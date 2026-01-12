Drumarii au ieșit în teren după ninsori: ce sectoare au fost curățate

12:10

Conducerea Republicii Moldova a condamnat atacul nocturn cu racheta balistică "Oreshnik" asupra Ucrainei. Președinta Maia Sandu a scris pe X că "acest act de teroare urmărește intimidarea Ucrainei și a partenerilor săi. Acest război se mișcă mai aproape de Europa și este un pericol pentru noi toți. Suntem uniți alături de Ucraina". Și premierul Alexandru […]