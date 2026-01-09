Scandal la Londra: Violatori în serie au fost angajați ofițeri de poliție
HotNews, 9 ianuarie 2026 13:00
Un scandal de proporţii zguduie Poliția Metropolitană din Londra și Scotland Yard, unde au fost scoase la iveală deficiențe grave în verificările antecedentelor a mii de ofițeri și angajați. Printre cei care au reușit să rămână în serviciu în ciuda infracțiunilor foarte grave comise se numără foști ofițeri responsabili de numeroase violuri. Cel mai mediatizat
• • •
Acum 5 minute
13:20
Rectorul Universității București, Marian Preda, explică motivele reale ale tentativei de desființare a Universității din Cahul # HotNews
Rectorul Universității București, Marian Preda, a explicat vineri care sunt motivele reale ale tentativei de desființare a Universității din Cahul, prin absorbirea acesteia în Universitatea Tehnică din Moldova – o inițiativă ce a provocat un scandal în Republica Moldova. Rectorul Marian Preda a arătat că această comasare ridică semne mari de întrebare din cauza momentului
Acum 15 minute
13:10
MAE al Rusiei a anunțat că Donald Trump a decis eliberarea a doi cetățeni ruși de pe petrolierul capturat de SUA # HotNews
Donald Trump a decis să elibereze doi cetățeni ai Federației Ruse din rândul echipajului petrolierului „Bella 1" („Marinera"), reținut de armata americană în Oceanul Atlantic. Informația a fost transmisă de Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. MAE rus a precizat că Trump a luat această decizie ca răspuns la o solicitare formulată de partea rusă. „Salutăm
13:10
VIDEO Momentul în care o deputată este lovită de un explozibil, în direct, în timpul unui interviu # HotNews
Deputata de opoziție din Honduras, Gladys Aurora López, membră a Parlamentului Central American (Parlacen), a fost grav rănită joi în urma unui atac cu dispozitiv exploziv chiar la sediul Congresului Național, potrivit presei internaționale. Gladys Aurora López oferea un interviu chiar în fața Congresului din Tegucigalpa, capitala Hondurasului, când un dispozitiv exploziv artizanal a fost
Acum 30 minute
13:00
Un scandal de proporţii zguduie Poliția Metropolitană din Londra și Scotland Yard, unde au fost scoase la iveală deficiențe grave în verificările antecedentelor a mii de ofițeri și angajați. Printre cei care au reușit să rămână în serviciu în ciuda infracțiunilor foarte grave comise se numără foști ofițeri responsabili de numeroase violuri. Cel mai mediatizat
Acum o oră
12:30
Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei", afirmă că anul 2026 abia a început, dar deja la această etapă este clar că acesta va fi unul dificil pentru Republica Moldova. În context, ea a venit o prognoză în care s-a referit la principalele provocări cu care s-ar putea confrunta ţara în noul an. „În primul
Acum 2 ore
12:00
Mii de locuri de muncă bine plătite, cu salarii cu șase cifre, sunt neocupate în SUA pentru că americanii nu vor să se murdărească pe mâini, spun experții. Giganții din industria auto care, în timpul celui de-Al Doilea Război Mondial, mobilizau mase de muncitori pentru a construi vehicule destinate frontului, se confruntă acum cu dificultăți
11:50
Din cauza unor bulgări de zăpadă, doi adolescenţi au fost arestaţi în urma unei agresiuni sodate cu moartea unui om # HotNews
