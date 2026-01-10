Ești pasionat(ă) de dezbateri, politică și relații internaționale? Participă la o simulare ONU chiar în Parlament
#diez, 10 ianuarie 2026 15:30
Tinerii din Chișinău pasionați de dezbateri, politică și relații internaționale pot participa la Model United Nations (MUN) – un eveniment educativ organizat de Interact Chișinău, ajuns în acest an la cea de-a treia ediție. Proiectul își propune să-i familiarizeze pe participanți cu modul de funcționare al Organizației Națiunilor Unite, să le dezvolte gândirea critică și abilitățile de comunicare, dar și să le ofere o mai bună înțelegere a problemelor globale actuale prin simulări diplomatice realiste.
• • •
Acum 30 minute
15:30
Tinerii din Chișinău pasionați de dezbateri, politică și relații internaționale pot participa la Model United Nations (MUN) – un eveniment educativ organizat de Interact Chișinău, ajuns în acest an la cea de-a treia ediție. Proiectul își propune să-i familiarizeze pe participanți cu modul de funcționare al Organizației Națiunilor Unite, să le dezvolte gândirea critică și abilitățile de comunicare, dar și să le ofere o mai bună înțelegere a problemelor globale actuale prin simulări diplomatice realiste.
Acum 4 ore
13:30
Președintele României, Nicușor Dan, a promulgat pe 9 ianuarie 2026 legea care reglementează pregătirea militară voluntară de bază. Actul normativ le oferă tinerilor posibilitatea de a urma un stagiu de până la patru luni în armată, în schimbul unei indemnizații totale care depășește 6.000 de euro. Programul este disponibil și pentru tinerii din Moldova care au dublă cetățenie.
13:30
Serialul „Plaha" se află astăzi pe locul 3 în clasamentul „TV Shows Today" pe Netflix România, conform informațiilor afișate pe pagina principală a platformei de streaming.
Acum 6 ore
11:30
Autoritățile au început achitarea compensațiilor pentru încălzire aferente lunii decembrie. Casa Națională de Asigurări Sociale a transferat peste 464 de milioane de lei către gospodăriile eligibile, sub formă de suport financiar destinat acoperirii cheltuielilor pentru energie. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că sprijinul ajunge la aproximativ 618 mii de gospodării din întreaga țară.
10:15
Începând cu 8 ianuarie 2026, fiecare elev și preșcolar din România inclus în Programul național „Masă sănătoasă" va beneficia de o masă oferită la școală. Anul curent, MEC a stabilit prețul mesei zilnice la 16,5 RONI, cu 1,5 RONI mai mult față de anul 2025.
10:15
Schimbările în Legea cetățeniei Republicii Moldova au dus la o creștere semnificativă a numărului de solicitări depuse de locuitorii regiunii transnistrene. Datele Agenției Servicii Publice, consultate de Zona de Securitate, arată că sute de persoane au ales să depună actele înainte ca noile prevederi să intre în vigoare, întrucât procedura a devenit mai complicată. Legea modificată a fost promulgată de președinta Maia Sandu și publicată în septembrie 2025, urmând să se aplice începând cu 24 decembrie.
Acum 24 ore
18:00
Din 2026, nu doar adulții care plătesc studiile copiilor vor putea achita un impozit pe venit mai mic, ci și cei care investesc în propria educație sau perfecționare profesională. Despre acest lucru a menționat deputata Victoria Belous, făcând referire la o modificare în Codul fiscal.
17:00
Au rămas zile numărate până la a XXV-a ediție a Jocurilor Olimpice de iarnă. Aceasta se va desfășura în perioada 6-22 februarie 2026 în Italia și va reuni peste 3.500 de sportivi din 93 de țări, care vor concura pentru 195 de medalii la 16 discipline olimpice. Astfel, în continuare vă povestim tot ce trebuie să cunoașteți despre olimpiadă, inclusiv cât costă biletele.
Ieri
15:00
Dacă te pasionează corpurile cerești, acest eveniment este pentru tine. Fizicianul-astronom Serghei Luca va susține o lecție gratuită de astronomie la Universitatea Tehnică a Moldovei (UTM). În cadrul acesteia, va povesti despre planeta Uranus – gigantul de gheață cu o axă de rotație extrem de înclinată, anotimpuri neobișnuite și un sistem complex de inele și sateliți.
