În regiunea Cernăuți, un bărbat a încercat să scoată din țară persoane care se sustrăgeau mobilizării într-un camion cu bere
Libertatea Cuvântului, 12 ianuarie 2026 22:10
La Punctul de trecere „Mămăliga”, a fost reținut șoferul unui camion „DAF”. Acesta transporta alcool din Ucraina spre Moldova, iar în timpul controlului,
Peste 50 de mii de grivne pentru Forțele Armate ale Ucrainei au fost colectate la festivalul de colinde din CT Cuciurul Mare # Libertatea Cuvântului
În comunitatea Cuciurul Mare a avut loc un festival caritabil de colinde, în cadrul căruia au fost colectate peste 50 mii de grivne
Consiliul de Orășel Chelmenți anunță cu profundă tristețe decesul locuitorului satului Komariv, Vitalii Melnyk, care și-a dat viața apărând pământul ucrainean de invadatorii
Dmytro Kuleba: „În 2026, Ucraina ar putea obține o încetare a focului, dar nu pacea” # Libertatea Cuvântului
Fostul ministru de externe, Dmytro Kuleba, a remarcat că pe axa Ucraina-Europa-SUA s-a reușit formalizarea unui progres semnificativ în problema negocierilor de pace.
Cinci copii din regiunea Cernăuți au anunțat poliția cu privire la tentative de recrutare de către serviciile speciale ale Federației Ruse în 2025 # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, cinci copii s-au adresat poliției din cauza încercărilor de recrutare de către serviciile speciale rusești în anul 2025. Prin intermediul
Arta lor este memoria vie a poporului: Duetul bucovinean „Pysanka” a sărbătorit 35 de ani de activitate creativă # Libertatea Cuvântului
Arta lor reprezintă tradițiile, spiritualitatea și dragostea pentru pământul natal. Concertul jubiliar „35 de ani de muzică și iubire” al Artiștilor Poporului din
În Bucovina, mai mulți bărbați au încercat să forțeze frontiera cu România: un grănicer a fost rănit # Libertatea Cuvântului
În regiunea Cernăuți, șapte bărbați aflați într-un vehicul de teren au încercat să treacă ilegal în România, forțând frontiera și rănind un grănicer.
Sala de așteptare a autogării din Cernăuți se închide la ora 21:30, oamenii fiind scoși afară în ger, la temperaturi de minus 20
Marea Britanie va elabora rachete balistice pentru Ucraina — acestea vor putea ajunge până la Moscova # Libertatea Cuvântului
Noile rachete balistice vor putea lovi ținte la o distanță de peste 500 de kilometri. Marea Britanie intenționează să elaboreze noi rachete balistice
SUA pot face anul 2026 unul fatal pentru Putin: o analiză a eșecurilor militare și economice ale Federației Ruse # Libertatea Cuvântului
Războiul împotriva Ucrainei durează deja la fel de mult timp ca și campania sovietică din Al Doilea Război Mondial, însă nu se poate
1418 zile: Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei a egalat ca durată „Marele Război pentru Apărarea Patriei” # Libertatea Cuvântului
Duminică, 11 ianuarie, războiul împotriva Ucrainei, pe care Kremlinul îl numește „operațiune militară specială”, a egalat ca durată „Marele Război pentru Apărarea Patriei”
În Cernăuți, în parcul „Jovtneve”, va fi curățat lacul și vor fi amenajate malurile lui # Libertatea Cuvântului
Primăria intenționează să modernizeze parcul „Jovtneve” („Octombrie”) prin intermediul unor fonduri nerambursabile. Pentru aceasta vor fi alocați aproape 915 mii de euro: 515
Aproape 50 de lebede de pe Nistru au nevoie de ajutor din cauza înghețării râului. O parte dintre ele sunt păsări domestice provenite
În raionul Nistru au avut loc mișcări subterane. Cutremurul a fost înregistrat în comuna Secureni, la o adâncime de patru kilometri. Informația a
Bucovina în Primul Război Mondial, în perioada interbelică și la începutul celui de-al Doilea Război Mondial # Libertatea Cuvântului
Este un film documentar, creat la Cernăuți în limba ucraineană, subtitrat în română, comunică pe contul său de Facebook istoricul Serghei Hacman. „În
La Novodnistrovsk sunt cusute haine speciale pentru militarii răniți, aduși cu trenul la Cernăuți # Libertatea Cuvântului
