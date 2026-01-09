Președintele Volodymyr Zelenski ar putea vizita SUA săptămâna viitoare pentru a se întâlni cu Donald Trump sau s-ar putea întâlni cu acesta la Davos
Libertatea Cuvântului, 9 ianuarie 2026 08:00
Informația a fost transmisă de Axios, citând oficiali ucraineni, conform Evropeiska Pravda. Oficialii ucraineni au declarat că există posibilitatea ca Zelenski să viziteze
• • •
Acum 4 ore
06:10
Inițiativa aparține filialei din Cernăuți a ONG-ului „Apărarea Statului”, în parteneriat cu alte organizații și cu sprijinul Consiliului Regional Cernăuți. Scopul proiectului este
06:00
A trecut în neființă un participant la acțiunile de luptă, apărător al Ucrainei din satul Stroiești, Serghei Mușuruc. El s-a alăturat apărătorilor pământului
06:00
Întreruperi de curent și apă în Kiev după atacul Federației Ruse. Capitala a rămas parțial fără energie electrică în urma atacului inamic din
Acum 12 ore
21:40
Potrivit Președintelui Franței, marile puteri se confruntă cu o „tentație reală de a împărți lumea”. Emmanuel Macron a criticat administrația Trump pentru încălcarea
21:30
Mesajul în încheierea mandatului fostului șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți # Libertatea Cuvântului
În acest mesaj postat pe contul de Facebook al AMR Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk a menționat: „Închei o altă etapă a serviciului meu în
21:20
Președintele Ucrainei, Volodymmyr Zelenski, la 8 ianuarie 2026 a semnat decretul privind numirea lui Ruslan Osypenko în funcția de șef al Administrației de
20:50
Instituțiile de sănătate din regiunea Cernăuți sunt asigurate cu surse alternative de energie în proporție de 97% # Libertatea Cuvântului
Conform datelor furnizate de conducătorii a 70 de instituții medicale către Departamentul de Sănătate al Administrației Militare Regionale Cernăuți, există în total 381
20:30
Clubul Longevității Active din comuna Nedoboivți (Nădăbăuți) a susținut un concert de colinde # Libertatea Cuvântului
Membrii clubului au marcat sărbătoarea Sfântul Andrei, au efectuat repetiții și au reprezentat cu demnitate comunitatea în cadrul unui spectacol festiv. Clubul Longevității
20:10
În prezent, în Bucovina nu se observă un număr mare de lebede, însă mici stoluri au fost totuși reperate. Voluntara pentru protecția animalelor,
20:00
Informația a fost comunicată de Administrația Militară Regională Cernăuți. În regiunea Cernăuți, pe parcursul anului trecut, 1339 de familii au primit „Pachetul bebelușului”.
Acum 24 ore
10:50
Pe pământul vechii Daci Când mai mare, când mai mic, Dacă n-ar fi Eminescu Viața nu ne-ar fi nimic. Adrian PĂUNESCU Pe firul
09:50
Moment astrologic. Culoarea norocoasă în 2026, în funcție de luna în care te-ai născut # Libertatea Cuvântului
Acest aspect al astrologiei continuă să se dezvolte. Explorând semnificațiile spirituale ale culorilor, se pot asocia cu cele 12 luni de naștere. Consultând
09:40
Brazi de pe plantații, nu din pădure: câți arbori au cumpărat bucovinenii în timpul târgurilor de Crăciun # Libertatea Cuvântului
Pe parcursul funcționării târgurilor de Crăciun, au fost vândute aproape 6 mii de arbori festivi. În Bucovina, peste o mie. Informația este furnizată
09:40
Conform prognozelor meteorologilor, în următoarele câteva zile, pe teritoriul regiunii Cernăuți sunt așteptate ninsori abundente, iar izolat se vor forma troiene de zăpadă.
