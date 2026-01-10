În regiunea Cernăuți sunt circa 100 locuri de muncă cu salarii de până la 50.000 de grivne

Libertatea Cuvântului, 10 ianuarie 2026 18:20

Centrul de Ocupare a Forței de Muncă din regiunea Cernăuți are 1.600 de oferte de lucru; cele mai mari salarii sunt oferite în

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Libertatea Cuvântului

Acum o oră
18:20
În regiunea Cernăuți sunt circa 100 locuri de muncă cu salarii de până la 50.000 de grivne Libertatea Cuvântului
Centrul de Ocupare a Forței de Muncă din regiunea Cernăuți are 1.600 de oferte de lucru; cele mai mari salarii sunt oferite în
18:00
Un militar din Bucovina a murit în spital din cauza unei boli grave Libertatea Cuvântului
Apărătorul Ilie Crețu din CT Herța, a decedat în spital în urma unei boli grave.  Anunțul a fost făcut de Comunitatea Teritorială Herța.
Acum 12 ore
10:40
Nutriție şi sănătate. De ce trebuie să evităm mesele la ore târzii? Libertatea Cuvântului
Orele târzii ale meselor pot afecta serios glicemia, metabolismul și riscul de diabet, subliniind importanța unei alimentații programate. Diabetul de tip 2, o
10:30
„AM TRĂIT ȘI AM MURIT ÎN FIECARE CLIPĂ” Libertatea Cuvântului
Gheorghe Ungureanu – in memoriam Se împlinesc 40 de zile de la trecerea la cele veșnice a lui Gheorghe Ungureanu, poet român din
09:10
Cine sunt semnele zodiacale norocoase în weekendul 10–11 ianuarie Libertatea Cuvântului
Acest weekend, 10 și 11 ianuarie, va permite planificarea celor mai diverse activități — atât active, cât și relativ calme — așa că
09:10
Donald Trump: Putin nu se teme de Europa, ci de SUA sub conducerea mea Libertatea Cuvântului
Liderul american, Donald Trump, consideră că dictatorul rus, Vladimir Putin, nu se teme de Europa, însă se teme de SUA sub conducerea sa.
09:00
Atacul cu racheta „Oreșnik” asupra regiunii Lviv: Armata Ucraineană numește cele trei obiective principale ale Kremlinului Libertatea Cuvântului
Potrivit unui expert, Rusia a folosit rachete balistice intercontinentale pentru a lovi regiunea Lviv nu pentru efectul militar, ci pentru a „vinde frica”.
Acum 24 ore
21:40
Maia Sandu, după ce Rusia a folosit racheta „Oreșnik” împotriva Ucrainei: Un act de teroare Libertatea Cuvântului
Președintele Maia Sandu a condamnat atacul Rusiei asupra Ucrainei din noaptea de 9 ianuarie, în care a fost folosită racheta hipersonică „Oreșnik”. Într-un
21:30
Le Monde: Ruși care s-au dat drept ucraineni morți în război pentru a obține cetățenia română Libertatea Cuvântului
În ultimii ani, cetățeni ai Rusiei și ai altor state din fosta URSS au recurs la fraude pentru a obține pașaportul românesc. În
21:20
Se așteaptă în regiunea Cernăuți geruri de -30 de grade? Explicațiile meteorologilor Libertatea Cuvântului
În ultimele zile, regiunea Cernăuți a fost stăpânită de ninsori și geruri destul de aspre. Totuși, după cum a declarat pentru Agenția Media
Ieri
18:10
190 de asistați ai Internatului din Cireș au primit acces la o sală de calculatoare Libertatea Cuvântului
În cadrul căminului-internat psihoneurologic din Cireș, funcționează o sală de calculatoare modernă, care a devenit un instrument de socializare și reabilitare pentru rezidenții
18:10
Bombardamentul Kievului din 9 ianuarie: Klyciko a îndemnat oamenii să plece din oraș Libertatea Cuvântului
Primarul îi îndeamnă pe toți cei care au posibilitatea să plece temporar în afara orașului, unde există surse alternative de energie și căldură.
