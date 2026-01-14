Un cireș cu creștere continuă ridică noi întrebări despre repausul vegetativ și adaptarea la schimbările climatice

17:40

Până la data de 31 decembrie, în anul de comercializare 2025/2026, Ucraina a exportat 15 milioane 282 de mii de tone de cereale și leguminoase, cu 6 milioane 225 de mii de tone sau 28,9% mai puțin față de anul trecut. Informația a fost publicată pe site-ul Ministerului Politicii Agrare și Alimentației al Ucrainei. La […]