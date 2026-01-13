Procurorul special cere pedeapsa cu moartea împotriva fostului preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie
SafeNews, 13 ianuarie 2026 15:30
Procurorul special al Coreei de Sud a solicitat marţi pedeapsa cu moartea pentru fostul preşedinte Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie pentru impunerea, pentru scurt timp, a legii marţiale în decembrie 2024, informează AFP şi Reuters. În seara zilei de 3 decembrie 2024, Yoon Suk Yeol a şocat ţara anunţând în mod surprinzător la televizor […] Articolul Procurorul special cere pedeapsa cu moartea împotriva fostului preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie apare prima dată în SafeNews.
• • •
Alte ştiri de SafeNews
Acum 30 minute
15:30
O armă și muniții au fost depistate la punctul de trecere a frontierei Sculeni, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, în urma unui control efectuat de polițiștii de frontieră, în comun cu funcționarii vamali. Mijlocul de transport verificat, un automobil de model Lexus NX200, se deplasa spre Turcia. La volan se afla un nerezident […] Articolul Un șofer, depistat cu armă și 20 de cartușe la punctul de trecere Sculeni apare prima dată în SafeNews.
15:30
Procurorul special cere pedeapsa cu moartea împotriva fostului preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie # SafeNews
Procurorul special al Coreei de Sud a solicitat marţi pedeapsa cu moartea pentru fostul preşedinte Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie pentru impunerea, pentru scurt timp, a legii marţiale în decembrie 2024, informează AFP şi Reuters. În seara zilei de 3 decembrie 2024, Yoon Suk Yeol a şocat ţara anunţând în mod surprinzător la televizor […] Articolul Procurorul special cere pedeapsa cu moartea împotriva fostului preşedinte sud-coreean Yoon Suk Yeol, acuzat de insurecţie apare prima dată în SafeNews.
Acum 2 ore
14:40
Activele petroliere pe care Rusia le are și le dezvoltă în Venezuela aparțin statului rus, care își va continua activitatea acolo, a declarat marți Moscova, după afirmațiile președintelui american Donald Trump privind controlul asupra țării sud-americane, transmite Reuters. Compania rusă Roszarubezhneft a afirmat că toate activele sale din Venezuela sunt proprietatea Rusiei și că își va […] Articolul Avertismentul Rusiei despre petrolul din Venezuela apare prima dată în SafeNews.
14:30
Republica Moldova va evolua în prima semifinală a concursului Eurovision 2026, alături de alte 14 țări, potrivit listelor publicate pe platforma oficială a evenimentului. Prima semifinală va avea loc pe 12 mai, când pe scenă vor urca concurenți din Georgia, Portugalia, Croația, Suedia, Finlanda, Grecia, Muntenegru, Estonia, San Marino, Polonia, Belgia, Lituania, Serbia și Israel. Cea de-a […] Articolul Eurovision 2026: R. Moldova concurează în semifinala din 12 mai, alături de alte 14 țări apare prima dată în SafeNews.
14:30
Un grup de schiori a fost surprins sâmbăta trecută de o avalanșă în Parcul Național Rocky Mountain din Colorado. Imaginile sunt dramatice și arată unul dintre schiori care pare înghițit de zăpadă. Acesta reușește însă să se agațe de un copac, este rănit, își dislocă un braț, dar se salvează, scrie CNN, citat de HotNews. Ceilalți […] Articolul VIDEO | Avalanșă periculoasă în SUA: un schior, prins sub zăpadă apare prima dată în SafeNews.
14:20
Partidul Liberal Democrat din Moldova constată că afirmația potrivit căreia președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, ar vota pentru reunirea cu România, formulată în mod ipotetic și condițional, nu este însoțită de nicio poziție politică clară și de niciun demers instituțional. În această formă, declarația nu constituie o direcție strategică, ci o luare de poziție ambiguă, […] Articolul PLDM acuză lipsa de asumare politică în contextul declarațiilor de unire ale președintei apare prima dată în SafeNews.
14:10
Autoritățile separatiste din stânga Nistrului ar putea prelungi din nou regimul de urgență în economie. Pe 15 ianuarie, așa-numitul Soviet Suprem al regiunii transnistrene va convoca o ședință extraordinară, în cadrul căreia va fi examinat decretul liderului regiunii, Vadim Krasnoselski, cu privire la extinderea măsurii. Ședința este programată pentru ora 9:50, iar informația a fost […] Articolul Starea de urgență economică din regiunea transnistreană, posibil prelungită apare prima dată în SafeNews.