15:00
35 de întâlniri și tot atâtea cărți. Romane și proze scurte. Scriitori autohtoni și internaționali. Oameni noi și cei care revin. Timp de trei ani, ne-am dat întâlnire o dată în lună la Librăria din Centru să punem literatura la cale. Am discutat despre cărți, am adresat întrebări autorilor, am vorbit cu eroi de romane, am povestit despre viețile noastre, am râs și am plâns împreună. Am devenit o comunitate. Această comunitate vrem să o sărbătorim.
14:00
Scriitoarea și jurnalista Paula Erizanu a ridicat Premiul Special al Juriului Galei Tinerilor Scriitori din România pentru volumul „Aicea-i și raiul, și iadul. Republica Moldova: un veac de istorie trăită". Lucrarea reprezintă un roman istoric și social sub forma unei docuficțiuni.
13:00
Instituțiile de învățământ publice și private din întreaga lume, care predau elevilor cu vârsta de până la 18 ani, sunt invitate să participe la competiția pentru Premiul Global Schools. Concursul urmărește să evidențieze școlile care au un impact real în comunitate, prin inovație, incluziune, rezultate academice sau inițiative sociale și de mediu.
12:00
Pe 12-14 decembrie a avut loc Starship Bootcamp, evenimentul de trei zile care marchează finalul programului Dreamable, un preaccelerator dedicat tinerilor care își doresc să facă primii pași în lumea start-upurilor tech. În acest an, au aplicat 284 de tineri și tinere din Moldova, iar cei selectați au avut ocazia să le dezvolte într-un mediu intensiv de mentorat și lecții aplicate.
8 ianuarie 2026
18:45
Într-o lume în care plățile prin telefon se desfășoară în fiecare secundă, KeyIVR s-a impus ca partener de încredere pentru companiile care gestionează fluxuri uriașe de plăți la nivel global. Deși compania este privată și își are rădăcinile în Marea Britanie, fintech-ul a ales să deschidă un sediu la Chișinău pentru a accelera creșterea, a stimula inovația și a apropia soluțiile sale de clienți. „Inima tehnologică a soluțiilor noastre globale bate acum și la Chișinău," afirmă Darren Wodding, CEO-ul KeyIVR, subliniind ambiția de a combina expertiza internațională cu talentul local.
17:45
În anul de studii 2025/2026, la programele de masterat ale universităților din Republica Moldova au fost înmatriculate 5.800 de persoane. Datele de la Biroul Național de Statistică arată că numărul a crescut cu 13 % față de 2024. Peste 40 % dintre studenții înmatriculați în anul I la masterat au ales să studieze business, administrare și drept.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:45
În universitățile din Republica Moldova activează 3.601 cadre didactice cu funție de bază. Comparând cu anul de studii 2024/2025, anul curent, instituțiile de învățământ superior din țară au cu 32 de profesori mai puțin. Potrivit Biroului Național de Statistică, 2.701 dintre cadrele didactice sunt femei.
15:45
Finala națională a concursului Eurovision va avea loc în data de 17 ianuarie la Arena Chișinău. 16 interpreți și interprete urmează să concureze pentru șansa de a reprezenta țara la Viena.
14:45
În anul de studii 2025/2026, la programele de licență a universităților din Republica Moldova au fost înmatriculate 17.800 de persoane. Datele de la Biroul Național de Statistică arată că numărul a crescut cu 11,1 % față de 2024. Aproape jumătate dintre studenții înmatriculați în anul I au ales să studieze business, administrare și drept.
12:45
La expoziția The First Look din cadrul CES 2026 din Las Vegas, compania Samsung a prezentat dispozitive și tehnologii de nouă generație bazate pe inteligența artificială. Bazându-se pe o experiență de douăzeci de ani în industria televiziunii, Samsung a prezentat o gamă completă de televizoare cu inteligență artificială, oferind utilizatorilor o modalitate inovatoare de interacțiune cu ecranul.
11:45
În prima zi de școală din modulul 3 din România – 8 ianuarie – în unele instituții au fost suspendate orele sau se desfășoară online din cauza ninsoeii abundente. Este vorba despre 26 de școli din 11 județe, scrie edupedu.ro.
10:45
Tinerii specialiști din domeniul medical care vor alege să activeze în mediul rural vor benefivia de o indemnizație în valoare de 250.000 de lei. Despre acest lucru a anunțat ministrul sănătății, Emil Ceban, într-un interviu pentru Moldpres.
7 ianuarie 2026
19:30
În 2025, președinta Maia Sandu a primit 62 de cadouri de protocol, printre care obiecte de artă, piese din porțelan și cristal, cărți și suveniruri simbolice, oferite în cadrul întâlnirilor oficiale. Majoritatea au rămas în proprietatea statului, iar unul singur a fost cumpărat legal de președintă.
