VIDEO | ANSA vine cu noi precizări după depistarea metronidazolului la păsări
Cotidianul, 12 ianuarie 2026 16:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) dă asigurări că ouăle și carnea de pasăre care se află în prezent pe piața din Republica Moldova sunt sigure pentru consum și nu conțin metronidazol — o substanță interzisă în alimentația animalelor destinate consumului uman. Precizările au fost făcute de directorul general al ANSA, Radu Musteața, în cadrul …
• • •
Acum 5 minute
16:30
Alexei Cotorobai, condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui bebeluș și violarea mamei acestuia # Cotidianul
Alexei Cotorobai, fratele fostului polițist Gheorghe Cotorobai, condamnat acum un an la detenție pe viață pentru omorul tinerei însărcinate din Orhei, și-a aflat sentința. Acesta a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru omorul unui copil de 10 luni – infracțiune comisă acum 16 ani în raionul Telenești. Sentința a fost pronunțată astăzi, …
Acum 15 minute
16:20
Exporturile IT depășesc 600 de milioane de dolari, devenind pilon al economiei Republicii Moldova # Cotidianul
Sectorul IT a devenit principalul motor al exporturilor de servicii ale Republicii Moldova, generând, în perioada ianuarie-septembrie 2025, peste 25% din totalul exporturilor de servicii, cu o valoare ce a depășit 600 de milioane de dolari SUA. Datele au fost prezentate astăzi de Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării. Potrivit instituției, exporturile de servicii IT au …
Acum 30 minute
16:10
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) dă asigurări că ouăle și carnea de pasăre care se află în prezent pe piața din Republica Moldova sunt sigure pentru consum și nu conțin metronidazol — o substanță interzisă în alimentația animalelor destinate consumului uman. Precizările au fost făcute de directorul general al ANSA, Radu Musteața, în cadrul …
Acum o oră
15:50
Multipolarismul este adesea prezentat ca viitorul ordinii internaționale post Pax Americana. În realitate, acesta descrie o lume în care regulile există doar fragmentar, iar puterea este exercitată diferențiat, în funcție de capacitatea fiecărui actor de a se impune la nivel regional. Pentru statele mici, această tranziție nu înseamnă diversificarea opțiunilor strategice, ci creșterea vulnerabilităților. Republica …
Acum 2 ore
15:30
ANI îl verifică pe Vasile Costiuc pentru exercitarea funcțiilor incompatibile cu mandatul de deputat # Cotidianul
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a inițiat un control privind respectarea regimului juridic al incompatibilităților în cazul deputatului Vasile Costiuc, lider al Partidului Politic „Democrația Acasă”, după ce acesta a recunoscut public că a exercitat concomitent mandatul de parlamentar și funcții incompatibile. Potrivit unei sesizări înregistrate la 12 decembrie 2025, Costiuc a deținut simultan funcția …
15:30
Presiunile geopolitice, interferențele Rusiei și viitorul Republicii Moldova. Sunt câteva dintre subiectele discutate într-un interviu amplu, acordat de președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, celebrilor jurnaliști britanici, Rory Stewart și Alastair Campbell. Șefa statului a făcut, pentru prima dată, o declarație explicită privind poziția sa personală față de reunificarea cu România. Maia Sandu a abordat atât …
14:40
VIDEO | Igor Boțan: Narativele eurosceptice trebuie combătute cu argumente solide, documentate minuțios # Cotidianul
Toate cele 12 legislaturi parlamentare ale Republicii Moldova au adoptat acte care promovează integrarea țării în Uniunea Europeană. Declarația a fost făcută de analistul Igor Boțan, în cadrul dezbaterii publice: „Negocierile de aderare la UE: oportunități și capacități, provocări și manipulări”, organizată de Agenția de presă IPN. Boțan a explicat fenomenul euroscepticismului, dar și rolul …
Acum 4 ore
14:00
Victor Chirilă își încheie mandatul de ambasador la București și va prelua postul de ambasador al Republicii Moldova în Ucraina # Cotidianul