14:00
Dialog diplomatic: Întrevedere între Alexandru Munteanu și ambasadorul Letoniei la Chișinău # SafeNews
Prim-ministrul Alexandru Munteanu a avut astăzi o întrevedere cu ambasadorul Letoniei în Republica Moldova, Edgars Bondars, în cadrul căreia a fost reafirmată deschiderea pentru consolidarea cooperării bilaterale și sprijinirea parcursului european al Republicii Moldova. Discuțiile au vizat extinderea relațiilor economice, cu accent pe investițiile letone în domeniul tehnologiilor informaționale și al energiei. În context, a […] Articolul Dialog diplomatic: Întrevedere între Alexandru Munteanu și ambasadorul Letoniei la Chișinău apare prima dată în SafeNews.
14:00
ONU solicită „o anchetă independentă” în cazul femeii ucise în Minneapolis de poliţia americană pentru imigrare # SafeNews
Organizaţia Naţiunilor Unite a cerut marţi o anchetă „rapidă şi independentă” după ce un agent al serviciului american de imigrare (ICE) a împuşcat o femeie în Minneapolis săptămâna trecută, declanşând o serie de proteste în Statele Unite, relatează AFP. „În conformitate cu dreptul internaţional al drepturilor omului, recurgerea intenţionată la forţa letală este permisă numai […] Articolul ONU solicită „o anchetă independentă” în cazul femeii ucise în Minneapolis de poliţia americană pentru imigrare apare prima dată în SafeNews.
13:50
Cooperare energetică R. Moldova–SUA: Ministrul Dorin Junghietu efectuează o vizită oficială la Washington # SafeNews
R. Moldova își propune să intensifice relațiile pe domeniul energetic cu Statele Unite ale Americii (SUA). În acest sens, ministrul Energiei Dorin Junghietu va întreprinde o vizită de lucru la Washington D.C., în perioada 15–16 ianuarie. Potrivit unui comunicat al Ministerului de resort, această vizită va fi axată pe aprofundarea cooperării cu SUA în domeniul […] Articolul Cooperare energetică R. Moldova–SUA: Ministrul Dorin Junghietu efectuează o vizită oficială la Washington apare prima dată în SafeNews.
Acum 4 ore
13:40
BBC va depune o moţiune pentru respingerea procesului de calomnie în valoare de 10 miliarde de dolari intentat de Trump, în legătură cu editarea emisiunii „Panorama” # SafeNews
BBC va depune o moţiune pentru respingerea procesului de calomnie în valoare de 10 miliarde de dolari intentat de preşedintele Donald Trump, contestând cazul pe motive jurisdicţionale şi contestând afirmaţiile potrivit cărora postul de televiziune a acţionat cu rea intenţie, potrivit documentelor judiciare depuse luni şi relatate de BBC News. Bătălia juridică are la origine […] Articolul BBC va depune o moţiune pentru respingerea procesului de calomnie în valoare de 10 miliarde de dolari intentat de Trump, în legătură cu editarea emisiunii „Panorama” apare prima dată în SafeNews.
13:00
Adjunctul başcanului Găgăuziei, oprit de două ori la graniță de vameșii români, a dat în judecată Poliția de Frontieră Iași # SafeNews
Adjunctul bașcanului Găgăuziei, Victor Petrov, a acționat în judecată Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Iași, după ce, în martie 2025, i-a fost refuzată intrarea pe teritoriul României. Măsura a fost aplicată în baza sancțiunilor impuse de Uniunea Europeană, care îl vizează pe Petrov pentru presupuse acțiuni de destabilizare a Republicii Moldova. „Prin subminarea procesului […] Articolul Adjunctul başcanului Găgăuziei, oprit de două ori la graniță de vameșii români, a dat în judecată Poliția de Frontieră Iași apare prima dată în SafeNews.
