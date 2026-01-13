Avocatului Poporului: "Vom avea un nou sediu"
Noi.md, 13 ianuarie 2026 15:30
Este în desfășurare procesul de reabilitare și extindere a sediului Oficiului Avocatului Poporului – Casa Drepturilor Omului, notează Noi.md.Avocatul Poporului, Ceslav panico, scrie în rețelele solciale că, după zeci de ani în care clădirea istorică din centrul Chișinăului nu a beneficiat de reparații sau lucrări reale de întreținere, iar angajații Oficiului au fost nevoiți să activeze în cond
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
15:30
Turismul nu mai înseamnă doar cifre, taxe și reguli, ci mai ales oameni, curaj și experiențe care schimbă perspective. Natalia Ciobanu, o călătoare din Republica Moldova, a vizitat deja 163 de țări și își propune să ajungă în toate statele lumii.În contextul discuțiilor despre majorarea taxelor turistice în mai multe țări europene începînd cu 2026, Natalia Ciobanu a spus că intenționează să-și
15:30
Este în desfășurare procesul de reabilitare și extindere a sediului Oficiului Avocatului Poporului – Casa Drepturilor Omului, notează Noi.md.Avocatul Poporului, Ceslav panico, scrie în rețelele solciale că, după zeci de ani în care clădirea istorică din centrul Chișinăului nu a beneficiat de reparații sau lucrări reale de întreținere, iar angajații Oficiului au fost nevoiți să activeze în cond
Acum o oră
15:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău rămîne un important punct de întîlnire, al revederilor și al despărțirilor, unde zilnic mii de persoane pornesc în călătorii, își întîlnesc apropiații sau descoperă noi destinații.Pentru ca fiecare deplasare să înceapă într-o atmosferă sigură, ordonată și lipsită de griji, Poliția de Frontieră reamintește pasagerilor cîteva recomandări esențiale
15:00
În 2026, se introduc taxe noi și se măresc cele existente în mai multe destinații populare de vacanțe. Totul pentru a combate supra-turismul. Thailanda, Scoția și Spania sînt doar cîteva dintre țările unde un sejur va costa mai mult.Din mijlocul acestui an, în Thailanda, toți turiștii internaționali vor plăti o taxă de intrare. Aceasta va fi de 8 euro pentru sosiri cu avionul și 4 euro pentru
Acum 2 ore
14:30
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua.Discuțiile au vizat stadiul actual al relațiilor bilaterale și perspectivele de aprofundare a cooperării, cu accent pe dialogul politico-diplomatic, inclusiv pregătirea următoarei runde de consultări politice interministeriale,
14:30
Clubul de fotbal „Zimbru” Chișinău a finalizat transferul mijlocașului brazilian Matteo Amoroso.Despre răscumpărarea contractului jucătorului în vîrstă de 23 de ani a anunțat mai întîi clubul ucrainean „Krivbas”, care deținea anterior drepturile asupra fotbalistului, iar apoi clubul din Chișinău a anunțat transferul definitiv.Clubul din Krivoi Rog a precizat că, în iulie anul trecut, Amoro
14:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează că în data de 15 ianuarie 2026 survine termenul-limită de prezentare a dării de seamă Forma CAS18–AN pentru perioada fiscală 2025.Contribuabilii obligați să prezinte darea de seamă respectivă sînt persoanele fizice (cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități și a celor angajate prin contract individual de muncă), care desfășoară activitate
14:00
Procuratura Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane: trei bărbați cu vîrstele de 33, 34 și 47 de ani și o femeie de 27 de ani, recunoscute vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvîrșite în complicitate.Inculpații au fost condamnați, pentru concurs de infracțiuni, la pedepse cuprinse între 8 și
14:00
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat mecanismul de monitorizare a duratei de examinare a cauzelor și de reducere a restanțelor în instanțele judecătorești, ce urmează să fie implementat din anul 2026.Acest mecanism prevede măsurile ce vor fi implementate de instanțele judecătorești, în scopul reducerii restanțelor la examinarea cauzelor, transmite oficial.md.Președinții i
Acum 4 ore
13:30
Cum avansează construcția sensului giratoriu de pe drumul republican R6 Chișinău–Orhei–Bălți # Noi.md