17:15
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță că, în perioada 29 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, numărul cazurilor de gripă sezonieră a crescut cu 40 % față de săptămâna precedentă. În total, au fost raportate 363 de cazuri, cele mai multe în municipiul Chișinău (281), urmat de Bălți (15) și Glodeni (10).
16:15
Transformă-ți visul de a studia peste hotare în realitate. În luna ianuarie, mai multe universități internaționale lansează procesul de admitere pentru tinerii din alte țări și, totodată, oferă burse de studii care îți vor acoperi taxele de școlarizare în țări precum Suedia, China sau Ungaria. Fie că ești elev(ă) în clasa a XII-a și intenționezi să aplici la un program de licență, fie vrei să-ți continui studiile superioare cu un program de masterat, în acest material găsești câteva oportunități care te vor ajuta în acest sens. Grăbește-te să completezi formularul de înregistrare.
15:15
Președintele SUA, Donald Trump, a discutat despre mai multe opțiuni privind „achiziționarea" Groenlandei, inclusiv folosirea armatei. Anunțul a fost făcut de Casa Albă, care a declarat pentru BBC că regiunea din componența Danemarcei – țară NATO – ar reprezenta o „prioritate de securitate națională".
15:15
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță că, din cele 1.165 de instituții de învățământ general din țară, 834 au decis să înceapă semestrul al doilea vineri, iar restul vor relua lecțiile luni, 12 ianuarie, transmite IPN.
12:15
16 blocuri
12:15
Examenul la istorie este obligatoriu pentru elevii clasei a IX-a. În acest an școlar, proba din sesiunea de bază va avea loc pe 4 iunie. Mai jos găsești testele rezolvate în anii precedenți de absolvenții de gimnaziu la această disciplină. Parcurgerea lor te va ajuta să înțelegi structura examenului și să recapitulezi temele studiate. Сообщение Examene clasa a IX-a: rezolvă testele la istorie din ultimii cinci ani появились сначала на #diez.
11:15
Pe 7 ianuarie, în Republica Moldova este marcat Crăciunul pe stil vechi. Sărbătoarea face trimitere la nașterea lui Iisus Hristos, personajul central al religiei creștine. În unele localități, tradițional, astăzi răsună „Florile Dalbe” sau „Steaua sus răsare” și se împart dulciuri și bani colindătorilor. Сообщение Moldoveni marchează Crăciunul pe stil vechi. Cum se explică diferența de calendare появились сначала на #diez.
6 ianuarie 2026
17:00
Un episod din documentarul „Flavours of Romania and the Republic of Moldova” va fi proiectat pe 9 ianuarie, la Cinematograful Odeon din Chișinău. Evenimentul este programat pentru ora 17:45 și face parte dintr-o serie de trei episoade ale producției. Сообщение La Chișinău va fi proiectat un episod din documentarul „Flavours of Romania and the Republic of Moldova” появились сначала на #diez.
17:00
Sabin Rufa este tânărul care, la ediția din 2025 a Galei Studenților Originari din Republica Moldova, a fost desemnat „Studentul Anului”. A urmat liceul pe Insula Man și facultatea în Anglia, iar pentru masterat a ales Colegiul Europei. De un an și jumătate lucrează la Comisia Europeană și spune că ar face o greșeală față de viitorul său dacă ar pleca dintr-un loc în care învață atât de multe. Сообщение Studentul anului 2025. Sabin Rufa, despre studiile în Marea Britanie și Belgia, jobul la Comisia Europeană și premiul de la GSORM появились сначала на #diez.
16:00
După o vacanță binemeritată, revenirea la școală este și un bun prilej pentru a începe nu doar cel de-al doilea semestru, dar și dezvoltarea abilităților tale în afara orelor obișnuite. O poți face cu ajutorul oportunităților disponibile pentru înregistrare în luna ianuarie. În calitate de elev(ă), ai ocazia să devii participant(ă), voluntar(ă) la jocul intelectual televizat „Știu că știi” sau să contribui cu idei la noua viziune a democrației europene în cadrul atelierului YouthDecide 2040. Grăbește-te să completezi formularul pentru înscriere. Сообщение Patru oportunități destinate elevilor, al căror termen-limită pentru înregistrare expiră în luna ianuarie появились сначала на #diez.