13:00
VIDEO | Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară specială” în Armenia. Reacții din Erevan: Un „câine care latră” # SafeNews
Propagandistul șef al lui Vladimir Putin a cerut duminică Rusiei să lanseze o „operațiune militară specială” împotriva Armeniei. Comparând situația din Erevan cu cea din Caracas într-un monolog virulent, Vladimir Soloviov a declarat: „Pentru noi, evoluțiile din Armenia sunt mult mai dureroase decât cele din Venezuela. Pierderea Armeniei este o problemă uriașă”, relatează Kyiv Post. […] Articolul VIDEO | Propagandistul șef al lui Putin cere Rusiei o „operațiune militară specială” în Armenia. Reacții din Erevan: Un „câine care latră” apare prima dată în SafeNews.
12:50
Trei cetățeni moldoveni, arestați în Italia pentru jaf și agresiune asupra unei pensionare de 83 de ani # SafeNews
Trei cetățeni moldoveni – doi bărbați și o femeie care lucra ca badantă – au fost arestați în urma unui jaf comis în locuința unei pensionare de 83 de ani din Padova, în Italia, unde au fost furate bijuterii și aproximativ 2.000 de euro, notează Rotalianul. Victima și o cunoștință aflată în apartament au fost agresate, […] Articolul Trei cetățeni moldoveni, arestați în Italia pentru jaf și agresiune asupra unei pensionare de 83 de ani apare prima dată în SafeNews.
12:50
Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus: „Activ vital” # SafeNews
După ce președintele american Donald Trump și-a exprimat în mod repetat interesul de a prelua Groenlanda, reprezentantul republican din Florida, Randy Fine, a introdus un proiect de lege pentru ca insula arctică să devină al 51-lea stat al SUA, relatează The Hill. „Legea privind anexarea Groenlandei și statutul de stat” a fost prezentată luni de […] Articolul Anexarea Groenlandei. Un proiect de lege pentru transformarea insulei în al 51-lea stat al SUA a fost introdus: „Activ vital” apare prima dată în SafeNews.
12:50
Dronele ucrainene au lovit instalațiile de reparație a aeronavelor strategice și o fabrică de aparate fără pilot din Taganrog # SafeNews
Dronele ucrainene au atacat orașul rus Taganrog marți dimineața, 13 ianuarie, lovind o instalație de producție de drone, potrivit canalelor rusești de Telegram și oficialilor regionali. Canalele au raportat că atacul a început în jurul orei 5:00 dimineața, ora Kievului. „Localnicii de pe rețelele de socializare sugerează că fabrica Atlant Aero și fabrica de reparații […] Articolul Dronele ucrainene au lovit instalațiile de reparație a aeronavelor strategice și o fabrică de aparate fără pilot din Taganrog apare prima dată în SafeNews.
12:40
VIDEO | Franţa: Sute de tractoare au intrat în Paris pentru o nouă zi de proteste ale agricultorilor # SafeNews
Sute de tractoare au pătruns în zorii zilei de marți în Paris, într-o nouă zi de proteste organizate de fermierii francezi, care cer „acțiuni concrete și imediate” din partea guvernului, transmite G4Media cu referire la Agerpres. Mobilizarea are loc cu doar câteva zile înainte de semnarea acordului comercial UE-Mercosur, programată pentru sâmbătă în Paraguay. Criticii susțin că […] Articolul VIDEO | Franţa: Sute de tractoare au intrat în Paris pentru o nouă zi de proteste ale agricultorilor apare prima dată în SafeNews.
12:00
Trafic de influență în Comrat: Două persoane arestate în scandalul permiselor de conducere # SafeNews
Două persoane din Comrat au fost reținute de oamenii legii într-un dosar de trafic de influență. Cei doi reținuți au luat 2000 de euro de la o altă persoană, asigurând-o că va promova examenul auto. Cei doi făptași sunt cercetați de ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), sub conducerea procesuală a procurorilor din municipiul Cahul. Potrivit […] Articolul Trafic de influență în Comrat: Două persoane arestate în scandalul permiselor de conducere apare prima dată în SafeNews.
11:50
Numărul beneficiarilor de compensații la căldură a crescut în luna decembrie, pe fondul extinderii procesului de înregistrare. O spune ministrul Muncii și Protecției Sociale, Natalia Plugaru. Potrivit oficialului, cetățenii care n-au reușit să se înregistreze pentru a primi ajutor din partea statului încă o pot face pe platforma compensatii.gov.md, transmite IPN. Natalia Plugaru a anunțat […] Articolul În decembrie, numărul gospodăriilor care primesc compensații s-a majorat apare prima dată în SafeNews.