18:00
Plănuia să plece în România prin mită: un bărbat a fost reținut la un punct de trecere din Bucovina Libertatea Cuvântului
La Punctul de trecere a frontierei „Diakivți”, un bărbat a încercat să plece ilegal în România oferind mită. Informația a fost raportată de
18:00
Președintele a inițiat o „resetare” a cadrelor în Bucovina Libertatea Cuvântului
La începutul lunii ianuarie, Președintele Ucrainei, Volodymyr Zelenski, a anunțat schimbări de personal în cinci regiuni, inclusiv în Bucovina. Este vorba despre înlocuirea
08:30
HOROSCOP 9–10 IANUARIE PENTRU TOATE ZODIILE: O PERIOADĂ A SCHIMBĂRILOR Libertatea Cuvântului
Cea de-a 21-a zi lunară, care se va întinde pe parcursul a două zile calendaristice, va aduce schimbări în toate sferele vieții. În
08:00
Președintele Volodymyr Zelenski ar putea vizita SUA săptămâna viitoare pentru a se întâlni cu Donald Trump sau s-ar putea întâlni cu acesta la Davos Libertatea Cuvântului
Informația a fost transmisă de Axios, citând oficiali ucraineni, conform Evropeiska Pravda. Oficialii ucraineni au declarat că există posibilitatea ca Zelenski să viziteze
06:10
Proiectul „Chevron-amuletă brodat” a fost lansat la Cernăuți Libertatea Cuvântului
Inițiativa aparține filialei din Cernăuți a ONG-ului „Apărarea Statului”, în parteneriat cu alte organizații și cu sprijinul Consiliului Regional Cernăuți. Scopul proiectului este
06:00
Astăzi la Stroiești va fi condus pe ultimul drum apărătorul Serghei Mușuruc Libertatea Cuvântului
A trecut în neființă un participant la acțiunile de luptă, apărător al Ucrainei din satul Stroiești,  Serghei Mușuruc. El s-a alăturat apărătorilor pământului
06:00
Atac masiv cu rachete asupra Kievului Libertatea Cuvântului
Întreruperi de curent și apă în Kiev după atacul Federației Ruse. Capitala a rămas parțial fără energie electrică în urma atacului inamic din
8 ianuarie 2026
21:40
„Se întorc de la aliați”: Macron critică dur SUA Libertatea Cuvântului
Potrivit Președintelui Franței, marile puteri se confruntă cu o „tentație reală de a împărți lumea”. Emmanuel Macron a criticat administrația Trump pentru încălcarea
21:30
Mesajul în încheierea mandatului fostului șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți Libertatea Cuvântului
În acest mesaj postat pe contul de Facebook al AMR Cernăuți, Ruslan Zaparaniuk a menționat: „Închei o altă etapă a serviciului meu în
21:20
Ruslan Osypenko – noul șef al Administrației Regionale de Stat Cernăuți Libertatea Cuvântului
Președintele Ucrainei, Volodymmyr Zelenski, la 8 ianuarie 2026 a semnat decretul privind numirea lui Ruslan Osypenko în funcția de șef al Administrației de
20:50
Instituțiile de sănătate din regiunea Cernăuți sunt asigurate cu surse alternative de energie în proporție de 97% Libertatea Cuvântului
Conform datelor furnizate de conducătorii a 70 de instituții medicale către Departamentul de Sănătate al Administrației Militare Regionale Cernăuți, există în total 381
20:30
Clubul Longevității Active din comuna Nedoboivți (Nădăbăuți)  a susținut un concert de colinde Libertatea Cuvântului
Membrii clubului au marcat  sărbătoarea Sfântul Andrei, au efectuat repetiții și au reprezentat cu demnitate comunitatea în cadrul unui spectacol festiv. Clubul Longevității
20:10
Lebedele nu au sosit la Ciortoria: unde iernează aceste păsări în Bucovina Libertatea Cuvântului
În prezent, în Bucovina nu se observă un număr mare de lebede, însă mici stoluri au fost totuși reperate. Voluntara pentru protecția animalelor,