Ambasadorul Republicii Moldova în România, Victor Chirilă, își va încheia mandatul la București pe 29 ianuarie, urmând să preia funcția de ambasador al Republicii Moldova în Ucraina, în urma unei decizii luate în luna decembrie de Comisia de politică externă a Parlamentului Republicii Moldova. Potrivit procedurilor diplomatice, Victor Chirilă ar urma să își înceapă activitatea …
13:20
Judecătorii Curții Supreme de Justiție (CSJ) au admis solicitarea procurorilor anticorupție de a-i audia pe oligarhul Vladimir Plahotniuc, aflat în detenție, și pe acolitul său Serghei Iaralov, fugit din R. Moldova, în cadrul dosarului „Kuliok”. Luni, 12 ianuarie, la CSJ are loc o nouă ședință de judecată în cauza penală a socialistului Igor Dodon. Dosarul …
Acum 6 ore
12:20
Uniunea Avocaților din R. Moldova își alege președintele pe 19 ianuarie: cine sunt cei cinci candidați înscriși în cursă # Cotidianul
Cinci avocați aspiră la funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova, alegerile urmând să se desfășoare în cadrul Congresului din 19 ianuarie. Candidații promit consolidarea independenței profesiei, transparență decizională și o implicare mai activă a avocaților în viața instituției. Printre prioritățile comune se regăsesc perfecționarea standardelor profesionale, instruirea continuă — inclusiv în contextul …
12:20
Bulevardul Mircea cel Bătrân din Chișinău va fi extins. Primăria a lansat licitația pentru modernizare # Cotidianul
Bulevardul Mircea cel Bătrân, artera principală din sectorul Ciocana al capitalei, urmează să fie extins și modernizat. Primăria Municipiului Chișinău a lansat o licitație publică internațională pentru selectarea companiei care va executa lucrările, proiectul fiind finanțat de Uniunea Europeană. Potrivit autorităților municipale, stația de dispecerat existentă și zona de staționare a troleibuzelor de la intersecția …
11:50
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova pot beneficia de finanțare prin produsul „FACEM Impact”, disponibil prin intermediul mai multor bănci comerciale, după ce Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a semnat acorduri de colaborare în cadrul proiectului „Facilitatea de Dezvoltare a IMM-urilor din Republica Moldova”. Potrivit ODA, parteneriatele au fost încheiate cu cinci bănci, urmând să …
11:10
Ministrul român al Energiei, despre livrările de gaze către Moldova și Ucraina: „România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE” # Cotidianul
Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat la Digi24 că, astăzi, România este cel mai mare producător de gaze naturale din întreaga Uniune Europeană. Oficialul a precizat că țara și-a umplut depozitele și s-a asigurat că, indiferent de condițiile meteo, va avea suficiente gaze pentru a nu fi sub presiune din partea Rusiei sau …
10:40
Iranul, în pragul unei crize istorice: peste 530 de morți în două săptămâni de proteste # Cotidianul
Protestele de anvergură care zguduie Iranul de două săptămâni s-au soldat cu peste 530 de persoane ucise și mai mult de 10.000 de arestări, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului. Escaladarea violențelor riscă să aibă consecințe majore asupra geopoliticii globale și securității energetice, inclusiv prin creșterea prețurilor petrolului, relatează Bloomberg. La data de 12 ianuarie 2026, …
Acum 8 ore
10:10
Elevii au revenit la școală. Semestrul al doilea a început în școlile din Republica Moldova # Cotidianul
Toate instituțiile de învățământ din Republica Moldova au intrat, începând cu 12 ianuarie, în cel de-al doilea semestru al anului de studii, care se va desfășura până la 29 mai 2026, potrivit informațiilor furnizate de Ministerul Educației și Cercetării. Școlile au avut posibilitatea de a decide data reluării cursurilor, optând fie pentru vineri, 9 ianuarie, …
10:10
Ce venituri a avut Maia Sandu în 2025: declarația de avere publicată de ANI. Președinta a obținut peste 67 de mii de lei în urma unui litigiu # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, și-a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2025. Potrivit documentului publicat pe 11 ianuarie pe site-ul Autorității Naționale de Integritate (ANI), șefa statului a înregistrat venituri mai mari față de anul precedent, însă nu a declarat bunuri imobile, automobile sau datorii noi. Conform declarației, Maia Sandu a …
