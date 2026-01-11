În Cernăuți, în parcul „Jovtneve”, va fi curățat lacul și vor fi amenajate malurile lui

Libertatea Cuvântului, 11 ianuarie 2026 17:40

Primăria intenționează să modernizeze parcul „Jovtneve” („Octombrie”) prin intermediul unor fonduri nerambursabile. Pentru aceasta vor fi alocați aproape 915 mii de euro: 515

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum o oră
17:50
1418 zile: Războiul Federației Ruse împotriva Ucrainei a egalat ca durată „Marele Război pentru Apărarea Patriei” Libertatea Cuvântului
Duminică, 11 ianuarie, războiul împotriva Ucrainei, pe care Kremlinul îl numește „operațiune militară specială”, a egalat ca durată „Marele Război pentru Apărarea Patriei”
17:40
17:40
Lebedele care iernează pe Nistru au nevoie de ajutor Libertatea Cuvântului
Aproape 50 de lebede de pe Nistru au nevoie de ajutor din cauza înghețării râului. O parte dintre ele sunt păsări domestice provenite
Acum 2 ore
17:20
În regiunea Cernăsuți a fost înregistrat un cutremur Libertatea Cuvântului
În raionul Nistru au avut loc mișcări subterane. Cutremurul a fost înregistrat în comuna Secureni, la o adâncime de patru kilometri. Informația a
Acum 8 ore
12:00
Bucovina în Primul Război Mondial, în perioada interbelică și la începutul celui de-al Doilea Război Mondial Libertatea Cuvântului
Este un film documentar, creat la Cernăuți în limba ucraineană, subtitrat în română, comunică pe contul său de Facebook istoricul Serghei Hacman. „În
11:40
La Novodnistrovsk sunt cusute haine speciale pentru militarii răniți, aduși cu trenul la Cernăuți Libertatea Cuvântului
La Novodnistrovsk, regiunea Cernăuți,  voluntarii care participă la realizarea Proiectului „Albinele harnice” confecționează haine speciale pentru militarii răniți: lenjerie, pantaloni, halate și protecții
11:20
Moment astrologic. Tranzit planetar spectaculos pentru aceste zodii, începând cu a doua decadă a lunii ianuarie 2026 Libertatea Cuvântului
Începând cu 10 ianuarie 2026, astrologia marchează un moment de referință: mai multe planete majore își schimbă poziția, declanșând energii noi și transformări
11:20
Doza de sănătate. Leacuri bătrânești pentru durerea în gât. Remedii naturale ideale în sezonul rece Libertatea Cuvântului
Durerea în gât este una dintre cele mai supărătoare neplăceri ale sezonului rece. Înainte de a recurge la medicamente, merită să ne întoarcem
10:30
În regiunea Cernăuți a fost deconspirată o contrabandă feroviară de 26 de milioane de grivne Libertatea Cuvântului
Vameșii din Cernăuți au totalizat rezultatele anului trecut, raportând 16 tentative de export ilegal de mărfuri către România în anul 2025. Când vine
Acum 12 ore
10:20
Ce îl va forța pe Putin să se așeze la masa negocierilor: fostul secretar general al NATO a numit condiția cheie Libertatea Cuvântului
Dictatorul rus Vladimir Putin a eșuat complet în războiul împotriva Ucrainei, însă momentan nu există semne că ar dori să negocieze pacea. Declarația
10:10
Jurnalistul Vitali Portnikov a explicat de ce Putin vrea să îi intimideze pe europeni cu racheta „Oreșnik” Libertatea Cuvântului
Sprijinul financiar pentru Ucraina din partea Europei, în valoare de 90 de miliarde de euro, distruge planurile Kremlinului pentru o încheiere rapidă și
Acum 24 ore
21:40
10 ianuarie 1475, Bătălia de la Vaslui – 551 ani de nemurire Libertatea Cuvântului
În urma negocierilor cu leșii Ștefan încheie un tratat de alianță cu Craiul Cazimir al Poloniei, iar pe 7 august 1471 începe negocierile
21:00
Poate importul de energie electrică să influențeze semnificativ situația din Ucraina? Libertatea Cuvântului
Creșterea importurilor ar putea ajuta la îmbunătățirea situației în timpul gerului. Capacitatea tehnică maximă de import din UE a fost mărită luna aceasta
20:40
O secție de prelucrare a lemnului a ars în Camenca Libertatea Cuvântului
Un incendiu a izbucnit în noaptea de 10 ianuarie la o secție de prelucrare a lemnului din satul Camenca, regiunea Cernăuți.  Suprafața afectată
20:30
Pasca și „chiselița” din Bucovina, incluse în patrimoniul național al Ucrainei Libertatea Cuvântului
Tradiția coacerii pășii din Bucovina a fost inclusă oficial în Inventarul Național al elementelor patrimoniului cultural imaterial al Ucrainei. Anunțul a fost făcut
20:00
Carieră ilegală deconspirată în Bucovina: daune de peste 15 milioane de grivne Libertatea Cuvântului
Procuratura regiunii Cernăuți, împreună cu poliția, au descoperit o extracție ilegală în satul Șipinți. Aceasta a fost amenajată de un localnic de 65
Ieri
18:20
În regiunea Cernăuți sunt circa 100 locuri de muncă cu salarii de până la 50.000 de grivne Libertatea Cuvântului
Centrul de Ocupare a Forței de Muncă din regiunea Cernăuți are 1.600 de oferte de lucru; cele mai mari salarii sunt oferite în
18:00
Un militar din Bucovina a murit în spital din cauza unei boli grave Libertatea Cuvântului
Apărătorul Ilie Crețu din CT Herța, a decedat în spital în urma unei boli grave.  Anunțul a fost făcut de Comunitatea Teritorială Herța.
