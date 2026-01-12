Trenul în care se afla secretarul britanic al Apărării, oprit de urgență în urma unui atac rusesc, după ce acesta a declarat că l-ar captura pe Putin
Ziarul de Garda, 12 ianuarie 2026 09:40
Având posibilitatea de a răpi orice lider mondial, secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat pentru Kyiv Independent că l-ar „lua în custodie pe (președintele rus Vladimir) Putin și l-ar trage la răspundere pentru crime de război”. În noaptea aceleași zi, 9 ianuarie, trenul său a fost nevoit să facă o oprire de urgență...
Acum 5 minute
10:00
Autoritățile israeliene și gruparea palestiniană Hamas se pregătesc pentru o reluare a ostilităților în următoarele luni, relatează The Times of Israel (TOI) și The Wall Street Journal (WSJ), citând surse. Potrivit TOI, o operațiune militară israeliană ar putea începe chiar din martie. WSJ notează că principalul motiv este refuzul Hamas de a dezarma. Sursele media...
Acum 30 minute
09:40
Având posibilitatea de a răpi orice lider mondial, secretarul britanic al Apărării, John Healey, a declarat pentru Kyiv Independent că l-ar „lua în custodie pe (președintele rus Vladimir) Putin și l-ar trage la răspundere pentru crime de război”. În noaptea aceleași zi, 9 ianuarie, trenul său a fost nevoit să facă o oprire de urgență...
Acum o oră
09:30
UPDATE 9:28 Guvernul britanic anunță proiectul „Nightfall”, o rachetă balistică tactică, dezvoltată special pentru a fi furnizată Ucrainei în termen de un an de zile. Aceasta ar urma să aibă o rază de până la 500 km, ceea ce înseamnă că ar fi capabilă să lovească Moscova. „În loc să negocieze pacea la modul serios,...
09:20
Liderul cecen, Ramzan Kadîrov este internat în spital. Acesta suferă de insuficiență renală, conform surselor RBC-Ucraina. „Kremlinul caută urgent un nou lider pentru Cecenia”, au menționat sursele. Membrii familiei, inclusiv cei din alte țări, au sosit deja să-l viziteze în spital, scrie sursa citată. Recent, în noaptea dintre 24 și 25 decembrie, liderul cecen Ramzan...
09:10
Numărul celor morți în cadrul protestelor din Iran a depășit 500 de persoane, ca urmare a intervenției brutale a autorităților împotriva demonstranților care cer schimbarea regimului mulahilor. Președintele american, Donald Trump declară că Iranul ar „vrea să negocieze”, fără să ofere detalii, scrie DW. Deși internetul și orice legătură externă sunt tăiate de câteva zile, agenția...
Acum 2 ore
09:00
UPDATE 8:50 Armata rusă a atacat Odesa. În urma bombardamentului, o instalație de infrastructură și clădiri rezidențiale au fost avariate, electricitatea a fost întreruptă într-o parte a orașului, iar două persoane sunt rănite, a raportat șeful Administrației Militare din Odesa, Serhii Lisak. „În urma atacului inamic, o instalație de infrastructură a fost avariată. Electricitatea lipsește...
Acum 12 ore
21:10
UPDATE 21:30 Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit trei platforme de foraj ale corporației ruse Lukoil în apele Mării Caspice. Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a anunțat că au fost vizate platformele „V. Filanovski”, „Iuri Korciaghin” și „Valeri Graifer”, care, conform autorităților ucrainene, sunt utilizate pentru sprijinirea armatei ruse. Amploarea pagubelor este în curs...
Acum 24 ore
20:50
UPDATE 20:30 Traficul transfrontalier intens de la vama Leușeni a fost fluidizat, comunică Poliția de Frontieră. „Circulația se desfășoară fără dificultăți, cu timpi minimi de traversare a frontierei”, au punctat autoritățile, mulțumind pentru răbdare și înțelegere. Știrea inițială Poliția de Frontieră anunță trafic intens la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de intrare...
