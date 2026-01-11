SUA sunt pregătite pentru un „drum greu” în ceea ce privește Groenlanda
Logos-Press, 11 ianuarie 2026 13:15
Statele Unite vor acționa cu privire la Groenlanda în interesul securității naționale americane, indiferent dacă le place sau nu, potrivit Logos Press.
Acum 30 minute
13:15
Acum 2 ore
12:30
Președintele slovac Peter Pellegrini, prim-ministrul Robert Fitzo și președintele Consiliului Național Richard Raschi au reiterat o poziție unitară privind neacordarea de ajutor militar Ucrainei după un prânz comun sâmbătă, a raportat Logos Press.
12:00
Întreprinderile mijlocii vor deveni întreprinderi mici, iar întreprinderile mici vor deveni microîntreprinderi # Logos-Press
Au intrat în vigoare criterii actualizate pentru clasificarea întreprinderilor mijlocii, mici și microîntreprinderilor, în conformitate cu cerințele Uniunii Europene, informează Logos Press.
Acum 4 ore
10:00
Vineri, 9 ianuarie, România a importat 12,3 milioane de metri cubi de gaze și a exportat 7,6 milioane de metri cubi (5,6 milioane către Moldova și câte 1,1 milioane de metri cubi către Ucraina și Ungaria), informează Logos Press.
Acum 24 ore
19:15
Federația Moldovenească de Fotbal (FMF) a anunțat oficial adversarii echipei naționale în două meciuri amicale care vor avea loc în luna martie, informează Logos Press.
18:15
Autoritățile din capitala Moldovei doresc să reglementeze situația parcărilor din oraș la nivel legislativ, depunând un proiect de lege în acest sens pentru aprobarea Parlamentului, informează Logos Press.
17:15
Anul trecut a fost cel mai dificil pentru apicultorii moldoveni: producția s-a redus la mai mult de jumătate, ajungând la 2,5 mii de tone. Aceasta este cea mai scăzută cifră din ultimii 15 ani.
16:15
Potrivit unui proiect de lege promulgat de președintele României, Nicușor Dan, tinerii care doresc să se ofere voluntari pentru o pregătire militară de scurtă durată în armată vor primi 6.000 de euro pentru 4 luni de pregătire, iar la finalizarea acesteia vor putea rămâne în armata română dacă doresc, informează Logos Press.
15:15
Sezonul expozițional 2026 va începe cu Expoziția Internațională Specializată Tourism & Travel Expo, care va avea loc în perioada 30 ianuarie – 1 februarie la Centrul Internațional de Expoziții Moldexpo, informează Logos Press.
14:15
Potrivit Băncii Naționale, activele oficiale de rezervă ale Moldovei au ajuns la 5,1 mld. euro la sfârșitul anului. Într-o singură lună, creșterea a fost de 23,4 milioane de euro: la sfârșitul lunii noiembrie, activele erau la nivelul de 5,08 miliarde de euro.
Ieri
13:15
Moldova pregătește alocarea de frecvențe radio pentru a extinde acoperirea 5G și a accelera dezvoltarea internetului în bandă largă în întreaga țară, informează Logos Press.
12:15
La 9 ianuarie, statele membre ale UE au dat undă verde semnării unui acord cu Mercosur, deschizând astfel calea pentru crearea unui vast bloc comercial între Europa și America Latină, a informat Logos Press.
11:30
Moratoriul privind posturile vacante în domeniul bugetar a fost introdus pentru a raționaliza cheltuirea fondurilor publice și pentru a armoniza deciziile privind personalul, dar măsura nu va împiedica angajarea de angajați acolo unde este cu adevărat necesar, informează Logos Press.
10:15
Două cazuri de transport ilegal de mărfuri au fost soluționate de către ofițerii postului vamal Palanca, împreună cu ofițerii Inspectoratului General al Poliției de Frontieră a Republicii Moldova, ca urmare a aplicării eficiente a analizei riscurilor în cadrul controlului vamal, informează Logos Press.
09:15
O companie letonă va ajuta Moldova să pregătească mediul digital pentru standardele UE # Logos-Press
Compania letonă de tehnologie Tet a devenit activă în Moldova, semnând primul acord comercial între marca sa OTT Backscreen și StarNet, una dintre cele mai importante companii de telecomunicații din Moldova, informează Logos Press.
