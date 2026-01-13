În Transnistria va fi prelungită starea de urgență în economie

10:30

Reintroducerea notelor la evaluările din clasa a IV-a, testată în prezent în mai multe școli din țară, ar putea reduce stresul elevilor și ar ușura trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial, spun specialiștii de la Ministerul Educației (MEC), care au pilotat o nouă metodologie de evaluare la disciplinele de examen.Noua abordare este aplicată în 267 de instituții de învățămînt și presupune