11:50
Până acum, 241 de moldoveni și-au declarat oficial activitatea independentă pentru a beneficia de legea intrată în vigoare pe 1 ianuarie 2026, care introduce un regim de impozitare simplificat pentru freelanceri. „Acesta este un semn că tot mai mulți oameni aleg să lucreze legal și să transforme munca în independență și stabilitate”, a declarat Ministerul […] Articolul Noul regim al freelancerilor, acceptat de aproape 250 de persoane apare prima dată în SafeNews.
Acum 6 ore
11:40
Un incendiu puternic a izbucnit în seara zilei de 12 ianuarie într-o locuință din orașul Lipcani, raionul Briceni. O femeie de 81 de ani a murit în urma tragediei. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 20:14. La fața locului au intervenit două echipe de pompieri și salvatori. Flăcările au cuprins acoperișul casei […] Articolul Casă cuprinsă de flăcări în Lipcani. Proprietara nu a mai putut fi salvată apare prima dată în SafeNews.
11:30
Republica Moldova se pregătește să reia dialogul oficial cu Fondul Monetar Internațional și să propună un nou memorandum de cooperare. Guvernul urmează să trimită în zilele următoare o scrisoare către FMI, în care își va exprima deschiderea pentru un nou format de colaborare. Anunțul a fost făcut de ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță. El a precizat […] Articolul Guvernul reia dialogul cu FMI și propune un nou format de cooperare apare prima dată în SafeNews.
10:40
În primele zece zile ale anului 2026, echipele de asistență medicală urgentă prespitalicească au intervenit în peste 23.800 de cazuri, dintre care 3.467 au vizat copii, arată datele Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP). Din totalul solicitărilor, 9.287 de pacienți, inclusiv 1.762 de copii, au necesitat transport la spitale pentru continuarea tratamentului. Cele […] Articolul CNAMUP: peste 23.800 de apeluri de urgență în primele 10 zile ale anului apare prima dată în SafeNews.
10:40
Doi bărbați din Chișinău au fost condamnați la închisoare pentru o agresiune care a dus la moartea unui bărbat. Informația a fost confirmată de Procuratura municipiului Chișinău. Instanța i-a găsit vinovați pe cei doi inculpați, în vârstă de 30 și 31 de ani, pentru vătămare intenționată gravă a integrității corporale sau a sănătății, soldată cu […] Articolul Doi bărbați condamnați la peste 14 ani de închisoare după o bătaie mortală la Botanica apare prima dată în SafeNews.
10:30
Dezvoltatorul imobiliar saudit Dar Global a anunțat lansarea a două proiecte imobiliare de lux care vor purta marca Trump, în Arabia Saudită. Este vorba despre un club de golf și un hotel exclusivist, investiții estimate la aproximativ 10 miliarde de dolari. Primul proiect, Trump International Golf Club, va fi construit în capitala Riyadh și va […] Articolul Arabia Saudită va găzdui un club de golf și un hotel Trump apare prima dată în SafeNews.
10:20
Înalta Curte a Spaniei a anunțat luni, 12 ianuarie, că a închis ancheta legată de pana masivă de curent care a afectat Peninsula Iberică în primăvara anului 2025. Incidentul a avut loc pe 28 aprilie, în jurul prânzului, când alimentarea cu energie electrică a fost întreruptă pe scară largă în Spania, Portugalia și în unele […] Articolul Curtea Supremă a Spaniei a clasat ancheta despre blackout-ul din aprilie 2025 apare prima dată în SafeNews.
10:10
Termen-limită pentru partide: situațiile financiare trebuie prezentate până pe 15 ianuarie # SafeNews
Majoritatea partidelor politice nu au raportat încă situația financiară pentru a doua jumătate a anului 2025, deși termenul-limită stabilit de Comisia Electorală Centrală se apropie. Potrivit CEC, rapoartele trebuie depuse cel târziu până la 15 ianuarie 2026. Din cele 66 de partide politice înregistrate oficial în Republica Moldova, doar 16 au prezentat până acum rapoarte […] Articolul Termen-limită pentru partide: situațiile financiare trebuie prezentate până pe 15 ianuarie apare prima dată în SafeNews.