Doi adolescenţi au fost arestaţi în Olanda în legătură cu moartea unui bărbat de 60 de ani, care a murit în urma unei agresiuni declanşate probabil din cauza aruncării cu bulgări de zăpadă. Poliția cercetează circumstanțele exacte ale evenimentului. Poliţia olandeză a arestat doi adolescenţi în cadrul unei anchete cu privire la moartea unui bărbat
Acum 4 ore
11:00
În 2026, orașul Fălești va face investiții importante în infrastructură. Primarul Alexandr Severin (Partidul Nostru): Sunt proiecte cu impact durabil – ne gândim și la ziua de mâine! # HotNews
Autoritățile locale din Fălești au anunțat bugetul pentru 2026 cu un program ambițios de dezvoltare a orașului. Planul de investiții vizează modernizarea infrastructurii rutiere, reabilitarea spațiilor publice și îmbunătățirea serviciilor comunitare. Veniturile totale ale orașului pentru 2026 se ridică la 73.867.500 lei, iar cheltuielile sunt planificate în aceeași valoare, ceea ce reflectă un buget echilibrat,
10:00
Aproape toată lumea folosește incorect spray-urile nazale, care pot provoca leziuni permanente # HotNews
Când nasul este înfundat din cauza răcelii, spray-ul nazal pare salvarea. Soluția rapidă devine însă capcană – utilizarea prelungită creează dependență gravă și poate afecta permanent sănătatea. Un sondaj britanic relevă că aproape 60% dintre oameni nu știu că spray-urile nazale trebuie folosite maxim 7 zile. Depășirea acestei perioade declanșează probleme serioase de sănătate, avertizează
10:00
„Nu am nevoie de dreptul internațional”. Trump spune că puterea este limitată doar de propria sa “moralitate” # HotNews
Preşedintele american Donald Trump a afirmat într-un interviu publicat joi că doar propria sa "moralitate" poate constitui o limită a modului în care gestionează politica externă a Statelor Unite, adăugând că "nu are nevoie" de dreptul internaţional, scrie The Guardian. Într-un interviu acordat publicației New York Times, Trump a spus că singura constrângere asupra puterii
09:30
Serviciile municipale de profil au intervenit și în cursul dimineții pe străzile, trotuarele și spațiile publice din Capitală # HotNews
Serviciile municipale de profil au intervenit și în cursul dimineții pe străzile, trotuarele și spațiile publice din Capitală, în contextul condițiilor meteo dificile. Echipele operative au acționat pentru deszăpezirea carosabilului, curățarea și tratarea trotuarelor, precum și pentru menținerea accesibilității în zonele cu flux sporit de pietoni, în special în preajma instituțiilor publice, stațiilor de transport
Acum 6 ore
09:10
Un bărbat s-a înscris la rând pentru benzină în urmă cu trei luni și acum e pe locul 5.052 # HotNews
Cuba trăiește o criză economică dramatică, una dintre cele mai severe din ultimii 67 de ani. Scăderea livrărilor de petrol din partea Venezuelei, sancțiunile americane și gestionarea deficientă a resurselor au dus la lipsa alimentelor, la pene uriașe de curent și la prețuri exorbitante. Oamenii se învecinează pentru benzină sau nu-și pot permite să cumpere
09:00
Întreg teritoriul Ucrainei a fost sub alertă aeriană în noaptea de joi spre vineri, ca răspuns la un atac cu rachete rusești, mai multe victime fiind anunțate la Kiev de către autorități, informează AFP, Reuters și CNN. Rusia a lansat joi noaptea o serie de rachete asupra Ucrainei, ucigând cel puțin patru persoane în Kiev
08:30
Cele mai comune micuri dejun constau în pâine prăjită, cereale sau biscuiți și cafea. Cu toate acestea, există un aliment care oferă numeroase beneficii pentru sănătate, dar nu este consumat la fel de frecvent: ovăzul. Ovăzul este una dintre cele mai versatile cereale de consumat și oferă o gamă largă de beneficii pentru sănătate. În
