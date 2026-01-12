VIDEO | ANSA vine cu noi precizări după depistarea metronidazolului la păsări

11:10

Armata rusă a declarat că a lansat o rachetă hipersonică Oreshnik asupra unei ținte din Ucraina, ca răspuns la ceea ce a descris drept o tentativă ucraineană de atac cu drone asupra uneia dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, incident care ar fi avut loc luna trecută și pe care Kievul îl neagă, scrie reuters.com. Este …