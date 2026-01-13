Moscova consideră „inadmisibile” ameninţările SUA contra Iranului: „Vor duce la consecinţe dezastruoase pentru securitatea internaţională”
UNIMEDIA, 13 ianuarie 2026 20:10
Rusia a condamnat marţi atât ameninţările cu un posibil atac militar al SUA asupra Iranului, cât şi o posibilă creştere a tarifelor de către Washington la adresa partenerilor comerciali ai Republicii Islamice, potrivit agențiilor EFE și hotnews.ro.
(video) „Ți-ai luat o căldare Mercedes și te crezi tare!” Antrenorul naționalei de fotbal, amendat pentru parcare pe trotuar. Un activist a chemat Poliția # UNIMEDIA
Lilian Popescu, antrenorul naționalei de fotbal a Moldovei, a fost amendat pentru parcare neregulamentară. Imaginile video de la fața locului au fost publicate de un activist, care a filmat totul, dar și s-a certat cu sportivul. De la schimburi de replici s-a ajuns și la amenințări, totul în fața polițiștilor veniți la fața locului.
AUR, după declarația Maiei Sandu privind unirea cu România: „Deține întreaga putere, ar putea organiza referendum sau vot în parlament” # UNIMEDIA
Alianța pentru Unirea Românilor a salutat declarația președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care a afirmat că ar „vota pentru Reunirea cu România” dacă s-ar organiza un referendum pe această temă. Potrivit AUR, Maia Sandu „deține întreaga putere în Republica Moldova” și ar putea organiza un referendum național sau un vot în Parlamentul de la Chișinău pe această temă, scrie digi24.ro.
Conchita Wurst, o legendă a concursului Eurovision, a anunțat că a decis să nu mai participe la evenimente asociate cu acest concurs muzical, scrie hotnews.ro.
„La mulți ani cu sănătate, să vă dea Domnul de toate”. Igor Dodon a felicitat moldovenii cu Anul Nou pe stil vechi # UNIMEDIA
Fostul președinte al Republicii Moldova, Igor Dodon, a transmis un mesaj de felicitare cu ocazia Anului Nou pe stil vechi, adresând urări de sănătate, belșug și vești bune tuturor cetățenilor.
Fostul președinte sud-coreean Yoon Suk Yeol ar putea fi condamnat la moarte pentru tentativa de lovitură de stat din 2024 # UNIMEDIA
Procurorii sud-coreeni au cerut pedeapsa capitală pentru Yoon Suk Yeol, acuzat că a orchestrat o insurecție și a impus ilegal legea marțială în decembrie 2024, acțiuni care au provocat una dintre cele mai grave crize politice recente din Coreea de Sud, scrie adevarul.ro.
„La așa o sentință nu ne-am așteptat”: Reacția avocatului lui Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani pentru omorul unui bebeluș de acum 16 ani # UNIMEDIA
Alexei Cotorobai a fost condamnat la 25 de ani de închisoare, precum și la plata unui prejudiciu moral de 1,5 milioane de lei pentru partea vătămată, adică mama bebelușului decedat în 2010. El a fost condamnat pe trei capete de acuzare, dar avocatul lui susține că în proces nu ar fi fost prezentate probe care să dovedească vinovăția clientului lui și spune că va contesta sentința. Avocatul victimei afirmă că este mulțumit de decizia instanței, scrie zdg.md.
Matteo Amoroso, transferat definitiv la Zimbru Chișinău: Mijlocașul brazilian este cotat la 400 mii de euro, în prezent # UNIMEDIA
F.C. Zimbru Chișinău anunță oficial transferul definitiv al mijlocașului brazilian Matteo Amoroso. Potrivit transfermarkt.com, fotbalistul este cotat la 400.000 de euro.
Julio Iglesias, protagonistul unui scandal sexual: Acuzațiile formulate de două foste angajate ale artistului # UNIMEDIA
Două foste angajate ale cântăreţului Julio Iglesias l-au dat în judecată pe celebrul artist în Spania, după ce au denunţat într-un articol publicat marţi în presă o serie de presupuse agresiuni sexuale şi violuri ce ar fi fost comise de acesta în anul 2021, au dezvăluit mai multe surse judiciare, relatează AFP, preluată de Agerpres și HotNews.ro.
(video) A mers la cumpărături cu un card străin: O femeie din Cahul, căutată de polițiști după ce ar fi golit un portmoneu găsit pe stradă # UNIMEDIA
Poliția din Cahul solicită ajutorul cetățenilor în vederea stabilirii identității unei persoane de sex feminin, care este bănuită că și-ar fi însușit o sumă de bani și carduri bancare, aflate într-un portmoneu găsit pe stradă.
