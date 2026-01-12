Bulevardul Mircea cel Bătrîn va fi prelungit până la strada Bukovinej.
12 ianuarie 2026
Administrația municipiului Chișinău a anunțat o licitație deschisă internațională pentru încheierea contractelor de lucrări de construcție pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocana al capitalei, informează Logos Press.