La Novodnistrovsk, regiunea Cernăuți, voluntarii care participă la realizarea Proiectului „Albinele harnice” confecționează haine speciale pentru militarii răniți: lenjerie, pantaloni, halate și protecții
Moment astrologic. Tranzit planetar spectaculos pentru aceste zodii, începând cu a doua decadă a lunii ianuarie 2026 # Libertatea Cuvântului
Începând cu 10 ianuarie 2026, astrologia marchează un moment de referință: mai multe planete majore își schimbă poziția, declanșând energii noi și transformări
Doza de sănătate. Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece # Libertatea Cuvântului
Durerea în gât este una dintre cele mai supărătoare neplăceri ale sezonului rece. Înainte de a recurge la medicamente, merită să ne întoarcem
În regiunea Cernăuți a fost deconspirată o contrabandă feroviară de 26 de milioane de grivne # Libertatea Cuvântului
Vameșii din Cernăuți au totalizat rezultatele anului trecut, raportând 16 tentative de export ilegal de mărfuri către România în anul 2025. Când vine
Ce îl va forța pe Putin să se așeze la masa negocierilor: fostul secretar general al NATO a numit condiția cheie # Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus Vladimir Putin a eșuat complet în războiul împotriva Ucrainei, însă momentan nu există semne că ar dori să negocieze pacea. Declarația
Jurnalistul Vitali Portnikov a explicat de ce Putin vrea să îi intimideze pe europeni cu racheta „Oreșnik” # Libertatea Cuvântului
Sprijinul financiar pentru Ucraina din partea Europei, în valoare de 90 de miliarde de euro, distruge planurile Kremlinului pentru o încheiere rapidă și
În urma negocierilor cu leșii Ștefan încheie un tratat de alianță cu Craiul Cazimir al Poloniei, iar pe 7 august 1471 începe negocierile
Poate importul de energie electrică să influențeze semnificativ situația din Ucraina? # Libertatea Cuvântului
Creșterea importurilor ar putea ajuta la îmbunătățirea situației în timpul gerului. Capacitatea tehnică maximă de import din UE a fost mărită luna aceasta
Un incendiu a izbucnit în noaptea de 10 ianuarie la o secție de prelucrare a lemnului din satul Camenca, regiunea Cernăuți. Suprafața afectată
Pasca și „chiselița” din Bucovina, incluse în patrimoniul național al Ucrainei # Libertatea Cuvântului
Tradiția coacerii pășii din Bucovina a fost inclusă oficial în Inventarul Național al elementelor patrimoniului cultural imaterial al Ucrainei. Anunțul a fost făcut
Carieră ilegală deconspirată în Bucovina: daune de peste 15 milioane de grivne # Libertatea Cuvântului
Procuratura regiunii Cernăuți, împreună cu poliția, au descoperit o extracție ilegală în satul Șipinți. Aceasta a fost amenajată de un localnic de 65
În regiunea Cernăuți sunt circa 100 locuri de muncă cu salarii de până la 50.000 de grivne # Libertatea Cuvântului
Centrul de Ocupare a Forței de Muncă din regiunea Cernăuți are 1.600 de oferte de lucru; cele mai mari salarii sunt oferite în
Apărătorul Ilie Crețu din CT Herța, a decedat în spital în urma unei boli grave. Anunțul a fost făcut de Comunitatea Teritorială Herța.
Orele târzii ale meselor pot afecta serios glicemia, metabolismul și riscul de diabet, subliniind importanța unei alimentații programate. Diabetul de tip 2, o
Gheorghe Ungureanu – in memoriam Se împlinesc 40 de zile de la trecerea la cele veșnice a lui Gheorghe Ungureanu, poet român din
Acest weekend, 10 și 11 ianuarie, va permite planificarea celor mai diverse activități — atât active, cât și relativ calme — așa că
Liderul american, Donald Trump, consideră că dictatorul rus, Vladimir Putin, nu se teme de Europa, însă se teme de SUA sub conducerea sa.
Atacul cu racheta „Oreșnik” asupra regiunii Lviv: Armata Ucraineană numește cele trei obiective principale ale Kremlinului # Libertatea Cuvântului
Potrivit unui expert, Rusia a folosit rachete balistice intercontinentale pentru a lovi regiunea Lviv nu pentru efectul militar, ci pentru a „vinde frica”.