14:00
Angajatul care nu doarme niciodată și vorbește 40 de limbi: cum start-upul moldovenesc KallinaAI revoluționează relația cu clienții # #diez
Imaginați-vă un angajat care lucrează 24 de ore din 24, nu obosește niciodată, răspunde instantaneu la sute de apeluri simultan și poate purta o conversație firească în peste 40 de limbi. Acest scenariu deja este real, iar această realitate a fost construită de KallinaAI, un start-up fondat la Chișinău care își propune să schimbe modul în care companiile interacționează cu clienții lor. Сообщение Angajatul care nu doarme niciodată și vorbește 40 de limbi: cum start-upul moldovenesc KallinaAI revoluționează relația cu clienții появились сначала на #diez.
13:00
În Găgăuzia au fost anunțate cursuri gratuite de limbă găgăuză, destinate persoanelor care vor să învețe limba de la zero sau să-și aprofundeze cunoștințele. Instruirea se va desfășura online, iar participanții vor putea studia la nivelurile A1 și B2. Сообщение Vrei să înveți limba găgăuză? Înscrie-te la cursul online gratuit появились сначала на #diez.
13:00
Masteranzii și masterandele de la Canto Estradă, Jazz și Interpretare Instrumentală a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) vor susține unul dintre examenele din acest an în fața publicului, sub forma unui concert live, organizat la Artcor. Evenimentul va avea loc pe 16 februarie, în intervalul orar 14:00-18:00. Сообщение Masteranzii AMTAP te invită să-i asculți live. Vei putea savura canto de estradă, jazz și interpretări instrumentale появились сначала на #diez.
12:00
Dacă îți place să comunici cu oamenii, ești organizat(ă) și vrei un job unde nu faci lucruri „de formă”, ci chiar înveți cum funcționează colaborările și banii într-o companie media, acest anunț s-ar putea să fie exact ce cauți. Сообщение #diez angajează. Căutăm coleg(ă) în echipa de vânzări și relații cu clienții появились сначала на #diez.
12:00
Veaceslav Platon a solicitat instanței să fie audiat în calitate de martor în dosarul „Frauda bancară”, în care este vizat fostul lider democrat Vladimir Plahotniuc. În cererea depusă, Platon a indicat că este dispus să depună declarații prin intermediul unei videoconferințe. Сообщение Dosarul Plahotniuc: Veaceslav Platon solicită statut de martor появились сначала на #diez.
11:00
Alocațiile de stat pentru copiii cu cetățenie română nu vor fi majorate nici în anul 2026. Potrivit măsurilor fiscal-bugetare adoptate de autoritățile de la București, sumele vor fi menținute la nivelul din decembrie 2025. Măsura este valabilă și pentru copiii moldovenilor cu dublă cetățenie care beneficiază de acest drept. Сообщение Alocațiile pentru copii români rămân înghețate și în 2026. Ce trebuie să știe moldovenii cu dublă cetățenie появились сначала на #diez.
11:00
Persoanele care intenționează să desfășoare activitate în calitate de antreprenor independent se pot lua în evidență, de acum înainte, exclusiv în format electronic. Agenția Servicii Publice a pus în funcțiune un nou serviciu digital care permite înregistrarea antreprenorilor independenți și includerea acestora în Registrul de stat al unităților de drept. Сообщение Vrei să activezi ca antreprenor independent? ASP a lansat înregistrarea exclusiv online появились сначала на #diez.
5 ianuarie 2026
17:45
Cea mai mare bază de date privind costul vieții din lume, Numbeo, a publicat indicele costului vieții în 479 de orașe ale lumii pentru anul 2026. Conform clasamentului, Chișinăul, capitala Republicii Moldova, ocupă locul 371, cu un indice de 36,5 puncte. Mai jos vă prezentăm lista celor mai scumpe și celor mai ieftine orașe din clasament. Сообщение Unde este cel mai scump de trăit în 2026 și pe ce loc se clasează Chișinăul появились сначала на #diez.
17:45
Băile elegante din hotelurile de lux au devenit o adevărată sursă de inspirație pentru amenajările moderne de interior. Aceste spații atrag atenția deseori prin echilibru, rafinament și senzația de relaxare pe care o oferă. Amenajarea unei astfel de băi chiar la tine acasă nu înseamnă neapărat investiții exorbitante, ci mai de grabă alegeri inteligente și focusare pe elemente-cheie. Cada reprezintă unul dintre cele mai esențiale puncte de atracție într-o baie elegantă, întrucât este atât un element funcțional, dar și unul estetic. Alegerea tipului potrivit de cadă poate să transforme în totalitate atmosfera încăperii, aducând totodată acel sentiment de confort și exclusivitate întâlnit la hotelurile cele mai de top. Сообщение Cum să creezi o baie ca la hotel chiar la tine acasă: detalii elegante care fac diferența появились сначала на #diez.
