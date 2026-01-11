Berarii trebuie să raporteze până la 15 ianuarie

17:00

În ciuda interzicerii circulației vehiculelor agricole de mari dimensiuni prin capitala Franței, fermierii furioși au mărșăluit spre Arcul de Triumf, Turnul Eiffel și Adunarea Națională pentru a forța autoritățile franceze să adopte o poziție mai fermă față de acordul de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur și să adopte măsuri mai eficiente de combatere a epizootiei de dermatită nodulară, o boală foarte contagioasă pentru bovine. – Raportul Logos Press.