20:00
1339 de familii bucovinene au primit în anul 2025 „Pachetul bebelușului” Libertatea Cuvântului
Informația a fost comunicată de Administrația Militară Regională Cernăuți. În regiunea Cernăuți, pe parcursul anului trecut, 1339 de familii au primit „Pachetul bebelușului”.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:50
Mărturii referitoare la Eminescu Libertatea Cuvântului
Pe pământul vechii Daci Când mai mare, când mai mic, Dacă n-ar fi Eminescu Viața nu ne-ar fi nimic. Adrian PĂUNESCU Pe firul
09:50
Moment astrologic. Culoarea norocoasă în 2026, în funcție de luna în care te-ai născut Libertatea Cuvântului
Acest aspect al astrologiei continuă să se dezvolte. Explorând semnificațiile spirituale ale culorilor, se pot asocia cu cele 12 luni de naștere. Consultând
09:40
Brazi de pe plantații, nu din pădure: câți arbori au cumpărat bucovinenii în timpul târgurilor de Crăciun Libertatea Cuvântului
Pe parcursul funcționării târgurilor de Crăciun, au fost vândute aproape 6 mii de arbori festivi. În Bucovina, peste o mie. Informația este furnizată
09:40
Avertizare meteo și măsuri de siguranță Libertatea Cuvântului
Conform prognozelor meteorologilor, în următoarele câteva zile, pe teritoriul regiunii Cernăuți sunt așteptate ninsori abundente, iar izolat se vor forma troiene de zăpadă.
08:40
În zona de atenție specială Libertatea Cuvântului
Se pare că Europa se pregătește pentru un nou val al războiului hibrid rusesc, în care infrastructura critică din Marea Baltică devine poate
08:20
De ce a înghețat Federația Rusă schimburile de prizonieri: Zelenski a numit motivul principal Libertatea Cuvântului
Președintele Zelenski a explicat întârzierea schimburilor mari de prizonieri prin acțiunile Federației Ruse. Președintele Volodymyr Zelenski a explicat de ce nu au mai
7 ianuarie 2026
20:40
Președintele României a declarat după vizita la Paris disponibilitatea de a consolida securitatea în Marea Neagră Libertatea Cuvântului
Președintele României, Nicușor Dan, a explicat ce contribuție este gata să aducă țara sa pentru menținerea păcii în Ucraina după încetarea focului. Despre
20:20
Zelenski a discutat în Cipru cu Președinta Republicii Moldova despre calea coordonată către UE Libertatea Cuvântului
Președintele Volodymyr Zelenski, aflat în vizită în Cipru, s-a întâlnit cu Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, discutând cu ea despre parcursul celor două
20:10
Sărbătoarea Crăciunului la Băhrinești Libertatea Cuvântului
În satul Băhrinești din regiunea Cernăuți, tradiția colindelor românești reprezintă o componentă vitală a identității culturale locale. În perioada Crăciunului din anul curent,
19:40
O nouă pierdere grea: Un apărător din Secureni, Roman Bendas, a căzut la datorie Libertatea Cuvântului
O veste tristă a zguduit comunitatea Secureni — a fost confirmat decesul soldatului Roman Bendas, originar din orașul Secureni. Anunțul a fost făcut
19:30
O femeie de 38 de ani a murit sub roțile unui autoturism în localitatea Marșinți Libertatea Cuvântului
Accidentul rutier a avut loc pe 6 ianuarie, pe drumul național „N-10”, în raza localității Marșinți, raionul Cernăuți. Informația a fost transmisă de
09:20
Trei profesori din Noua Suliță au primit premii pentru realizări profesionale Libertatea Cuvântului