18:30
Poliția de Frontieră anunță trafic intens la punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe sensul de intrare în R. Moldova, duminică, 11 decembrie. Potrivit autorităților, la această oră (18:15) se înregistrează un flux mare de călători și mijloace de transport. Conform unui comunicat al Poliției de Frontieră, direcția de intrare în țară este cea mai...
17:30
Maia Sandu și-a depus declarația de avere și interese personale pentru anul 2025. Potrivit documentului datat cu 11 ianuarie, șefa statului a obținut venituri mai mari din salariu și diurne pentru deplasări în străinătate, precum și compensații financiare obținute în urma unui litigiu, fără a indica noi bunuri imobile, automobile sau datorii. Conform declarației publicate...
16:30
Aureliu Guțanu, primarul satului Plop din raionul Dondușeni, s-a stins din viață. Informația a fost confirmată pentru TV Nord de președintele raionul Dondușeni, Valentin Cebotari, duminică, 11 ianuarie. Potrivit surselor TV Nord, în ultimele zile edilul s-a aflat sub supraveghere medicală, fiind internat într-o instituție spitalicească. Aureliu Guțanu avea 56 de ani și a lăsat în urmă doi...
16:00
UPDATE 15:50 Peste o mie de clădiri din Kiev sunt în continuare fără încălzire, în urma atacului masiv lansat de Rusia asupra Ucrainei în noaptea de 9 ianuarie. În acest context, primarul capitalei, Vitali Kliciko, a declarat, pe 11 ianuarie, că situația energetică rămâne „extrem de dificilă și este puțin probabil să se amelioreze în zilele următoare”, subliniind...
15:00
Fostul primar al satului Boldurești, Nicanor Ciochină, învinuit că ar fi lovit mortal cu automobilul un copil și ar fi părăsit locul accidentului, a acordat recent un interviu canalului de YouTube LIFE.MD. Discuția, care a durat aproximativ două ore și s-a desfășurat la domiciliul familiei Ciochină, a vizat procesul de judecată și circumstanțele accidentului în...
14:20
Un raport recent Malwarebytes dezvăluie că 17,5 milioane de conturi Instagram au fost compromise, iar informațiile lor au fost scoase la vânzare pe dark web de către hackeri, potrivit News.ro. „Pachetul” vândut include nume de utilizatori, numere de telefon, adrese de e-mail, adrese fizice şi alte informaţii personale, care pot fi folosite în atacuri de...
14:00
UPDATE 13:47 Iranul avertizează că orice atac al Statelor Unite va fi urmat de represalii împotriva Israelului și a bazelor militare americane din regiune, considerate „ținte legitime”. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, citat de The Times of Israel. „Dacă Statele Unite vor lansa un atac militar, atât teritoriile ocupate, cât și...
13:30
Președintele american Donald Trump a fost întrebat de către un jurnalist de la Fox News dacă Statele Unite vor lua măsuri împotriva președintelui rus Vladimir Putin, similiare cu recenta operațiune de capturarea a liderului venezuelean Nicolas Maduro, scrie Hot News. Corespondentul Fox News la Casa Albă, Peter Doocy, l-a întrebat pe liderul american despre mesajul...
12:50
Două mașini au fost „deteriorate considerabil” în urma unui accident produs în dimineața zilei de 11 ianuarie pe strada Albișoara din capitală. Un pasager al unuia dintre vehicule a fost transportat la spital cu traumatisme. Informațiile au fost comunicate pentru NM de către ofițera de presă a Direcției de Poliție a municipiului Chișinău, Svetlana Scripnic....
12:20
Guvernul Regatului Unit poartă discuții cu aliați europeni privind posibila desfășurare a unui contingent militar NATO în Groenlanda, în speranța că o astfel de consolidare a securității îl va determina pe președintele SUA, Donald Trump, să renunțe la ideea anexării teritoriului autonom în cadrul Regatului Danemarcei, scrie The Telegraph. Potrivit publicației, subiectul a fost discutat la o reuniune...