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, întreprinde o vizită de lucru în nordul țării.În drum spre Soroca, ministrul a făcut o oprire la sensul giratoriu de pe drumul republican R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 32,00, pentru a inspecta mersul lucrărilor.Acesta este un obiectiv important de creștere a siguranței și de fluidizare a traficulu
13:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars, în cadrul căreia a fost reafirmată deschiderea pentru consolidarea cooperării bilaterale și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova.Discuțiile au vizat extinderea relațiilor economice, cu accent pe investițiile letone în domeniul tehnologiilor informațional
13:30
În ultima vreme, învățămîntul profesional tehnic dual oferă, pe care îl aleg tinerii, le oferă șanse reale de angajare.Învățămîntul dual este o formă de educație profesională deschisă atît tinerilor, cît și adulților care doresc să obțină o calificare sau să se recalifice.„Este o formă de studii profesionale. Oricine a absolvit gimnaziul sau, mai nou, chiar și cei care nu au finalizat cele
13:00
Liderul opoziţiei venezuelene, María Corina Machado, cîştigătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 2025, are programată o întîlnire cu preşedintele Donald Trump joi, a declarat un înalt oficial al Casei Albe pentru CNN.Vizita sa la Casa Albă are loc în contextul în care preşedintele a refuzat să o susţină după atacurile militare americane din Caracas şi capturarea liderului ţării, Nicolás Madur
13:00
Dumitru Roibu: „Este o mare nenorocire cînd țara este condusă de o persoană care nu cunoaște istoria și cultura ei” # Noi.md
Președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu, a condamnat vehement și a calificat drept inadmisibilă declarația președintei Moldovei, Maia Sandu, potrivit căreia, în cazul organizării unui referendum, ea ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu un alt stat.Potrivit acestuia, astfel de declarații afectează fundamentele ordinii constituționale a țării, punînd sub semnul
13:00
Un student al Universității Tehnice a Moldovei (UTM) susține că gîndacii au invadat căminul nr. 15, iar condițiile de trai au devenit un pericol pentru sănătate.„Deși problema a fost semnalată administrației, nu s-au luat măsuri eficiente”, a scris acesta pe rețele, transmite Unimedia.{{857839}}Potrivit mesajului publicat pe rețelele de socializare, insectele ar fi prezente în camere, bucă
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 13 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 14 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,38 lei/litru (+9 bani), iar al motorinei standard – 18,87 lei/litru (+4 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
12:30
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în raionul Leova, în zona fondului forestier al Ocolului Silvic Băiuș, satul Hîrtop, transmite Noi.md.Despre acest lucru informează Primăria orașului Leova, în baza Dispoziției CSE raionul Leova nr. 01 din 09.01.2026.{{858489}}Potrivit autorităților locale, începînd cu 9 ianuarie 2026, pentru o perioadă de 30 de zile, se instituie restricți
12:30
Republica Moldova a decis oprirea temporară a importurilor de furaje combinate din Ucraina după ce a fost depistată prezența antibioticului Metronidazol, interzis pentru animalele destinate consumului uman. Anunțul a fost făcut de directorul ANSA, Radu Musteața.„Carnea de pasăre și ouăle aflate pe piață sînt sigure pentru consum. Nu anticipăm scumpiri”, a declarat Musteața, transmite omniapres
12:30
Condițiile meteo severe, favorabile formării poleiului, au dus marți la suspendarea temporară a operațiunilor pe mai multe aeroporturi din Europa Centrală, potrivit Reuters.Activitatea a fost oprită pe Aeroportul Internațional Viena cel puțin pînă la ora locală 11:00 (10:00 GMT) și pe Aeroportul M. R. Štefánik din Bratislava pînă la ora 11:15 (10:15 GMT), în timp ce pe Aeroportul Václav Havel
12:30
Pe parcursul ultimelor 48 de ore, carabinierii au desfășurat mai multe intervenții, în urma cărora au fost găsite cazuri de consum de droguri și încălcări ale ordinii publice.Astfel, în timpul exercitării misiunilor de asigurare a ordinii publice în satul Vărzărești, raionul Nisporeni, carabinierii CMI Ungheni au observat un autoturism care se deplasa haotic pe traseu. La stoparea acestuia, co
