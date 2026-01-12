NEWS ALERT: Urmează Al Treilea Război Mondial? Rusia își intensifică mesajele anti-NATO și evocă sprijin pentru Trump privind Groenlanda
HotNews, 12 ianuarie 2026 17:50
Rusia își intensifică retorica împotriva NATO, sugerează sprijin pentru Trump în cazul Groenlandei și amplifică amenințările pe fondul războiului din Ucraina. Temerile legate de un conflict global mai amplu s-au intensificat după ce presa de stat rusă și aliați ai Kremlinului au amplificat amenințările la adresa țărilor NATO, scrie TheExpress. Retorica dură apare în contextul […]
• • •
Acum 30 minute
17:50
NEWS ALERT: Urmează Al Treilea Război Mondial? Rusia își intensifică mesajele anti-NATO și evocă sprijin pentru Trump privind Groenlanda # HotNews
Acum o oră
17:30
Olesea Stamate: Lipsa de viziune privind dezvoltarea țării în ansamblul său este o bombă cu efect întârziat # HotNews
Fosta deputată Olesea Stamate avertizează că discuțiile privind comasarea Universității din Cahul cu UTM reflectă o lipsă gravă de viziune pentru dezvoltarea regională. Potrivit ei, eliminarea autonomiei unei universități regionale va accelera migrația spre Chișinău și va slăbi și mai mult centrele din teritoriu. Lăsând la o parte suspiciunea că aceasta se face cu dedicație pentru […]
Acum 4 ore
14:30
VIDEO | Maia Sandu, declarație surpriză: „Aș vota pentru reunirea cu România, dacă s-ar organiza un referendum în acest sens” # HotNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a vorbit într-un amplu interviu cu doi jurnaliști britanici cunoscuți, despre provocările pe care le are de înfruntat Republica Moldova în lupta cu propaganda rusă și interferențele lui Vladimir Putin în procesele democratice din țara de peste Prut. Lidera de la Chișinău a vorbit prima dată deschis despre faptul că […]
Acum 6 ore
12:40
Noul an începe la Bălți cu un nou proiect de infrastructură rutieră. Alexandr Petkov (Partidul Nostru): „Ne respectăm angajamentele!” # HotNews
Primăria municipiului Bălți a finalizat procedurile pentru demararea reparației capitale a străzii 31 August din zona centrală a orașului. Primarul municipiului, Alexandr Petkov (Partidul Nostru), a anunțat astăzi că Oficiul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală (ONDRL) a alocat 8 milioane de lei pentru finanțarea acestui proiect. Alexandr Petkov s-a aflat luni la Chișinău pentru […]
12:30
Ucraina și Moldova au impus de la 1 ianuarie o blocadă totală împotriva regiunii separatiste Transnistria # HotNews
Ucraina și Moldova au impus de la 1 ianuarie o blocadă totală împotriva regiunii separatiste Transnistria, marcând o schimbare majoră de politică. Toate liniile de aprovizionare dinspre Rusia au fost închise, lăsând regiunea izolată logistic și politic. Măsuri comune Ucraina-Moldova pentru controlul strict al granițelor La miezul nopții, Ucraina a introdus controale stricte pe cei […]
Acum 8 ore
12:00
Avertismentul experților: Timpul excesiv petrecut în fața ecranului limitează vocabularul copiilor mici # HotNews
Un nou studiu arată că în medie, un copil de doi ani petrece mai mult de două ore în fața televizorului sau a unui dispozitiv inteligent, iar acest lucru duce la o reducere semnificativă a vocabularului. Timpul excesiv petrecut în fața ecranului afectează capacitatea copiilor mici de a vorbi, a constatat primul studiu britanic de […]
11:40
Numărul gospodăriilor care vor beneficia de compensații la energie pentru luna decembrie a crescut la 618 339, în care locuiesc aproximativ 1 240 000 de persoane, comparativ cu 605 538 de gospodării în luna precedentă. Ministerul Muncii și Protecției Sociale anunță că, începând cu 9 ianuarie, au fost inițiate transferurile compensațiilor la căldură pentru luna […]
11:10
VIDEO | Primăria Chișinău a lansat licitația publică internațională pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân # HotNews