11:50
UPDATE 11:48 Guvernatorul de la Voronej, Alexandr Gusev, a declarat că regiunea a fost ținta unuia dintre cele mai puternice atacuri cu drone „de la începutul așa-numitei operațiuni militare speciale” (războiul Rusiei împotriva Ucrainei, n.r.), fiind afectat „un număr maxim de obiective civile”. Aleksandr Gusev și Ministerul Apărării al Federației Ruse au comunicat că 17 drone au...
11:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a decis să refuze inițierea controlului averii și intereselor personale în cazul arhitectei-șefe a municipiului Chișinău, Svetlana Dogotaru. Decizia a fost luată în urma unei sesizări din oficiu, înregistrate la 10 decembrie 2025, care viza posibile încălcări ale regimului juridic al declarării averii și intereselor personale. Potrivit procesului-verbal de refuz, emis la 9 ianuarie,...
11:00
„Ne descurcăm bine. Suntem luptători”, a declarat Nicolás Maduro din celula sa din închisoarea din Statele Unite, conform spuselor fiului său într-un videoclip publicat sâmbătă, 10 ianuarie, de partidul de guvernământ din Venezuela, potrivit, potrivit Le Figaro. Președintele Venezuelei, Nicolás Maduro, și soția sa, Cilia Flores, acuzați de „conspirație pentru narcoterorism, conspirație pentru importul de...
10:20
Pe drumurile din țară se circulă „fără dificultăți majore” pe 11 ianuarie, anunță Administrația Națională a Drumurilor (AND). „În majoritatea regiunilor țării, partea carosabilă este în mare parte uscată, pe alocuri înzăpezită”, a precizat AND, făcând bilanțul intervențiilor desfășurate pe parcursul nopții. În același timp, prognoza meteo pentru 11 ianuarie indică vreme rece pe întreg...
10:10
Radu Păltineanu, un explorator român care a traversat pe bicicletă, timp de trei ani și trei luni, America de Nord și America de Sud, povestește în cadrul Podcast ZdCe despre experiența lui în Venezuela, țară care a ajuns în centrul opiniei publice mondiale după operațiunea militară a Statelor Unite, prin care a fost capturat Nicolas...
Ieri
09:50
UPDATE 9:40 Statul Major al Forțelor Armate ale Ucrainei a confirmat că, în noaptea de 9 spre 10 ianuarie, forțele ucrainene au atacat un depozit de petrol din regiunea Volgograd, Federația Rusă. Potrivit autorităților militare de la Kiev, instalația asigura alimentarea cu combustibil a trupelor ruse, iar „lovitura a făcut parte din eforturile de reducere a capacității...
09:20
Israelul este în stare de „alertă maximă”, pe fondul posibilității unei intervenții a Statelor Unite în Iran, în contextul celor mai ample proteste anti-guvernamentale din ultimii ani din această țară, potrivit a trei surse israeliene familiarizate cu subiectul, citate de Reuters. În ultimele zile, conform sursei citate, președintele SUA, Donald Trump, a lansat în mod...
10 ianuarie 2026
19:40
O pensionară din Chișinău a fost victima unei scheme puse la cale de escroci, fiind deposedată de 550 de mii de lei. Aceasta a fost contactată telefonic de o femeie, care s-a prezentat drept angajată a unei instituții de drept și care a avertizat-o că depozitele sale bancare nu sunt în siguranță, sugerându-i să le...
19:10
17:20
Activitatea Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiulești-Galați a fost reluată în regim normal, după ce defecțiunile tehnice ale rețelei de internet, atestate în prima parte a zilei, au fost remediate. Ora 13:50.Poliția de Frontieră a anunțat, printr-un comunicat, că defecțiunile tehnice ale rețelei de internet, înregistrate anterior în cadrul controlului coordonat la PTF Giurgiulești-Galați,...
17:10
Iranul a impus, odată cu protestele recente, cea mai amplă și mai sofisticată blocadă a internetului realizată vreodată împotriva propriei populații. Regimul de la Teheran pare că a dezvoltat instrumente mai precise în acest sens, în condițiile în care întreruperea nu este totală, ci extrem de selectivă, inspirându-se de la China, scrie Biziday.ro, cu referire...