12:00
În seara zilei de 12 ianuarie 2026, pompierii au fost chemați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit într-o locuință din orașul Lipcani, raionul Briceni.La fața locului au fost îndreptate două echipe de pompieri și salvatori. Aceștia au stabilit că flăcările au cuprins acoperișul, dar și mai multe bunuri materiale din interiorul locuinței cu suprafața de 63 metri pătrați. Angajații
12:00
În această perioadă geroasă, utilitățile sînt esențiale, mai ales, pentru vîrstnici și copii. Avariile conductelor de apă si agent termic sînt însă inevitabile.Zilnic, zeci de echipe de la Apă-Canal sau Termoelectrica intervin pentru reparații. În ciuda gerului ei găsesc diverse modalități de a se încălzi în timpul muncii.{{858414}}„Face focul unul din noi, cărbunaș, și ne schimbăm: doi-tr
12:00
Luni, 12 ianuarie, Curtea Supremă din Spania a anunțat închiderea anchetei privind pana de curent masivă, care a avut loc în primăvara anului 2025. Este vorba despre investigarea incidentului care a avut loc pe 28 aprilie, cînd, în jurul orei prînzului, întreaga peninsulă iberică – Spania, Portugalia și anumite regiuni din Franța – a rămas fără energie electrică. {{813056}}O anchetă guvern
Acum 6 ore
11:30
Fermierii au venit cu tractoarele la Paris, protestînd împotriva acordului comercial scandalos # Noi.md
Marți, fermierii francezi au intrat pentru a doua oară în această săptămînă cu tractoarele în Paris, pentru a protesta împotriva acordului comercial dintre UE și MERCOSUR.Informația este comunicată de Reuters, informează „Adevărul European”.Protestele din Franța împotriva acordului cu blocul de țări din America de Sud continuă de cîteva luni.Demonstrația de marți a fost organizată de F
11:30
„Amintiri din copilărie”: Crăciunul și Revelionul, cele mai așteptate sărbători ale copilăriei # Noi.md
Sărbătorile de iarnă rămân, pentru mulți dintre noi, cele mai luminoase pagini ale copilăriei. În cadrul proiectului „Amintiri din copilărie”, cititoarea Noi.md, Irina Ivanovna, a împărtășit emoțiile simple și curate care făceau din Crăciun și Revelion momente cu adevărat speciale.„În copilăria mea, cele mai așteptate sărbători erau Crăciunul și Revelionul. Le așteptam pentru tot ceea ce însem
11:30
Ministerul Afacerilor Externe al Iranului a convocat ambasadorii Franței, Germaniei, Italiei și Marii Britanii pentru a-și exprima protestul față de sprijinul acordat de aceste țări protestelor antiguvernamentale.La Ministerul Afacerilor Externe al Iranului, diplomaților statelor europene li s-au arătat imagini video cu distrugerile provocate, presupus, de „participanții la revolte”. {{858
11:00
Majorarea bruscă a primei de asigurare medicală obligatorie pentru avocați, de la 5.054 la 12.636 de lei în 2026, riscă să provoace abandonarea profesiei și să perturbe accesul cetățenilor la servicii juridice, care s-ar putea scumpi cu 25%, avertizează Uniunea Avocaților din Moldova.Decizia a fost adoptată de Parlamentul Republicii Moldova la sfîrșitul lunii decembrie 2025, în contextul votăr
11:00
Lipsa doctorilor, în special, a celor de familie, continuă să perturbe grav accesul la servicii medicale, mai ales, în localitățile rurale.În autonomia găgăuză, deficitul ajunge la 78 de medici, dintre care 27 în asistența primară. Iar în raionul Soroca, 14 medici de familie deservesc aproximativ 50 de mii de oameni de la sate. Din această cauză, în multe localități consultațiile sînt posibile
10:30
Minune medicală la Spitalul „Gheorghe Paladi”: un copil născut mult prea devreme, la doar 25 de săptămîni # Noi.md
Ieri, în cadrul IMSP Spitalul Clinic Municipal „Gheorghe Paladi”, a avut loc un moment profund emoționant, care reamintește cît de prețioasă este viața și cît de importantă este munca echipei medicale.Un băiețel curajos, născut mult prea devreme, la doar 25 de săptămîni de gestație, cu o greutate de numai 750 de grame, a fost externat sănătos, alături de mama sa. Un mic luptător care, încă din
10:30
Asociația Presei Sportive din Moldova (APSM) este o organizație publică. Poate, una dintre numeroasele asociații non-guvernamentale care activează în țara noastră, sau poate - unică în felul său. În cei 31 de ani de existență, APSM a devenit o instituție publică semnificativă.{{689953}}Gala anuală a Laureaților Presei Sportive, unde sunt premiați cei mai buni sportivi, antrenori, echipe și jur
