Autoritățile municipale din Chișinău anunță reluarea completă a circulației transportului public

Situație excepțională în sistemul de alimentare cu apă în municipiul Bǎlți. Mai multe cartiere din oraş au rămas fără apă din cauza unei avarii la apeductul Soroca–Bălți. Incidentul s-a produs pe 2 ianuarie, iar pompele din Soroca care alimentează cu apă municipiul Bălți au fost oprite la ora 12:30. Angajații întreprinderii de stat interraionale „Acva-Nord" ...