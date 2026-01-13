Cooperare energetică R. Moldova–SUA: Ministrul Dorin Junghietu efectuează o vizită oficială la Washington

18:30

Un bărbat de 47 de ani și-a pierdut viața în urma intoxicației cu monoxid de carbon, după ce a folosit necorespunzător soba din locuința sa. Tragedia s-a petrecut în dimineața zilei de 12 ianuarie 2026, în satul Răcăria, raionul Rîșcani. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:04, iar la fața locului au […]