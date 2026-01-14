Proiectele de asistență promovate pe ambele maluri ale Nistrului au fost trecute în revistă la întrevederea cu directorul Biroului de Cooperare al Elveției în Republica Moldova
Miercuri, 14 ianuarie curent, șeful Biroului politici de reintegrare, Alin Gvidiani, a avut o întrevedere..
Valeriu Munteanu, deputat în Parlamentul României, vicepreședinte al Alianței pentru Unirea Românilor, spune că „declarația..
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, comandantul suprem al Armatei Naționale, a efectuat o vizită de..
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz în raionul Ialoveni # Oficial.md
O persoană a suferit arsuri în urma unei explozii provocate de o scurgere de gaz..
Guvernul, astăzi, în ședință, a aprobat o serie de numiri în funcții. Oleg Bivol a..
Agenda vizitei de lucru a Viceprim-ministrului, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, a continuat..
În perioada săptămânii precedente, 05-09 ianuarie 2026, conform informațiilor operative, încasările la Bugetul public național..
Creștinii ortodocși îl sărbătoresc astăzi pe Sfântul Vasile cel Mare și Anul Nou pe stil vechi # Oficial.md
Creștinii ortodocși îl prăznuiesc astăzi, 14 ianuarie, pe Sfântul Ierarh Vasile cel Mare și Anul..
În după-amiaza zilei de 13 ianuarie 2026, pompierii IGSU au intervenit pentru stingerea unui incendiu..
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor informează despre înregistrarea, în perioada 05.01.2026 – 12.01.2026, a cinci..
Premiile în domeniul culturii pentru 2025 vor fi decernate de Ziua Națională a Culturii # Oficial.md
De Ziua Națională a Culturii, va fi organizată ceremonia oficială de înmânare a Premiilor în..
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM), într-o declarație, constată că „afirmația potrivit căreia președinta Republicii..
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane:..
Aflat astăzi în nordul țării, viceprim-ministrul Vladimir Bolea a discutat la Consiliul raional Drochia cu..
În 2025 a început procesul de reabilitare și extindere a sediului Oficiului Avocatului Poporului –..
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars..
Ministrul Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., SUA, în perioada..
Liderul MAN: Starea reală a economiei Republicii Moldova după 5 ani de guvernare PAS este una critică # Oficial.md
Ion Ceban, liderul Mișcării Alternativa Națională (MAN), spune că economia, după 5 ani de guvernare..
Victor Nichituș: Declarația doamnei Sandu este o idee aruncată în spațiul public pentru a fi discutată până societatea se va obișnui cu ea # Oficial.md
Comentatorul politic Victor Nichituș a constatat că „declarația doamnei președinte Sandu că ar vota pentru..
Agenții economici din regiunea transnistreană continuă să exporte preponderent pe piața Uniunii Europene # Oficial.md
În anul 2025, agenții economici din regiunea transnistreană a Republicii Moldova au continuat să desfășoare..
Igor Zaharov, fost consilier prezidențial, are o nouă activitate. El este expert asociat al Mișcării..
Primarul General, Ion Ceban, precizează că, în cazul în care Primăria va continua să activeze..
Tinerii din întreaga țară pot participa la concursul Național de eseuri video „Descoperă comunitatea mea” # Oficial.md
Ministerul Educației și Cercetării informează instituțiile de învățământ general, organele locale de specialitate în domeniul..
241 de moldoveni au ales să lucreze legal, simplu și cu taxe mici, folosind noul..
Două persoane – reținute de CNA într-un dosar de trafic de influență privind favorizarea promovării examenului auto # Oficial.md
Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026, ofițerii CNA, sub conducerea..
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a doi bărbați,..
Igor Dodon: Maia Sandu va vota unirea nu de dragul unui ideal, ci din iubirea egoistă de sine # Oficial.md
După ce șeful statului, Maia Sandu, a spus că ar vota unirea cu România în..
Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) afirmă că „menținerea Maiei Sandu în funcția de președinte..
