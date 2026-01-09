„Nu am nevoie de dreptul internațional”. Trump spune că puterea este limitată doar de propria sa “moralitate”

11:00

În acest an, în orașul Glodeni vor prinde viață mai multe proiecte de infrastructură, iar unul dintre cele mai importante este proiectul „Schimbarea învelișului asfaltic pe strada 300 de Ani din orașul Glodeni". Acesta a fost inclus în Documentul Unic de Program cu finanțare de la stat. Potrivit documentului, proiectul urmează să fie finanțat în […] Una dintre cele mai importante artere din Glodeni – strada „300 de Ani" va fi reparată capital. Primarul Stela Onuțu (Partidul Nostru): Este un proiect mult așteptat de comunitate!