Cadrele didactice au fost premiate în cadrul unui eveniment educațional la Cernăuți. Printre cei evidențiați se numără: Roman Crigan (profesor de engleză, Liceul
09:20
Sfântul Ioan Botezătorul, Înaintemergătorul Domnului.  Tradiții și superstiții Libertatea Cuvântului
La 7 ianuarie,  este prăznuit (pe stil nou) Soborul Sfântului Ioan Botezătorul sau Sfântul Ion. Este ziua în care îl cinstim pe cel
09:20
Sărbători creştine. Crăciunul – Nașterea Domnului. Tradiții și obiceiuri pentru noroc și pace Libertatea Cuvântului
Crăciunul, sărbătorit  pe stil nou – 25 decembrie, sau pe stil vechi – 7 ianuarie, este o sărbătoare a liniștii și bucuriei, motiv
09:10
Guvernul a aprobat candidatul pentru funcția de șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți Libertatea Cuvântului
Cabinetul de Miniștri a aprobat candidatul pentru funcția de șef al Administrației Militare Regionale Cernăuți. Conform informațiilor preliminare, noul șef va fi Ruslan
09:00
Unde a dispărut Putin: de ce tace Kremlinul despre dictator Libertatea Cuvântului
Putin a dispărut din spațiul public la sfârșitul anului. Pe 6 ianuarie, mass-media de stat din Rusia a difuzat un videoclip cu Putin
09:00
Bărbat găsit în Carpați după ce a rătăcit 5 zile încercând să treacă ilegal frontiera Libertatea Cuvântului
În Carpați, grănicerii din cadrul Detașamentului Cernăuți au găsit un bărbat care a încercat să treacă ilegal granița cu România și s-a rătăcit.
08:50
Întâlnirea „Coaliției celor disponibili”: Starmer a evaluat disponibilitatea lui Putin pentru pace Libertatea Cuvântului
Premierul britanic a declarat că lumea este mai aproape ca niciodată de sfârșitul războiului din Ucraina, dar etapa cea mai dificilă abia urmează,
6 ianuarie 2026
21:40
O femeie din Cernăuți a devenit unul dintre purtătorii torței Olimpice 2026 în Italia Libertatea Cuvântului
Oleksandra Kaspruk, originară din Cernăuți, a participat la ștafeta torței „Jocurilor Olimpice de Iarnă 2026”, care are loc în Italia înaintea viitoarelor competiții.
21:40
Peste 200 de participanți au colindat pentru Forțele Armate ale Ucrainei la un festival în Hotin Libertatea Cuvântului
Festivalul „Colindele răsună în Hotin” a reunit grupuri artistice din întreaga regiune Cernăuți și a desfășurat o colectă caritabilă pentru apărătorii ucraineni. Despre
21:20
Întâlnirea „coaliției celor dornici” s-a încheiat la Paris: primele detalii Libertatea Cuvântului
Pe 6 ianuarie, la Paris (Franța), a avut loc întâlnirea „coaliției celor disponibili” cu participarea mai multor șefi de state și de guverne.
21:10
Aderarea la UE și nu numai: Ursula  von der Leyen a numit elementele cheie ale garanțiilor de securitate pentru Ucraina Libertatea Cuvântului
Marți, 6 ianuarie, la Paris are loc întâlnirea liderilor țărilor din „coaliția celor disponibili”. Scopul principal al acestei adunări este de a oferi
20:20
The Independent: Negocierile de pace privind Ucraina sunt „în suspensie” din cauza situației din Venezuela Libertatea Cuvântului
Rezultatele negocierilor privind Ucraina de la Paris rămân incerte din cauza schimbării centrului de atenție. Progresul discuțiilor de la Paris rămâne neclar deoarece
20:10
Icoană pe sticlă și sfeșnic în formă de cruce: la Cernăuți s-a deschis o expoziție dedicată Bobotezei Libertatea Cuvântului
La Muzeul de Artă din Cernăuți a fost prezentată o expoziție dedicată Bobotezei, comunică pe contul său de Facebook  Consiliul Regional Cernăuți. La
Mai multe ştiri
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.