10:00
Ipocrizia vremurilor în care trăim nu mai este un viciu personal, ci un mod sinucigaș de guvernare: ne prefacem că apărăm casa, în timp ce lăsăm cheia sub preș pentru hoț. Război hibrid, propagandă, „mâna Moscovei”, bani murdari, operațiuni de influență, rețele de dezinformare: un inventar repetat obsesiv, până la golirea lui de sens. În …
09:40
Marcel Spătari, președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, participă la reuniunea COSAC din Cipru, unde sunt discutate prioritățile și provocările geopolitice ale UE # Cotidianul
Președintele Comisiei parlamentare pentru integrare europeană, Marcel Spătari, participă la Reuniunea Președinților Conferinței Organelor Specializate în Afaceri Comunitare și Europene (COSAC), care are loc în perioada 11–12 ianuarie, în Cipru. Potrivit agendei, reuniunea include două sesiuni de discuții. Prima este dedicată priorităților Președinției Ciprului la Consiliul Uniunii Europene, structurate în jurul a trei piloni: o …
Acum 24 ore
21:20
Cine conduce cu adevărat Rusia: “șerpăria” clanurilor formate din oligarhi, actori militari hibrizi, guvernatori regionali, directori de corporații de stat și propagandiști. Structura de putere din umbră (partea 2) # Cotidianul
În articolul precedent, am analizat mai multe clanuri — sau, așa cum mai sunt numite, “turnurile Kremlinului” — care exercită un control din umbră în Rusia. Am trecut în revistă structurile de securitate, clanul militar, clanul energetic / al corporațiilor de stat și clanul din Sankt Petersburg / “prietenii lui Putin”. În această parte finală …
19:40
Presiuni asupra Havanei: Trump avertizează Cuba că va pierde sprijinul economic venezuelean # Cotidianul
Președintele Donald Trump a lansat duminică un avertisment Cubei, sugerând că guvernul de la Havana ar trebui să încheie un acord cu Statele Unite ale Americii, subliniind că fluxul de petrol și bani din Venezuela către Cuba se va opri complet, transmite Reuters. Pe platforma sa de socializare, Truth Social, Trump a declarat: „Petrolul și …
Ieri
16:30
Scandal de securitate la Instagram: datele a 17,5 milioane de utilizatori, scoase la vânzare pe dark web # Cotidianul
Instagram se confruntă cu un nou scandal de securitate, după ce o breșă majoră de date, aparent mușamalizată de companie, ar fi dus la expunerea informațiilor sensibile ale 17,5 milioane de utilizatori. Datele compromise au fost scoase la vânzare pe dark web de către hackeri, potrivit unui raport citat de News.ro. Conform unei analize publicate …
16:00
Organizația Iran Human Rights, cu sediul în Norvegia, a anunțat că, de la debutul protestelor, a confirmat moartea a cel puțin 192 de manifestanți. ONG-ul avertizează însă că bilanțul real ar putea fi mult mai mare, în condițiile în care blocarea internetului în Iran de mai multe zile îngreunează verificarea informațiilor, transmite Agerpres. Protestele împotriva …
14:00
Marea Britanie discută cu aliații NATO desfășurarea de trupe în Groenlanda, pentru a descuraja planurile lui Trump # Cotidianul
Guvernul Regatului Unit poartă discuții cu aliați europeni privind o posibilă desfășurare a unui contingent militar NATO în Groenlanda, în încercarea de a consolida securitatea regiunii arctice și de a-l determina pe președintele SUA, Donald Trump, să renunțe la ideea anexării teritoriului autonom aflat în cadrul Regatului Danemarcei, relatează The Telegraph. Potrivit publicației britanice, subiectul …
12:40
Peste 460 de milioane de lei alocate de Guvern pentru dezvoltarea locală în Republica Moldova # Cotidianul
Guvernul Republicii Moldova a accelerat investițiile în dezvoltarea locală la finalul anului 2025, alocând în luna decembrie peste 460 de milioane de lei din bugetul de stat pentru implementarea a 395 de proiecte în localități din întreaga țară. Finanțările au fost acordate prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul programelor „Satul European” …
11:10
Risc major de avalanșe în munții Carpați: pericol extrem la peste 1800 de metri altitudine # Cotidianul