17:45
Localitățile din țară sunt invitate să participe la concursul pentru titlul „Capitala Sportului, ediția 2026”. Câștigătoarea va purta titlul pe o perioadă de un an calendaristic și va beneficia de recunoaștere la nivel național, vizibilitate sporită și oportunități de atragere a investițiilor, devenind un exemplu de bune practici în domeniul sportului și al activității fizice. Сообщение A început concursul pentru titlul „Capitala Sportului, ediția 2026”. Ce tipuri de activități vor fi finanțate появились сначала на #diez.
16:45
Unica emisiune de joc intelectual din Republica Moldova, „Știu că știi”, revine în 2026 cu sezonul 2. În acest context, persoanele care doresc să-și testeze cunoștințele sau să se implice în organizarea jocurilor sunt invitate să completeze acest formular până pe 20 ianuarie. Сообщение Jocul intelectual televizat „Știu că știi” revine cu sezonul 2. Cum poți deveni participant(ă) sau voluntar(ă) появились сначала на #diez.
12:30
Clubul Moldovenesc de Jocuri Intelectuale vă invită la cea de-a 48-a Ședință Elitară. Evenimentul va avea loc duminică, 18 ianuarie, la Plincuvin Wine Boutique (str. Teatrului, nr. 6). Seara va fi compusă din trei semifinale și un joc final. În semifinale vor juca trei echipe, formate din jucători-reprezentanți ai trei generații. Сообщение Pasionații de jocuri intelectuale sunt invitați la Ședința Elitară #48 a Clubului Moldovenesc de Jocuri Intelectuale появились сначала на #diez.
10:30
Artistul Valter Țurcan organizează un atelier de fotogramă – imagine fotografică obținută fără aparat foto, prin așezarea directă a obiectelor pe hârtie fotosensibilă (hârtia este expusă la lumină, iar obiectele blochează parțial lumina, creând forme și siluete). Evenimentul se va desfășura sâmbătă, 10 ianuarie. Сообщение Participă la un atelier și învață să creezi compoziții vizuale folosind doar lumină, câteva obiecte și hârtie fotosensibilă появились сначала на #diez.
10:30
Pe 6 ianuarie, de Crăciunul pe stil vechi, în capitală se va desfășura un concert folcloric de colinde și cântece tematice. Evenimentul va avea loc în Scuarul Catedralei Mitropolitane „Nașterea Domnului” și va începe la ora 19:00. Mai jos este lista artiștilor care vor urca pe scenă. Сообщение Care este programul spectacolului de Crăciun organizat în capitală появились сначала на #diez.
09:30
Examenele studenților de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice se bazează în mare parte pe aspectul practic. Asta înseamnă că studenții elaborează, de obicei, o lucrare în care îmbină cunoștințele acumulate pe parcursul semestrului pentru cursul respectiv. Alex Hanganu este student în anul II la Management Artistic și Studii Culturale, iar pentru examen a creat un performance – „Straturi” – împreună cu Cătălina Bezer, studentă în anul IV la Actorie. Am mers și eu la examen ca să înțeleg cum se desfășoară acesta și ca să încerc să pătrund în esența artei contemporane. Сообщение Performance-ul lui Alex și al Cătălinei. Cum are loc un examen pentru studenții de la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice появились сначала на #diez.
4 ianuarie 2026
17:15
Te întrebi ce poți face interesant săptămâna viitoare? Am selectat pentru tine șapte evenimente care îți vor transforma zilele obișnuite în experiențe memorabile. Fie că ești pasionat(ă) de muzică, teatru, film sau pur și simplu vrei să ieși din rutină, în această listă vei găsi cel puțin un motiv bun să ieși din casă. Сообщение Spectacole, filme și muzică. Șapte evenimente la care să mergi săptămâna viitoare появились сначала на #diez.
16:15
2025 Booooooom Photo Awards anunță cinci categorii unde fotografii din toată lumea pot participa și câștiga între 1.000 și 5.000 de dolari. Categoriile din acest an sunt Portret, Natură, Stradă, Culoare și, pentru prima dată, o categorie specială pentru studenți. Сообщение Participă gratuit la un concurs internațional de fotografie și câștigă 1.000 de dolari появились сначала на #diez.
15:15
Poliția Republicii Moldova a venit cu recomandări pentru șoferi, în contextul în care în mai multe zone ale țǎrii ninge, iar carosabilul poate fi alunecos sau acoperit cu zăpadă. Сообщение Recomandările Poliției pentru șoferi în contextul ninsorilor din țară появились сначала на #diez.
