Oamenii de știință moldoveni vor avea acces la granturile Horizon Europe

Ministrul român al Energiei, Bogdan Ivan, a declarat duminică seara că România are suficiente gaze pentru sezonul rece și că sistemul energetic al țării nu este afectat în niciun fel de ajutoarele acordate Moldovei și Ucrainei. „România este astăzi cel mai mare producător de gaze naturale din UE”, a spus Ivan, subliniind că instalațiile de stocare sunt pline și că țara nu mai importă gaze din Rusia din 2023, informează Logos Press.