Meteorologii avertizează că riscul de avalanșe a ajuns la gradul patru din cinci la altitudini de peste 1800 de metri în mai multe masive din Carpații Meridionali, inclusiv Făgăraș, Bucegi, Țarcu și Godeanu, unde troienele de zăpadă depășesc local doi metri, potrivit agerpres.ro. 123 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 …
10:50
Iranul, în a doua săptămână de proteste: peste 70 de morți, mii de arestări și amenințări cu pedeapsa capitală # Cotidianul
Protestele care au cuprins Iranul au intrat în cea de-a doua săptămână duminică dimineață, pe fondul unei represiuni tot mai intense din partea autorităților, care au recunoscut demonstrațiile în desfășurare, în pofida izolării aproape totale a țării de restul lumii. Blocajele de internet și întreruperile liniilor telefonice au îngreunat semnificativ evaluarea din afară a evenimentelor, …
10 ianuarie 2026
17:50
Proiect ecologic finanțat de UE, lansat la Taraclia: investiții verzi și educație pentru copii și tineri # Cotidianul
La Taraclia a fost lansat proiectul transfrontalier „ECO SMART NATURA”, o inițiativă finanțată de Uniunea Europeană care își propune să protejeze mediul, să dezvolte spații verzi și să educe copiii și tinerii, cultivându-le respectul față de natură. Inițiativa este implementată de Consiliul raional Taraclia, împreună cu Consiliul județean Galați și Primăria comunei Albota de Sus, …
16:50
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de susținere pentru poporul iranian, apreciind curajul celor care ies în stradă pentru libertate, demnitate și alegeri democratice. Șefa statului a subliniat că Republica Moldova este solidară cu cetățenii Iranului. „Mă gândesc la oamenii curajoși din Iran care își ridică vocile pentru libertate, demnitate și alegeri …
Mai mult de 2 zile în urmă
16:10
Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei a provocat pierderi semnificative în rândul conducerii militare ruse, cel puțin 19 generali fiind uciși de la începutul invaziei pe scară largă, în februarie 2022. Cel puțin asta arată datele analizei realizate de publicația The Insider, pe baza datelor publice și a informațiilor provenite din surse rusești și ucrainene. Nu …
14:40
Bau Bau de la Moscova: Medvedev amenință Europa cu un atac cu rachetă balistică hipersonică Oreșnik # Cotidianul
Vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev, îl atacă verbal pe președintele Franței, Emmanuel Macron și pe liderii europeni, reacționând la informațiile apărute în presa franceză potrivit cărora Parisul ar lua în calcul trimiterea a aproximativ 6000 de militari în Ucraina după încheierea unui acord de pace. Deranjat de această posibilitate și de …
13:40
Consiliul de Securitate al ONU, convocat de urgență după atacurile ruse cu racheta Oreșnik # Cotidianul
Consiliul de Securitate al Organizației Națiunilor Unite se va reuni luni, la solicitarea Ucrainei, în urma noilor atacuri aeriene rusești în care a fost folosită racheta balistică de ultimă generație Oreșnik, relatează agenția France Presse. În scrisoarea prin care a cerut convocarea reuniunii, ambasadorul Ucrainei la ONU, Andrii Melnik, a denunțat escaladarea atacurilor asupra civililor …
12:30
O femeie în vârstă de 73 de ani din sectorul Botanica al capitalei a devenit victima unei escrocherii telefonice, după ce a fost convinsă să predea o sumă de 550.000 de lei unor persoane necunoscute. Cazul este investigat de Poliția municipiului Chișinău. Potrivit oamenilor legii, pensionara a fost contactată telefonic de o femeie vorbitoare de …
10:40
Compensațiile pentru căldură pe luna decembrie, plătite din 9 ianuarie către peste 618 mii de gospodării # Cotidianul
Guvernul începe achitarea compensațiilor pentru căldură aferente lunii decembrie, sprijin de care vor beneficia peste 618 mii de gospodării din Republica Moldova. Anunțul a fost făcut de Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Plățile vor fi efectuate începând cu 9 ianuarie, direct pe cardurile bancare ale beneficiarilor, în cadrul programului guvernamental „Ajutor la contor”. Persoanele care …
10:00