10:30
Centrul Național Anticorupție informează că, la data de 13 ianuarie 2026, ofițerii CNA, sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul, au desfășurat acțiuni de urmărire penală la Comrat într-un dosar pornit pe faptul comiterii infracțiunii de trafic de influență.Potrivit materialelor cauzei, două persoane sînt bănuite că ar fi pretins și acceptat suma de 2000 de euro, pentru a
10:30
Istoria Chișinăului, pe înțelesul tuturor: 75 de repere într-un calendar dedicat anului 2026 # Noi.md
Primăria municipiului Chișinău anunță că anul 2026 va fi marcat sub semnul unui reper aniversar important: 590 de ani de la prima atestare documentară a orașului, datată 17 iulie 1436, informează Noi.md.Jubileul oferă prilejul de a readuce în atenția publicului momentele și personalitățile care au contribuit la conturarea identității Capitalei, de la originile sale istorice pînă la metropola d
10:30
Reintroducerea notelor la evaluările din clasa a IV-a, testată în prezent în mai multe școli din țară, ar putea reduce stresul elevilor și ar ușura trecerea de la ciclul primar la cel gimnazial, spun specialiștii de la Ministerul Educației (MEC), care au pilotat o nouă metodologie de evaluare la disciplinele de examen.Noua abordare este aplicată în 267 de instituții de învățămînt și presupune
10:00
Temperaturile scăzute din această perioadă nu ar trebui să creeze probleme plantațiile de viță-de-vie, spune secretarul de stat de la Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare, Vasile Șerban.Potrivit oficialului, majoritatea soiurilor cultivate în țara noastră rezistă la temperaturi de pînă la minus 18–22 de grade Celsius.{{855141}}Vasile Șerban a precizat că înghețurile din iarnă n
10:00
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o convorbire telefonică cu ministrul de externe al Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, Yvette Cooper.Discuțiile au vizat consolidarea cooperării moldo-britanice în domenii strategice, în cadrul Parteneriatului pentru apărare și securitate, precum și dezvoltarea colaborării economice prin inițiative menite
10:00
Pe parcursul săptămînii precedente, polițiștii de frontieră au identificat șapte cazuri de documente de călătorie cu semne vădite de falsificare, notează Noi.md.În urma procedurilor de control la trecerea frontierei, cazurile au fost identificate atît pe sensul de intrare, cît și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la: PTF „Leușeni” – 1 caz; PTF „Costești” – 1 caz; SPF „AIC” –
Acum 8 ore
09:30
În noaptea de 12 spre 13 ianuarie, în mai multe regiuni din nordul, centrul și sudul țării, au fost înregistrate precipitații sub formă de ninsoare, notează Noi.md.Administrația Națională a Drumurilor (AND) informează că echipele de intervenție au fost mobilizate și au acționat pe drumurile naționale pentru menținerea circulației rutiere în condiții de siguranță.{{858119}}Un număr de 75 de
09:30
În noaptea de 13 spre 14 ianuarie, creștinii ortodocși de stil vechi celebrează trecerea dintre ani – Anul Nou pe stil vechi sau ajunul Sfîntului Vasile.Conform tradiţiei, în ajunul sărbătorii de la mic la mare merg cu uratul pe la casele gospodarilor, iar mîine, 14 ianuarie, copiii vor umbla din casă în casă cu semănatul.În țara noastră, în Ajunul lui Sfîntul Vasile, se așează 12 coji de
09:30
Persoanele, care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Franța astăzi, trebuie să fie atenți la transportul feroviar din această țară.Astăzi, în Franța, este prevăzută o grevă națională a conductorilor și controlorilor feroviari.{{858136}}Astfel, circulația trenurilor va di perturbată pe toate liniile, notează Noi.md cu referire la mediafax.ro.Celor care vor să călăt
09:00
O nouă întorsătură în dosarul Ciochină. Mama victimei: "Sînt dezamăgită de legile de la noi" # Noi.md
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești inculpat în dosarul morții unui copil de 12 ani, își dorește tergiversarea procesului și încearcă să scape de pedeapsă, prin faptul că intervine termenul de prescripție pe un articol pentru care este judecat, spune Dorin Podlisnic, avocatul familiei victimei, după decizia instanței de judecată de a accepta cererea lui Ciochină de a sesiza Curtea Consti