Primăria Chișinău anunță că a inițiat licitația internațională pentru extinderea bulevardului Mircea cel Bătrân. Artera urmează să se prelungească până la str. Bucovina. Anunțul a fost făcut de primarul Capitalei, Ion Ceban. Edilul a menționat că după ce va fi identificat agentul economic, lucrările vor dura circa 24 de ani. „Stația de dispecerat existentă și […]
Acum 12 ore
09:10
Senatorul american Chris Murphy a declarat într-un interviu acordat emisiunii „Meet the Press" de la NBC News că, dacă SUA ar anexa Groenlanda, „ar fi sfârşitul NATO". El arată că în cazul unui atac al SUA, NATO ar trebui să intervină, ceea ce ar însemna un război cu țările europene, informează News.ro. Murphy: Am intra […]
08:30
România va moderniza aproximativ 15 kilometri de drum din Ucraina, ca parte a contractului pentru lotul 3 al Drumului Expres Suceava – Siret. Este un proiect strategic, iar contractele vor fi finanțate prin programul SAFE, transmite Digi24. Alin Șerbănescu, purtător de cuvânt CNAIR, a declarat că "este un proiect cu rol dual, civil și militar, […]
08:00
O familie din Austria a ales să-și vândă apartamentul de 71,49 mp din Muggendorf printr-o tombolă, cu bilete de 49,90 euro, valabilă până pe 19 ianuarie. Decizia a fost luată după ce cuplul s-a declarat nemulțumit de metodele tradiționale de vânzare, dorind o alternativă inedită, relatează Heute. Câștigătorul tombolei va deveni proprietarul apartamentului, a cărui […]
07:10
Horoscop 12 ianuarie – o zi cu rezolvări. O să ne facem planuri cu bătaie lungă, ca să avem timp să lucrăm la detalii și să ne asigurăm succesul. CAPRICORN Poate vă întâlniți cu niște oameni de afaceri ca să dați drumul unui proiect care v-ar asigura banii pe o bună perioadă de timp. E, […]
Acum 24 ore
19:40
VIDEO | Băsescu: Eu zic că nu există o dovadă convingătoare despre fraudarea alegerilor cu sprijinul ruşilor. În primul rând, dacă se băgau ruşii, reuşea # HotNews
Traian Băsescu, fost preşedinte al României, este de părere că autorităţile din România nu au dovezi solide care să fi stat la baza deciziei de anulare a alegerilor prezidenţiale din anul 2024. „Eu zic că nu există o dovadă convingătoare despre fraudarea alegerilor cu sprijinul ruşilor. În primul rând, dacă se băgau ruşii, reuşea", spune […]
Ieri
13:30
O lovitură devastatoare pentru ‘ONG-urile globaliste – Vor fi gestionat direct de Guvernul SUA # HotNews
Europarlamentarul Gheorghe Piperea anunță o „lovitură devastatoare" pentru „ONG-urile globaliste": „Va fi gestionat direct de Guvernul SUA". Gheorghe Piperea, europarlamentar al Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) susține că „statul paralel" al instanțelor internaționale și organizațiilor statale „riscă să fie demantelat de noile decizii ale președintelui SUA, Donald Trump. Iminenta demantelare a parazitului lumii libere, ONG […]
12:50
Un bărbat complet sănătos s-a îmbolnăvit grav din cauza cafelei. Greșeala pe care a făcut-o vreme de mai mulți ani # HotNews
Cafeaua este una dintre cele mai populare băuturi din lume și mulți oameni își încep ziua alături de o cană de cafea, iar deja este cunoscut faptul că această băutură are și multe proprietăți benefice pentru organism. Dar există și situații în care cafeaua poate fi periculoasă. În acest sens, un bărbat complet sănătos a […]
12:20
PSDE acuză ANSA că a ascuns populației informații esențiale în cazul ouălor contaminate cu metronidazole # HotNews
Partidul Social Democrat European îi acuză pe reprezentanții Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) că au ascuns populației informații esențiale despre cazul ouălor contaminate cu metronidazol. Potrivit unui comunicat de presă al formațiunii, faptele cunoscute public indică o întârziere de aproape 12 zile între momentul confirmării oficiale a contaminării și informarea populației. În acest interval, […]
12:00
„Am stat 6 luni fără curent”: Americanii nu mai fac față prețurilor uriașe la energie. Factura lunară sare de 2.000 de dolari # HotNews
Prețurile la energie au crescut semnificativ în SUA, lăsând multe gospodării fără curent sau cu datorii mari. Cristy Hallowell este un exemplu: a trăit șase luni fără energie și a acumulat datorii de 3.000 de dolari. Un raport arată că aproape o gospodărie din 20 este la risc de a pierde serviciile de energie. Președintele […]
