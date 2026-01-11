Horoscop 11 ianuarie – Cineva de care v-a fost dor vă caută

22:30

Traian Băsescu a declarat că războiul din Ucraina nu se va încheia în viitorul apropiat și că Uniunea Europeană trebuie să intre în negocieri directe cu Vladimir Putin, fără a mai accepta o mediere prin Donald Trump, pe care îl consideră imprevizibil și inconsecvent. Fostul președinte a susținut că Putin nu și-a atins obiectivele strategice, iar conflictul va continua atâta timp cât nu există un canal de negociere serios între Moscova și Bruxelles. „Este timpul ca Uniunea Europeană să intre în negocieri directe cu Vladimir Putin și să nu mai accepte negocierea prin Trump. Trump este inconsecvent în relația cu Rusia, cu Zelenski și cu Uniunea Europeană. Ba vrea să o conducă, ba să o cotropească", a spus Băsescu, într-o intervenție la România TV, Negocierile nu pot fi improvizate Băsescu a subliniat că o eventuală deschidere diplomatică trebuie pregătită tehnic, pentru a evita eșecuri de tipul celor înregistrate de fostul președinte american. „În faza inițială trebuie să fie tehnicienii, cei care pregătesc întâlnirile la nivel înalt, ca să nu fie eșecuri precum cele ale lui Trump în întâlnirile cu Putin", a afirmat fostul șef al statului. Europa se înarmează: descurajare sau teamă? Referindu-se la accelerarea programelor de înarmare din UE, Traian Băsescu a spus că, indiferent de motivație, Europa este obligată să-și construiască propria capacitate de apărare. „Europa se înarmează fie ca să descurajeze Federația Rusă, fie de teamă că rușii ar putea veni peste noi. Oricare ar fi logica, umbrela nucleară americană nu mai este o garanție sigură", a declarat el. Băsescu a invocat inclusiv amenințările lui Donald Trump la adresa Groenlandei, teritoriu al unui stat membru NATO, ca dovadă că vechile certitudini strategice s-au prăbușit. Trupe europene în Ucraina: „Nu există această posibilitate" Fostul președinte a respins categoric ideea trimiterii de trupe europene de menținere a păcii în Ucraina. „Nu există nicio posibilitate ca Franța, Marea Britanie sau Germania să trimită trupe de menținere a păcii pe linia frontului. Este imposibil. Ucraina nu poate câștiga războiul, iar Rusia nu poate fi învinsă în acest mod", a spus Băsescu. Singura excepție teoretică ar putea fi Turcia, a adăugat el. România și garanțiile de securitate Întrebat cine mai oferă garanții reale de securitate României, Traian Băsescu a afirmat că singura soluție este coeziunea europeană, chiar dacă aceasta este dificil de realizat. „Când Uniunea Europeană ajunge la limită, găsește soluții. România trebuie să fie parte activă, nu pasivă", a conchis fostul președinte. Veto-ul României în UE La finalul emisiunii, Eugen Teodorovici, fost ministru, a intervenit pentru a sublinia că România are pârghii reale de influență în Uniunea Europeană. Traian Băsescu a confirmat că, în timpul mandatelor sale, România a blocat de trei ori proceduri europene, folosind dreptul de veto. „Când țării tale nu-i convine, negociezi. Dacă nu merge, blochezi. Eu am blocat Consiliul European de trei ori și am rezolvat problemele", a spus fostul președinte. first appeared on HotNews.md.