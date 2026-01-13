5 focare de pestă porcină africană înregistrate de ANSA

Oficial.md, 13 ianuarie 2026 15:30

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre înregistrarea, în perioada 05.01.2026 – 12.01.2026, a cinci..

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Oficial.md

Acum 30 minute
15:30
5 focare de pestă porcină africană înregistrate de ANSA Oficial.md
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre înregistrarea, în perioada 05.01.2026 – 12.01.2026, a cinci..
Acum 2 ore
14:40
Premiile în domeniul culturii pentru 2025 vor fi decernate de Ziua Națională a Culturii Oficial.md
De Ziua Națională a Culturii, va fi organizată ceremonia oficială de înmânare a Premiilor în..
Acum 4 ore
13:30
PLDM a comentat declarația recentă a Maiei Sandu privind reunirea cu România Oficial.md
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, constată că „afirmația potrivit căreia președinta Republicii..
13:30
4 persoane – condamnate la închisoare pentru escrocherie, jaf și răpirea unei persoane Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane:..
13:20
Ministrul Bolea a avut discuții cu autoritățile publice locale din Drochia Oficial.md
Aflat astăzi în nordul țării, viceprim-ministrul Vladimir Bolea a discutat la Consiliul raional Drochia cu..
13:20
Sediul Oficiului Avocatului Poporului a intrat în proces de reparație Oficial.md
În 2025 a început procesul de reabilitare și extindere a sediului Oficiului Avocatului Poporului –..
13:20
Alexandru Munteanu a avut o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei Oficial.md
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars..
13:20
Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington Oficial.md
Ministrul Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., SUA, în perioada..
12:30
Liderul MAN: Starea reală a economiei Republicii Moldova după 5 ani de guvernare PAS este una critică Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), spune că economia, după 5 ani de guvernare..
12:10
Victor Nichituș: Declarația doamnei Sandu este o idee aruncată în spațiul public pentru a fi discutată până societatea se va obișnui cu ea Oficial.md
Comentatorul politic Victor Nichituș a constatat că „declarația doamnei președinte Sandu că ar vota pentru..
12:10
Agenții economici din regiunea transnistreană continuă să exporte preponderent pe piața Uniunii Europene Oficial.md
În anul 2025, agenții economici din regiunea transnistreană a Republicii Moldova au continuat să desfășoare..
12:00
Cu ce se ocupă Igor Zaharov, fostul consilier prezidențial? Oficial.md
Igor Zaharov, fost consilier prezidențial, are o nouă activitate. El este expert asociat al Mișcării..
Acum 6 ore
11:10
Declarație: Orașul va continua să se dezvolta, chiar și cu un buget provizoriu Oficial.md
Primarul General, Ion Ceban, precizează că, în cazul în care Primăria va continua să activeze..
11:00
Tinerii din întreaga țară pot participa la concursul Național de eseuri video „Descoperă comunitatea mea” Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării informează instituțiile de învățământ general, organele locale de specialitate în domeniul..
10:50
241 freelanceri au ales să lucreze legal Oficial.md
241 de moldoveni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul..
10:30
Două persoane – reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto Oficial.md
Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026,  ofițerii CNA, sub conducerea..
10:30
Și-au bătut amicul de pahar până la moarte: doi bărbați trimiși după gratii Oficial.md
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați,..
10:30
Igor Dodon: Maia Sandu va vota unirea nu de dragul unui ideal, ci din iubirea egoistă de sine Oficial.md
După ce șeful statului, Maia Sandu, a spus că ar vota unirea cu România în..
10:00
PSRM: Maia Sandu trebuie să demisioneze imediat Oficial.md
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) afirmă că „menținerea Maiei Sandu în funcția de președinte..
10:00
(VIDEO) Ion Ceban a adresat o rugăminte, în contextul începutului noului semestru de studii Oficial.md
Vacanța de iarnă a copiilor a luat sfârșit. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, la..
09:50
Vladimir Bolea a inspectat mersul lucrărilor pe drumul spre Orhei Oficial.md
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, întreprinde o vizită de lucru în..
09:50
Relațiile bilaterale moldo-britanice discutate de Mihai Popșoi cu ministra de externe a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministrul de externe..
Acum 8 ore
09:40
Trădare de patrie și escrocherie cu criptomonede: inculpatul, condamnat la 15 ani de închisoare Oficial.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare..
09:40
CSM a adoptat mecanismul de monitorizare a duratei de examinare a cauzelor și de reducere a restanțelor în instanțele judecătorești Oficial.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat mecanismul de monitorizare a duratei de examinare a..
Acum 24 ore
16:20
28 de noi proiecte de modernizare a drumurilor locale în localitățile din țară Oficial.md
Peste 43.400 de persoane din 42 de localități vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv:..
16:00