11:50
Un „mic laborator" ascuns în intestin poate produce alcool direct în organism, iar cercetătorii cred că au descoperit în sfârșit cum poate fi oprit acest proces, scrie SciTechDaily. O echipă de oameni de știință a identificat bacteriile intestinale și mecanismele biologice care duc la producerea de alcool în corpul persoanelor care suferă de sindromul Auto-Brewery (ABS) […]
11:00
Andrei Ioniță declară că undeva, pe drum, am pierdut reperele morale, culturale și intelectuale # HotNews
Andrei Ioniță declară că atunci când o societate caută repere morale, culturale, intelectuale, tinerii vor să vadă modele. Oameni de la care să învețe, oameni pe care să vrei să-i urmezi. Iar noi, drept repere, îi decorăm cu „Meritul Civic" pe Cătălin Lungu și Emilian Crețu. Serios? Asta este cultura noastră? Nivelul „Dora Show" sau […]
10:10
Cinci avocați s-au înscris în cursa pentru funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Moldova (UAM) # HotNews
Cinci avocați s-au înscris în cursa pentru funcția de președinte al Uniunii Avocaților din Moldova (UAM). Este vorba despre Natalia Balaban, Anatolie Barbacar, Alexandru Țurcan, Mihail Durnescu și Ludmila Spînu. Alegerea noului președinte va avea loc în cadrul Congresului ordinar al avocaților pentru anul 2025, care va începe pe 19 ianuarie 2026. În prima zi, […]
07:00
Horoscop 11 ianuarie – O zi cu emoții de tot felul. O să ne recuperăm încet, încet și o să îndreptăm lucrurile care ne-au rămas de rezolvat de anul trecut: o prietenie, o relație sentimentală, o căsnicie. CAPRICORN Se poate să mai cheltuiți niște bani ca să le faceți mici surprize alor voștri, că aveți […]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:00
Un ucrainean a trecut frontiera prin apele înghețate ale râului Prut. Ce se va întâmpla cu el # HotNews
Un bărbat din Ucraina, care a trecut ilegal frontiera de stat, prin râul Prut, a fost recuperat de polițiștii de frontieră din Botoșani, scrie Agerpres. Potrivit reprezentanților Serviciului Teritorial al Poliției de Frontieră Botoșani, bărbatul în vârstă de 41 de ani a fost găsit în șoc hipotermic. El a primit îngrijiri medicale din partea polițiștilor […]
16:30
Fostul președinte Traian Băsescu aruncă o bombă de proporții în media, printr-o informație care adîncește semnele de întrebare deja existente legate de înzăpezirea președintelui Nicușor Dan pe aeroportul din Franța. Situația produsă după reuniunea liderilor europeni la Paris, din 6 ianuarie, este unică, președintele României fiind blocat ore în șir pe un aeroport de lîngă […]
15:20
Ideea se bazează pe peste 71 de studii realizate pe mai mult de 11.000 de persoane din întreaga lume. Plata cu cardul a devenit un gest extrem de obișnuit. De fapt, treptat devine metoda de plată cea mai folosită, remarcându-se prin rapiditatea și comoditatea ei. Totuși, acest proces ar putea să nu fie atât de […]
15:20
Federaţia Europeană de Haltere a retras dreptul Poloniei de a găzdui două campionate europene pentru că a respins sportivii ruşi # HotNews
Polonia a fost retrasă din funcția de gazdă a două campionate europene de haltere pentru juniori din acest an, din cauza refuzului său de a permite participarea sportivilor din Rusia și Belarus. Federația Europeană de Haltere (EWF) a anunțat că "a decis să anuleze Campionatele Europene de Haltere Juniori și U23 din 2026, care urmau […]
10:00
Potrivit polițiștilor, vineri în Vama Albița s-a prezentat pentru a intra în țară, ca pasager într-un autoturism, un bărbat din Belarus, în vârstă de 36 de ani. La controlul de frontieră, polițiștii au constatat că pe numele acestuia era o alertă Interpol, cu mențiunea căutat în vederea arestării, deoarece evadase joi dintr-o închisoare din Belarus. […]
09:50
Primăria Chișinău este alături de copiii din centrele de plasament, copiii cu necesități speciale și copiii din familii social-vulnerabile # HotNews
