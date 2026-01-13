În sudul Țării Galilor au fost descoperite ruinele celei mai mari vile romane antice
Noi.md, 13 ianuarie 2026 18:30
Arheologii de la Universitatea Swansea au descoperit în parcul din Margam, suburbia Port Talbot (Țara Galilor), ruinele unei vile uriașe din epoca Romei antice.Descoperirea este unică, deoarece, potrivit oamenilor de știință, depășește ca amploare toate monumentele cunoscute din regiune, relatează Oxu.Az.{{845984}}Cercetările din Margam, unde de secole a existat o rezervație de cerbi, iar
• • •
Alte ştiri de Noi.md
Acum 30 minute
18:30
Nick Petrovic, însărcinatul interimar cu afaceri al Ambasadei SUA în Moldova, s-a întîlnit cu Mitropolitul Chișinăului și al întregii Moldove, Vladimir, pentru a discuta despre sprijinul Statelor Unite pentru libertatea religioasă, precum și despre prioritățile și provocările cu care se confruntă comunitatea religioasă.Despre aceasta a comunicat ambasada americană la Chișinău, fără a da alte d
18:30
Polițiștii de frontieră de la punctul de trecere Sculeni, împreună cu funcționarii vamali, au descoperit o armă și muniții într-un automobil verificat pe direcția de ieșire din Republica Moldova.Potrivit informațiilor oferite de autorități, mijlocul de transport era condus de un nerezident în vîrstă de 45 de ani, care a comunicat că nu transportă bunuri sau obiecte pasibile declarării. Șoferul
18:30
Arheologii de la Universitatea Swansea au descoperit în parcul din Margam, suburbia Port Talbot (Țara Galilor), ruinele unei vile uriașe din epoca Romei antice.Descoperirea este unică, deoarece, potrivit oamenilor de știință, depășește ca amploare toate monumentele cunoscute din regiune, relatează Oxu.Az.{{845984}}Cercetările din Margam, unde de secole a existat o rezervație de cerbi, iar
Acum o oră
18:00
Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a comentat informațiile apărute în presă potrivit cărora numele său ar apărea în declarațiile unor persoane care au depus mărturie în diverse dosare.{{787301}}Primarul a respins categoric aceste afirmații, subliniind că nu are nicio legătură cu ele – în niciun context și în nicio circumstanță.„ În legătură cu ultimele informații apărute în presă, precum că
18:00
Președintele SUA, Donald Trump, a îndemnat protestatarii din Iran să preia instituțiile statului și a declarat că a anulat toate întîlnirile cu oficialii iranieni pînă cînd „vor înceta uciderile fără sens” ale demonstranților.„Patrioți iranieni, continuați să protestați – preluați instituțiile statului. Rețineți numele ucigașilor și violatorilor. Ei vor plăti un preț mare. Am anulat toate întî
18:00
Pretura sectorului Buiucani anunță că persoana care a vandalizat un panou într-un pasaj pietonal subteran a fost identificată, informează Noi.md.Potrivit Preturii, este vorba despre un bărbat în vîrstă de 33 de ani, locuitor al raionului Ialoveni, satul Costești, cu antecedente penale. În prezent, acesta este cercetat pe caz contravențional și urmează să fie sancționat conform legii.Totoda
18:00
Batrîncea, despre declarația șefei statului: „Este o mărturisire a adevăratelor intenții ale puterii” # Noi.md
Vicepreședintele Parlamentului și deputatul PSRM, Vlad Batrîncea, a ieșit cu o reacție la declarația președintei Maia Sandu, potrivit căreia, în cazul organizării unui referendum, ea ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu România.Într-o postare publică, Batrîncea pune sub semnul întrebării compatibilitatea acestor afirmații cu funcția prezidențială și susține că ele ar trebui să ducă la c
18:00
Muzeul Național de Artă al Moldovei organizează ediția a V-a a Nocturnei Muzeale, notează Noi.md.Evenimentul va avea loc pe 15 ianuarie, cînd în țara noastră este marcată Ziua Națională a Culturii. În acest context, Muzeul Național de Artă îi așteaptă pe cei dornici să se bucure de un program cultural-artistic divers, adaptat tuturor categoriilor de vîrstă.Vizitatorii vor avea ocazia să ex
Acum 2 ore
17:30
În urma tragerii la sorţi desfăşurate ieri la Viena, Republica Moldova va evolua în prima semifinală Eurovision 2026.Interpretul sau trupa care vor reprezenta ţara vor concura pentru un loc în marea finală cu Finlanda, Georgia, Croația, Grecia, Portugalia, Suedia, Belgia, Estonia, Israel, Lituania, Muntenegru, Polonia, San Marino și Serbia, transmite tvrmoldova.{{855224}}Republica Moldova