Acum 8 ore
07:10
Horoscop 9 ianuarie – o zi cu noutăți. Avem inițiative care ne pot aduce succes în viitorul apropiat și e bine să fim perseverenți ca să ne iasă. CAPRICORN Se anunță o reușită: câștigați bani, faceți niște achiziții și o să vă pregătiți și de drum, că ați putea pleca de azi într-o escapadă turistică
Acum 24 ore
22:00
Ion Ceban: Considerăm oportună declararea de către Guvern a zilei de vineri, drept zi liberă la nivel național # HotNews
Primarul General, Ion Ceban, constată că având în vedere faptul că, după o perioadă îndelungată, ninsorile au cuprins întreg teritoriul țării, rezultând un strat consistent de zăpadă, precum și condițiile dificile de circulație pe drumurile naționale, considerăm oportună declararea de către Guvern a zilei de vineri, a treia zi de Crăciun, drept zi liberă la
21:50
Donald Trump nu va mai putea autoriza noi lovituri în Venezuela decât cu acordul Congresului # HotNews
Senatul a votat joi, cu 52 la 47, pentru a-l împiedica pe preşedintele Donald Trump să întreprindă noi acţiuni militare în Venezuela. Măsura a venit la mai puţin de o săptămână după ce Trump a autorizat o lovitură în urma căreia liderul ţării, Nicolás Maduro, a fost capturat. Iniţiativa, cunoscută drept o Rezoluţie privind puterile
20:00
Cum acolo cu "Roaming ca acasă" din 1 ianuarie?, se întreabă Olesea Stamate. Olesea Stamate constată că Roaming funcționează, dar se pare că nu pentru toți. La Orange a funcționat perfect, verificat zilele acestea. La Moldcell însă, deși erau GB trafic incluși în abonament pentru România, iar serviciul clienți a confirmat ca anume aceștia vor
17:30
Tânăr moldovean ucis în zona Veneției cu un glonț în tâmplă. Procuror: „A fost o execuție”. Autorul – un polițist local # HotNews
Tânărul de 25 de ani a fost găsit mort pe 31 decembrie trecut, pe un teren agricol din Malcontenta di Mira, în provincia Veneția. Carabinierii din Veneția au efectuat o arestare în cadrul anchetei privind uciderea cetățeanului moldovean Sergiu Tarna, în vârstă de 25 de ani, găsit mort pe 31 decembrie, împușcat în tâmplă, pe
17:20
Rusia amenință Europa: Orice prezență militară occidentală în Ucraina va deveni „țintă legitimă” # HotNews
Rusia a avertizat joi că va considera orice prezență occidentală în Ucraina drept „țintă legitimă" pentru forțele sale armate, după ce europenii și-au anunțat intenția de a trimite mii de soldați în această țară după război. Poziția Kremlinului a fost exprimată de purtătoarea de cuvânt a diplomației ruse, Maria Zaharova, potrivit Le Figaro. Într-un comunicat
17:10
O cercetare arheologică fără precedent, care s-a întins pe 15 ani, a avut rezultate absolut remarcabile: există un loc pe Terra unde morții nu putrezesc niciodată, ba chiar își păstrează expresiile faciale. Au fost descoperiți microbi vechi de secole. Revista „Nature" publică rezultatele unei investigații arheologice ce a durat 15 ani, iar rezultatele sale sunt
17:00
Ceea ce trebuia să fie o amintire frumoasă de la începutul căsniciei s-a sfârșit, din păcate, printr-o întâmplare groaznică. Maria Pantazopoulos, o tânără de 30 de ani care abia se căsătorise, și-a pierdut viața în timpul unei ședințe foto de tipul „trash the dress" (unde miresele pozează în locuri neobișnuite pentru a crea imagini artistice).
