova. Indiferent de data la care este sărbătorit, Crăciunul este una dintre cele mai importante sărbători creștine pentru că ea celebrează nașterea lui Iisus. Diferența dintre Crăciunul sărbătorit pe data de 25 decembrie și cel ...
6 ianuarie 2026
20:50
Iurie Leancă la audierile în dosarul Plahotniuc – Responsabilitatea pentru criza bancară o poartă și guvernatorul de atunci al BNM, Dorin Drăguțanu # Politik
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni, 5 ianuarie, în calitate de martor al apărării în dosarul lui Vlad Plahotniuc, judecat pentru rolul pe care l-ar fi avut în frauda bancară din 2014. Acesta a declarat în fața instanței că atât Banca Națională a Moldovei, condusă de reprezentanți ai Partidul Liberal, cât și Consiliul ...
20:50
Adunarea Generală a Procurorilor, convocată pentru 20 martie – Vor fi prezentate rapoartele de activitate al procurorului general și al CSP # Politik
Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie în format online, delegații urmând sǎ voteze electronic. O decizie în acest sens a fost luată marți, 6 ianuarie 2026, de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). La adunare vor fi prezentate rapoartele de activitate al procurorului general și al Consiliului Superior al Procurorilor, dar și ...
20:50
Cercetarea judecătorească în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nisporeni, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, a ajuns la final. Vineri, părțile în dosar urmează să susțină pledoariile, transmite IPN. La ședința de marți, 6 ianuarie, Nicanor Ciochină a participat după ce instanța a dispus aducerea sa silită. În fața magistraților, fostul ...
20:50
Chiar dacă expertiza tehnico-științifică în dosarul construcției drumului Leova–Bumbăta a fost anunțată încă din prima parte a anului 2024, aceasta nu a fost finalizată nici până în prezent. Ancheta este în desfășurare, iar în cauză există persoane cu statut de învinuit, însă continuarea urmăririi penale depinde de concluziile experților. Declarația a fost făcută de șeful ...
12:00
Fermierii din raionul Telenești ies astăzi la protest pe traseul Chișinău–Soroca, în zona localității Negureni. Manifestația este planificată să înceapă la ora 11:00. Agricultorii spun că acțiunea este determinată de situația economică dificilă din sectorul agricol. Aceștia reclamă nivelul ridicat al datoriilor, întârzierile la achitarea subvențiilor, costurile mari pentru motorină și problemele legate de valorificarea ...
12:00
Nota de plată crește – Moldova încarcă datoria externă, încă, cu jumătate de miliard de dolari # Politik
Datoria de stat externă a Republicii Moldova a continuat să crească în 2025 și a ajuns la 4,68 miliarde de dolari SUA la finele lunii noiembrie, față de 4,19 miliarde de dolari la începutul anului. Datele Ministerului Finanțelor arată că, în doar 11 luni, soldul datoriei externe s-a majorat cu circa 493 milioane de dolari, ...
12:00
Compania Lukoil nu a contestat în instanță decizia Guvernului privind preluarea de către stat a terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău și a depozitului de pe strada Muncești, active privatizate în anul 2
12:00
Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova anunță organizarea, în perioada 26–28 ianuarie 2026, a unei serii de licitații pentru comercializarea și darea în locațiune a mai multor active feroviare și bunuri neutilizate, notează bani.md Pe 26 ianuarie 2026, la ora 09:00, va avea loc o licitație „cu reducere” pentru vânzarea a 54 de locomotive, ... CFM își vinde trecutul – Zeci de locomotive și vagoane, scoase la licitație The post CFM își vinde trecutul – Zeci de locomotive și vagoane, scoase la licitație appeared first on Politik.
12:00
Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru continuarea studiilor superioare peste hotare în cazul tinerilor din regiunea transnistreană care solicită diplome de model neutru. Timp de aproape opt ani, în perioada 28 martie 2018 – 31 decembrie 2025, autoritățile naționale au aplicat apostila Republicii Moldova pe 655 de astfel de documente, transmite IPN. Potrivit datelor Biroului ... Uniunea Europeană prima alegere a absolvenților transnistreni cu diplome neutre The post Uniunea Europeană prima alegere a absolvenților transnistreni cu diplome neutre appeared first on Politik.
5 ianuarie 2026
22:20
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați ilegal în urma unui control inopinat desfășurat la Ocolul Silvic Criuleni, subdiviziune a Întreprinderii Silvice Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, ca urmare a unei sesizări. Potrivit constatărilor inspectorilor, o parte dintre intervențiile din fondul forestier au fost raportate drept lucrări de ... Hăiducie la Criuleni -161 de copaci tăiați ilegal – Ce spune ministerul Mediului The post Hăiducie la Criuleni -161 de copaci tăiați ilegal – Ce spune ministerul Mediului appeared first on Politik.
