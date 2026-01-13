Dezacordul UE cu privire la armele pentru Ucraina
Logos-Press, 13 ianuarie 2026 15:30
Au apărut dezacorduri serioase între principalele țări ale UE cu privire la oportunitatea utilizării împrumutului UE de 90 de miliarde de euro pentru a cumpăra arme americane pentru Ucraina, a raportat Logos Press.
Acum 30 minute
15:30
Acum o oră
15:15
Congresmanul republican Randy Fine a introdus un proiect de lege în Camera Reprezentanților a Statelor Unite pentru „anexarea Groenlandei și acordarea statutului de stat american”, potrivit Logos Press.
Acum 2 ore
14:45
Aplicația Valori Nutriționale, care automatizează calcularea valorii nutriționale a produselor pentru companiile de catering și producătorii de alimente, își lansează oficial serviciile în Moldova, informează Logos Press.
14:15
Datorită adaptării lanțurilor logistice, Transnistria devine din ce în ce mai bine integrată pe piața europeană – aproape trei sferturi din exporturile sale și aproape jumătate din importurile sale provin din Uniunea Europeană, informează Logos Press.
Acum 4 ore
13:30
Comerțul între statele membre ale Uniunii Europene – volumul schimburilor comerciale dintre acestea – a scăzut la 22% în 2024, cu 1,5% mai puțin decât în anul precedent, potrivit Logos Press.
13:00
Persoanele controlate au dreptul de a fi prezente în timpul inspecției Inspecției de Stat a Muncii, precum și de a avea acces la informații și documente, și pot documenta acțiunile inspectorilor prin intermediul martorilor și/sau înregistrării foto, video și audio, informează Logos Press.
12:30
Oamenii de știință, cercetătorii și companiile inovatoare din Moldova vor fi sprijiniți în pregătirea proiectelor pentru participarea la cel mai mare program european de finanțare a științei și inovării Horizon Europe, cu un buget total de 93,5 miliarde de euro, – informează Logos Press.
Acum 6 ore
11:45
Potrivit Logos Press, capitalizarea de piață a rezervelor mondiale de argint a depășit 4,754 trilioane de dolari.
11:15
În 2026, persoanele fizice – cetățeni vor putea beneficia de un ajutor care prevede deducerea cheltuielilor de educație nu doar pentru copii, ci și pentru autoeducație în valoare de 20.000 de lei, informează Logos Press.
10:45
O nouă extindere a UE nu va avea loc niciodată, iar promisiunile Bruxelles-ului de a admite noi membri seamănă cu SF-ul, potrivit Logos Press.
10:15
În contextul transformării climei și al creșterii cererii de apă, reutilizarea acesteia este însoțită de riscuri tot mai mari de pătrundere a substanțelor agrochimice în lanțul alimentar, informează Logos Press.
Acum 8 ore
09:45
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavrilice, împreună cu conducerea Serviciului Vamal, a prezentat-o pe Ana Luca, noul director adjunct al Serviciului Vamal, angajaților instituției, informează Logos Press.
09:15
Grupul de extremă-dreapta Patrioții pentru Europa va depune o nouă moțiune de cenzură împotriva șefei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, din cauza opoziției sale față de semnarea unui acord comercial între UE și Mercosur, informează Logos Press.
08:30
Guvernul moldovean va trimite în zilele următoare o scrisoare Fondului Monetar Internațional în care își va exprima „deschiderea și dorința de a avea un anumit tip de Memorandum”, informează Logos Press.
08:15
Moldova a primit primul lot de zahăr importat în cadrul cotei preferențiale de 3.000 de tone cu taxe vamale reduse, informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:00
Arena de hochei din Milano riscă să nu fie finalizată la timp pentru Jocurile Olimpice # Logos-Press
Arena Santa Giulia din Italia, unde va avea loc turneul olimpic de hochei, a întâmpinat probleme în timpul unui meci de test, potrivit Logos Press.
18:15
Alte 293 de proiecte vor fi incluse în Programul de dezvoltare locală 2025-2027, a informat Logos Press.