Președintele Statelor Unite consideră că simpla prezență militară americană în Groenlanda nu este suficientă și insistă asupra ideii de a deține insula arctică, pe care o vede drept un element-cheie pentru securitatea și influența SUA, relatează site-ul radioului public groenlandez KNR, citând un amplu interviu acordat de Donald Trump ziarului „The New York Times”. Potrivit …
09:40
Republica Moldova își fortifică prezența în misiunile Uniunii Europene, trimițând trei ofițeri de stat major în operațiuni internaționale desfășurate în Bosnia și Herțegovina și în Somalia, transmite un comunicat al ministerului Apărării. Doi dintre aceștia au fost detașați în cadrul misiunii EUFOR ALTHEA din Bosnia și Herțegovina, iar un al treilea ofițer va participa la …
9 ianuarie 2026
20:50
Șor și miliarde de dolari ocolind sancțiunile: cum ar fi fost construită în Kîrgîzstan o rețea financiară cu implicarea băncilor și companiilor de stat # Cotidianul
Oligarhul moldovean fugar Ilan Șor apare în centrul unei ample investigații care descrie o nouă schemă de evitare a sancțiunilor internaționale impuse Rusiei, pusă pe picioare în Kîrgîzstan. Potrivit documentelor scurse din cadrul grupului de companii „A7”, analizate de Osint Romania și publicația IPN, prin acest mecanism ar fi fost deja rulate peste 6 miliarde …
20:50
Gazele naturale depozitate în Ucraina nu au fost afectate de atacul Rusiei, spune Ministerul Energiei # Cotidianul
Autoritățile moldovenești au confirmat că gazele naturale depozitate în Ucraina sunt în siguranță și nu au fost afectate de atacul Rusiei asupra infrastructurii strategice din Lvov. Informațiile au fost obținute după o discuție cu partea ucraineană, au declarat pentru IPN reprezentanții Ministerului Energiei. Republica Moldova deține aproximativ 22 de milioane de metri cubi de gaze …
17:00
Curtea de Conturi „ia la puricat” Fondul de dezvoltare a agriculturii: finanțări duble și milioane de lei nerecuperate # Cotidianul
Raportul Curții de Conturi a Republicii Moldova privind utilizarea resurselor financiare din Fondul național de dezvoltare a agriculturii și mediului rural (FNDAMR) pentru anii 2023–2024 scoate în evidență probleme structurale persistente în modul de planificare, gestionare și control al subvențiilor acordate producătorilor agricoli. Concluziile auditului indică un impact direct asupra eficienței, transparenței și conformității utilizării …
16:40
Casa Albă dorește să obțină din partea Kremlinului un răspuns clar la un plan de pace convenit anterior cu Kievul, scrie Axios. Reprezentanții lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, s-au întâlnit miercuri, la Paris, cu emisarul lui Vladimir Putin, Kirill Dmitriev, cu care au discutat propuneri asupra cărora s-a ajuns la un acord …
16:00
“Corpul meu era negru ca smoala”, povestește Lyudmila, ținută 3 ani în captivitate de hoardele lui Putin. Marea provocare pe care a trebuit să o depășească în timpul detenției: “Nu trebuie să arăți că ți-e frică” # Cotidianul
Publicația The Insider prezintă o nouă mărturie a unei femei salvate din captivitatea rusă, care arată cât de îngrozitor este regimul ucrainenilor în lagărele și închisorile din teritoriile ocupate ori din Rusia. Aceasta a fost răpită, alături de multe alte persoane, de forțele de securitate din așa-zisa “Republică Populară Donețk” în anul 2019, la cinci ani după …
15:10
Danemarca: Soldații ar riposta chiar și fără ordine în cazul unei invazii a Groenlandei, avertizează guvernul # Cotidianul
Soldații danezi sunt obligați să deschidă focul și să intre imediat în luptă chiar și fără ordine directe dacă teritoriul Danemarcei, inclusiv Groenlanda, ar fi invadat, potrivit unei directive militare din 1952 care este în continuare în vigoare. Informația a fost confirmată de Ministerul Apărării de la Copenhaga și relatată de Euronews.com. Directiva prevede că …
14:30
Fugarul Ilan Șor, legat de petrolierul capturat de SUA: rețea internațională, flota rusă din umbră și petrol venezuelean # Cotidianul
Fugarul Ilan Șor apare în centrul unui nou scandal internațional, după ce investigații jurnalistice au arătat că petrolierul Marinera, capturat recent de autoritățile americane în Atlanticul de Nord, este conectat la rețele de interese asociate cu acesta. Nava, implicată în transporturi suspecte de petrol venezuelean și legată de flota rusă din umbră, ar avea conexiuni …