10:40
Nutriție şi sănătate. De ce trebuie să evităm mesele la ore târzii? Libertatea Cuvântului
Orele târzii ale meselor pot afecta serios glicemia, metabolismul și riscul de diabet, subliniind importanța unei alimentații programate. Diabetul de tip 2, o
10:30
„AM TRĂIT ȘI AM MURIT ÎN FIECARE CLIPĂ” Libertatea Cuvântului
Gheorghe Ungureanu – in memoriam Se împlinesc 40 de zile de la trecerea la cele veșnice a lui Gheorghe Ungureanu, poet român din
09:10
Cine sunt semnele zodiacale norocoase în weekendul 10–11 ianuarie Libertatea Cuvântului
Acest weekend, 10 și 11 ianuarie, va permite planificarea celor mai diverse activități — atât active, cât și relativ calme — așa că
09:10
Donald Trump: Putin nu se teme de Europa, ci de SUA sub conducerea mea Libertatea Cuvântului
Liderul american, Donald Trump, consideră că dictatorul rus, Vladimir Putin, nu se teme de Europa, însă se teme de SUA sub conducerea sa.
09:00
Atacul cu racheta „Oreșnik” asupra regiunii Lviv: Armata Ucraineană numește cele trei obiective principale ale Kremlinului Libertatea Cuvântului
Potrivit unui expert, Rusia a folosit rachete balistice intercontinentale pentru a lovi regiunea Lviv nu pentru efectul militar, ci pentru a „vinde frica”.
9 ianuarie 2026
21:40
Maia Sandu, după ce Rusia a folosit racheta „Oreșnik” împotriva Ucrainei: Un act de teroare Libertatea Cuvântului
Președintele Maia Sandu a condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei din noaptea de 9 ianuarie, în care a fost folosită racheta hipersonică „Oreșnik”. Într-un
21:30
Le Monde: Ruși care s-au dat drept ucraineni morți în război pentru a obține cetățenia română Libertatea Cuvântului
În ultimii ani, cetățeni ai Rusiei și ai altor state din fosta URSS au recurs la fraude pentru a obține pașaportul românesc. În
21:20
Se așteaptă în regiunea Cernăuți geruri de -30 de grade? Explicațiile meteorologilor Libertatea Cuvântului
În ultimele zile, regiunea Cernăuți a fost stăpânită de ninsori și geruri destul de aspre. Totuși, după cum a declarat pentru Agenția Media
Mai mult de 2 zile în urmă
18:10
190 de asistați ai Internatului din Cireș au primit acces la o sală de calculatoare Libertatea Cuvântului
În cadrul căminului-internat psihoneurologic din Cireș, funcționează o sală de calculatoare modernă, care a devenit un instrument de socializare și reabilitare pentru rezidenții
18:10
Bombardamentul Kievului din 9 ianuarie: Klyciko a îndemnat oamenii să plece din oraș Libertatea Cuvântului
Primarul îi îndeamnă pe toți cei care au posibilitatea să plece temporar în afara orașului, unde există surse alternative de energie și căldură.