(VIDEO) Ion Ceban a adresat o rugăminte, în contextul începutului noului semestru de studii # Oficial.md
Vacanța de iarnă a copiilor a luat sfârșit. Primarul general al capitalei, Ion Ceban, la..
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, întreprinde o vizită de lucru în..
Relațiile bilaterale moldo-britanice discutate de Mihai Popșoi cu ministra de externe a Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord # Oficial.md
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministrul de externe..
Trădare de patrie și escrocherie cu criptomonede: inculpatul, condamnat la 15 ani de închisoare # Oficial.md
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare..
CSM a adoptat mecanismul de monitorizare a duratei de examinare a cauzelor și de reducere a restanțelor în instanțele judecătorești # Oficial.md
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat mecanismul de monitorizare a duratei de examinare a..
Peste 43.400 de persoane din 42 de localități vor beneficia de modernizarea infrastructurii rutiere, inclusiv:..
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, împreună cu conducerea Serviciului Vamal, a prezentat astăzi colectivului instituției pe..
Circa 470 mii pasageri au călătorit prin Aeroportul Internațional Chișinău în decembrie # Oficial.md
În decembrie 2025, peste 469.385 de pasageri au călătorit de pe și către Aeroportul Internațional..
Partidele politice mai au la dispoziție 4 zile pentru a depune rapoartele privind gestiunea financiară pentru semestrul doi din 2025 # Oficial.md
Comisia Electorală Centrală atrage atenția că termenul limită de depunere a rapoartelor privind gestiunea financiară..
25 de ani de închisoare pentru inculpat în dosarul privind omorul unui copil în Telenești # Oficial.md
Procuratura Generală anunță că astăzi, 12 ianuarie 2026, a fost pronunțată sentința de condamnare la..
Partidul Liberal (PL) își exprimă dezacordul ferm față de intenția Guvernului Republicii Moldova de a..
Rata medie anuală a inflației (inflația medie anuală), care reprezintă creșterea medie a prețurilor de..
Dezvoltarea competențelor în utilizarea echipamentelor digitale la ore, pentru învățători din mai multe școli din țară # Oficial.md
Peste 70 de cadre didactice din învățământul primar și-au consolidat competențele digitale privind utilizarea echipamentelor..
Valeriu Munteanu, despre reorganizarea Universității din Cahul: Orice soluție privind viitorul Universității trebuie discutată transparent # Oficial.md
Valeriu Munteanu, deputat, președintele Comisiei comune (Senat și Camera Deputaților) pentru integrare europeană dintre Parlamentul..
Veste bună pentru Chișinău și locuitorii săi! Vineri, Primăria Chișinău a lansat licitația publică internațională..
Un bărbat în vârstă de 47 de ani a murit, fiind intoxicat cu monoxid de..
Primăria Chișinău informează că, în perioada 5-11 ianuarie, Î.M. Regia „Exdrupo” și-a concentrat eforturile pe..
În anul 2025 Naționala feminină a Moldovei WU 19 a susţinut 8 meciuri, 6 oficiale..
Sute de angajați ai instituțiilor publice, companiilor private și organizațiilor neguvernamentale, mai mulți cetățeni și..
Igor Corman: Grație forței de muncă calificate, echipamentelor noi și tehnologiilor moderne, SEBN Moldova a înregistrat continuu performanțe la nivel de indicatori de producție # Oficial.md
SEBN MD a ajuns la a 10-a aniversare de la lansarea activităţii în Republica Moldova. Igor..
Pe 20 ianuarie va avea loc ședința Consiliului Municipal Chișinău. Ceban: Să dăm dovadă de maturitate politică și să începem noul an fără ambiții politice # Oficial.md
Ședința Consiliului Municipal Chișinău (CMC) va avea loc la data de 20 ianuarie, la inițiativa..
Oficiul Telenești al Procuraturii Orhei anunță pronunțarea recentă a unei sentințe de condamnare a unui..
