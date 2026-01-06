Adunarea Generală a Procurorilor, convocată pentru 20 martie – Vor fi prezentate rapoartele de activitate al procurorului general și al CSP
6 ianuarie 2026
Adunarea Generală a Procurorilor va fi convocată pe 20 martie în format online, delegații urmând sǎ voteze electronic. O decizie în acest sens a fost luată marți, 6 ianuarie 2026, de Consiliul Superior al Procurorilor (CSP). La adunare vor fi prezentate rapoartele de activitate al procurorului general și al Consiliului Superior al Procurorilor, dar și ...
Iurie Leancă la audierile în dosarul Plahotniuc – Responsabilitatea pentru criza bancară o poartă și guvernatorul de atunci al BNM, Dorin Drăguțanu
Fostul premier Iurie Leancă a fost audiat luni, 5 ianuarie, în calitate de martor al apărării în dosarul lui Vlad Plahotniuc, judecat pentru rolul pe care l-ar fi avut în frauda bancară din 2014. Acesta a declarat în fața instanței că atât Banca Națională a Moldovei, condusă de reprezentanți ai Partidul Liberal, cât și Consiliul ...
Adunarea Generală a Procurorilor, convocată pentru 20 martie – Vor fi prezentate rapoartele de activitate al procurorului general și al CSP
Cercetarea judecătorească în dosarul fostului primar al comunei Boldurești, Nisporeni, Nicanor Ciochină, învinuit de accidentarea mortală a unui adolescent, a ajuns la final. Vineri, părțile în dosar urmează să susțină pledoariile, transmite IPN. La ședința de marți, 6 ianuarie, Nicanor Ciochină a participat după ce instanța a dispus aducerea sa silită. În fața magistraților, fostul ...
Chiar dacă expertiza tehnico-științifică în dosarul construcției drumului Leova–Bumbăta a fost anunțată încă din prima parte a anului 2024, aceasta nu a fost finalizată nici până în prezent. Ancheta este în desfășurare, iar în cauză există persoane cu statut de învinuit, însă continuarea urmăririi penale depinde de concluziile experților. Declarația a fost făcută de șeful ...
Fermierii din raionul Telenești ies astăzi la protest pe traseul Chișinău–Soroca, în zona localității Negureni. Manifestația este planificată să înceapă la ora 11:00. Agricultorii spun că acțiunea este determinată de situația economică dificilă din sectorul agricol. Aceștia reclamă nivelul ridicat al datoriilor, întârzierile la achitarea subvențiilor, costurile mari pentru motorină și problemele legate de valorificarea ...
Nota de plată crește – Moldova încarcă datoria externă, încă, cu jumătate de miliard de dolari
Datoria de stat externă a Republicii Moldova a continuat să crească în 2025 și a ajuns la 4,68 miliarde de dolari SUA la finele lunii noiembrie, față de 4,19 miliarde de dolari la începutul anului. Datele Ministerului Finanțelor arată că, în doar 11 luni, soldul datoriei externe s-a majorat cu circa 493 milioane de dolari, ...
Compania Lukoil nu a contestat în instanță decizia Guvernului privind preluarea de către stat a terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău și a depozitului de pe strada Muncești, active privatizate în anul 2004. Despre aceasta a declarat Roman Cojuhari, directorul Agenției Proprietății Publice (APP), care a precizat că procedura de predare a infrastructurii în ...
Întreprinderea de Stat Calea Ferată din Moldova anunță organizarea, în perioada 26–28 ianuarie 2026, a unei serii de licitații pentru comercializarea și darea în locațiune a mai multor active feroviare și bunuri neutilizate, notează bani.md Pe 26 ianuarie 2026, la ora 09:00, va avea loc o licitație „cu reducere" pentru vânzarea a 54 de locomotive, ...