În perioada sărbătorilor de iarnă, când bunătatea se simte mai aproape iar gesturile simple capătă sens, Primăria Municipiului Chișinău este alături de copiii din centrele de plasament, copiii cu necesități speciale și copiii din familii social-vulnerabile, veniți din toate colțurile țării. În cadrul campaniei „De la inimă la inimă", am răspuns scrisorilor trimise de copiii […]
07:10
Horoscop 10 ianuarie – O zi cu surprize plăcute. O să ne adunăm un pic după atâtea petreceri și mai ieșim puțin la aer curat, ca să luăm forțe proaspete și să ne revigorăm. CAPRICORN Întrevedere cu cineva care speră să vă asociați în vederea unei colaborări și o să vă consultați agenda să vedeți […]
9 ianuarie 2026
22:30
ULTIMA ORĂ: Rusia s-a alăturat navelor de război chineze și iraniene pentru exerciții militare în largul Africii de Sud # HotNews
Rusia, China și Iranul își desfășoară navele de război în largul Africii de Sud pentru exerciții militare BRICS+, în contextul unor tensiuni crescute cu Statele Unite. Exercițiile vizau cooperarea regională și siguranța maritimă, însă prezența statelor sancționate a stârnit reacții diplomatice și critici interne. Manevrele navale în largul Africii de Sud reunesc nave de război […]
22:30
Tra
21:20
O femeie de 79 de ani a rănit o vecină de 88 de ani cu bradul de Crăciun aruncat de la balcon # HotNews
O femeie vârstnică din sudul Germaniei şi-a rănit o vecină în timp ce încerca să scape de bradul de Crăciun aruncându-l de la balconul său aflat la etajul şase, a anunţat vineri poliţia bavareză, citată de agenţia DPA, transmite Agerpres. Vecina a suferit o fractură la braţ după ce a fost lovită de bradul aruncat […] The post O femeie de 79 de ani a rănit o vecină de 88 de ani cu bradul de Crăciun aruncat de la balcon first appeared on HotNews.md.
20:50
NEWS ALERT: Scandal în Ucraina: 70 de milioane de dolari furați de o companie de tehnică militară care a fabricat mine și nu explodează # HotNews
Procuratura din Ucraina afirmă că o firmă a livrat pe front mine de proastă calitate, care nu detonau în luptă, dar puteau exploda accidental atunci când erau manipulate de soldații ucraineni, scrie Kyiv Post. O companie ucraineană contractată să fabrice mine terestre și antipersonal extrem de necesare pentru front a încasat aproape 3 miliarde de […] The post NEWS ALERT: Scandal în Ucraina: 70 de milioane de dolari furați de o companie de tehnică militară care a fabricat mine și nu explodează first appeared on HotNews.md.
19:20
Alexandr Petkov anunță că o delegație a municipiului Baia Mare este în vizită oficială la Bălți # HotNews
O delegație a municipiului Baia Mare, România, a efectuat vineri, 9 ianuarie 2026, o vizită oficială la Primăria municipiului Bălți, unde a avut o întrevedere cu conducerea administrației publice locale. Alexandr Petkov, Primar al municipiului Bălți, declară că cu mai puțin de o lună în urmă, împreună cu primarul municipiului Baia Mare, Ioan Doru Dăncuș, […] The post Alexandr Petkov anunță că o delegație a municipiului Baia Mare este în vizită oficială la Bălți first appeared on HotNews.md.
19:00
Discursul care zguduie relația Europa–SUA: Franța cere ‘dreptul’ europenilor de a se opune americanilor # HotNews
Şeful diplomaţiei franceze Jean-Noël Barrot revendică vineri ”dreptul” europenilor ”de a spune nu” aliatului lor istoric american atunci când acesta acţionează într-un mod pe care-l consideră inacceptabil, relatează AFP, citat de news.ro. În discursul său anual în faţa ambasadorilor francezi, Jean-Noël Barrot a subliniat ceea ce a catalogat drept un ”fapt marcant” la începutul acestui […] The post Discursul care zguduie relația Europa–SUA: Franța cere ‘dreptul’ europenilor de a se opune americanilor first appeared on HotNews.md.
14:40
Pe măsură ce temperaturile scad în timpul iernii, mulți dintre noi observăm că aerul devine mai uscat în casă. Acest fenomen poate cauza o serie de neplăceri, de la piele uscată și buze crăpate până la o stare generală de disconfort. De asemenea, uscăciunea excesivă a aerului poate dăuna mobilierului din lemn și chiar sănătății […] The post Soluția la îndemâna oricui – de ce se pune o cană de apă pe calorifer iarna first appeared on HotNews.md.