17:30
Întreprinderile mici și mijlocii din Moldova vor putea obține credite investiționale prin intermediul unui nou produs financiar „FACEM Impact”, administrat de Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA), informează Logos Press.
16:45
Ministerul Finanțelor a anunțat o nouă rundă de abonamente prin intermediul platformei eVMS.md # Logos-Press
Ministerul Finanțelor lansează un nou program de subscriere a titlurilor de stat (GS) prin intermediul platformei eVMS.md în perioada 12-21 ianuarie 2026, informează Logos Press.
16:15
Administrația municipiului Chișinău a anunțat o licitație deschisă internațională pentru încheierea contractelor de lucrări de construcție pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al capitalei, informează Logos Press.
Ieri
15:30
Cele mai mari două fabrici de produse lactate din Moldova – „JLC” S.A. și „Incomlac” S.A. – au redus prețurile de achiziție pentru laptele crud în luna decembrie cu 10 la sută, informează Logos Press.
15:00
Deși Moldova nu are un teritoriu și o suprafață mare de păduri, țara noastră are unele dintre cele mai mari și mai pitorești rezervații naturale din Europa, relatează Logos Press.
14:30
Bugetul de stat al Moldovei pentru anul 2026 include venituri externe mari, inclusiv de la UE, deși cifrele exacte vor fi cunoscute ex post facto, potrivit Logos Press.
13:30
Venitul anual total al președintelui țării, Maia Sandu, s-a ridicat la peste o jumătate de milion de lei anul trecut, deși șefa statului a primit un salariu de doar 269,3 mii de lei la principalul său loc de muncă, informează Logos Press.
13:00
Investitorii își pierd speranța în ceea ce privește progresul în negocierile de pace privind Ucraina, ceea ce afectează scăderea prețului obligațiunilor suverane, a raportat Logos Press.
12:45
Sectorul IT din Moldova înregistrează o creștere explozivă, reprezentând mai mult de 25 la sută din totalul exporturilor de servicii ale țării anul trecut, informează Logos Press.
12:15
Conflictul dintre președintele american Donald Trump și guvernatorul băncii centrale Jerome Powell a atins un nou nivel – Departamentul de Justiție a trimis băncii centrale citații și a amenințat că va formula acuzații penale în legătură cu renovarea clădirii Fed, informează Logos Press.
12:00
Implicarea minorilor în consumul de droguri sau transferarea acestor substanțe către aceștia este supusă unei răspunderi penale mai stricte, a informat Logos Press.
11:30
Vremea rece și căderile de zăpadă din Europa forțează comercianții să extragă mai activ gazul din depozitele subterane – de la începutul sezonului de încălzire, peste 30 de miliarde de metri cubi au fost deja pompați din depozitele de stocare, informează Logos Press.
11:00
În decembrie 2025, 38 de microîntreprinderi și întreprinderi agricole mici au accesat finanțare în cadrul programului FCA în valoare de peste 38 de milioane de lei. Subvențiile au fost acordate în valoare de 3,95 milioane de lei, informează Logos Press.
11:00
Rata anuală a inflației în Moldova a fost de 6,8% și se află aproape în intervalul acceptabil de volatilitate pentru economiile emergente, scăzând continuu din iunie 2025, a raportat Logos Press.
10:15
Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat duminică seara că România are suficiente gaze pentru sezonul rece și că sistemul energetic al țării nu este afectat în niciun fel de ajutoarele acordate Moldovei și Ucrainei. „România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE”, a spus Ivan, subliniind că instalațiile de stocare sunt pline și că țara nu mai importă gaze din Rusia din 2023, informează Logos Press.
10:00
Moldova are un mare potențial pentru dezvoltarea transportului rutier internațional de mărfuri, dar industria este în declin din cauza accesului limitat la piețele externe și a sistemului actual de permise și cote, care face munca transportatorilor necompetitivă, a raportat Logos Press.
08:15
Exporturile ucrainene de porumb au scăzut la cel mai scăzut nivel din ultimii șapte ani, în ciuda unei recolte bune anul trecut, a anunțat Logos Press.
