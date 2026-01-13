Trei moldoveni, arestați după ce au jefuit și agresat o bătrână italiană din Padova

11:00

Aflat în custodia autorităților americane, Nicolas Maduro a rupt tăcerea. Fostul lider de la Caracas a transmis primul său mesaj din spatele gratiilor de la Metropolitan Detention Center (MDC) din New York, unitatea federală unde este încarcerat după ce a fost capturat de SUA pe 3 ianuarie.