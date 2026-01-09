Astăzi la Stroiești va fi condus pe ultimul drum apărătorul Serghei Mușuruc

Libertatea Cuvântului, 9 ianuarie 2026 06:00

A trecut în neființă un participant la acțiunile de luptă, apărător al Ucrainei din satul Stroiești,  Serghei Mușuruc. El s-a alăturat apărătorilor pământului

• • •