9 ianuarie 2026
19:00
Federația Turcă de Fotbal (TFF) a publicat o listă cu 212 reprezentanți ai staff-urilor tehnice ale cluburilor care au comis pariuri ilegale pe rezultatele meciurilor pe o perioadă de cinci ani, 24 de persoane fiind reținute anterior, a raportat Logos Press.
18:15
Uzinele Dacia și Ford din România vor produce un total de 545.510 vehicule în 2025, în scădere cu aproape 3 procente față de anul record 2024, potrivit Logos Press.
17:30
Acțiunile companiilor legate de Groenlanda au crescut cu zeci de procente de la începutul anului, ceea ce poate indica un sentiment speculativ al investitorilor, a raportat Logos Press.
17:00
În 2026, mărimea scutirilor pentru persoanele fizice rezidente, inclusiv scutirile personale, a rămas la același nivel ca în 2025 și este de 29700 lei, potrivit Logos Press.
16:30
Moldova intenționează să introducă standarde europene de monitorizare a sănătății lucrătorilor, pentru care vor fi create cabinete de medicina muncii și va fi redusă frecvența examinărilor medicale, informează Logos Press.
16:00
Un consorțiu condus de compania irlandeză TechMet a câștigat o licitație pentru un acord de împărțire a producției minerale pentru un sit de litiu în regiunea Kirovograd din Ucraina, informează Logos Press.
15:15
Pentru a doua zi consecutiv, cotațiile futures ale petrolului pe piețele globale au crescut pe fondul incertitudinii legate de livrările de petrol din Venezuela și de evoluțiile din Iran, a raportat Logos Press.
14:45
În programele lor electorale, candidații la funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Republica Moldova menționează integrarea europeană, utilizarea inteligenței artificiale, consolidarea autorității profesiei și respectarea deontologiei drept principalele lor priorități, informează Logos Press.
14:15
În anul 2025, bugetul de stat va încasa peste 41,15 miliarde de lei din veniturile colectate de Serviciul Vamal, cu 2.873.566 mii de lei mai mult (+7,5%) față de aceeași perioadă a anului 2024, informează Logos Press.
13:45
Moldova se alătură măsurilor restrictive internaționale impuse de SUA împotriva companiilor petroliere rusești. Această decizie a Consiliului interdepartamental de supraveghere pentru implementarea măsurilor restrictive a fost publicată astăzi.
Mai mult de 2 zile în urmă
13:15
ANSA investighează represiunea privind utilizarea de substanțe periculoase de către fermele avicole # Logos-Press
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentară (ANSA) a efectuat 17 inspecții și a ordonat distrugerea a 110 000 de păsări din fermele avicole, în cadrul unei investigații majore privind prezența substanței periculoase metronidazol în sângele păsărilor, a informat Logos Press.
12:45
În 2026, a fost menținut mecanismul de stabilire a cuantumului contribuțiilor obligatorii la sistemul asigurărilor sociale de stat într-o sumă anuală fixă, care se determină prin indexarea salariilor proiectate pentru anul precedent”, a informat Logos Press.
12:15
Președintele american Donald Trump a anunțat o operațiune specială terestră împotriva cartelurilor de droguri mexicane, care ar putea însemna o invazie militară în Mexic – relatează Logos Press.
11:30
În 2026, Statele Unite vor aloca Ucrainei un ajutor militar de numai 400 de milioane de dolari, iar aceeași sumă este planificată pentru 2027, a raportat Logos Press.
11:15
SUA intenționează să facă schimbări majore în industria petrolieră din Venezuela. Președintele american Donald Trump a declarat că companiile petroliere americane vor putea acum să investească în Venezuela pentru a „repara infrastructura petrolieră grav deteriorată și a începe să facă bani pentru țară”, a raportat Logos Press citând RBC.
10:45
Ambasadorii din cele 27 de state membre ale UE votează la 9 ianuarie în favoarea acordului Mercosur, rezultatul pozitiv putând duce la semnarea acordului de către președintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, săptămâna viitoare în America Latină – informează Logos Press.
10:15
Traficul rămâne închis pe unele drumuri din republică din cauza vântului și a ninsorilor abundente de noaptea trecută.
09:15
Cea mai mare parte a gazului care trece prin România nu mai ajunge în Ungaria, ci este redirecționat către Ucraina și Moldova, a informat Logos Press.
08:45
Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a elaborat un proiect de regulament privind introducerea sistemelor telematice (STI) compatibile (interoperabile), care va asigura schimbul electronic de date și integrarea în rețeaua feroviară europeană, – informează Logos Press.