O aplicaţie neobişnuită face furori printre tinerii din China. La fiecare două zile, trebuie să apese pe un buton pentru a confirma că sunt în viaţă, scrie observatornews.ro.
„Un lup adevărat al neamului”. Comunitatea artistică îl plânge pe Ștefan Petrache, la 6 ani de la deces. Cătălin Josan, la mormântul interpretului: „Odihnește-te în pace, bade” # UNIMEDIA
Astăzi, 13 ianuarie, se împlinesc șase ani de la trecerea în neființă a interpretului Ștefan Petrache. Pe rețelele de socializare au apărut numeroase mesaje de comemorare, prin care internauți, dar și artiști din Republica Moldova își exprimă dorul și respectul față de regretatul cântăreț.
Trump le cere iranienilor să continue protestele și să preia controlul instituțiilor: „Ucigașii vor plăti. Ajutorul e pe drum” # UNIMEDIA
Președintele american Donald Trump a scris, marți, un mesaj pe rețeaua sa socială, în care îi îndeamnă pe iranieni să continue protestele și să preia controlul instituțiilor. Mai mult, el susține că „ajutorul e pe drum”, scrie digi24.ro.
PLDM, după ce Maia Sandu a declarat că ar vota pentru reunirea RM cu România: O asumare publică a eșecului guvernării PAS # UNIMEDIA
Partidul Liberal Democrat din Moldova (PLDM) califică declarația președintei Maia Sandu, care a mărturisit că, dacă s-ar organiza un referendum privind unirea dintre R. Moldova și România, ar vota pentru, drept „o luare de poziție ambiguă, lipsită de consecințe politice concrete”. „Constatăm cu stupoare insistența cu care președinta RM transmite periodic mesaje alarmiste societății privind pretinsa nefuncționalitate a statului. De-a lungul timpului, Maia Sandu s-a poziționat succesiv pentru rescrierea Constituției, pentru reformarea „de la zero” a instituțiilor statului și, mai nou, pentru evocarea unirii cu România ca posibilă soluție. Acest șir de declarații reprezintă, în esență, o asumare publică a eșecului guvernării PAS”, se menționează în declarația remisă de PLDM.
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va efectua o vizită de lucru la Washington: Proiectul liniei electrice Strășeni–Gutinaș, pe agendă # UNIMEDIA
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., SUA, în perioada 15–16 ianuarie, axată pe aprofundarea cooperării bilaterale cu SUA în domeniul energetic, dar și pe identificarea unor noi oportunități de colaborare cu partenerii americani pe domeniul generării de energie electrică.
(foto/video) Apartamentul cuprins de flăcări la Rîșcani, distrus în totalitate de foc: Și un balcon a fost afectat # UNIMEDIA
Pompierii IGSU au intervenit pentru lichidarea incendiului izbucnit într-un bloc din sectorul Râșcani al capitalei. Focul a distrus în totalitate apartamentul cu o cameră, cu suprafața de circa 30 m², de la etajul 1. Totodată, flăcările au afectat căptușeala balconului unui apartament de la etajul doi.
Fosta ispită de la Insula Iubirii care a vrut să-și pună capăt zilelor. Cristina Scarlevschi a avut o cădere psihică # UNIMEDIA
Cristina Scarlevschi de la Insula Iubirii a trecut prin momente cumplite în urmă cu ceva timp. Șatena a mărturisit faptul că s-a gândit chiar și să-și pună capăt zilelor, din cauza unei căderi psihice, scrie spynews.ro.
ARBOM a oferit cutii cu produse alimentare pentru 500 de oameni cu venituri mici din Taraclia # UNIMEDIA
În perioada sărbătorilor de iarnă, Asociația pentru Dezvoltarea Comunității Bulgare din Moldova (ARBOM) a oferit 500 de cutii cu produse alimentare de bază pentru oameni cu venituri mici din orașul Taraclia.
O simplă îmbrățișare la terminalul unui aeroport britanic poate costa până la 13 lire (15 euro). De la 1 ianuarie 2026, aeroporturile din Regatul Unit au introdus taxe pentru opririle cu mașina în zonele de sosiri și plecări, chiar și pentru câteva minute, scrie adevărul.ro.
Ziua se va schimba în noapte: Astronomii confirmă oficial data pentru cea mai lungă eclipsă solară a secolului. Va dura peste 6 minute # UNIMEDIA
Astronomii au confirmat oficial data a ceea ce deja numesc „cea mai lungă eclipsă solară a secolului”, un eveniment rar în care ziua se va transforma, aproape literal, în noapte. Întregi regiuni de pe Pământ se pregătesc pentru întuneric la prânz. Iar numărătoarea inversă a început deja discret, anten3.ro.