Maia Sandu, după ce Rusia a folosit racheta „Oreșnik” împotriva Ucrainei: Un act de teroare # Libertatea Cuvântului
Președintele Maia Sandu a condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei din noaptea de 9 ianuarie, în care a fost folosită racheta hipersonică „Oreșnik”. Într-un
Le Monde: Ruși care s-au dat drept ucraineni morți în război pentru a obține cetățenia română # Libertatea Cuvântului
În ultimii ani, cetățeni ai Rusiei și ai altor state din fosta URSS au recurs la fraude pentru a obține pașaportul românesc. În
Se așteaptă în regiunea Cernăuți geruri de -30 de grade? Explicațiile meteorologilor # Libertatea Cuvântului
În ultimele zile, regiunea Cernăuți a fost stăpânită de ninsori și geruri destul de aspre. Totuși, după cum a declarat pentru Agenția Media
190 de asistați ai Internatului din Cireș au primit acces la o sală de calculatoare # Libertatea Cuvântului
În cadrul căminului-internat psihoneurologic din Cireș, funcționează o sală de calculatoare modernă, care a devenit un instrument de socializare și reabilitare pentru rezidenții
Bombardamentul Kievului din 9 ianuarie: Klyciko a îndemnat oamenii să plece din oraș # Libertatea Cuvântului
Primarul îi îndeamnă pe toți cei care au posibilitatea să plece temporar în afara orașului, unde există surse alternative de energie și căldură.
Plănuia să plece în România prin mită: un bărbat a fost reținut la un punct de trecere din Bucovina # Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere a frontierei „Diakivți”, un bărbat a încercat să plece ilegal în România oferind mită. Informația a fost raportată de
La începutul lunii ianuarie, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a anunțat schimbări de personal în cinci regiuni, inclusiv în Bucovina. Este vorba despre înlocuirea
Cea de-a 21-a zi lunară, care se va întinde pe parcursul a două zile calendaristice, va aduce schimbări în toate sferele vieții. În
Președintele Volodymyr Zelenski ar putea vizita SUA săptămâna viitoare pentru a se întâlni cu Donald Trump sau s-ar putea întâlni cu acesta la Davos # Libertatea Cuvântului
Informația a fost transmisă de Axios, citând oficiali ucraineni, conform Evropeiska Pravda. Oficialii ucraineni au declarat că există posibilitatea ca Zelenski să viziteze
Inițiativa aparține filialei din Cernăuți a ONG-ului „Apărarea Statului”, în parteneriat cu alte organizații și cu sprijinul Consiliului Regional Cernăuți. Scopul proiectului este
A trecut în neființă un participant la acțiunile de luptă, apărător al Ucrainei din satul Stroiești, Serghei Mușuruc. El s-a alăturat apărătorilor pământului
Întreruperi de curent și apă în Kiev după atacul Federației Ruse. Capitala a rămas parțial fără energie electrică în urma atacului inamic din
Potrivit Președintelui Franței, marile puteri se confruntă cu o „tentație reală de a împărți lumea”. Emmanuel Macron a criticat administrația Trump pentru încălcarea
Mesajul în încheierea mandatului fostului șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți # Libertatea Cuvântului
În acest mesaj postat pe contul de Facebook al AMR Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk a menționat: „Închei o altă etapă a serviciului meu în
Președintele Ucrainei, Volodymmyr Zelenski, la 8 ianuarie 2026 a semnat decretul privind numirea lui Ruslan Osypenko în funcția de șef al Administrației de
Instituțiile de sănătate din regiunea Cernăuți sunt asigurate cu surse alternative de energie în proporție de 97% # Libertatea Cuvântului
Conform datelor furnizate de conducătorii a 70 de instituții medicale către Departamentul de Sănătate al Administrației Militare Regionale Cernăuți, există în total 381
Clubul Longevității Active din comuna Nedoboivți (Nădăbăuți) a susținut un concert de colinde # Libertatea Cuvântului
Membrii clubului au marcat sărbătoarea Sfântul Andrei, au efectuat repetiții și au reprezentat cu demnitate comunitatea în cadrul unui spectacol festiv. Clubul Longevității