14:10
SUA ar putea oferi până la 100.000 de dolari locuitorilor din Groenlanda pentru a-i convinge să se desprindă de Danemarca # Cotidianul
Oficiali americani au discutat posibilitatea trimiterii unor plăți unice către locuitorii Groenlandei, ca parte a unui demers de a-i convinge să se separe de Danemarca și, eventual, să se alăture Statelor Unite, potrivit a patru surse familiarizate cu subiectul. Deși suma exactă și logistica unor eventuale plăți nu sunt clare, doi dintre interlocutori au declarat, …
14:10
Ucraina inițiază o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după atacul Rusiei asupra regiunii Liov cu racheta Oreshnik # Cotidianul
Ucraina va iniția o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, o ședință a Consiliului Ucraina–NATO, precum și demersuri în cadrul UE, al Consiliului Europei și al OSCE, ca reacție la folosirea de către Rusia a unei rachete balistice cu rază medie de acțiune împotriva regiunii Liov, scrie ukrinform.net. Anunțul a fost făcut …
11:50
Bolea, supărat că „a fost făcut unicul responsabil pentru iarnă” și drumuri necurățite: Declarațiile de senzație și isterie nu ne ajută pe nimeni, mai ales când sunt făcute de cei care stau ascunși acasă, în confort # Cotidianul
Bolea Vladimir, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, a reacționat public după ce, în ultimele 24 de ore, a fost vizat de critici privind modul de gestionare a situației din sezonul rece, afirmând că a fost prezentat drept „unicul responsabil pentru iarnă”. „În ultimele 24 de ore am fost „făcut” unicul responsabil pentru iarnă. Responsabil pentru …
11:40
Maia Sandu condamnă ferm atacul Rusiei cu racheta Oreshnik asupra Ucrainei: „Este un act de teroare” # Cotidianul
Maia Sandu a condamnat ferm lansarea de către Rusia a unei rachete hipersonice Oreshnik asupra Ucrainei, atac care a vizat infrastructura energetică și locuințe civile. Într-un mesaj publicat pe platforma X, șefa statului a calificat atacul drept un act de teroare, menit să intimideze Ucraina și partenerii săi internaționali. „Condamnăm ferm lansarea de către Rusia …
11:30
Vacanța de iarnă, prelungită în sute de școli din cauza vremii: peste 600 de instituții au reluat lecțiile din 12 ianuarie # Cotidianul
Ministerul Educației și Cercetării anunță că, pe fondul condițiilor meteorologice nefavorabile, încă 271 de instituții de învățământ general au decis să prelungească vacanța de iarnă până luni, 12 ianuarie 2026. Potrivit MEC, dintre cele 834 de școli care au raportat situația privind reluarea activității, 563 de instituții au început cursurile vineri, 9 ianuarie 2026. În …
11:20
Alertă alimentară în Moldova: loturi de ouă retrase de pe piață și peste 100 de mii de păsări nimicite din cauza unui medicament periculos # Cotidianul
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a inițiat o anchetă amplă după ce, în urma testării probelor de ser prelevate de la păsări dintr-o fermă autohtonă, a fost depistată prezența metronidazolului, o substanță strict interzisă la animalele de la care se obțin produse alimentare destinate consumului uman. Potrivit ANSA, investigația este în desfășurare și a …
11:10
Rusia a ocupat detașat primul loc în clasamentul cenzurii și al întreruperilor internetului, realizat anual de experții Top10VPN. Potrivit calculelor acestora, în total, „shutdown-urile” de internet din Federația Rusă în 2025 au însumat 37.166 de ore și au afectat practic întreaga populație a țării — 146 de milioane de persoane. Ca durată a întreruperilor, Rusia …
11:10
Lovitură hipersonică asupra Ucrainei: Rusia a vizat rezervele de gaze cu racheta Oreshnik # Cotidianul
Armata rusă a declarat că a lansat o rachetă hipersonică Oreshnik asupra unei ținte din Ucraina, ca răspuns la ceea ce a descris drept o tentativă ucraineană de atac cu drone asupra uneia dintre reședințele președintelui Vladimir Putin, incident care ar fi avut loc luna trecută și pe care Kievul îl neagă, scrie reuters.com. Este …