08:15
Oficialii americani discută posibilitatea unor plăți forfetare către groenlandezi în schimbul acceptării separării de Danemarca și al aderării la Statele Unite.
8 ianuarie 2026
19:00
În seara zilei de 7 ianuarie, președintele SUA, Donald Trump, a emis un decret privind retragerea țării din 66 de organizații internaționale, inclusiv atât organizații puțin cunoscute și nu foarte semnificative pentru structurile mondiale, cât și organizații destul de solide și semnificative, – informează Logos Press.
17:00
În ciuda interzicerii circulației vehiculelor agricole de mari dimensiuni prin capitala Franței, fermierii furioși au mărșăluit spre Arcul de Triumf, Turnul Eiffel și Adunarea Națională pentru a forța autoritățile franceze să adopte o poziție mai fermă față de acordul de liber schimb cu blocul sud-american Mercosur și să adopte măsuri mai eficiente de combatere a epizootiei de dermatită nodulară, o boală foarte contagioasă pentru bovine. – Raportul Logos Press.
16:15
Zăpada, gheața și gerul anormal au provocat deja prăbușirea transportului într-o serie de țări europene”, relatează Logos Press.
15:30
Toate clădirile de apartamente cu caracteristici de condominiu vor fi înregistrate oficial în Registrul bunurilor imobile până în 2028, potrivit Logos Press.
14:45
Ca parte a angajamentelor Republicii Moldova față de Uniunea Europeană, Chișinăul s-a alăturat sancțiunilor UE impuse Turciei pentru „activități neautorizate de explorare și foraj” în estul Mediteranei, informează Logos Press.
14:00
Viceprim-ministrul și ministrul moldovean de Externe, Mihai Popșoi, a declarat că Moldova a obținut acces la o piață competitivă a gazelor și nu se va întoarce „la vulnerabilitatea cu care s-a confruntat în ultimii 30 de ani”, relatează Logos Press.
13:15
Pe fondul unui proces privind legalitatea taxelor de import aflat pe rolul Curții Supreme a SUA, peste o mie de companii americane l-au dat în judecată pe președintele Donald Trump în speranța de a recupera o parte din taxele plătite până în prezent, în valoare totală de miliarde de dolari, informează Logos Press.
12:30
Autoritățile americane lucrează la un plan masiv de preluare a controlului asupra industriei petroliere din Venezuela n o perioadă lungă de timp. Iar această inițiativă va face posibilă reducerea prețului petrolului la 50 de dolari pe baril.
12:00
Întreprinderea de stat Poșta Moldovei, cel mai mare operator de servicii poștale din țară, a anunțat o licitație pentru întreținerea, administrarea și dezvoltarea portalului său web cu conturi personale de utilizator, în valoare de 3.240.000 lei, fără TVA, informează Logos Press.
11:15
Președintele american Donald Trump a declarat că intenționează să guverneze Venezuela atâta timp cât este necesar.
10:30
Cabinetul de Miniștri al Ucrainei a adoptat Rezoluția nr. 1767 „Cu privire la amendamentele la Rezoluția Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 451 din 21 mai 2012 și nr. 1091 din 27 septembrie 2022”, care a optimizat procedurile vamale în porturile țării, – Logos Press reports.
09:45
Dispozițiile noului regim fiscal pentru liber-profesioniști, introdus de la 1 ianuarie 2026, atrag deja critici din cauza ratei forfetare ridicate de impozitare de 15%”, informează Logos Press.
09:15
Președintele ucrainean Volodymyr Zelenskyy a declarat că Ucraina și Moldova trebuie să se îndrepte într-o manieră coordonată spre aderarea la Uniunea Europeană, subliniind importanța progreselor simultane în negocierile cu UE, informează Logos Press.
7 ianuarie 2026
18:15
Lansarea programului de sprijin pentru întreprinderile mici din Transnistria și Găgăuzia # Logos-Press
O nouă inițiativă de dezvoltare a afacerilor va fi lansată pentru întreprinderile mici și mijlocii din regiunea transnistreană și Găgăuzia, în cadrul căreia cinci companii din fiecare regiune vor primi sprijin financiar și de specialitate cuprinzător, informează Logos Press.
17:15
Prima opțiune este o invazie armată a SUA. O altă opțiune posibilă este coerciția. Trump s-ar putea oferi să cumpere Groenlanda de la Danemarca, promițând investiții semnificative în economia insulei.
