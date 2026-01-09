NEWS ALERT: Scandal în Ucraina: 70 de milioane de dolari furați de o companie de tehnică militară care a fabricat mine și nu explodează

19:20

Potrivit unui proiect de declarație consultat de POLITICO, Europa și SUA sunt gata să se angajeze să ofere garanții de securitate „obligatorii din punct de vedere juridic” pentru a sprijini Ucraina în cazul unui acord de pace cu Rusia. Planul, care trebuie aprobat de Washington și de liderii reuniți marți la Paris, prevede garanții de […] The post Europa și SUA sunt gata să se angajeze să ofere garanții de securitate pentru Ucraina first appeared on HotNews.md.