16:00
UPDATE 15:35 Autoritățile ucrainene se așteaptă ca orașul Kiev să fie reconectat la energie electrică până la sfârșitul acestei zile. Despre aceasta a anunțat, printr-o postare pe Facebook, prim-ministra Ucrainei, Iulia Svîrîdenko. Aceasta menționează și că pe parcursul acestei zile s-au întreprins acțiuni care au permis restabilirea alimentării cu căldură în capitală și în regiunea...
15:00
Finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, Dorin Damir, cercetat în dosarul angajărilor fictive de la MAI pentru abuz de serviciu, delapidarea averii străine, trecerea ilegală a frontierei de stat, divulgarea secretului de stat și fals în acte publice, își va afla sentința luni, 19 ianuarie 2026, după ce instanța a amânat pronunțarea planificată inițial...
13:50
În ultimele șase luni din anul 2025, reprezentanții Președinției au efectuat 34 de deplasări de serviciu în afara țării, iar șefa statului a fost parte a delegațiilor în 14 dintre acestea. Potrivit unui raport publicat de instituția prezidențială, cele 34 de deplasări au costat statul nu mai puțin de 800 de mii de lei. Potrivit...
13:00
Întâlnirea lui Donald Trump cu șefii marilor companii petroliere, pe tema Venezuelei, s-a încheiat fără angajamente financiare concrete. Aceștia cer securitate sporită, stabilitate politică și garanții legale solide. Directorul ExxonMobil numește Venezuela “o țară neinvestibilă, în care am intrat în anii ’40, iar activele noastre au fost confiscate de două ori”, potrivit Biziday.ro. Președintele SUA,...
12:30
UPDATE 12:15 Un depozit de petrol din regiunea Volgograd, Federația Rusă, este în flăcări, după un atac cu drone. Despre aceasta a anunțat guvernatorul regiunii ruse Volgograd, Andrei Bocharov, pe Telegram. „În Oktiabrski, în urma căderii de resturi de drone, a fost raportat un incendiu la un depozit de petrol”, se arată în mesaj. Potrivit...
12:20
Estimările făcute de ucraineni arată că pierderile totale ale trupelor ruse în războiul împotriva Ucrainei din perioada 24 februarie 2022 – 10 ianuarie 2026 se ridică la aproximativ 1 217 810, inclusiv 880 de soldați uciși în ultimele 24 de ore. Despre aceasta a relatat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei într-o postare...
12:10
Meteorologii anunță ninsori slabe pentru 10 și 12 ianuarie. Duminică, 11 ianuarie, vremea va fi fără precipitații semnificative. Pe drumuri, ghețușul va persista. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, minimele nocturne din acest sfârșit de săptămână vor ajunge până la −18°C, iar maximele diurne − 0°C.
11:00
Activitatea Punctului de Trecere a Frontierei (PTF) Giurgiulești-Galați este desfășurată parțial din cauza unor defecțiuni tehnice ale rețelei de internet. Poliția de Frontieră recomandă participanților la traficul transfrontalier să opteze, pentru traversarea prin punctele de trecere Leova și Cahul, pentru evita eventuale întârzieri. Potrivit unui comunicat al Poliției de Frontieră, la această oră, controlul este...
10:30
În ultimele 24 de ore, în punctele de trecere a frontierei fluxul de persoane a constituit 65 678 de traversări. 17 650 dintre acestea au fost efectuate pe cale aeriană, iar 48 028 – pe cale terestră, potrivit unui comunicat emis de Poliția de Frontieră a R. Moldova. Cele mai tranzitate puncte de trecere a...
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Estimările făcute de ucraineni arată că pierderile totale ale trupelor ruse în războiul împotriva Ucrainei din perioada 24 februarie 2022 – 10 ianuarie 2026 se ridică la aproximativ 1 217 810, inclusiv 880 de soldați uciși în ultimele 24 de ore. Despre aceasta a relatat Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei într-o postare...