17:30
Cetățenii Ungariei sînt chemați la vot pe 12 aprilie pentru alegerea noului parlament al țării, a anunțat marți președintele Tamas Sulyok.”Am fixat data alegerilor legislative din 2026. Scrutinul se va desfășura duminică, 12 aprilie 2026”, a declarat Sulyok pe Faceboo, informează Noi.md cu referire la Sursa zilei.Ungaria este o republică parlamentară, în care prim-ministrul are cea mai mar
17:30
Astăzi, se împlinesc 6 ani de la moartea Renumitul vocalist al formației „Noroc”, Ștefan Petrache, notează Noi.md.Interpretul suferea de mai mulți ani de diabet zaharat, ce i-a adus şi alte complicaţii, iar în 2020 a trecut în neființă.{{855456}}Ștefan Petrache a fost una dintre cele mai frumoase voci din spaţiul nostru muzical, un distins intelectual şi patriot.S-a născut pe 8 mai în
17:30
Marți, în nordul Greciei, fermierii au început din nou să blocheze punctele de trecere a frontierei, la o zi după ce au refuzat invitația la o întîlnire cu premierul Kyriakos Mitsotakis.Blocajele afectează două puncte de frontieră cu Bulgaria, precum și un punct care duce în Macedonia de Nord. Blocajul afectează deja circulația camioanelor și a autoturismelor. {{857395}}În Macedonia de V
17:00
Partidul Socialiștilor din Moldova a declarat că șefa statului Maia Sandu trebuie să demisioneze imediat, deoarece fiecare zi în care rămîne în funcția de președinte al țării reprezintă o amenințare la adresa existenței Republicii Moldova ca stat independent.Partidul Socialiștilor a subliniat că declarația președintei țării Maia Sandu privind disponibilitatea de a vota pentru lichidarea Republ
17:00
În regiunea Transnistria se va prelungi starea de urgență economică.Mai exact, pe 15 ianuarie, la a doua ședință extraordinară a primei sesiuni a celei de-a opta legislaturi, deputații din Consiliul Suprem al autoproclamatei RMN vor analiza decretul liderului autoproclamatei RMN privind prelungirea stării de urgență economică.Decizia a fost luată astăzi în cadrul ședinței prezidiului Parla
17:00
De Ziua Națională a Culturii, va fi organizată ceremonia oficială de înmînare a Premiilor în domeniul culturii pentru anul 2025. Evenimentul va avea loc pe 15 ianuarie, începînd cu ora 16:00, la Palatul Republicii, notează Noi.md.În cadrul festivității, vor fi acordate premii nominale și speciale, precum și diplome de apreciere, pentru realizări remarcabile și contribuții de durată la dezvolta
Acum 4 ore
16:30
Asociația Presei Sportive din Moldova (APSM) este o organizație publică. Poate, una dintre numeroasele asociații non-guvernamentale care activează în țara noastră, sau poate - unică în felul său. În cei 31 de ani de existență, APSM a devenit o instituție publică semnificativă.{{689953}}Gala anuală a Laureaților Presei Sportive, unde sunt premiați cei mai buni sportivi, antrenori, echipe și jur
16:30
Este în desfășurare procesul de reabilitare și extindere a sediului Oficiului Avocatului Poporului – Casa Drepturilor Omului, notează Noi.md.Avocatul Poporului, Ceslav panico, scrie în rețelele solciale că, după zeci de ani în care clădirea istorică din centrul Chișinăului nu a beneficiat de reparații sau lucrări reale de întreținere, iar angajații Oficiului au fost nevoiți să activeze în cond
16:30
Chiar dacă și-au pregătit rezerve încă din vară, locuitorii din satul Grădinița, raionul Căușeni, spun că stocurile se epuizează, iar bani pentru altele nu mai au.Pentru a economisi, oamenii sînt nevoiți să facă focul în sobe doar o dată pe zi, înfruntînd frigul din case cu haine groase.La cei 80 de ani ai săi, Maria Covalenco adună un an de zile pensia pentru a se încălzi pe parcursul ier
16:30
Universitatea Tehnică a Moldovei respinge informațiile apărute în spațiul public și pe rețelele de socializare privind presupuse condiții necorespunzătoare de igienă în Căminul nr. 15, de pe strada Pușkin nr. 39, unde s-a vorbit despre o posibilă invazie de gîndaci.Reprezentanții UTM precizează că, în acest cămin, sînt cazați elevi ai Colegiului Pedagogic „Alexei Mateevici”, la cererea adminis
16:30