09:00
Departamentul de Stat al SUA a cerut americanilor să părăsească Iranul imediat, potrivit unui comunicat de pe site-ul oficial al instituției.„Protestele se intensifică în tot Iranul și ar putea degenera în violențe. Guvernul iranian a restricționat accesul la internet, iar companiile aeriene continuă să anuleze zborurile către țară.Părăsiți Iranul acum. Elaborați un plan de ieșire independ
08:30
Președintele american, Donald Trump, a anunțat luni impunerea unei taxe vamale de 25%, în SUA, pentru orice țară care face comerț cu Iranul, pe fondul represiunii violente a Teheranului împotriva valului de proteste care a cuprins țara din Orientul Mijlociu.„Începînd de acum, orice țară care întreține relații comerciale cu Republica Islamică Iran va plăti o taxă vamală de 25% pentru orice tran
08:30
Grădinița de copii din satul Grădinița raionul Căușeni a fost la un pas de a lua foc. S-a întîmplat în dimineața zilei de 12 ianuarie în timp ce fochistutul instituției a observat că din podul grădiniței ieșea fum dens.După ce a urcat în pod a observat că fumul iese din partea laterală a hogeagului, bărbatul a alertat administrația instituției care a sunat ala 112. Fumul dens a fost lichidat
08:00
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 13 ianuarie sînt:13 ianuarie — a 13-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 352 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:31 13 Sf. Cuvioasa Melania Romana. Sf. Mc. HermesCe se sărbătore
08:00
Avocatul lui Igor Dodon, despre Plahotniuc ca martor: "Tîrg din partea autorităților" # Noi.md
Vladimir Plahotniuc și consilierul său, Serghei Iaralov, vor fi audiaţi ca martori ai acuzării în dosarul, în care fostul președinte Igor Dodon e judecat pentru luare de mită. Curtea Supremă de Justiţie (CSJ) a acceptat şi alţi nouă martori propuşi de procurori, printre care Adrian Candu, Pavel Filip, Lilian Carp, Vladimir Cebotari. Decizia instanţei a fost luată în lipsa lui Igor Dodon. Avocaţii
Acum 12 ore
07:30
Astăzi, în Moldova se așteaptă cer variabil pe întreg teritoriul țării.Vremea va fi fără precipitații esențiale. Pe drumuri se va semnala ghețuș. Vîntul va sufla predominant din vest, slab pînă la moderat.Ziua, în sudul țării temperatura aerului va fi de -5... -3°C.În centru se așteaptă -7...-5°C, iar în nord termometrele vor indica în jur de -10... -8°C.
07:30
Compensațiile introduse direct în factură la energie electrică a fost o măsură temporară, spun oficialii # Noi.md
Ministra Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru, a menționat că, pe moment, nu există premise pentru o schimbare bruscă a tarifelor la gaze, care ar obliga statul să acorde asistență cetățenilor.„Pe moment, operăm în baza tarifelor existente. Din numărul total de persoane sau gospodării care primesc compensații, jumătate din gospodării primesc compensația maximă - 800 de lei pentru lemn
07:30
Aproximativ 15.000 de infirmieri se aflau luni în grevă în principalele trei spitale private de la New York - Presbyterian, Mount Sinai şi Montefiore -, pentru a denunţa condiţiile de muncă în privinţa siguranţei şi neacordarea integrală a asigurărilor lor de sănătate.”După luni de negocieri”, angajatorii lor refuză să facă progrese semnificative în vederea asigurării unei dotări cu personal s
07:30
Leul moldovenesc a slăbit puțin față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cedat monedei unice europene aproape 5 bani, dar a cîștigat de la dolarul american 0,3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 13 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8196 lei pentru un euro (+4,92 bani) și 16,9732 lei pentru un do
07:30
Infecțiile acute ale căilor respiratorii sînt o problemă frecventă, mai ales, acum, în sezonul rece.Medicii atrag atenția că, odată cu revenirea copiilor și adulților la școală și muncă după vacanțe, numărul infecțiilor respiratorii crește semnificativ. Deși în perioada sărbătorilor se observă o aparentă „liniște” epidemiologică, aceasta este temporară și ține mai degrabă de reducerea contacte
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.