Ieri
11:10
Un terminal rusesc important a exportat GNL în valoare de 8,4 miliarde de dolari către Europa în 2025 # HotNews
Un raport al Urgewald arată că Europa a cumpărat în 2025 cantități mari de gaz lichefiat din Rusia, prin terminalul Yamal LNG. Principalul terminal de export al Rusiei pentru gaz natural lichefiat, Yamal LNG, a livrat în anul 2025 gaze în valoare de 7,2 miliarde de euro către statele europene, potrivit unui raport publicat joi
11:00
Ambasada SUA la București transmite mesajul dur al lui Trump pentru emisfera vestică: Perioada slăbiciunii a luat sfârșit! # HotNews
Liderul SUA, Donald Trump, a deschis fronturi de luptă cu mai toată lumea, iar mesajele transmise de la Washington sunt unele de forță, care au provocat unde de șoc în mai toate cancelariile europene și nu numai. Cu România în emisfera estică, Ambasada SUA la București transmite mesajul dur al lui Trump pentru emisfera vestică
11:00
Una dintre cele mai importante artere din Glodeni – strada „300 de Ani” va fi reparată capital. Primarul Stela Onuțu (Partidul Nostru): Este un proiect mult așteptat de comunitate! # HotNews
În acest an, în orașul Glodeni vor prinde viață mai multe proiecte de infrastructură, iar unul dintre cele mai importante este proiectul „Schimbarea învelișului asfaltic pe strada 300 de Ani din orașul Glodeni". Acesta a fost inclus în Documentul Unic de Program cu finanțare de la stat. Potrivit documentului, proiectul urmează să fie finanțat în
10:10
Un cetățean moldovean a încercat să păcălească o firmă de asigurări, înscenând furtul propriului autoturism # HotNews
Dorința sa rapidă de a primi despăgubirea, presupunând că poliția nu va găsi mașina, a stârnit însă suspiciuni. A fost dat de gol chiar de cheile autoturismului. Bărbatul a raportat pe 21 decembrie 2021 dispariția BMW-ului său X5. El a declarat că în seara de 18 decembrie observase o problemă tehnică la mașină și o
10:00
Trump nu mai iartă pe nimeni: a dat undă verde super-sancțiunilor pentru petrolul lui Putin # HotNews
Senatorul republican Lindsey Graham a precizat că președintele american Donald Trump a aprobat un proiect de lege „mult așteptat" care ar impune sancțiuni dure țărilor ce cumpără petrol rusesc, iar inițiativa ar putea ajunge la vot în Senat chiar săptămâna viitoare, informează Mediafax. Într-o postare pe X, Graham a spus că a avut miercuri o
09:40
Fermierii francezi au blocat, joi, mai multe obiective din Paris în semn de protest împotriva unui acord comercial de anvergură pe care Uniunea Europeană urmează să îl semneze cu țările din America de Sud și împotriva altor nemulțumiri locale. Fermierii din sindicatul Coordination Rurale au început proteste la Paris, pe fondul nemulțumirii față de acordul
09:30
“Nu mai servesc interesele americane”. Donald Trump retrage SUA din 66 de organizații internaționale # HotNews
Donald Trump a semnat miercuri un ordin executiv prin care dispune retragerea SUA din 66 de organizaţii, multe dintre ele afiliate ONU. Casa Albă a precizat că decizia a fost luată în condițiile în care aceste organizații "nu mai servesc interesele americane", potrivit Agerpres. Potrivit unui anunț făcut de Casa Albă, 31 dintre aceste organizaţii
07:10
Horoscop 8 ianuarie – o zi cu reușite. Mai avem chef și de treabă, că de distracție am tot avut –
7 ianuarie 2026
20:30
Casa Albă promite să continue confiscarea petrolierelor sancționate, în ciuda riscului de intensificare a tensiunilor cu Rusia # HotNews
Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat miercuri că președintele Donald Trump „nu se teme” să continue confiscarea petrolierelor sancționate, în ciuda îngrijorărilor că acest lucru ar putea intensifica tensiunile cu Rusia și China, transmite CNN. „El va aplica politica noastră care este cea mai bună pentru Statele Unite ale Americii”, a […] The post Casa Albă promite să continue confiscarea petrolierelor sancționate, în ciuda riscului de intensificare a tensiunilor cu Rusia first appeared on HotNews.md.
20:00
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, anunță că Ucraina și Republica Moldova lucrează coordonat pentru parcursul european, cu accent pe deschiderea simultană a primelor capitole de negociere cu Uniunea Europeană. Ucraina și Republica Moldova își aliniază pașii în procesul de aderare la Uniunea Europeană, a declarat președintele ucrainean Volodimir Zelenski, după o discuție purtată cu președinta Maia […] The post Zelenski: Ucraina și Republica Moldova își coordonează pașii pentru aderarea la UE first appeared on HotNews.md.