(video) Incendiu într-un bloc din sectorul Rîșcani al capitalei: Flăcări puternice ies pe fereastra unui apartament # UNIMEDIA
Un incendiu a izbucnit astăzi într‑un bloc de locuințe de pe strada Alecu Russo din sectorul Rîșcani al capitalei. Potrivit imaginilor publicate pe rețele, flăcări vizibile ies pe fereastra unui apartament situat la etajul 1.
UTM respinge acuzațiile că într-un cămin al instituției ar fi o invazie de gândaci: „Nu reflectă situația reală. Am dispus efectuarea unui control sanitar și monitorizăm condițiile” # UNIMEDIA
Universitatea Tehnică a Moldovei respinge informațiile apărute în spațiul public și pe rețelele de socializare privind presupuse condiții necorespunzătoare de igienă în Căminul nr. 15, de pe strada Pușkin nr. 39, unde s-a vorbit despre o posibilă invazie de gândaci. Reprezentanții UTM precizează că, în acest cămin, sunt cazați elevi ai Colegiului Pedagogic „Alexei Mateevici”, la solicitarea administrației instituției respective. „Menționăm că lucrările de dezinsecție în căminele UTM sunt efectuate sistematic, în două etape pe parcursul vacanței de vară, conform planului de întreținere aprobat”, precizează UTM.
Preşedintele Ungariei, Tamas Sulyok, a anunțat data alegerilor parlamentare, relatează MTI și agențiile de presă. Sulyok îi încurajează pe toţi cetăţenii ungari să participe la aceste alegeri legislative, scrie presa română.
(video) Modelul chinezesc Xiaomi SU7 Ultra, cu peste 1.500 CP a învins detaşat un Ferrari SF90 XX cu peste 1.000 CP, deşi costă de 12 ori mai puţin # UNIMEDIA
Modelul Xiaomi SU7 Ultra a fost unul din cele care au făcut constant furori în anul 2025, graţie celor peste 1.500 CP pe care-i are şi a unei acceleraţie fulminante. De asemenea, modelul chinezesc a marcat şi recorduri pe Nurburgring, iar în cursele directe pe care le-a avut a cam întrecut tot ce se putea, deşi în anumite condiţii, după mai multe încercări, maşina părea să intre într-un mod de putere redusă, probabil din cauza supraîncălzirii. Acum, însă, britanicii de la carwow au pus alături un Xiaomi SU7 Ultra şi un Ferrari SF90 XX în căldurile moderate de iarnă din Dubai, scrie Piața Auto.
Dmitri Medvedev îl ia peste picior pe Donald Trump și îi spune să anexeze Groenlanda, altfel, locuitorii ar putea vota aderarea la Rusia: „Nicio steluță nouă pe steagul SUA” # UNIMEDIA
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Rusiei, Dmitri Medvedev, a declarat, ironic, că locuitorii Groenlandei ar putea ajunge să voteze pentru aderarea la Rusia dacă președintele american Donald Trump nu acționează rapid pentru a asigura controlul asupra insulei arctice, relatează agenția rusă Interfax, citată de TRT World, transmite Libertatea.
(video) „Cum e posibil?” Mama milionarului moldovean care se vrea președintele RM muncește în Italia, cu 10 €/ora: E vital pentru ea # UNIMEDIA
Mama lui Arte Popușoi, moldovean milionar stabilit în Italia, care visează să devină în viitor președintele Republicii Moldova, muncește în continuare, cu 10 euro pe oră. Tânărul a explicat, la un interviu cu Dorin Galben, de ce se întâmplă acest lucru, chiar dacă el are posibilitatea să-i asigure un viitor fără griji.
Reacția ASP, după ce 2 bărbați au fost reținuți de CNA, pentru că ar fi luat 2000 € euro ca să ajute un elev la șoferie să obțină permisul, la Comrat # UNIMEDIA
Agenția Servicii Publice (ASP) informează opinia publică că persoanele vizate în dosarul de trafic de influență anunțat de Centrul Național Anticorupție (CNA) la data de 13 ianuarie 2026 nu sunt angajați ai instituției.
Se scumpesc abonamentele mobile: Două companii mari din țară anunță prețuri mai mari, în contextul roamingului „gratuit” în UE # UNIMEDIA
De la 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova aflați în Uniunea Europeană, precum și europenii care vin în țara noastră, beneficiază de roaming fără costuri suplimentare, însă o parte dintre abonamente vor fi ajustate ca preț, anunță operatorii din domeniu. În acest context, UNIMEDIA a contactat mai multe companii de telefonie mobilă pentru a solicita un comentariu oficial.