Un tribunal din cantonul elvețian Valais a decis, luni, arestarea preventivă, pentru o perioadă inițială de trei luni, a lui Jacques Moretti, coproprietar împreună cu soția sa al barului Le Constellation din stațiunea de schi Crans-Montana, local care a ars în noaptea de Anul Nou.Cuplul de francezi, principalii acuzați în ancheta deschisă după tragedia în care au murit 40 de persoane și alte 1
16:30
Întreprinderea de Stat „Bacul Molovata” a anunțat marți-dimineață că ambarcațiunea, folosită pentru traversarea Nistrului, în zona controlată de autoritățile constituționale ale Republicii Moldova, își stopează circulația din cauza condițiilor meteorologice.„Stimați călători, vă informăm că, din cauza gerului puternic, stratul de gheață format pe Nistru a devenit prea gros, ce face imposibilă
16:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău rămîne un important punct de întîlnire, al revederilor și al despărțirilor, unde zilnic mii de persoane pornesc în călătorii, își întîlnesc apropiații sau descoperă noi destinații.Pentru ca fiecare deplasare să înceapă într-o atmosferă sigură, ordonată și lipsită de griji, Poliția de Frontieră reamintește pasagerilor cîteva recomandări esențiale
16:00
Agenția Servicii Publice (ASP) informează opinia publică că persoanele menționate în comunicatul Centrului Național Anticorupție (CNA) de azi într-un dosar de trafic de influență nu sînt angajați ai instituției, notează Noi.md. Potrivit informațiilor prezentate de CNA, două persoane sunt bănuite că ar fi pretins și acceptat suma de 2000 de euro pentru a facilita promovarea probelor teoretice ș
16:00
Exportatorii moldoveni de fructe se confruntă din nou cu un blocaj administrativ la exportul către Uniunea Europeană, după ce noile cote de export la fructe pentru 2026 nu au fost încă activate, deși anul a început de aproape două săptămîni.„Iar nu avem cote de export la fructe. Nu a fost introdus noul contingent”, a declarat Victor Cazacu, director al unei companii exportattoare de fructe, ca
16:00
Chiar dacă și-au pregătit rezerve încă din vară, locuitorii din satul Grădinița, raionul Căușeni, spun că stocurile se epuizează, iar bani pentru altele nu mai au.Pentru a economisi, oamenii sînt nevoiți să facă focul în sobe doar o dată pe zi, înfruntînd frigul din case cu haine groase.La cei 80 de ani ai săi, Maria Covalenco adună un an de zile pensia pentru a se încălzi pe parcursul ier
16:00
În după-amiaza zilei de 13 ianuarie 2026, pompierii IGSU au intervenit pentru stingerea unui incendiu care a cuprins un apartament dintr-un bloc de locuit din sectorul Rîșcani.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 14:51. Potrivit datelor, un apartament a fost afectat de flăcări într-un bloc de pe strada Aleco Russo 3/2, iar în interiorul acestuia s-ar fi aflat o persoană.Pentru
15:30
Turismul nu mai înseamnă doar cifre, taxe și reguli, ci mai ales oameni, curaj și experiențe care schimbă perspective. Natalia Ciobanu, o călătoare din Republica Moldova, a vizitat deja 163 de țări și își propune să ajungă în toate statele lumii.În contextul discuțiilor despre majorarea taxelor turistice în mai multe țări europene începînd cu 2026, Natalia Ciobanu a spus că intenționează să-și
15:30
Este în desfășurare procesul de reabilitare și extindere a sediului Oficiului Avocatului Poporului – Casa Drepturilor Omului, notează Noi.md.Avocatul Poporului, Ceslav panico, scrie în rețelele solciale că, după zeci de ani în care clădirea istorică din centrul Chișinăului nu a beneficiat de reparații sau lucrări reale de întreținere, iar angajații Oficiului au fost nevoiți să activeze în cond
15:00
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” – Chișinău rămîne un important punct de întîlnire, al revederilor și al despărțirilor, unde zilnic mii de persoane pornesc în călătorii, își întîlnesc apropiații sau descoperă noi destinații.Pentru ca fiecare deplasare să înceapă într-o atmosferă sigură, ordonată și lipsită de griji, Poliția de Frontieră reamintește pasagerilor cîteva recomandări esențiale
15:00
În 2026, se introduc taxe noi și se măresc cele existente în mai multe destinații populare de vacanțe. Totul pentru a combate supra-turismul. Thailanda, Scoția și Spania sînt doar cîteva dintre țările unde un sejur va costa mai mult.Din mijlocul acestui an, în Thailanda, toți turiștii internaționali vor plăti o taxă de intrare. Aceasta va fi de 8 euro pentru sosiri cu avionul și 4 euro pentru