Uniunea Europeană rămâne principala destinație pentru continuarea studiilor superioare peste hotare în cazul tinerilor din regiunea transnistreană care solicită diplome de model neutru. Timp de aproape opt ani, în perioada 28 martie 2018 – 31 decembrie 2025, autoritățile naționale au aplicat apostila Republicii Moldova pe 655 de astfel de documente, transmite IPN. Potrivit datelor Biroului ...
Inspectorii de mediu au depistat 161 de arbori tăiați ilegal în urma unui control inopinat desfășurat la Ocolul Silvic Criuleni, subdiviziune a Întreprinderii Silvice Chișinău. Verificările au fost dispuse de ministrul Mediului, Gheorghe Hajder, ca urmare a unei sesizări. Potrivit constatărilor inspectorilor, o parte dintre intervențiile din fondul forestier au fost raportate drept lucrări de ...
Republica Moldova intră în proiectul Autostrăzii Unirii cu o contribuție de 64 de milioane de euro
A fost lansată licitația pentru construcția ultimului tronson al Autostrăzii Unirii A8, până la frontiera cu Republica Moldova, un proiect care va aduce, în premieră, primii kilometri de autostradă pe teritoriul Republicii Moldova. Segmentul vizat are o lungime de aproximativ 4,7 kilometri și va face legătura între podul peste Prut și centura municipiului Ungheni, incluzând ...
Prima apariție a lui Nicolas Maduro în fața judecătorului din New York – Avocații nu au cerut eliberare pe cauțiune, dar puțin probabil că o va obține
Nicolas Maduro s-a aflat luni pentru aproximativ 30 de minute în fața unui judecător din New York care i-a prezentat acuzațiile pentru care este judecat în SUA. El este acuzat de narcoterorism, conspirație pentru importul de cocaină, posesie de arme automate și dispozitive distructive și conspirație pentru posesia de arme automate și dispozitive distructive. Președintele ...
Asociația Judecătorilor critică decizia autorităților de a extinde categoriile de judecători care să fie supuși evaluării externe
Asociația Judecătorilor „Vocea Justiției" și-a exprimat îngrijorarea față de declarațiile publice făcute pe 30 decembrie 2025 de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, referitoare la starea sistemului din justiție și extinderii categoriilor de judecători care să fie supuși evaluării externe extraordinare. Într-un comunicat publicat pe 3 ianuarie, organizația a subliniat că responsabilizarea judecătorilor trebuie realizată prin ...
Statul a găsit soluția pentru moldovenii care au adus în țară autoturisme cu numere străine, ulterior dezmembrate sau distruse
Autoritățile anunță că, în perioada 1 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2027, regimul de admitere temporară pentru autoturisme poate fi închis printr-o plată unică de 40000 de lei, în cazul în care mijlocul de transport nu mai există fizic. Măsura se aplică dacă sunt îndeplinite cumulativ mai multe condiții. Autoturismul trebuie să fi fost introdus ...
Freelancerii, reglementați oficial în Moldova – Care sunt regulile fiscale pentru munca pe cont propriu
Începând cu 1 ianuarie 2026, a intrat în vigoare Legea freelancerilor, care instituie un regim fiscal special pentru persoanele fizice care lucrează pe cont propriu. Beneficiarii acestui regim sunt persoanele care prestează servicii în domenii precum IT, design, fotografie, arhitectură, consultanță, meșteșugărit sau servicii de curățenie, alături de alte activități similare. Legea prevede o înregistrare ...
Instituțiile medicale din R. Moldova se confruntă cu o lipsă acută de medici la mai multe specializări. În prezent, deficitul de medici de familie depășește cifra de 250, al specialiștilor în terapie intensivă – de peste o sută, în timp ce în chirurgia generală sunt disponibile 53 de locuri vacante, notează Moldova1. „În prezent, cele ...
