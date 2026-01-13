În sudul Țării Galilor au fost descoperite ruinele celei mai mari vile romane antice

16:30

Chiar dacă și-au pregătit rezerve încă din vară, locuitorii din satul Grădinița, raionul Căușeni, spun că stocurile se epuizează, iar bani pentru altele nu mai au.Pentru a economisi, oamenii sînt nevoiți să facă focul în sobe doar o dată pe zi, înfruntînd frigul din case cu haine groase.La cei 80 de ani ai săi, Maria Covalenco adună un an de zile pensia pentru a se încălzi pe parcursul ier