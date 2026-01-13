13:30

În ultima vreme, învățămîntul profesional tehnic dual oferă, pe care îl aleg tinerii, le oferă șanse reale de angajare.Învățămîntul dual este o formă de educație profesională deschisă atît tinerilor, cît și adulților care doresc să obțină o calificare sau să se recalifice.„Este o formă de studii profesionale. Oricine a absolvit gimnaziul sau, mai nou, chiar și cei care nu au finalizat cele