Ministerul Finanțelor anunță că, la 30 noiembrie 2025, datoria de stat internă a Republicii Moldova a ajuns la 49,55 miliarde de lei, în creștere cu 5,59 miliarde de lei față de începutul anului. Raportat la numărul populației, datoria de stat internă a ajuns la 20 600 de lei per cap de locuitor. Potrivit datelor oficiale, ...
Energocom publică datele privind achiziția energiei electrice pentru decembrie – Informația nu indică prețurile finale plătite de consumatori
SA Energocom a publicat datele privind achiziția energiei electrice pentru luna decembrie 2025, însă informațiile prezentate nu reflectă costurile finale suportate de consumatori, întrucât nu includ taxele și cheltuielile aferente transportului, logisticii și rezervării de capacitate. Potrivit datelor făcute publice, în decembrie 2025, Energocom a achiziționat un volum total de 458,150 mii MWh de energie ...
Două state din UE care nu recunosc intervenția SUA în Venezuela și condamnă atacul americanilor
Două țări din Uniunea Europeană au anunțat, prin liderii lor, că nu vor recunoaște intervenția Statelor Unite ale Americii în Venezuela și au condamnat atacul asupra țării sud-americane. Prim-ministrul slovac Robert Fico, cunoscut ca un susţinător al preşedintelui american Donald Trump, a condamnat ferm atacul american asupra Venezuelei, transmit dpa, EFE și Agerpres. Acţiunea militară ...
Traficul se desfǎşoarǎ în condiţii de iarnă pe întreaga rețea de drumuri naționale. Administrația Naționalǎ a Drumurilor (AND) informeazǎ luni, 5 ianuarie 2026, cǎ s-a acţionat pe timpul nopţii în raioanele din nord, centru și sudul țării atât cu utilaje, cât şi cu material antiderapant. Potrivit AND, lucrările nocturne s-au desfășurat în raioanele Orhei, Anenii ...
Alertă de călătorie în Iran – Ambasada Moldovei recomandă evitarea deplasărilor și anunță opțiuni de evacuare
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor Republicii Moldova să evite orice călătorie în Republica Islamică Iran, în contextul sporirii tensiunilor interne și menținerii riscurilor de securitate din regiune. Cetățenii Republicii Moldova care se află deja pe teritoriul Iranului sunt încurajați să contacteze telefonic sau prin e-mail Ambasada, pentru ...
În luna ianuarie 2026, capacitatea maximă de transport la interconexiunile transfrontaliere pentru importul de energie electrică din Uniunea Europeană către blocul comun Ucraina–Republica Moldova a fost majorată la 2.450 MW. Informația a fost comunicată Ukrenergo, operatorul sistemului de transport al energiei electrice din Ucraina. Potrivit companiei, creșterea capacității
2026 începe cu facturi mai mari la energie – Curentul se scumpește după tăierea compensațiilor # Politik
Din 1 ianuarie, facturile la energia electrică cresc pentru majoritatea consumatorilor din Republica Moldova, după eliminarea compensațiilor acordate de stat pentru primii 110 kWh, ajutor finanțat anterior din fonduri europene. Odată cu încetarea acestui mecanism, prețurile revin la tarifele aprobate în iulie 2025. Astfel, clienții deserviți de Premier Energy nu vor mai beneficia de prețul ... 2026 începe cu facturi mai mari la energie – Curentul se scumpește după tăierea compensațiilor The post 2026 începe cu facturi mai mari la energie – Curentul se scumpește după tăierea compensațiilor appeared first on Politik.
Începând cu 1 ianuarie 2026, au intrat în vigoare noi reguli privind completarea Declarației TVA, care vizează în special tranzacțiile cu produse energetice și serviciile aferente acestora. Anunțul a fost făcut de Serviciul Fiscal de Stat, care precizează că modificările urmăresc simplificarea procedurilor de declarare și eliminarea interpretărilor neuniforme. Noile prevederi se aplică achizițiilor de ... Noi reglementări din 2026 pentru companiile energetice – Cum vor plăti TVA-ul The post Noi reglementări din 2026 pentru companiile energetice – Cum vor plăti TVA-ul appeared first on Politik.