10:00
Republica Moldova continuă să ofere sprijin unui număr mare de cetățeni ucraineni refugiați din cauza războiului. Conform celor mai recente date ale Inspectoratului General pentru Migrație, la 12 ianuarie 2026, în țară erau înregistrați 87.272 de beneficiari ai protecției temporare. Majoritatea ucrainenilor aflați sub acest regim locuiesc în Chișinău, unde sunt peste 18.700 de persoane. […] Articolul Câți cetățeni ucraineni se află sub protecție temporară în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
Acum 8 ore
09:30
Procesul lui Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal un copil, a fost suspendat: Fostul primar din Boldurești va merge la Curtea Constituțională # SafeNews
Nicanor Ciochină, fostul primar de Boldurești, învinuit că a lovit mortal un copil și a fugit de la fața locului, sesizează Curtea Constituțională cu referire la o situație, care s-a petrecut în proces, mai mult de o lună în urmă, notează Ziarul de Gardă. Magistrata Lilia Lupașco a admis cererea de ridicare a excepției de neconstituționalitate. […] Articolul Procesul lui Nicanor Ciochină, acuzat că a lovit mortal un copil, a fost suspendat: Fostul primar din Boldurești va merge la Curtea Constituțională apare prima dată în SafeNews.
09:10
Pe parcursul săptămânii trecute, polițiștii de frontieră au identificat șapte cazuri de documente de călătorie cu semne evidente de falsificare. Detectările au avut loc atât pe sensul de intrare, cât și pe sensul de ieșire din Republica Moldova, la următoarele puncte de trecere: PTF „Leușeni” – 1 caz, PTF „Costești” – 1 caz și SPF […] Articolul Șapte documente falsificate depistate la frontiera Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
09:00
VESTE BUNĂ! UE aprobă primul tratament care întârzie debutul clinic al diabetului de tip 1 # SafeNews
Comisia Europeană a aprobat medicamentul teplizumab, comercializat sub denumirea Teizeild, primul tratament destinat întârzierei progresiei diabetului zaharat de tip 1 la pacienţii aflaţi în stadiul 2 al bolii. Terapia, destinată persoanelor de peste opt ani, urmăreşte să întârzie evoluţia către stadiul clinic, în care tratamentul cu insulină devine necesar. Aprobarea se bazează pe studiul clinic […] Articolul VESTE BUNĂ! UE aprobă primul tratament care întârzie debutul clinic al diabetului de tip 1 apare prima dată în SafeNews.
08:40
Investiția în linia Vulcănești–Chișinău se va regăsi în facturi. Precizările ministerului # SafeNews
Costurile investiției în linia electrică de înaltă tensiune Vulcănești–Chișinău vor fi incluse în tariful la energia electrică, însă acest lucru nu înseamnă automat o scumpire imediată a facturilor. Declarația a fost făcută de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, în cadrul unei emisiuni difuzate la un post de radio. „Costul liniei, costul de investiții va fi reflectat […] Articolul Investiția în linia Vulcănești–Chișinău se va regăsi în facturi. Precizările ministerului apare prima dată în SafeNews.
08:30
Vremea rămâne deosebit de rece marți, 13 ianuarie 2026, pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, cerul va fi noros în toate regiunile, iar gerul se va menține pe parcursul zilei. Minimele termice vor coborî până la valori foarte scăzute, cuprinse între -19 și -10 grade Celsius. Vântul va sufla slab din […] Articolul Cer noros și frig accentuat în toată țara. Prognoza meteo pentru astăzi apare prima dată în SafeNews.
08:20
În ultimele 24 de ore, frontiera Republicii Moldova a fost intens circulată, cu aproape 50 de mii de persoane care au trecut granița, potrivit datelor prezentate de Poliția de Frontieră. În total, au fost înregistrate 49.234 de traversări, atât la intrare, cât și la ieșire din țară. Cel mai mare flux s-a atestat la Aeroportul […] Articolul Aproape 50 de mii de persoane au traversat frontiera Moldovei într-o singură zi apare prima dată în SafeNews.
08:20
Hamas a anunțat că este dispus să renunțe la actuala administrație din Fâșia Gaza, urmând ca puterea să fie preluată de un comitet palestinian format din tehnocrați, fără afiliere politică. Măsura face parte dintr-un plan mai amplu negociat cu sprijinul Statelor Unite, care vizează stabilizarea regiunii după intrarea în vigoare a armistițiului din 10 octombrie. […] Articolul Schimbare majoră în Gaza: Hamas ar urma să dizolve guvernarea actuală apare prima dată în SafeNews.