22:20
Republica Moldova intră în proiectul Autostrăzii Unirii cu o contribuție de 64 de milioane de euro # Politik
A fost lansată licitația pentru construcția ultimului tronson al Autostrăzii Unirii A8, până la frontiera cu Republica Moldova, un proiect care va aduce, în premieră, primii kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Segmentul vizat are o lungime de aproximativ 4,7 kilometri și va face legătura între podul peste Prut și centura municipiului Ungheni, incluzând ... Republica Moldova intră în proiectul Autostrăzii Unirii cu o contribuție de 64 de milioane de euro The post Republica Moldova intră în proiectul Autostrăzii Unirii cu o contribuție de 64 de milioane de euro appeared first on Politik.
22:20
Prima apariție a lui Nicolas Maduro în fața judecătorului din New York – Avocații nu au cerut eliberare pe cauțiune, dar puțin probabil că o va obține # Politik
Nicolas Maduro s-a aflat luni pentru aproximativ 30 de minute în fața unui judecător din New York care i-a prezentat acuzațiile pentru care este judecat în SUA. El este acuzat de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive și conspirație pentru posesia de arme automate și dispozitive distructive. Președintele ... Prima apariție a lui Nicolas Maduro în fața judecătorului din New York – Avocații nu au cerut eliberare pe cauțiune, dar puțin probabil că o va obține The post Prima apariție a lui Nicolas Maduro în fața judecătorului din New York – Avocații nu au cerut eliberare pe cauțiune, dar puțin probabil că o va obține appeared first on Politik.
15:20
Asociația Judecătorilor critică decizia autorităților de a extinde categoriile de judecători care să fie supuși evaluării externe # Politik
Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției” și-a exprimat îngrijorarea față de declarațiile publice făcute pe 30 decembrie 2025 de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la starea sistemului din justiție și extinderii categoriilor de judecători care să fie supuși evaluării externe extraordinare. Într-un comunicat publicat pe 3 ianuarie, organizația a subliniat că responsabilizarea judecătorilor trebuie realizată prin ... Asociația Judecătorilor critică decizia autorităților de a extinde categoriile de judecători care să fie supuși evaluării externe The post Asociația Judecătorilor critică decizia autorităților de a extinde categoriile de judecători care să fie supuși evaluării externe appeared first on Politik.
15:20
Statul a găsit soluția pentru moldovenii care au adus în țară autoturisme cu numere străine, ulterior dezmembrate sau distruse # Politik
Autoritățile anunță că, în perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2027, regimul de admitere temporară pentru autoturisme poate fi închis printr-o plată unică de 40000 de lei, în cazul în care mijlocul de transport nu mai există fizic. Măsura se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiții. Autoturismul trebuie să fi fost introdus ... Statul a găsit soluția pentru moldovenii care au adus în țară autoturisme cu numere străine, ulterior dezmembrate sau distruse The post Statul a găsit soluția pentru moldovenii care au adus în țară autoturisme cu numere străine, ulterior dezmembrate sau distruse appeared first on Politik.
15:20
Freelancerii, reglementați oficial în Moldova – Care sunt regulile fiscale pentru munca pe cont propriu # Politik
Începând cu 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare Legea freelancerilor, care instituie un regim fiscal special pentru persoanele fizice care lucrează pe cont propriu. Beneficiarii acestui regim sunt persoanele care prestează servicii în domenii precum IT, design, fotografie, arhitectură, consultanță, meșteșugărit sau servicii de curățenie, alături de alte activități similare. Legea prevede o înregistrare ... Freelancerii, reglementați oficial în Moldova – Care sunt regulile fiscale pentru munca pe cont propriu The post Freelancerii, reglementați oficial în Moldova – Care sunt regulile fiscale pentru munca pe cont propriu appeared first on Politik.
15:20
Instituțiile medicale din R. Moldova se confruntă cu o lipsă acută de medici la mai multe specializări. În prezent, deficitul de medici de familie depășește cifra de 250, al specialiștilor în terapie intensivă – de peste o sută, în timp ce în chirurgia generală sunt disponibile 53 de locuri vacante, notează Moldova1. „În prezent, cele ... Sistemul medical, sub presiune – Sute de posturi vacante în sănătate The post Sistemul medical, sub presiune – Sute de posturi vacante în sănătate appeared first on Politik.