11 ianuarie 2026
19:15
Incidentul din Kenya ar putea complica acordarea de Wild Card-uri jucătorilor de tenis # Logos-Press
Federația Internațională de Tenis (ITF) ar putea să reconsidere procedura de acordare a Wild Cards sportivilor, ca urmare a unui accident petrecut la un turneu din Nairobi, Kenya, unde o egipteancă fără experiență a devenit câștigătoarea unei invitații speciale, a raportat Logos Press.
18:30
Marea Britanie va oferi 230 de milioane de euro pentru a dota Forțele Armate Britanice pentru a-și trimite trupele în Ucraina după încetarea focului, a raportat Logos Press, citând DW.
17:00
Uniunea Europeană ar putea fi de acord cu un „rol consolidat al SUA” în Groenlanda în schimbul unor garanții din partea Washingtonului privind continuarea sprijinului pentru Ucraina, potrivit Logos Press.
16:00
La 9 ianuarie, Serviciul de stat pentru comunicații speciale și protecția informațiilor din Ucraina a publicat o listă de software și echipamente de comunicații a căror utilizare este interzisă, care include mai multe produse ale companiei ruse 1C, inclusiv software de contabilitate, a raportat Logos Press.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:30
Țările UE sunt alarmate de lipsa de reacție a NATO la declarațiile lui Trump privind Groenlanda. Nu doar Danemarca, ci și alte țări și-au schimbat poziția: se tem că alianța nu va fi capabilă să protejeze interesele Copenhaga, scrie Financial Times.
14:45
Producătorii de bere și de băuturi pe bază de bere sunt obligați să depună o declarație cu informații privind cantitatea produsă, volumele angro și soiurile produse până la 15 ianuarie, a informat Logos Press.
13:15
Statele Unite vor acționa cu privire la Groenlanda în interesul securității naționale americane, indiferent dacă le place sau nu, potrivit Logos Press.
12:30
Președintele slovac Peter Pellegrini, prim-ministrul Robert Fitzo și președintele Consiliului Național Richard Raschi au reiterat o poziție unitară privind neacordarea de ajutor militar Ucrainei după un prânz comun sâmbătă, a raportat Logos Press.
12:00
Întreprinderile mijlocii vor deveni întreprinderi mici, iar întreprinderile mici vor deveni microîntreprinderi # Logos-Press
Au intrat în vigoare criterii actualizate pentru clasificarea întreprinderilor mijlocii, mici și microîntreprinderilor, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene, informează Logos Press.
10:00
Vineri, 9 ianuarie, România a importat 12,3 milioane de metri cubi de gaze și a exportat 7,6 milioane de metri cubi (5,6 milioane către Moldova și câte 1,1 milioane de metri cubi către Ucraina și Ungaria), informează Logos Press.
10 ianuarie 2026
19:15
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a anunțat oficial adversarii echipei naționale în două meciuri amicale care vor avea loc în luna martie, informează Logos Press.
18:15
Autoritățile din capitala Moldovei doresc să reglementeze situația parcărilor din oraș la nivel legislativ, depunând un proiect de lege în acest sens pentru aprobarea Parlamentului, informează Logos Press.
17:15
Anul trecut a fost cel mai dificil pentru apicultorii moldoveni: producția s-a redus la mai mult de jumătate, ajungând la 2,5 mii de tone. Aceasta este cea mai scăzută cifră din ultimii 15 ani.
16:15
Potrivit unui proiect de lege promulgat de președintele României, Nicușor Dan, tinerii care doresc să se ofere voluntari pentru o pregătire militară de scurtă durată în armată vor primi 6.000 de euro pentru 4 luni de pregătire, iar la finalizarea acesteia vor putea rămâne în armata română dacă doresc, informează Logos Press.
15:15
Sezonul expozițional 2026 va începe cu Expoziția Internațională Specializată Tourism & Travel Expo, care va avea loc în perioada 30 ianuarie – 1 februarie la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo, informează Logos Press.
14:15
Potrivit Băncii Naționale, activele oficiale de rezervă ale Moldovei au ajuns la 5,1 mld. euro la sfârșitul anului. Într-o singură lună, creșterea a fost de 23,4 milioane de euro: la sfârșitul lunii noiembrie, activele erau la nivelul de 5,08 miliarde de euro.