08:10
Adrian Dulgher, vicepreședinte al Partidului „Coaliția pentru Unitate și Bunăstare” (CUB), a primit interdicție de intrare în Ucraina pentru o perioadă de trei ani. Decizia a fost luată de autoritățile ucrainene pe 12 ianuarie 2026 și este valabilă până în 12 ianuarie 2029. Potrivit informațiilor apărute în presă, măsura ar fi fost aplicată după ce […] Articolul Vicepreședintele CUB, Adrian Dulgher, interzis în Ucraina pentru următorii trei ani apare prima dată în SafeNews.
08:00
Întreprinderea de stat Aeroportul Internațional Chișinău a anunțat vânzarea stocurilor de lemn rezultate în urma lucrărilor de defrișare și igienizare a arboreturilor din perimetrul aeroportului. În total, sunt disponibile 263 de metri cubi de lemn, depozitați într-o zonă securizată a aeroportului. Prețurile variază în funcție de tipul lemnului. Lemnul de foc din esență tare, precum […] Articolul Lemne de foc direct de la aeroport: stocuri disponibile pentru cumpărători apare prima dată în SafeNews.
07:50
Val de scumpiri în Bulgaria după adoptarea monedei euro: pâinea, parcarile și serviciile publice se scumpesc peste noapte # SafeNews
Bulgaria se confruntă cu un val de scumpiri fără precedent, la doar câteva zile după adoptarea monedei euro. În primele 48 de ore, prețurile produselor de bază și ale serviciilor publice au crescut mult peste rata oficială de conversie, afectând puternic bugetele familiilor. Pâinea, unul dintre cele mai cumpărate produse, a trecut de la 0,89 […] Articolul Val de scumpiri în Bulgaria după adoptarea monedei euro: pâinea, parcarile și serviciile publice se scumpesc peste noapte apare prima dată în SafeNews.
Acum 12 ore
07:40
Permisele de conducere moldovenești pot fi recunoscute în Italia în scopul preschimbării, iar titularii trebuie să țină cont de mai multe reguli importante. Conform Acordului privind recunoașterea reciprocă a permiselor de conducere între Republica Moldova și Italia, începând cu 8 noiembrie 2025, toate permisele valabile, care nu sunt provizorii, pot fi convertite fără a fi […] Articolul Permisul moldovenesc, valabil în Italia: ce trebuie să știe șoferii apare prima dată în SafeNews.
07:30
Un angajat al ambasadei Rusiei în Cipru, Aleksei Panov, secretar III al misiunii, a fost găsit decedat în biroul său joi, într-un caz considerat de autorități drept „posibil suicid”. Incidentul a ridicat semne de întrebare, având în vedere că aceeași zi marchează și dispariția misterioasă a omului de afaceri rus Vladislav Baumgertner, care locuia la […] Articolul Diplomat rus găsit mort în Cipru, în aceeași zi cu dispariția misterioasă a unui oligarh apare prima dată în SafeNews.
07:20
Moldoveanul Ion Cuțelaba se pregătește să urce din nou în octagonul UFC, după o pauză de aproape un an. Sportivul în vârstă de 32 de ani îl va înfrunta pe francezul Omar Sy, în categoria semi-grea, pe 14 martie, în cadrul turneului UFC Fight Night 269, care va avea loc în Las Vegas, SUA. Această […] Articolul Ion Cuțelaba revine în UFC: Cu cine va lupta moldoveanul apare prima dată în SafeNews.
07:10
Sectorul IT din Moldova continuă să crească rapid și a ajuns să reprezinte peste un sfert din totalul exporturilor de servicii ale țării în 2025. Datele Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării arată că, între ianuarie și septembrie anul trecut, exporturile IT au depășit 600 de milioane de dolari, înregistrând o creștere anuală de 23%. Experții […] Articolul Sectorul IT din Moldova explodează: peste 25% din exporturile de servicii în 2025 apare prima dată în SafeNews.