Acum 6 ore
14:30
Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe, Mihai Popșoi, a avut o întrevedere cu noua ambasadoare a Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua.Discuțiile au vizat stadiul actual al relațiilor bilaterale și perspectivele de aprofundare a cooperării, cu accent pe dialogul politico-diplomatic, inclusiv pregătirea următoarei runde de consultări politice interministeriale,
14:30
Clubul de fotbal „Zimbru” Chișinău a finalizat transferul mijlocașului brazilian Matteo Amoroso.Despre răscumpărarea contractului jucătorului în vîrstă de 23 de ani a anunțat mai întîi clubul ucrainean „Krivbas”, care deținea anterior drepturile asupra fotbalistului, iar apoi clubul din Chișinău a anunțat transferul definitiv.Clubul din Krivoi Rog a precizat că, în iulie anul trecut, Amoro
14:30
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) informează că în data de 15 ianuarie 2026 survine termenul-limită de prezentare a dării de seamă Forma CAS18–AN pentru perioada fiscală 2025.Contribuabilii obligați să prezinte darea de seamă respectivă sînt persoanele fizice (cu excepția pensionarilor, persoanelor cu dizabilități și a celor angajate prin contract individual de muncă), care desfășoară activitate
14:00
Procuratura Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința a patru persoane: trei bărbați cu vîrstele de 33, 34 și 47 de ani și o femeie de 27 de ani, recunoscute vinovate de comiterea infracțiunilor de escrocherie, jaf și răpirea unei persoane, săvîrșite în complicitate.Inculpații au fost condamnați, pentru concurs de infracțiuni, la pedepse cuprinse între 8 și
14:00
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii a adoptat mecanismul de monitorizare a duratei de examinare a cauzelor și de reducere a restanțelor în instanțele judecătorești, ce urmează să fie implementat din anul 2026.Acest mecanism prevede măsurile ce vor fi implementate de instanțele judecătorești, în scopul reducerii restanțelor la examinarea cauzelor, transmite oficial.md.Președinții i
13:30
Cum avansează construcția sensului giratoriu de pe drumul republican R6 Chișinău–Orhei–Bălți # Noi.md
Astăzi, viceprim-ministrul, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, întreprinde o vizită de lucru în nordul țării.În drum spre Soroca, ministrul a făcut o oprire la sensul giratoriu de pe drumul republican R6 Chișinău–Orhei–Bălți, km 32,00, pentru a inspecta mersul lucrărilor.Acesta este un obiectiv important de creștere a siguranței și de fluidizare a traficulu
13:30
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu Ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars, în cadrul căreia a fost reafirmată deschiderea pentru consolidarea cooperării bilaterale și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova.Discuțiile au vizat extinderea relațiilor economice, cu accent pe investițiile letone în domeniul tehnologiilor informațional
13:30
În ultima vreme, învățămîntul profesional tehnic dual oferă, pe care îl aleg tinerii, le oferă șanse reale de angajare.Învățămîntul dual este o formă de educație profesională deschisă atît tinerilor, cît și adulților care doresc să obțină o calificare sau să se recalifice.„Este o formă de studii profesionale. Oricine a absolvit gimnaziul sau, mai nou, chiar și cei care nu au finalizat cele
13:00
Liderul opoziţiei venezuelene, María Corina Machado, cîştigătoarea Premiului Nobel pentru Pace în 2025, are programată o întîlnire cu preşedintele Donald Trump joi, a declarat un înalt oficial al Casei Albe pentru CNN.Vizita sa la Casa Albă are loc în contextul în care preşedintele a refuzat să o susţină după atacurile militare americane din Caracas şi capturarea liderului ţării, Nicolás Madur
13:00
Dumitru Roibu: „Este o mare nenorocire cînd țara este condusă de o persoană care nu cunoaște istoria și cultura ei” # Noi.md
Președintele partidului politic Alianța „MOLDOVENII”, Dumitru Roibu, a condamnat vehement și a calificat drept inadmisibilă declarația președintei Moldovei, Maia Sandu, potrivit căreia, în cazul organizării unui referendum, ea ar vota pentru unirea Republicii Moldova cu un alt stat.Potrivit acestuia, astfel de declarații afectează fundamentele ordinii constituționale a țării, punînd sub semnul
