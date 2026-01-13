07:30

Leul moldovenesc a slăbit puțin față de euro, dar a crescut față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el cedat monedei unice europene aproape 5 bani, dar a cîștigat de la dolarul american 0,3 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 13 ianuarie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8196 lei pentru un euro (+4,92 bani) și 16,9732 lei pentru un do