07:00
Bărbat condamnat pentru trădare și fraude financiare: 15 ani în penitenciar și milioane de lei despăgubiri # SafeNews
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 12 ianuarie 2026 o sentință de 15 ani de închisoare împotriva unui bărbat din Republica Moldova, găsit vinovat de trădare de patrie și escrocherie în proporții deosebit de mari. Potrivit instanței, în perioada 2020–2022, inculpatul ar fi sprijinit un stat străin prin desfășurarea unor activități care puneau în […] Articolul Bărbat condamnat pentru trădare și fraude financiare: 15 ani în penitenciar și milioane de lei despăgubiri apare prima dată în SafeNews.
06:50
A fost legat, jefuit și abandonat într-o pădure. Vorbim despre un tânăr de 26 de ani din Chișinău care a trecut prin clipe de coșmar în noaptea de sâmbătă spre duminică, când doi indivizi necunoscuți l-au luat din apartamentul său din sectorul Râșcani. Potrivit poliției, răpitorii l-au lovit, l-au urcat cu forța într-un automobil și […] Articolul Noapte de groază în Chișinău: tânăr de 26 de ani răpit și jefuit apare prima dată în SafeNews.
06:40
Autoritățile din raionul Ungheni au instituit carantină pe tot teritoriul raionului pentru cel puțin 30 de zile, după confirmarea unui caz de pestă porcină africană în satul Zagarancea, începând cu 9 ianuarie 2026. Comisia pentru Situații Excepționale a aprobat și un plan de măsuri pentru prevenirea răspândirii bolii. Zona de monitorizare include satele Zagarancea, Petrești, […] Articolul Carantină în raionul Ungheni după depistarea unui caz de pestă porcină africană apare prima dată în SafeNews.
06:30
Oportunitate de investiție: Ministerul Finanțelor deschide subscrierea valorilor mobiliare # SafeNews
Persoanele fizice pot investi din nou în valori mobiliare de stat, în cadrul unei noi runde de subscriere lansate de Ministerul Finanțelor. Oferta este disponibilă până la data de 21 ianuarie, prin intermediul platformei online eVMS.md. Pentru această etapă, investitorii pot alege între două tipuri de obligațiuni: unele cu maturitate de un an și o […] Articolul Oportunitate de investiție: Ministerul Finanțelor deschide subscrierea valorilor mobiliare apare prima dată în SafeNews.
06:20
Parlamentul European a decis să interzică accesul diplomaților iranieni în toate sediile sale, ca răspuns la represiunea brutală declanșată de regimul de la Teheran împotriva protestatarilor care cer sfârșitul dictaturii religioase din Iran. Măsura a fost anunțată de președinta PE, Roberta Metsola, într-o scrisoare adresată eurodeputaților și se aplică imediat în clădirile Parlamentului din Bruxelles […] Articolul Măsură fără precedent: Diplomaților iranieni le este refuzat accesul în clădirile PE apare prima dată în SafeNews.
06:10
Un bărbat în vârstă de 46 de ani, care activa în calitate de paznic, a fost condamnat la 18 ani și 6 luni de închisoare pentru omor cu deosebită cruzime și răpirea unui mijloc de transport. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Orhei, sediul Rezina, și a fost anunțată astăzi, 12 ianuarie 2026, de Oficiul […] Articolul Crimă șocantă la Telenești: paznic, condamnat pentru uciderea administratoarei apare prima dată în SafeNews.
Acum 24 ore
20:50
Echipele Administrației Naționale a Drumurilor au desfășurat și astăzi lucrări de întreținere pe traseele naționale, pentru a asigura condiții sigure de circulație, în special în nordul țării, unde ninsorile au continuat. Pe parcursul zilei de 12 ianuarie 2026, muncitorii rutieri au intervenit pe peste 46 de sectoare de drum, inclusiv pe traseele M1, M5, R8, […] Articolul Drumarii continuă intervențiile pe traseele naționale pentru siguranța șoferilor apare prima dată în SafeNews.
20:40
Polițiștii de frontieră ucraineni au dejucat, marți, 12 ianuarie 2026, o tentativă de trafic ilegal de persoane la Punctul de trecere a frontierei „Mamaliga”, la granița cu Republica Moldova. Șapte bărbați au fost descoperiți ascunși printre cutiile cu bere dintr-un camion de mare tonaj. Ancheta preliminară arată că șoferul intenționa să-i transporte peste frontieră contra […] Articolul Șapte ucraineni, prinși ascunși într-un camion cu alcool la frontiera cu Moldova apare prima dată în SafeNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.