Infrastructura rutieră din Republica Moldova se confruntă cu probleme majore de calitate și conformare la standardele europene, arată raportul TEN-T privind extinderea rețelei de transport. Rețeaua rutieră TEN-T indicativă din Moldova acoperă 898,2 km, dintre care 350,3 km fac parte din rețeaua de bază (Core Network), restul fiind inclus în rețeaua extinsă (Comprehensive Network), pe ... Drumuri în degradare – Mai mult de 50% din rețeaua rutieră a Moldovei, în stare proastă The post Drumuri în degradare – Mai mult de 50% din rețeaua rutieră a Moldovei, în stare proastă appeared first on Politik.
Portul care trebuia să deschidă Moldova spre afaceri, blocat de birocrație și lipsa investițiilor # Politik
Republica Moldova are un singur port inclus în extinderea indicativă a TEN-T – Complexul Portuar Giurgiulești, însă nivelul de conformare la standardele europene pentru transport maritim și fluvial rămâne scăzut, arată datele din raportul observatorilor TEN-T. Complexul Portuar Giurgiulești este format din două entități distincte. Portul Internațional Liber Giurgiulești, amplasat pe sectorul maritim al Dunării ... Portul care trebuia să deschidă Moldova spre afaceri, blocat de birocrație și lipsa investițiilor The post Portul care trebuia să deschidă Moldova spre afaceri, blocat de birocrație și lipsa investițiilor appeared first on Politik.
Calea Ferată din Moldova, declarată nefuncțională într-un raport UE – Rețea învechită și activitate operațională scăzută # Politik
Calea ferată din Republica Moldova se află într-o stare critică. 100% din rețeaua TEN-T de bază este clasificată ca fiind în stare proastă, iar aproape 45% din rețeaua extinsă este evaluată ca foarte degradată, în condițiile în care trenurile circulă cu doar 48% din viteza pentru care infrastructura a fost proiectată, iar vitezele maxime nu ... Calea Ferată din Moldova, declarată nefuncțională într-un raport UE – Rețea învechită și activitate operațională scăzută The post Calea Ferată din Moldova, declarată nefuncțională într-un raport UE – Rețea învechită și activitate operațională scăzută appeared first on Politik.
Reacția MAE de la Chișinău la evenimentele din Venezuela – Moldova își afirmă sprijinul pentru drepturile poporului venezuelean la libertate și democrație # Politik
Republica Moldova își afirmă sprijinul pentru drepturile poporului venezuelean la libertate și democrație, a transmis ministrul Afacerilor Externe (MAE),Mihai Popșoi, în contextul evenimentelor recente din Venezuela. „Legitimitatea regimului lui Maduro a fost mult timp contestată atât pe plan intern, cât și internațional. Susținem dreptul poporului venezuelean la libertate și democrație.Este esențial să se asigure o ... Reacția MAE de la Chișinău la evenimentele din Venezuela – Moldova își afirmă sprijinul pentru drepturile poporului venezuelean la libertate și democrație The post Reacția MAE de la Chișinău la evenimentele din Venezuela – Moldova își afirmă sprijinul pentru drepturile poporului venezuelean la libertate și democrație appeared first on Politik.
Donald Trump după capturarea președintelui Maduro – SUA vor conduce Venezuela până când vom realiza o tranziție sigură și adecvată – Nu m-am consultat cu Congresul despre operațiune, exista riscul unor scurgeri de informații # Politik
Donald Trump a afirmat, într-o conferință de presă legată de evenimentele care s-au desfășurat peste noapte în Venezuela, soldate cu capturarea președintelui Nicolas Maduro, că Statele Unite vor conduce această țară până când vor putea asigura o „tranziție sigură și adecvată”, precizând că America nu se teme să trimită trupe la sol. Președintele SUA a ... Donald Trump după capturarea președintelui Maduro – SUA vor conduce Venezuela până când vom realiza o tranziție sigură și adecvată – Nu m-am consultat cu Congresul despre operațiune, exista riscul unor scurgeri de informații The post Donald Trump după capturarea președintelui Maduro – SUA vor conduce Venezuela până când vom realiza o tranziție sigură și adecvată – Nu m-am consultat cu Congresul despre operațiune, exista riscul unor scurgeri de informații appeared first on Politik.
Preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, şi soţia sa, Cilia Flores, se confruntă cu acuzaţii legate de droguri şi „vor face faţă în curând mâniei depline a justiţiei americane pe pământ american”, a declarat sâmbătă procurorul general al SUA, Pam Bondi, pe platforma X, informează dpa. „Nicolas Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au fost puşi sub ... SUA anunță de ce este acuzat Maduro – Riscă detenție pe viață sau condamnare la moarte The post SUA anunță de ce este acuzat Maduro – Riscă detenție pe viață sau condamnare la moarte appeared first on Politik.
Expert – Transformarea datoriilor fermierilor în garanții de stat riscă să creeze mai multe probleme decât soluții # Politik
Mecanismul prin care statul ar urma să sprijine fermierii prin emiterea unor obligațiuni garantate de Guvern este unul utilizat și în alte state, însă aplicarea lui în Republica Moldova riscă să creeze mai multe probleme decât soluții, avertizează expertul în agricultură Iurie Rija, notează bani.md Potrivit acestuia, ideea Guvernului este ca statul să devină fidejusor ... Expert – Transformarea datoriilor fermierilor în garanții de stat riscă să creeze mai multe probleme decât soluții The post Expert – Transformarea datoriilor fermierilor în garanții de stat riscă să creeze mai multe probleme decât soluții appeared first on Politik.
Situație excepțională la Bǎlți – Mai multe cartiere din oraş au rămas fără apă din cauza unei defecțiuni la apeductul Soroca–Bălți # Politik
Situație excepțională în sistemul de alimentare cu apă în municipiul Bǎlți. Mai multe cartiere din oraş au rămas fără apă din cauza unei avarii la apeductul Soroca–Bălți. Incidentul s-a produs pe 2 ianuarie, iar pompele din Soroca care alimentează cu apă municipiul Bălți au fost oprite la ora 12:30. Angajații întreprinderii de stat interraionale „Acva-Nord” ... Situație excepțională la Bǎlți – Mai multe cartiere din oraş au rămas fără apă din cauza unei defecțiuni la apeductul Soroca–Bălți The post Situație excepțională la Bǎlți – Mai multe cartiere din oraş au rămas fără apă din cauza unei defecțiuni la apeductul Soroca–Bălți appeared first on Politik.
Termoelectrica rămâne o vulnerabilitate pentru buget – Profit redus și un nivel ridicat al datoriilor # Politik
Ministerul Finanțelor avertizează, în analiza riscurilor bugetar-fiscale, că Termoelectrica rămâne una dintre cele mai sensibile vulnerabilități ale statului, în pofida faptului că a raportat profit în 2024. Compania este cel mai mare producător de stat de energie termică și electrică din Republica Moldova și furnizează aproximativ 15% din energia electrică a țării și asigură încălzirea ... Termoelectrica rămâne o vulnerabilitate pentru buget – Profit redus și un nivel ridicat al datoriilor The post Termoelectrica rămâne o vulnerabilitate pentru buget – Profit redus și un nivel ridicat al datoriilor appeared first on Politik.