14:20
Este timpul ca UE să discute cu Rusia, spune Georgia Meloni. Declaraţia a fost făcută la conferinţa de presă de început de an a premierului italian. „Salvini a reflectat asupra relațiilor Rusiei cu Italia, la fel cum a făcut Macron asupra Europei. În acest caz, cred că Macron are dreptate. Cred că este timpul ca […] The post ULTIMA ORĂ | Georgia Meloni: „Este timpul ca UE să discute și cu Rusia” first appeared on HotNews.md.
14:00
România a importat vineri la prânz aproximativ 5 milioane de metri cubi de gaze pe zi, ceea ce înseamnă circa 10% din consumul total la nivel național. Deși depozitele de gaze ale țării sunt pline în proporție de 70%, se poate extrage de acolo doar o cantitate limitată. În același timp, prețul gazelor la Bursa […] The post Astăzi România exportă către Republica Moldova 6,4 milioane metri cubi de gaze first appeared on HotNews.md.
13:20
Rectorul Universității București, Marian Preda, explică motivele reale ale tentativei de desființare a Universității din Cahul # HotNews
Rectorul Universității București, Marian Preda, a explicat vineri care sunt motivele reale ale tentativei de desființare a Universității din Cahul, prin absorbirea acesteia în Universitatea Tehnică din Moldova – o inițiativă ce a provocat un scandal în Republica Moldova. Rectorul Marian Preda a arătat că această comasare ridică semne mari de întrebare din cauza momentului […] The post Rectorul Universității București, Marian Preda, explică motivele reale ale tentativei de desființare a Universității din Cahul first appeared on HotNews.md.
13:10
MAE al Rusiei a anunțat că Donald Trump a decis eliberarea a doi cetățeni ruși de pe petrolierul capturat de SUA # HotNews
Donald Trump a decis să elibereze doi cetățeni ai Federației Ruse din rândul echipajului petrolierului „Bella 1” („Marinera”), reținut de armata americană în Oceanul Atlantic. Informația a fost transmisă de Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. MAE rus a precizat că Trump a luat această decizie ca răspuns la o solicitare formulată de partea rusă. „Salutăm […] The post MAE al Rusiei a anunțat că Donald Trump a decis eliberarea a doi cetățeni ruși de pe petrolierul capturat de SUA first appeared on HotNews.md.
13:10
VIDEO Momentul în care o deputată este lovită de un explozibil, în direct, în timpul unui interviu # HotNews
Deputata de opoziție din Honduras, Gladys Aurora López, membră a Parlamentului Central American (Parlacen), a fost grav rănită joi în urma unui atac cu dispozitiv exploziv chiar la sediul Congresului Național, potrivit presei internaționale. Gladys Aurora López oferea un interviu chiar în fața Congresului din Tegucigalpa, capitala Hondurasului, când un dispozitiv exploziv artizanal a fost […] The post VIDEO Momentul în care o deputată este lovită de un explozibil, în direct, în timpul unui interviu first appeared on HotNews.md.
13:00
Un scandal de proporţii zguduie Poliția Metropolitană din Londra și Scotland Yard, unde au fost scoase la iveală deficiențe grave în verificările antecedentelor a mii de ofițeri și angajați. Printre cei care au reușit să rămână în serviciu în ciuda infracțiunilor foarte grave comise se numără foști ofițeri responsabili de numeroase violuri. Cel mai mediatizat […] The post Scandal la Londra: Violatori în serie au fost angajați ofițeri de poliție first appeared on HotNews.md.
12:30
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2026 abia a început, dar deja la această etapă este clar că acesta va fi unul dificil pentru Republica Moldova. În context, ea a venit o prognoză în care s-a referit la principalele provocări cu care s-ar putea confrunta ţara în noul an. „În primul […] The post VIDEO | Irina Vlah: Anul 2026 va fi unul extrem de complicat pentru Republica Moldova first appeared on HotNews.md.
12:00
Mii de locuri de muncă bine plătite, cu salarii cu șase cifre, sunt neocupate în SUA pentru că americanii nu vor să se murdărească pe mâini, spun experții. Giganții din industria auto care, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, mobilizau mase de muncitori pentru a construi vehicule destinate frontului, se confruntă acum cu dificultăți […] The post Loc de muncă plătit cu 120.000 de dolari, dar pe care nimeni nu îl vrea first appeared on HotNews.md.