12:20
Ministerul Finanțelor anunță că, la 30 noiembrie 2025, datoria de stat internă a Republicii Moldova a ajuns la 49,55 miliarde de lei, în creștere cu 5,59 miliarde de lei față de începutul anului. Raportat la numărul populației, datoria de stat internă a ajuns la 20 600 de lei per cap de locuitor. Potrivit datelor oficiale, ... Datoria internă a Moldovei în creștere – Povara ajunge la 20.600 de lei per locuitor The post Datoria internă a Moldovei în creștere – Povara ajunge la 20.600 de lei per locuitor appeared first on Politik.
12:20
Energocom publică datele privind achiziția energiei electrice pentru decembrie – Informația nu indică prețurile finale plătite de consumatori # Politik
SA Energocom a publicat datele privind achiziția energiei electrice pentru luna decembrie 2025, însă informațiile prezentate nu reflectă costurile finale suportate de consumatori, întrucât nu includ taxele și cheltuielile aferente transportului, logisticii și rezervării de capacitate. Potrivit datelor făcute publice, în decembrie 2025, Energocom a achiziționat un volum total de 458,150 mii MWh de energie ... Energocom publică datele privind achiziția energiei electrice pentru decembrie – Informația nu indică prețurile finale plătite de consumatori The post Energocom publică datele privind achiziția energiei electrice pentru decembrie – Informația nu indică prețurile finale plătite de consumatori appeared first on Politik.
12:20
Două state din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor # Politik
Două țări din Uniunea Europeană au anunțat, prin liderii lor, că nu vor recunoaște intervenția Statelor Unite ale Americii în Venezuela și au condamnat atacul asupra țării sud-americane. Prim-ministrul slovac Robert Fico, cunoscut ca un susţinător al preşedintelui american Donald Trump, a condamnat ferm atacul american asupra Venezuelei, transmit dpa, EFE și Agerpres. Acţiunea militară ... Două state din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor The post Două state din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor appeared first on Politik.
11:50
Traficul se desfǎşoarǎ în condiţii de iarnă pe întreaga rețea de drumuri naționale. Administrația Naționalǎ a Drumurilor (AND) informeazǎ luni, 5 ianuarie 2026, cǎ s-a acţionat pe timpul nopţii în raioanele din nord, centru și sudul țării atât cu utilaje, cât şi cu material antiderapant. Potrivit AND, lucrările nocturne s-au desfășurat în raioanele Orhei, Anenii ... AND – Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă pe toate drumurile naționale The post AND – Traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă pe toate drumurile naționale appeared first on Politik.
11:50
Alertă de călătorie în Iran – Ambasada Moldovei recomandă evitarea deplasărilor și anunță opțiuni de evacuare # Politik
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie în Republica Islamică Iran, în contextul sporirii tensiunilor interne și menținerii riscurilor de securitate din regiune. Cetățenii Republicii Moldova care se află deja pe teritoriul Iranului sunt încurajați să contacteze telefonic sau prin e-mail Ambasada, pentru ... Alertă de călătorie în Iran – Ambasada Moldovei recomandă evitarea deplasărilor și anunță opțiuni de evacuare The post Alertă de călătorie în Iran – Ambasada Moldovei recomandă evitarea deplasărilor și anunță opțiuni de evacuare appeared first on Politik.
11:50
În luna ianuarie 2026, capacitatea maximă de transport la interconexiunile transfrontaliere pentru importul de energie electrică din Uniunea Europeană către blocul comun Ucraina–Republica Moldova a fost majorată la 2.450 MW. Informația a fost comunicată Ukrenergo, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Ucraina. Potrivit companiei, creșterea capacității a fost posibilă ca urmare a cooperării ... UE crește plafonul de import al energiei electrice pentru Ucraina și Moldova la 2.450 MW The post UE crește plafonul de import al energiei electrice pentru Ucraina și Moldova la 2.450 MW appeared first on Politik.
11:50
2026 începe cu facturi mai mari la energie – Curentul se scumpește după tăierea compensațiilor # Politik
Din 1 ianuarie, facturile la energia electrică cresc pentru majoritatea consumatorilor din Republica Moldova, după eliminarea compensațiilor acordate de stat pentru primii 110 kWh, ajutor finanțat anterior din fonduri europene. Odată cu încetarea acestui mecanism, prețurile revin la tarifele aprobate în iulie 2025. Astfel, clienții deserviți de Premier Energy nu vor mai beneficia de prețul ... 2026 începe cu facturi mai mari la energie – Curentul se scumpește după tăierea compensațiilor The post 2026 începe cu facturi mai mari la energie – Curentul se scumpește după tăierea compensațiilor appeared first on Politik.