În 2026 statul anunță mai multe schimbări care vor avea un impact asupra cetățenilor. Astfel, de la 1 ianuarie anul viitor vor fi eliminate compensațiile pentru energia electrică, iar plățile vor fi acordate doar pentru încălzire. Totodată, autoritățile promit în anul curent și o posibilă reducere a tarifului la gaz De la începutul anului, roamingul ... 2026, anul recalculărilor – Ce aduce noul an pentru buzunarul moldovenilor The post 2026, anul recalculărilor – Ce aduce noul an pentru buzunarul moldovenilor appeared first on Politik.
Câștiguri raportate, riscuri ascunse – Companiile de stat care reprezintă o vulnerabilitate pentru buget # Politik
Ministerul Finanțelor recunoaște că o parte importantă dintre întreprinderile și societățile comerciale cu capital de stat rămân o vulnerabilitate pentru bugetul public, chiar dacă unele raportează profituri. Analiza vizează rezultatele financiare pe 2024 pentru 91 de întreprinderi de stat, 15 societăți cu capital majoritar de stat și 13 societăți cu capital integral de stat, notează ... Câștiguri raportate, riscuri ascunse – Companiile de stat care reprezintă o vulnerabilitate pentru buget The post Câștiguri raportate, riscuri ascunse – Companiile de stat care reprezintă o vulnerabilitate pentru buget appeared first on Politik.
SUA au atacat Venezuela – Explozii puternice în Caracas – Donald Trump anunță că președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară # Politik
Statele Unite au confirmat că au desfășurat cu succes o operațiune împotriva Venezuelei și a liderului său, Nicolás Maduro. Potrivit Președintelui american, Donald Trump, Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară. Operațiunea a fost precedată de un atac asupra capitalei Caracas sâmbătă dimineață, iar zona de sud a orașului, în apropierea ... SUA au atacat Venezuela – Explozii puternice în Caracas – Donald Trump anunță că președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară The post SUA au atacat Venezuela – Explozii puternice în Caracas – Donald Trump anunță că președintele venezuelean Nicolas Maduro și soția sa au fost capturați și scoși din țară appeared first on Politik.
Moldova departe de aderarea la UE – Mesajul vicepremierului Gherasimov: Există state candidate mult mai pregătite # Politik
Vicepremierul pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov, afirmă că Republica Moldova rămâne departe de nivelul necesar pentru aderarea la Uniunea Europeană, în pofida progreselor înregistrate în acest an. Oficialul recunoaște explicit că, în pofida progreselor accelerate din ultimii ani, Moldova rămâne departe de pregătirea necesară pentru aderarea la UE, iar acest decalaj este rezultatul unor ani ... Moldova departe de aderarea la UE – Mesajul vicepremierului Gherasimov: Există state candidate mult mai pregătite The post Moldova departe de aderarea la UE – Mesajul vicepremierului Gherasimov: Există state candidate mult mai pregătite appeared first on Politik.
Mutare strategică la Kiev – Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov șef al Biroului Prezidențial – Cine va conduce Direcția Principală de Informații # Politik
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat vineri că l-a ales pe Kirilo Budanov, șeful Direcției Principale de Informații și renumit pentru orchestrarea unor operațiuni de mare anvergură împotriva Rusiei, ca șef al administrației sale, notează unian.net „M-am întâlnit cu Kirilo Budanov și i-am propus sa preia conducerea administrației prezidențiale”, a scris Zelenski pe rețelele de ... Mutare strategică la Kiev – Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov șef al Biroului Prezidențial – Cine va conduce Direcția Principală de Informații The post Mutare strategică la Kiev – Zelenski l-a numit pe Kirilo Budanov șef al Biroului Prezidențial – Cine va conduce Direcția Principală de Informații appeared first on Politik.
Un lot de ouă de găină a fost retras de pe piață după ce analizele de laborator au indicat prezența unei substanțe farmacologice interzise, anunță Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor. Este vorba despre ouă de găină cu marcajul 3 MD BR 004, comercializat de SRL Raiplai-Avicola, având data durabilității minimale cuprinsă între 10 ianuarie 2026 ... Alertă alimentară – Un lot de ouă, retras de pe piață de ANSA The post Alertă alimentară – Un lot de ouă, retras de pe piață de ANSA appeared first on Politik.