19:40
Miercuri, un tânăr din Republica Moldova a fost salvat din Masivul Ceahlău, în urma unei misiuni care a durat patru ore, au anunțat pe Facebook, reprezentanții Salvamont Neamț. Tânărul, cu vârsta de 20 de ani, era blocat în zona înaltă a Masivului Ceahlău, numită Cușma Dorobanțului, la o altitudine de 1.600 de metri. Tânărul și-a […] The post ULTIMA ORĂ FOTO: Un tânăr din Republica Moldova a fost salvat din Masivul Ceahlău first appeared on HotNews.md.
19:30
Uleiul, băuturile alcoolice și parfumurile conduc topul produselor furate din supermarketuri, în timp ce casele de autoservire reprezintă principalele puncte de risc, iar pierderile totale depășesc 2,817 miliarde de euro. Creșterea furturilor din supermarketurile spaniole a devenit unul dintre principalele probleme ale sectorului în ultimul an. Pierderile generate de furturile externe au crescut cu 60%, […] The post Țara care a depășit recordul la furturi în supermarketuri first appeared on HotNews.md.
19:20
Rusia a lansat un nou atac asupra porturilor din orașul ucrainean Odesa, la Marea Neagră, provocând moartea unei persoane și rănirea altor cel puțin cinci, a anunțat marți vicepremierul pentru reconstrucția Ucrainei, Oleksii Kuleba. Loviturile au afectat grav infrastructura portuară, inclusiv clădiri administrative și containere care conțineau produse petroliere. Mai multe vehicule aflate în zonă […] The post ULTIMA ORĂ: Atac rusesc cu victime asupra porturilor din Odesa first appeared on HotNews.md.
18:20
NATO este în alertă: Europa pregătește scenarii de criză dacă SUA ar trece la acţiune în Groenlanda # HotNews
Aliaţii din NATO, inclusiv Franţa şi Germania, colaborează strâns la un plan pentru modul de reacţie în cazul în care Statele Unite ar pune în aplicare ameninţarea de a prelua controlul asupra Groenlandei, în contextul în care Europa încearcă să tempereze ambiţiile preşedintelui american Donald Trump în regiune, relatează Reuters, citat de news.ro. Preluarea Groenlandei […] The post NATO este în alertă: Europa pregătește scenarii de criză dacă SUA ar trece la acţiune în Groenlanda first appeared on HotNews.md.
18:10
Președintele american Donald Trump „dorește un guvern marionetă în Venezuela, precum cel pe care Putin a vrut să-l instaleze în Ucraina și pe care îl are deja în Belarus”, a declarat marți într-un interviu acordat agenției de presă EFE fostul Înalt Reprezentant al Uniunii Europene pentru Afaceri Externe și Politica de Securitate, spaniolul Josep Borrell, […] The post Josep Borrell îl compară pe Donald Trump cu Vladimir Putin first appeared on HotNews.md.
17:50
Actrița franceză Brigitte Bardot, care a murit pe 28 decembrie, va fi înmormântată miercuri lângă mare, la Saint-Tropez. Înainte de acest moment, ultimul soţ al actriţei, Bernard d’Ormale, a dezvăluit ce boală i-a adus actriței sfârșitul și cum au fost ultimele luni din viața ei. Brigitte Bardot a fost răpusă de cancer, a mărturisit Bernard […] The post Cauza morții actriței Brigitte Bardot a fost dezvăluită de soțul ei first appeared on HotNews.md.