Noua directoare adjunctă a Serviciului Vamal, prezentată colectivului instituției Oficial.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, împreună cu conducerea Serviciului Vamal, a prezentat astăzi colectivului instituției pe..
16:00
Circa 470 mii pasageri au călătorit prin Aeroportul Internațional Chișinău în decembrie Oficial.md
În decembrie 2025, peste 469.385 de pasageri au călătorit de pe și către Aeroportul Internațional..
Ieri
15:40
Partidele politice mai au la dispoziție 4 zile pentru a depune rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul doi din 2025 Oficial.md
Comisia Electorală Centrală atrage atenția că termenul limită de depunere a rapoartelor privind gestiunea financiară..
15:40
25 de ani de închisoare pentru inculpat în dosarul privind omorul unui copil în Telenești Oficial.md
Procuratura Generală anunță că astăzi, 12 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare la..
15:10
PL – împotriva inițiativei Guvernului de a „integra” Universitatea din Cahul cu UTM Oficial.md
Partidul Liberal (PL) își exprimă dezacordul ferm față de intenția Guvernului Republicii Moldova de a..
15:10
Prețurile medii de consum au crescut cu circa 7% Oficial.md
Rata medie anuală a inflației (inflația medie anuală), care reprezintă creșterea medie a prețurilor de..
14:40
Dezvoltarea competențelor în utilizarea echipamentelor digitale la ore, pentru învățători din mai multe școli din țară Oficial.md
Peste 70 de cadre didactice din învățământul primar și-au consolidat competențele digitale privind utilizarea echipamentelor..
14:40
Valeriu Munteanu, despre reorganizarea Universității din Cahul: Orice soluție privind viitorul Universității trebuie discutată transparent Oficial.md
Valeriu Munteanu, deputat, președintele Comisiei comune (Senat și Camera Deputaților) pentru integrare europeană dintre Parlamentul..
14:20
Bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău urmează a fi extins Oficial.md
Veste bună pentru Chișinău și locuitorii săi! Vineri, Primăria Chișinău a lansat licitația publică internațională..
13:20
Un bărbat a murit intoxicat cu fumul de la sobă Oficial.md
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit, fiind intoxicat cu monoxid de..
13:10
Lucrările executate de „Exdrupo” în contextul ninsorii din zilele trecute Oficial.md
Primăria Chișinău informează că, în perioada 5-11 ianuarie, Î.M. Regia „Exdrupo” și-a concentrat eforturile pe..
13:10
Totalurile anului 2025. Naționala feminină WU19 Oficial.md
În anul 2025 Naționala feminină a Moldovei WU 19 a susţinut 8 meciuri, 6 oficiale..
13:00
„Biblioteca de sub brad”: Au fost colectate circa 8000 de cărți Oficial.md
Sute de angajați ai instituțiilor publice, companiilor private și organizațiilor neguvernamentale, mai mulți cetățeni și..
12:00
Igor Corman: Grație forței de muncă calificate, echipamentelor noi și tehnologiilor moderne, SEBN Moldova a înregistrat continuu performanțe la nivel de indicatori de producție Oficial.md
SEBN MD a ajuns la a 10-a aniversare de la lansarea activităţii în Republica Moldova. Igor..
11:40
Pe 20 ianuarie va avea loc ședința Consiliului Municipal Chișinău. Ceban: Să dăm dovadă de maturitate politică și să începem noul an fără ambiții politice Oficial.md
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) va avea loc la data de 20 ianuarie, la inițiativa..
11:20
Paznic, condamnat la închisoare pentru omor cu deosebită cruzime Oficial.md
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui..
11:10
„Fotbal în Școli – Liga Futsal”, ediția 2025/2026. Programul meciurilor din 12 ianuarie Oficial.md
Astăzi, 12 ianuarie, cu meciurile din etapa a treia din grupa A și B continuă..
11:10
Chișinăuenii îndemnați să depoziteze brazii de Crăciun lângă platformele de colectare a deșeurilor Oficial.md
Î.M. “Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi” va reutiliza brazi folosiți de locuitorii municipiului Chișinău..
11:00
Ion Ceban: Toate unitățile și serviciile municipale au patrulat continuu și au intervenit prompt în procesul de deszăpezire Oficial.md
Primarul general al Chișinăului, Ion Ceban, în cadrul ședinței serviciilor municipale, a declarat că în..
10:50
Vama a colectat circa 400 mln. lei săptămâna trecută Oficial.md
În perioada 5 – 11 ianuarie 2026, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se..
10:30
Maia Sandu a depus declarația de avere pentru anul 2025 Oficial.md
Maia Sandu, președintele Republicii Moldova, a depus declarația de avere pentru anul 2025. Anul trecut,..
10:20
Primăria Chișinău – apel către părinți și copii Oficial.md
Primăria Municipiului Chișinău face apel către părinții cu copii minori să aibă grijă la siguranța..
10:00
Irina Vlah: La nivel mondial şi chiar regional au loc schimbări majore, care nu au cum să nu afecteze Republica Moldova. E necesară o nouă concepție a politicii externe Oficial.md
Irina Vlah, liderul Partidului Republican „Inima Moldoveri”, spune că „autoritățile Moldovei se comportă ca niște..
09:30
Circa 8500 de persoane au beneficiat de servicii de screening colorectal în 2025 Oficial.md
Circa 8500 de persoane au beneficiat, în anul 2025, de servicii de screening colorectal cu ajutorul testului..
09:30
Sinteza CNA: ARBI a aplicat sechestre pe bunuri de peste 7 mln. de lei Oficial.md
Centrul Național Anticorupție raportează pentru săptămâna precedentă mai multe activități în domeniile de prevenirii, combaterii..
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.