Primele tranzacții în cadrul Pieței Energiei Electrice de Echilibrare (PEE) din Republica Moldova au fost realizate la 31 decembrie 2025, după depunerea primelor oferte pentru energie de echilibrare, anunță Întreprinderea de Stat „Moldelectrica”. Tranzacțiile au fost efectuate în baza dispozițiilor de dispecer emise de Operatorul Sistemului de Transport al energiei electrice (OST), conform Regulilor pieței ... Start pe piața de echilibrare a energiei electrice – Primele tranzacții, deja realizate The post Start pe piața de echilibrare a energiei electrice – Primele tranzacții, deja realizate appeared first on Politik.
Sărbătorile testează digestia moldovenilor – Medicii recomandă porții moderate și hidratare # Politik
Sărbătorile aduc voie bună, mese pline de bucate, dar și un test serios pentru organism. Medicii atrag atenția că mâncatul în exces suprasolicită sistemul digestiv și poate provoca stări neplăcute, uneori chiar probleme serioase de sănătate. De aceea, specialiștii ne îndeamnă să alegem, inclusiv de sărbători, echilibrul: mai multe legume și fructe, porții moderate și ... Sărbătorile testează digestia moldovenilor – Medicii recomandă porții moderate și hidratare The post Sărbătorile testează digestia moldovenilor – Medicii recomandă porții moderate și hidratare appeared first on Politik.
Noi medicamente compensate pentru pacienți cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și tratament anticoagulant, din 1 ianuarie 2026 # Politik
Începând cu 1 ianuarie 2026, lista medicamentelor compensate din fondurile de asigurare medicală obligatorie a fost extinsă cu trei denumiri comune internaționale destinate pacienților cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant. Pentru pacienții cu diabet zaharat de tip 2 a fost inclus un preparat combinat pe bază de Sitagliptinum și Metforminum, ... Noi medicamente compensate pentru pacienți cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și tratament anticoagulant, din 1 ianuarie 2026 The post Noi medicamente compensate pentru pacienți cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și tratament anticoagulant, din 1 ianuarie 2026 appeared first on Politik.
Începând cu 1 ianuarie, cetățenii Republicii Moldova care călătoresc în Uniunea Europeană pot utiliza telefonia mobilă la tarife similare celor de acasă. Operatorii locali își adaptează serviciile în baza regimului „Roam Like at Home”, ceea ce permite apeluri, mesaje și internet mobil fără costuri suplimentare de roaming în statele membre UE. Michelle Iliev, secretar de ... Roaming UE la tarife naționale – Capcanele de care trebuie să se ferească moldovenii The post Roaming UE la tarife naționale – Capcanele de care trebuie să se ferească moldovenii appeared first on Politik.
Elveția declarǎ cinci zile de doliu după tragedia din stațiunea Crans-Montana – Numărul deceselor crește dramatic # Politik
Elveția a declarat cinci zile de doliu după tragedia din stațiunea Crans-Montana, petrecută în noaptea de Revelion. Cel puțin 47 de persoane au murit, iar peste 115 au fost rănite, dupǎ incendiul devastator, izbucnit într-un bar. Autoritățile avertizează că bilanțul este provizoriu. Steagurile au fost arborate în bernă timp de cinci zile la Palatul Federal ... Elveția declarǎ cinci zile de doliu după tragedia din stațiunea Crans-Montana – Numărul deceselor crește dramatic The post Elveția declarǎ cinci zile de doliu după tragedia din stațiunea Crans-Montana – Numărul deceselor crește dramatic appeared first on Politik.