11:50
Din cauza unor bulgări de zăpadă, doi adolescenţi au fost arestaţi în urma unei agresiuni sodate cu moartea unui om # HotNews
Doi adolescenţi au fost arestaţi în Olanda în legătură cu moartea unui bărbat de 60 de ani, care a murit în urma unei agresiuni declanşate probabil din cauza aruncării cu bulgări de zăpadă. Poliția cercetează circumstanțele exacte ale evenimentului. Poliţia olandeză a arestat doi adolescenţi în cadrul unei anchete cu privire la moartea unui bărbat […] The post Din cauza unor bulgări de zăpadă, doi adolescenţi au fost arestaţi în urma unei agresiuni sodate cu moartea unui om first appeared on HotNews.md.
11:00
În 2026, orașul Fălești va face investiții importante în infrastructură. Primarul Alexandr Severin (Partidul Nostru): Sunt proiecte cu impact durabil – ne gândim și la ziua de mâine! # HotNews
Autoritățile locale din Fălești au anunțat bugetul pentru 2026 cu un program ambițios de dezvoltare a orașului. Planul de investiții vizează modernizarea infrastructurii rutiere, reabilitarea spațiilor publice și îmbunătățirea serviciilor comunitare. Veniturile totale ale orașului pentru 2026 se ridică la 73.867.500 lei, iar cheltuielile sunt planificate în aceeași valoare, ceea ce reflectă un buget echilibrat, […] The post În 2026, orașul Fălești va face investiții importante în infrastructură. Primarul Alexandr Severin (Partidul Nostru): Sunt proiecte cu impact durabil – ne gândim și la ziua de mâine! first appeared on HotNews.md.
10:00
Aproape toată lumea folosește incorect spray-urile nazale, care pot provoca leziuni permanente # HotNews
Când nasul este înfundat din cauza răcelii, spray-ul nazal pare salvarea. Soluția rapidă devine însă capcană – utilizarea prelungită creează dependență gravă și poate afecta permanent sănătatea. Un sondaj britanic relevă că aproape 60% dintre oameni nu știu că spray-urile nazale trebuie folosite maxim 7 zile. Depășirea acestei perioade declanșează probleme serioase de sănătate, avertizează […] The post Aproape toată lumea folosește incorect spray-urile nazale, care pot provoca leziuni permanente first appeared on HotNews.md.
10:00
„Nu am nevoie de dreptul internațional”. Trump spune că puterea este limitată doar de propria sa “moralitate” # HotNews
Preşedintele american Donald Trump a afirmat într-un interviu publicat joi că doar propria sa “moralitate” poate constitui o limită a modului în care gestionează politica externă a Statelor Unite, adăugând că “nu are nevoie” de dreptul internaţional, scrie The Guardian. Într-un interviu acordat publicației New York Times, Trump a spus că singura constrângere asupra puterii […] The post „Nu am nevoie de dreptul internațional”. Trump spune că puterea este limitată doar de propria sa “moralitate” first appeared on HotNews.md.
09:30
Serviciile municipale de profil au intervenit și în cursul dimineții pe străzile, trotuarele și spațiile publice din Capitală # HotNews
Serviciile municipale de profil au intervenit și în cursul dimineții pe străzile, trotuarele și spațiile publice din Capitală, în contextul condițiilor meteo dificile. Echipele operative au acționat pentru deszăpezirea carosabilului, curățarea și tratarea trotuarelor, precum și pentru menținerea accesibilității în zonele cu flux sporit de pietoni, în special în preajma instituțiilor publice, stațiilor de transport […] The post Serviciile municipale de profil au intervenit și în cursul dimineții pe străzile, trotuarele și spațiile publice din Capitală first appeared on HotNews.md.
09:10
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052 # HotNews
Cuba trăiește o criză economică dramatică, una dintre cele mai severe din ultimii 67 de ani. Scăderea livrărilor de petrol din partea Venezuelei, sancțiunile americane și gestionarea deficientă a resurselor au dus la lipsa alimentelor, la pene uriașe de curent și la prețuri exorbitante. Oamenii se învecinează pentru benzină sau nu-și pot permite să cumpere […] The post Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052 first appeared on HotNews.md.
09:00
Întreg teritoriul Ucrainei a fost sub alertă aeriană în noaptea de joi spre vineri, ca răspuns la un atac cu rachete rusești, mai multe victime fiind anunțate la Kiev de către autorități, informează AFP, Reuters și CNN. Rusia a lansat joi noaptea o serie de rachete asupra Ucrainei, ucigând cel puțin patru persoane în Kiev […] The post VIDEO | Rusia a atacat Ucraina cu racheta balistică hipersonică Oreşnik first appeared on HotNews.md.