Ministrul Apărării din Ucraina, Denis Șmîgal, demis de Rada Supremă și înaintat către o nouă funcție: Cine îi va lua locul # UNIMEDIA
Parlamentul Ucrainei a adoptat o hotărâre prin care l-a eliberat pe Denis Șmîgal din funcția de ministru al Apărării. Pentru această decizie au votat 265 de deputați, conform transmisiunii oficiale a ședinței plenare, scrie rbc.ua.
Valerie Lungu, însărcinată sau nu? Influencerița clarifică situația după ce internetul a luat foc: „Aștept inelul” # UNIMEDIA
Valerie Lungu a publicat o filmare în care apare alături de iubitul ei în care acesta îi pune mâna pe burtică, iar urmăritorii vedetei au speculat că cei doi au luat o pauză de la social media pentru că ar urma să devină părinți, scrie cancan.ro.
Ultimul SMS din barul care a luat foc la Crans-Montana: „La mulți ani, mamă! Te iubesc mai mult ca orice pe lume!”, apoi Trystan a murit # UNIMEDIA
În noaptea de Revelion, un incendiu devastator în barul „Le Constellation” din Crans-Montana a curmat viețile a 40 de oameni, printre care Trystan Pidoux, un tânăr de 17 ani, relatează Libertatea, citând Tages-Anzeiger.
(video) Andrian Gavriliță: Pe fonul plecărilor cetățenilor din Moldova, PIB crește mai rapid decât economia, la general # UNIMEDIA
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, menționează că, cu cât mai puțini cetățeni rămân în Republica Moldova, cu atât Produsul Intern Brut pe cap de locuitor crește mai mult. Declarația a fost făcută la emisiunea Новая неделя с Анатолием Голя de la tv8.
(video) Zăpada și gheața închid aeroporturile din Viena și Bratislava: Orarul zborurilor, dat peste cap la Praga # UNIMEDIA
Condiţiile de formare a poleiului au obligat, marţi, personalul aeroportuar să sisteze operaţiunile pe Aeroportul Internaţional Viena, până cel puţin la ora locală 11:00, şi pe Aeroportul din Bratislava, până la ora locală 11:15. Zborurile de pe Aeroportul Vaclav Havel din Praga au fost limitate, transmite Reuters, potrivit digi24.ro.
Daniel Stern, unul dintre cei mai îndrăgiți actori din filmul „Singur Acasă”, a fost implicat într-un dosar de prostituție. Procesul actorului începe astăzi și urmează să fie analizate faptele de care este acuzat, scrie spynews.ro.
Responsabilii de la Bacul Moldovata informează că, din cauza gerului puternic, stratul de gheață format pe râul Nistru a devenit prea gros, ce face imposibilă circulația bacului în condiții de siguranță. În aceste condiții, începând de mâine, 14.01.2026, bacul nu va mai circula până la îmbunătățirea situației.
O bătrână din Italia, jefuită în propria locuință: Trei moldoveni, printre care și îngrijitoarea sa, au fost arestați # UNIMEDIA
O femeie de 83 de ani, alături de o prietenă, a fost jefuită de doi indivizi mascați, care au pătruns în locuința sa din Padova, Italia. Aceștia au sustras bijuterii și aproape 2.000 de euro, iar autoritățile judiciare italiene i-au arestat atât pe hoți, cât și pe îngrijitoarea proprietarei, toți trei fiind moldoveni, scrie presa italiană.
Un moldovean ar fi fost recrutat de FSB pentru a desfășura activități dușmănoase împotriva RM: Bărbatul, condamnat la 15 ani și obligat să achite peste 3,7 mil. lei prejudiciu # UNIMEDIA
Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale anunță despre pronunțarea unei sentințe de condamnare în privința unui moldovean, recunoscut vinovatăde comiterea infracțiunilor de trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari.
Tragerea la sorți pentru desemnarea țărilor participante în cele două semifinale ale concursului Eurovision 2026 a avut loc luni la Viena.
Anexarea Groenlandei: Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus în Camera Reprezentanților # UNIMEDIA
După ce președintele american Donald Trump și-a exprimat în mod repetat interesul de a prelua Groenlanda, reprezentantul republican din Florida, Randy Fine, a introdus un proiect de lege în Camera Reprezentanților pentru ca insula arctică să devină al 51-lea stat al SUA, relatează The Hill, potrivit digi24.ro.