Președintele Sandu a semnat un decret prin care mai multe persoane născute în Federaţia Rusă primesc cetăţenia Republicii Moldova # Politik
Preşedintele țǎrii, Maia Sandu, a semnat miercuri, 31 decembrie, un decret prin care opt persoane născute în Federaţia Rusă primesc cetăţenia Republicii Moldova, inclusiv Feodor Bortnik, fiul solistului formației de muzică rock Bi-2, și pianistul Gleb Koliadin. De asemenea, printre cei care au primit cetățenia R. Moldova se numără și Evghenii Remizovskii, cameraman afiliat trupei ... Președintele Sandu a semnat un decret prin care mai multe persoane născute în Federaţia Rusă primesc cetăţenia Republicii Moldova The post Președintele Sandu a semnat un decret prin care mai multe persoane născute în Federaţia Rusă primesc cetăţenia Republicii Moldova appeared first on Politik.
Importăm mult, vindem puțin – Un sfert din economia Moldovei se pierde în deficit – 867 milioane de dolari dispăruți într-un trimestru # Politik
Republica Moldova continuă să consume mai mult decât produce, iar acest dezechilibru structural se vede clar în datele oficiale ale Băncii Naționale a Moldovei pentru trimestrul III 2025. Deficitul contului curent a ajuns la 867,1 milioane de dolari, echivalentul a 14,3% din PIB, un nivel considerat critic pentru o economie mică și dependentă de importuri. ... Importăm mult, vindem puțin – Un sfert din economia Moldovei se pierde în deficit – 867 milioane de dolari dispăruți într-un trimestru The post Importăm mult, vindem puțin – Un sfert din economia Moldovei se pierde în deficit – 867 milioane de dolari dispăruți într-un trimestru appeared first on Politik.
Republica Moldova a importat lapte și produse lactate în valoare totală de 23,4 milioane de dolari în perioada ianuarie–noiembrie 2025, potrivit datelor Serviciul Vamal obținute de RUPOR.MD. Volumul total al importurilor de produse încadrate a fost de 26.717 tone. Cea mai mare parte a importurilor de lapte ca materie primă a provenit din Ucraina, care ... Dependență de importuri – Peste două treimi din laptele din Moldova vine din Ucraina The post Dependență de importuri – Peste două treimi din laptele din Moldova vine din Ucraina appeared first on Politik.
Cheltuielile lunare estimate pentru o familie de patru persoane în Republica Moldova ajung la aproximativ 36 020 de lei, fără a include chiria, potrivit datelor publicate de platforma internațională Numbeo, care monitorizează prețurile și puterea de cumpărare în peste 200 de țări. Pentru o persoană singură, costurile lunare sunt evaluate la circa 10 427 de ... Costul vieții în Moldova depășește Ucraina și se apropie de România The post Costul vieții în Moldova depășește Ucraina și se apropie de România appeared first on Politik.
Republica Moldova a importat cafea boabe în valoare de 26 de milioane de dolari în anul 2025, depășind pentru prima dată, din punct de vedere financiar, importurile de cafea solubilă. Datele au fost prezentate de expertul în politici economice Veaceslav Ioniță, de la IDIS „Viitorul”, care constată o schimbare clară în structura consumului de cafea ... Moldovenii, tot mai dependenți de cafea – Importurile de boabe sunt în creștere The post Moldovenii, tot mai dependenți de cafea – Importurile de boabe sunt în creștere appeared first on Politik.
Republica Moldova continuă să înregistreze cel mai scăzut venit național pe cap de locuitor comparativ cu România și media europeană. Potrivit datelor pentru perioada 1990–2024, prezentate de World Inequality Database, în anul 2024 venitul național pe cap de locuitor în Republica Moldova se situa în jurul valorii de 9.000–10.000 de euro. În țara vecină, România, ... Moldova, la mare distanță de UE – Venitul pe cap de locuitor rămâne de patru ori mai mic The post Moldova, la mare distanță de UE – Venitul pe cap de locuitor rămâne de patru ori mai mic appeared first on Politik.