09:00
Mii de consumatori au rămas fără energie electrică din cauza intemperiilor, șefa statului a participat la inaugurarea oficială a Președinției cipriote a Consiliului Uniunii Europene. Cu ce lideri europeni s-a întâlnit și ce subiecte au fost discutate, vă spunem în această ediție a Săptămânii de Gardă. Tot astăzi vă aducem cele mai recente informații din...
08:00
Polițiștii de frontieră de la punctul de trecere Palanca au depistat două cazuri de transportare ilicită de bunuri vineri, 9 ianuarie 2026. În primul caz, au fost identifiate matrici destinate confecționării monedelor de 2 euro, iar în cel de-al doilea – 430 de monede comemorative. În ambele cazuri, bunurile au fost ridicate. Potrivit unui comunicat...
9 ianuarie 2026
21:50
UPDATE 21:42 Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat într-un mesaj video publicat pe rețelele sociale că în mai multe regiuni din țară au loc lucrări de restabilire. „Lucrările de restabilire sunt în prezent în desfășurare în orașele și comunitățile noastre – la Kiev și în regiunea Kiev, precum și în regiunile Dnipropetrovsk, Lvov, Kirovohrad, Cerkasî...
21:20
Circulația pe drumurile naționale este asigurată în condiții de iarnă, pe anumite sectoare cu ghețuș sau porțiuni înzăpezite. În unele regiuni ale țării, se atestă precipitații sub formă de ninsoare, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit AND, echipele de intervenție din cadrul S.A. „Drumuri” au acționat pe peste 35 de sectoare de drum din...
21:00
Viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Moldova, Mihai Popșoi, care deține și funcția de președinte al Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei, a condamnat ferm utilizarea de către Federația Rusă a rachetei balistice „Oreshnik” în atacurile lansate pe parcursul nopții din 9 ianuarie asupra Ucrainei. Într-o declarație oficială, Mihai Popșoi a subliniat că atacurile...
20:40
„Europa ar trebui să reia dialogul cu Rusia”, a declarat vineri prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, adăugând că este mult prea devreme pentru a discuta despre reintegrarea Moscovei în Grupul celor Opt, transmite Reuters. Meloni a spus că este de acord cu președintele francez Emmanuel Macron, care a cerut recent ca Europa să se angajeze într-un...
20:10
UPDATE 20:02 Lucrările de lichidare a consecințelor bombardamentului asupra Kievului au fost finalizate. Până la ora 17:00, în urma atacului rusesc, au fost rănite 25 de persoane, printre care 5 salvatori. 4 persoane au decedat, iar 32 de persoane au fost salvate. Psihologii Serviciului de Stat pentru Situații de Urgență din Kiev au acordat sprijin...
19:50
19:30
Primul papă născut în Statele Unite, Papa Leon al XIV-lea, susținând primul său discurs despre „starea lumii”, și-a exprimat îngrijorarea față de „tensiunile în escaladare” din „Marea Caraibilor și de pe coasta pacifică a Americii”, cerând totodată respectarea „voinței poporului venezuelean” și revenirea la stabilitate în această țară. Acesta a declarat într-un discurs important rostit...
19:10
Trei companii de creditare au fost amendate cu peste 150 de mii de lei, după ce au refuzat să respecte prescripțiile prin care li se cerea să restituie consumatorilor sumele percepute ilegal în baza contractelor de credit, anunță Comisia Națională a Pieței Financiare, despre decizia din cadrul ședinței din 6 ianuarie. Potrivit CNPF, sancțiunile au...
18:40
Fostul avocat stagiar Maxim Anton, care a fost învinuit că i-ar fi promis, oferit și dat bani judecătorului de la Curtea de Apel Centru Mihail Diaconu, pentru accederea soției sale la studii în calitate de candidat la funcția de judecător în cadrul Institutului Național al Justiției, rămâne cu pedeapsa aplicată de prima instanță – o amendă...