08:40
Se pare că Europa se pregătește pentru un nou val al războiului hibrid rusesc, în care infrastructura critică din Marea Baltică devine poate
Ieri
08:20
De ce a înghețat Federația Rusă schimburile de prizonieri: Zelenski a numit motivul principal # Libertatea Cuvântului
Președintele Zelenski a explicat întârzierea schimburilor mari de prizonieri prin acțiunile Federației Ruse. Președintele Volodymyr Zelenski a explicat de ce nu au mai
7 ianuarie 2026
20:40
Președintele României a declarat după vizita la Paris disponibilitatea de a consolida securitatea în Marea Neagră # Libertatea Cuvântului
Președintele României, Nicușor Dan, a explicat ce contribuție este gata să aducă țara sa pentru menținerea păcii în Ucraina după încetarea focului. Despre
20:20
Zelenski a discutat în Cipru cu Președinta Republicii Moldova despre calea coordonată către UE # Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski, aflat în vizită în Cipru, s-a întâlnit cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, discutând cu ea despre parcursul celor două
20:10
În satul Băhrinești din regiunea Cernăuți, tradiția colindelor românești reprezintă o componentă vitală a identității culturale locale. În perioada Crăciunului din anul curent,
19:40
O nouă pierdere grea: Un apărător din Secureni, Roman Bendas, a căzut la datorie # Libertatea Cuvântului
O veste tristă a zguduit comunitatea Secureni — a fost confirmat decesul soldatului Roman Bendas, originar din orașul Secureni. Anunțul a fost făcut
19:30
O femeie de 38 de ani a murit sub roțile unui autoturism în localitatea Marșinți # Libertatea Cuvântului
Accidentul rutier a avut loc pe 6 ianuarie, pe drumul național „N-10”, în raza localității Marșinți, raionul Cernăuți. Informația a fost transmisă de
09:20
Trei profesori din Noua Suliță au primit premii pentru realizări profesionale # Libertatea Cuvântului
Cadrele didactice au fost premiate în cadrul unui eveniment educațional la Cernăuți. Printre cei evidențiați se numără: Roman Crigan (profesor de engleză, Liceul
09:20
Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului. Tradiții și superstiții # Libertatea Cuvântului
La 7 ianuarie, este prăznuit (pe stil nou) Soborul Sfântului Ioan Botezătorul sau Sfântul Ion. Este ziua în care îl cinstim pe cel
09:20
Sărbători creştine. Crăciunul – Nașterea Domnului. Tradiții și obiceiuri pentru noroc și pace # Libertatea Cuvântului
Crăciunul, sărbătorit pe stil nou – 25 decembrie, sau pe stil vechi – 7 ianuarie, este o sărbătoare a liniștii și bucuriei, motiv
09:10
Guvernul a aprobat candidatul pentru funcția de șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Cabinetul de Miniștri a aprobat candidatul pentru funcția de șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți. Conform informațiilor preliminare, noul șef va fi Ruslan
09:00
Putin a dispărut din spațiul public la sfârșitul anului. Pe 6 ianuarie, mass-media de stat din Rusia a difuzat un videoclip cu Putin
09:00
Bărbat găsit în Carpați după ce a rătăcit 5 zile încercând să treacă ilegal frontiera # Libertatea Cuvântului
În Carpați, grănicerii din cadrul Detașamentului Cernăuți au găsit un bărbat care a încercat să treacă ilegal granița cu România și s-a rătăcit.
08:50
Întâlnirea „Coaliției celor disponibili”: Starmer a evaluat disponibilitatea lui Putin pentru pace # Libertatea Cuvântului
Premierul britanic a declarat că lumea este mai aproape ca niciodată de sfârșitul războiului din Ucraina, dar etapa cea mai dificilă abia urmează,
Mai mult de 2 zile în urmă
21:40
O femeie din Cernăuți a devenit unul dintre purtătorii torței Olimpice 2026 în Italia # Libertatea Cuvântului
Oleksandra Kaspruk, originară din Cernăuți, a participat la ștafeta torței „Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026”, care are loc în Italia înaintea viitoarelor competiții.
21:40
Peste 200 de participanți au colindat pentru Forțele Armate ale Ucrainei la un festival în Hotin # Libertatea Cuvântului
Festivalul „Colindele răsună în Hotin” a reunit grupuri artistice din întreaga regiune Cernăuți și a desfășurat o colectă caritabilă pentru apărătorii ucraineni. Despre
21:20
Pe 6 ianuarie, la Paris (Franța), a avut loc întâlnirea „coaliției celor disponibili” cu participarea mai multor șefi de state și de guverne.