18:00
Plănuia să plece în România prin mită: un bărbat a fost reținut la un punct de trecere din Bucovina Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere a frontierei „Diakivți”, un bărbat a încercat să plece ilegal în România oferind mită. Informația a fost raportată de
18:00
Președintele a inițiat o „resetare” a cadrelor în Bucovina Libertatea Cuvântului
La începutul lunii ianuarie, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a anunțat schimbări de personal în cinci regiuni, inclusiv în Bucovina. Este vorba despre înlocuirea
08:30
HOROSCOP 9–10 IANUARIE PENTRU TOATE ZODIILE: O PERIOADĂ A SCHIMBĂRILOR Libertatea Cuvântului
Cea de-a 21-a zi lunară, care se va întinde pe parcursul a două zile calendaristice, va aduce schimbări în toate sferele vieții. În
08:00
Președintele Volodymyr Zelenski ar putea vizita SUA săptămâna viitoare pentru a se întâlni cu Donald Trump sau s-ar putea întâlni cu acesta la Davos Libertatea Cuvântului
Informația a fost transmisă de Axios, citând oficiali ucraineni, conform Evropeiska Pravda. Oficialii ucraineni au declarat că există posibilitatea ca Zelenski să viziteze
06:10
Proiectul „Chevron-amuletă brodat” a fost lansat la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Inițiativa aparține filialei din Cernăuți a ONG-ului „Apărarea Statului”, în parteneriat cu alte organizații și cu sprijinul Consiliului Regional Cernăuți. Scopul proiectului este
06:00
Astăzi la Stroiești va fi condus pe ultimul drum apărătorul Serghei Mușuruc Libertatea Cuvântului
A trecut în neființă un participant la acțiunile de luptă, apărător al Ucrainei din satul Stroiești,  Serghei Mușuruc. El s-a alăturat apărătorilor pământului
06:00
Atac masiv cu rachete asupra Kievului Libertatea Cuvântului
Întreruperi de curent și apă în Kiev după atacul Federației Ruse. Capitala a rămas parțial fără energie electrică în urma atacului inamic din
8 ianuarie 2026
21:40
„Se întorc de la aliați”: Macron critică dur SUA Libertatea Cuvântului
Potrivit Președintelui Franței, marile puteri se confruntă cu o „tentație reală de a împărți lumea”. Emmanuel Macron a criticat administrația Trump pentru încălcarea
21:30
Mesajul în încheierea mandatului fostului șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți Libertatea Cuvântului
În acest mesaj postat pe contul de Facebook al AMR Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk a menționat: „Închei o altă etapă a serviciului meu în
21:20
Ruslan Osypenko – noul șef al Administrației Regionale de Stat Cernăuți Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymmyr Zelenski, la 8 ianuarie 2026 a semnat decretul privind numirea lui Ruslan Osypenko în funcția de șef al Administrației de
20:50
Instituțiile de sănătate din regiunea Cernăuți sunt asigurate cu surse alternative de energie în proporție de 97% Libertatea Cuvântului
Conform datelor furnizate de conducătorii a 70 de instituții medicale către Departamentul de Sănătate al Administrației Militare Regionale Cernăuți, există în total 381
20:30
Clubul Longevității Active din comuna Nedoboivți (Nădăbăuți)  a susținut un concert de colinde Libertatea Cuvântului
Membrii clubului au marcat  sărbătoarea Sfântul Andrei, au efectuat repetiții și au reprezentat cu demnitate comunitatea în cadrul unui spectacol festiv. Clubul Longevității
20:10
Lebedele nu au sosit la Ciortoria: unde iernează aceste păsări în Bucovina Libertatea Cuvântului
În prezent, în Bucovina nu se observă un număr mare de lebede, însă mici stoluri au fost totuși reperate. Voluntara pentru protecția animalelor,
20:00
1339 de familii bucovinene au primit în anul 2025 „Pachetul bebelușului” Libertatea Cuvântului
Informația a fost comunicată de Administrația Militară Regională Cernăuți. În regiunea Cernăuți, pe parcursul anului trecut, 1339 de familii au primit „Pachetul bebelușului”.
10:50
Mărturii referitoare la Eminescu Libertatea Cuvântului
Pe pământul vechii Daci Când mai mare, când mai mic, Dacă n-ar fi Eminescu Viața nu ne-ar fi nimic. Adrian PĂUNESCU Pe firul
09:50
Moment astrologic. Culoarea norocoasă în 2026, în funcție de luna în care te-ai născut Libertatea Cuvântului
Acest aspect al astrologiei continuă să se dezvolte. Explorând semnificațiile spirituale ale culorilor, se pot asocia cu cele 12 luni de naștere. Consultând
09:40
Brazi de pe plantații, nu din pădure: câți arbori au cumpărat bucovinenii în timpul târgurilor de Crăciun Libertatea Cuvântului
Pe parcursul funcționării târgurilor de Crăciun, au fost vândute aproape 6 mii de arbori festivi. În Bucovina, peste o mie. Informația este furnizată
09:40
Avertizare meteo și măsuri de siguranță Libertatea Cuvântului
Conform prognozelor meteorologilor, în următoarele câteva zile, pe teritoriul regiunii Cernăuți sunt așteptate ninsori abundente, iar izolat se vor forma troiene de zăpadă.
08:40
În zona de atenție specială Libertatea Cuvântului
Se pare că Europa se pregătește pentru un nou val al războiului hibrid rusesc, în care infrastructura critică din Marea Baltică devine poate
08:20
De ce a înghețat Federația Rusă schimburile de prizonieri: Zelenski a numit motivul principal Libertatea Cuvântului
Președintele Zelenski a explicat întârzierea schimburilor mari de prizonieri prin acțiunile Federației Ruse. Președintele Volodymyr Zelenski a explicat de ce nu au mai
7 ianuarie 2026
20:40
Președintele României a declarat după vizita la Paris disponibilitatea de a consolida securitatea în Marea Neagră Libertatea Cuvântului
Președintele României, Nicușor Dan, a explicat ce contribuție este gata să aducă țara sa pentru menținerea păcii în Ucraina după încetarea focului. Despre
20:20
Zelenski a discutat în Cipru cu Președinta Republicii Moldova despre calea coordonată către UE Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski, aflat în vizită în Cipru, s-a întâlnit cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, discutând cu ea despre parcursul celor două
