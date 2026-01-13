CSM a adoptat un mecanism de monitorizare a duratei de examinare a dosarelor

06:30

Pădurea este patrimoniul național al Moldovei și nu poate fi refăcută într-o singură zi prin plantarea de copaci noi. Dacă statul va continua să închidă ochii la tăierile ilegale sau neprofitabile ale pădurilor, într-o zi ne vom trezi într-o țară fără păduri, iar noi și copiii noștri vom plăti scump pentru asta.Această opinie a fost exprimată de directorul companiei Rikipal, Alexandru Cernouța