13:00
Un student al Universității Tehnice a Moldovei (UTM) susține că gîndacii au invadat căminul nr. 15, iar condițiile de trai au devenit un pericol pentru sănătate.„Deși problema a fost semnalată administrației, nu s-au luat măsuri eficiente”, a scris acesta pe rețele, transmite Unimedia.{{857839}}Potrivit mesajului publicat pe rețelele de socializare, insectele ar fi prezente în camere, bucă
Acum 8 ore
12:30
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a publicat marți, 13 ianuarie, noi prețuri maxime la produsele petroliere principale de tip standard, care vor fi valabile începînd cu 14 ianuarie.Astfel, prețul maxim al benzinei A-95 va constitui 22,38 lei/litru (+9 bani), iar al motorinei standard – 18,87 lei/litru (+4 bani), transmite Noi.md.Reamintim că, de la 1 septembrie 202
12:30
Un caz de pestă porcină africană a fost confirmat în raionul Leova, în zona fondului forestier al Ocolului Silvic Băiuș, satul Hîrtop, transmite Noi.md.Despre acest lucru informează Primăria orașului Leova, în baza Dispoziției CSE raionul Leova nr. 01 din 09.01.2026.{{858489}}Potrivit autorităților locale, începînd cu 9 ianuarie 2026, pentru o perioadă de 30 de zile, se instituie restricți
12:30
Republica Moldova a decis oprirea temporară a importurilor de furaje combinate din Ucraina după ce a fost depistată prezența antibioticului Metronidazol, interzis pentru animalele destinate consumului uman. Anunțul a fost făcut de directorul ANSA, Radu Musteața.„Carnea de pasăre și ouăle aflate pe piață sînt sigure pentru consum. Nu anticipăm scumpiri”, a declarat Musteața, transmite omniapres
12:30
Condițiile meteo severe, favorabile formării poleiului, au dus marți la suspendarea temporară a operațiunilor pe mai multe aeroporturi din Europa Centrală, potrivit Reuters.Activitatea a fost oprită pe Aeroportul Internațional Viena cel puțin pînă la ora locală 11:00 (10:00 GMT) și pe Aeroportul M. R. Štefánik din Bratislava pînă la ora 11:15 (10:15 GMT), în timp ce pe Aeroportul Václav Havel
12:30
Pe parcursul ultimelor 48 de ore, carabinierii au desfășurat mai multe intervenții, în urma cărora au fost găsite cazuri de consum de droguri și încălcări ale ordinii publice.Astfel, în timpul exercitării misiunilor de asigurare a ordinii publice în satul Vărzărești, raionul Nisporeni, carabinierii CMI Ungheni au observat un autoturism care se deplasa haotic pe traseu. La stoparea acestuia, co
12:00
În seara zilei de 12 ianuarie 2026, pompierii au fost chemați să intervină la lichidarea unui incendiu izbucnit într-o locuință din orașul Lipcani, raionul Briceni.La fața locului au fost îndreptate două echipe de pompieri și salvatori. Aceștia au stabilit că flăcările au cuprins acoperișul, dar și mai multe bunuri materiale din interiorul locuinței cu suprafața de 63 metri pătrați. Angajații
12:00
În această perioadă geroasă, utilitățile sînt esențiale, mai ales, pentru vîrstnici și copii. Avariile conductelor de apă si agent termic sînt însă inevitabile.Zilnic, zeci de echipe de la Apă-Canal sau Termoelectrica intervin pentru reparații. În ciuda gerului ei găsesc diverse modalități de a se încălzi în timpul muncii.{{858414}}„Face focul unul din noi, cărbunaș, și ne schimbăm: doi-tr
12:00
Luni, 12 ianuarie, Curtea Supremă din Spania a anunțat închiderea anchetei privind pana de curent masivă, care a avut loc în primăvara anului 2025. Este vorba despre investigarea incidentului care a avut loc pe 28 aprilie, cînd, în jurul orei prînzului, întreaga peninsulă iberică – Spania, Portugalia și anumite regiuni din Franța – a rămas fără energie electrică. {{813056}}O anchetă guvern
11:30
Fermierii au venit cu tractoarele la Paris, protestînd împotriva acordului comercial scandalos # Noi.md
Marți, fermierii francezi au intrat pentru a doua oară în această săptămînă cu tractoarele în Paris, pentru a protesta împotriva acordului comercial dintre UE și MERCOSUR.Informația este comunicată de Reuters, informează „Adevărul European”.Protestele din Franța împotriva acordului cu blocul de țări din America de Sud continuă de cîteva luni.Demonstrația de marți a fost organizată de F
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.