Băutura le-a luat mințile: Doi bărbați vor sta câte 14 ani la pușcărie, după ce și-au omorât amicul în bătaie # UNIMEDIA
Doi bărbați, în vârstă de 30 și 31 de ani, au fost condamnați la pușcărie, după ce au omorât un bărbat din capitală. Potrivit informațiilor, victima a fost bătută de agresori în urma unui conflict iscat la beție.
Carburanții se scumpesc și mâine: Vezi cât vor costa și stațiile PECO la care găsești cele mai mici prețuri # UNIMEDIA
Carburanții vor fi mai scumpi mâine, 14 ianuarie. Astfel, litrul de benzină va costa cu 9 bani mai mult, iar cel de motorină crește cu 4 bani, anunță Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE).
(video) Cutremur în Italia, urmat de replici: Oamenii au ieşit speriaţi pe stradă. Seismul a fost precedat de un zgomot puternic # UNIMEDIA
Un cutremur a avut loc astăzi. 13 ianuarie, în Italia, urmat de replici. Toate clădirile publice au fost evacuate, în timp ce pompierii efectuează verificări. Cutremurul înregistrat în Forlì a fost precedat de un zgomot lung și puternic, informează Romaniatv.net.
Tragedie la Lipcani: O femeie de 81 de ani a murit, după ce casa i-a fost cuprinsă de flăcări. De la ce a izbucnit focul # UNIMEDIA
O femeie în vârstă de 81 de ani din orașul Lipcani și-a pierdut viața într-un incendiu izbucnit în locuința sa. Tragedia a avut loc în seara de 12 ianuarie 2026, apelul la Serviciul 112 fiind recepționat la ora 20:14.
Ceban: PAS a distrus economia RM în 5 ani. Economia a crescut doar cu 0,4%, iar „kenții” umblă la statistica oficială. Ca în bancul cu prim-ministrul # UNIMEDIA
Primarul capitalei, Ion Ceban, acuză Partidul Acțiune și Solidaritate că „a distrus economia Republicii Moldova” în cei 5 ani de când se află la putere. „Și cel mai grav este că guvernarea nici măcar nu este conștientă de consecințele devastatoare ale acțiunilor sale. Pe ei îi interesează doar PR-ul, imaginea pe care o au, nu și starea reală a economiei. Știți ce au făcut cei din PAS, „kenți” ai zilelor noastre? Au început să umble la statistica oficială, astfel încât aceasta să arate așa cum le convine lor”, precizează edilul, într-o postare pe rețele.
Cum l-au „executat” șefii de la Pro TV pe Cătălin Măruță: Manevra din spatele concedierii. Ce salariu încasa prezentatorul # UNIMEDIA
Ies la iveală noi detalii după știrea bombă din lumea televiziunii din România. Cătălin Măruță e out de la ProTV, iar CANCAN.RO a aflat detalii din culise și ce s-a discutat în spatele ușilor închise, dar și ce salariu a încasat prezentatorul.
Miley Cyrus, cel mai dramatic look de la Globurile de Aur 2026. Artista a atras toate privirile pe covorul roșu # UNIMEDIA
Miley Cyrus a demonstrat încă o dată că știe exact cum să transforme covorul roșu într-un spectacol. La Globurile de Aur 2026, artista a apărut într-o ținută dramatică, complet neagră, semnată Saint Laurent, care a atras instant toate privirile, scrie profm.ro.
(video) „Sunt peste tot”. Invazie de gândaci la un cămin UTM. Studenții declară că solicitările lor de intervenție sunt ignorate de administrație: „Scump, dar condiții zero” # UNIMEDIA
Un student al Universității Tehnice a Moldovei (UTM) susține că gândacii au invadat căminul nr. 15, iar condițiile de trai au devenit un pericol pentru sănătate. „Deși problema a fost semnalată administrației, nu s-au luat măsuri eficiente”, a scris acesta pe rețele.
„Ziua judecății, în ziua morții fiului”. Mama lui Mihăiță, disperată după suspendarea procesului ex-primarului de Boldurești: „Mai important e un culioc de bani murdari decât dreptatea?” # UNIMEDIA
Raisa Ciurel, mama băiatului de 14 ani, lovit mortal la intrarea în satul Boldurești, a lăsat un mesaj pe rețele, plin de durere, după ce instanța a suspendat dezbaterile în dosarul fostului primar, Nicanor Ciochină și a stabilit următoarea ședință chiar în ziua comemorării fiului său. „Am o întrebare, însă e fără răspuns. S-a gândit bine judecătoarea când a pus data pentru ședința viitoare? Chiar așa de mare e batjocura?!”, se întreabă femeia disperată.