11:50
Începând cu 1 ianuarie 2026, au intrat în vigoare noi reguli privind completarea Declarației TVA, care vizează în special tranzacțiile cu produse energetice și serviciile aferente acestora. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat, care precizează că modificările urmăresc simplificarea procedurilor de declarare și eliminarea interpretărilor neuniforme. Noile prevederi se aplică achizițiilor de ... Noi reglementări din 2026 pentru companiile energetice – Cum vor plăti TVA-ul The post Noi reglementări din 2026 pentru companiile energetice – Cum vor plăti TVA-ul appeared first on Politik.
4 ianuarie 2026
17:10
Infrastructura rutieră din Republica Moldova se confruntă cu probleme majore de calitate și conformare la standardele europene, arată raportul TEN-T privind extinderea rețelei de transport. Rețeaua rutieră TEN-T indicativă din Moldova acoperă 898,2 km, dintre care 350,3 km fac parte din rețeaua de bază (Core Network), restul fiind inclus în rețeaua extinsă (Comprehensive Network), pe ... Drumuri în degradare – Mai mult de 50% din rețeaua rutieră a Moldovei, în stare proastă The post Drumuri în degradare – Mai mult de 50% din rețeaua rutieră a Moldovei, în stare proastă appeared first on Politik.
17:10
Portul care trebuia să deschidă Moldova spre afaceri, blocat de birocrație și lipsa investițiilor # Politik
Republica Moldova are un singur port inclus în extinderea indicativă a TEN-T – Complexul Portuar Giurgiulești, însă nivelul de conformare la standardele europene pentru transport maritim și fluvial rămâne scăzut, arată datele din raportul observatorilor TEN-T. Complexul Portuar Giurgiulești este format din două entități distincte. Portul Internațional Liber Giurgiulești, amplasat pe sectorul maritim al Dunării ... Portul care trebuia să deschidă Moldova spre afaceri, blocat de birocrație și lipsa investițiilor The post Portul care trebuia să deschidă Moldova spre afaceri, blocat de birocrație și lipsa investițiilor appeared first on Politik.
17:10
Calea Ferată din Moldova, declarată nefuncțională într-un raport UE – Rețea învechită și activitate operațională scăzută # Politik
Calea ferată din Republica Moldova se află într-o stare critică. 100% din rețeaua TEN-T de bază este clasificată ca fiind în stare proastă, iar aproape 45% din rețeaua extinsă este evaluată ca foarte degradată, în condițiile în care trenurile circulă cu doar 48% din viteza pentru care infrastructura a fost proiectată, iar vitezele maxime nu ... Calea Ferată din Moldova, declarată nefuncțională într-un raport UE – Rețea învechită și activitate operațională scăzută The post Calea Ferată din Moldova, declarată nefuncțională într-un raport UE – Rețea învechită și activitate operațională scăzută appeared first on Politik.
17:10
Reacția MAE de la Chișinău la evenimentele din Venezuela – Moldova își afirmă sprijinul pentru drepturile poporului venezuelean la libertate și democrație # Politik
Republica Moldova își afirmă sprijinul pentru drepturile poporului venezuelean la libertate și democrație, a transmis ministrul Afacerilor Externe (MAE),Mihai Popșoi, în contextul evenimentelor recente din Venezuela. „Legitimitatea regimului lui Maduro a fost mult timp contestată atât pe plan intern, cât și internațional. Susținem dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație.Este esențial să se asigure o ... Reacția MAE de la Chișinău la evenimentele din Venezuela – Moldova își afirmă sprijinul pentru drepturile poporului venezuelean la libertate și democrație The post Reacția MAE de la Chișinău la evenimentele din Venezuela – Moldova își afirmă sprijinul pentru drepturile poporului venezuelean la libertate și democrație appeared first on Politik.
3 ianuarie 2026
20:40
Donald Trump după capturarea președintelui Maduro – SUA vor conduce Venezuela până când vom realiza o tranziție sigură și adecvată – Nu m-am consultat cu Congresul despre operațiune, exista riscul unor scurgeri de informații # Politik
Donald Trump a afirmat, într-o conferință de presă legată de evenimentele care s-au desfășurat peste noapte în Venezuela, soldate cu capturarea președintelui Nicolas Maduro, că Statele Unite vor conduce această țară până când vor putea asigura o „tranziție sigură și adecvată”, precizând că America nu se teme să trimită trupe la sol. Președintele SUA a ... Donald Trump după capturarea președintelui Maduro – SUA vor conduce Venezuela până când vom realiza o tranziție sigură și adecvată – Nu m-am consultat cu Congresul despre operațiune, exista riscul unor scurgeri de informații The post Donald Trump după capturarea președintelui Maduro – SUA vor conduce Venezuela până când vom realiza o tranziție sigură și adecvată – Nu m-am consultat cu Congresul despre operațiune, exista riscul unor scurgeri de informații appeared first on Politik.