21:10
Aderarea la UE și nu numai: Ursula von der Leyen a numit elementele cheie ale garanțiilor de securitate pentru Ucraina # Libertatea Cuvântului
Marți, 6 ianuarie, la Paris are loc întâlnirea liderilor țărilor din „coaliția celor disponibili”. Scopul principal al acestei adunări este de a oferi
20:20
The Independent: Negocierile de pace privind Ucraina sunt „în suspensie” din cauza situației din Venezuela # Libertatea Cuvântului
Rezultatele negocierilor privind Ucraina de la Paris rămân incerte din cauza schimbării centrului de atenție. Progresul discuțiilor de la Paris rămâne neclar deoarece
20:10
Icoană pe sticlă și sfeșnic în formă de cruce: la Cernăuți s-a deschis o expoziție dedicată Bobotezei # Libertatea Cuvântului
La Muzeul de Artă din Cernăuți a fost prezentată o expoziție dedicată Bobotezei, comunică pe contul său de Facebook Consiliul Regional Cernăuți. La
20:10
Bucovina este lovită de o altă pierdere grea. A murit apărătorul din orășelul Berhomet, raionul Vijnița, Ruslan Dușceak. Anunțul a fost făcut pe
20:10
Agenția de Stat pentru Reconstrucție modernizează infrastructura de frontieră a regiunii Cernăuți # Libertatea Cuvântului
Asigurarea unei conexiuni stabile cu țările europene nu este doar o chestiune de logistică, ci și una de reziliență economică și integrare europeană
11:10
Lebede iernează și în Bucovina mea. Crăiasa nordului le acceptă tăcut, Răzbunându-se uneori cu fulgi de nea. Sau e un miracol lacul de
09:40
Familia Meșkov, refugiată din regiunea Sumy, are acum o locuință nouă în comunitatea Vașcăuți, raionul Vijnița. Părinții educatori, Nadia și Viaceslav, au adoptat
09:30
Pierderi pe front: a căzut în luptă soldatul Oleksandr Mendryșora din Bucovina # Libertatea Cuvântului
A fost confirmat decesul apărătorului Oleksandr Mendryșora din orășelul Berhomat, raionul Vijnița. Soldatul a murit pe 21 iunie 2024, în timpul unei misiuni
09:20
Potrivit șefului guvernului german, Friedrich Merz, situația este aproape critică din cauza crimelor de război ale conducerii ruse. Ucraina se află „la marginea
09:10
Războiul din Ucraina trece pe 11 ianuarie o graniță teribilă: un expert a explicat ce urmează # Libertatea Cuvântului
Un analist militar a evidențiat perspectivele și amenințările majore pentru Ucraina. Războiul din Ucraina, în faza sa de invazie pe scară largă, în
5 ianuarie 2026
21:00
Acolo ar fi putut fi bazate arme nucleare rusești: care sunt consecințele operațiunii din Venezuela pentru Kremlin # Libertatea Cuvântului
SUA au desfășurat o operațiune militară de succes în Venezuela, în cadrul căreia l-au reținut pe președintele țării, Maduro. Acesta avea legături strânse
20:50
„Sărbătorile de iarnă cu Vasyl Kurylyk”: cernăuțenii sunt invitați la o expoziție de pictură # Libertatea Cuvântului
La Muzeul Etnografic Regional din Cernăuți este deschisă expoziția itinerantă „Sărbătorile de iarnă cu Vasyl Kurylyk”, care îi familiarizează pe vizitatori în motivele
20:30
S-a stins din viață apărătorul Oleg Lomanciuk. Pe timp de pace al a fost constructor… # Libertatea Cuvântului
A trecut în neființă participantul la acțiuni de luptă, apărătorul Ucrainei din satul Vasylivka, Oleg Lomanciuk. Despre aceasta informează Consiliul Orășenesc Secureni. Oleg
19:00
Elena Tovarnițchi – De la educatoare în Bucovina la expert în integrare și egalitate de șanse în București # Libertatea Cuvântului
În satul Prisăcăreni de pe valea Siretului, regiunea Cernăuți, s-a născut o fetiță care avea să devină un pod între comunități și culturi.
18:50
Decizia a fost luată în cadrul ședinței comitetului organizatoric, creat la ordinul primarului orașului Cernăuți. Astăzi, 5 ianuarie, a început demontarea bradului de
18:50
Trecerea la „economia de război” sau pregătirea pentru pace: Un politolog a explicat planul rotațiilor de cadre # Libertatea Cuvântului
În Ucraina au loc schimbări majore de personal, cu semnificație strategică în contextul războiului și al presiunilor internaționale. Politologul Igor Cialenko a declarat
18:40
În anul 2025, la Universitatea Națională „Iuri Fedkovyci” din Cernăuți s-au înscris 263 de bărbați cu vârsta de peste 22 de ani. În
08:20
Moment astrologic. 5 ianuarie 2026. Peștii sunt optimiști. Află ce se întâmplă în fiecare zodie # Libertatea Cuvântului
Horoscopul zilei de 5 ianuarie 2026 te invită să încetinești puțin ritmul și să privești lucrurile în profunzime. Nu este vorba despre grabă