17:30
BREAKING. Tensiunile escaladează. SUA au confiscat un petrolier rusesc în Oceanul Atlantic # HotNews
SUA au confiscat un petrolier rusesc, Marinera, în Oceanul Atlantic, în baza unui mandat federal, în contextul încercărilor americane de a aplica sancțiuni. Interceptarea a avut loc în urma unei colaborări între comandamentul european al armatei americane, Departamentul Justiției și cel pentru Securitate Internă. Confiscarea survine într-un moment tenso cu implicații internaționale, după capturarea președintelui […] The post BREAKING. Tensiunile escaladează. SUA au confiscat un petrolier rusesc în Oceanul Atlantic first appeared on HotNews.md.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:00
Ramzan Kadîrov și-a numit fiul, de 20 de ani, în funcția de vicepremier. Speculații privind starea de sănătate a liderului cecen # HotNews
Ramzan Kadîrov a numit pe fiul său, Akhmat, de 20 de ani, vicepremier interimar în Cecenia, alături de funcțiile de ministru al sportului și al tineretului. Familia sa deține multiple posturi oficiale. De asemenea, există speculații privind starea sa de sănătate, susținută de surse exilate, în ciuda negărilor sale. În același timp, el a apărut […] The post Ramzan Kadîrov și-a numit fiul, de 20 de ani, în funcția de vicepremier. Speculații privind starea de sănătate a liderului cecen first appeared on HotNews.md.
08:50
Președintele rus Vladimir Putin a participat în noaptea de marți spre miercuri la slujba de Crăciun e rit vechi și a salutat „misiunea sfântă” a trupelor sale de a apăra Rusia, relatează Reuters. În timpul slujbei, a avut loc un „incident” cu decorațiunile din bradul de Crăciun, potrivit presei ruse de stat. Slujbele de Crăciun […] The post Cum a apărut Vladimir Putin la slujba de Crăciun și gestul făcut de președintele rus first appeared on HotNews.md.
07:10
Horoscop 7 ianuarie – o zi de sărbătoare, frumoasă. O să avem un gând bun pentru cei care sărbătoresc ziua numelui și o să trăim într-o atmosferă armonioasă. CAPRICORN Se pare că aveți un program încărcat și o să faceți în așa fel încât să treceți pe la cei care sărbătoresc ziua numelui, și se […] The post Horoscop 7 ianuarie – relația cu partenerul de cuplu se poate colora frumos first appeared on HotNews.md.
6 ianuarie 2026
19:20
Potrivit unui proiect de declarație consultat de POLITICO, Europa și SUA sunt gata să se angajeze să ofere garanții de securitate „obligatorii din punct de vedere juridic” pentru a sprijini Ucraina în cazul unui acord de pace cu Rusia. Planul, care trebuie aprobat de Washington și de liderii reuniți marți la Paris, prevede garanții de […] The post Europa și SUA sunt gata să se angajeze să ofere garanții de securitate pentru Ucraina first appeared on HotNews.md.
16:50
Obligațiunile Telegram de 500 de milioane de dolari din Rusia au fost înghețate. Pavel Durov a promit o lovitură dură # HotNews
Obligațiunile Telegram din Rusia, în valoare de o jumătate de miliard de dolari, au fost înghețate în urma sancțiunilor occidentale, dezvăluind expunerea financiară a aplicației de mesagerie față de țară, chiar și după ce fondatorul Pavel Durov a încercat să rupă legăturile cu Moscova, dezvăluie Financial Times. Compania a lansat o serie de oferte de […] The post Obligațiunile Telegram de 500 de milioane de dolari din Rusia au fost înghețate. Pavel Durov a promit o lovitură dură first appeared on HotNews.md.
12:50
Viktor Orban a atacat din nou violent Ucraina și pe președintele Volodimir Zelenski, într-un mesaj postat marți. ”Piticul ucrainean cerșește mâncare”, a spus premierul maghiar cu privire la planul de 800 de miliarde de euro de înarmare a Europei. Premierul maghiar Viktor Orban a atacat dur Uniunea Europeană, Ucraina și pe președintele acesteia, Volodimir Zelenski, […] The post Viktor Orban atac violent la Volodimir Zelenski: „Piticul ucrainean cerșește mâncare” first appeared on HotNews.md.
12:30
Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, a pus la îndoială eficacitatea sistemelor de apărare aeriană rusești, care nu au funcționat în timpul operațiunii speciale a SUA în capitala Venezuelei, Caracas, relatează RBC Ukraine. „Se pare că sistemele de apărare aeriană rusești nu au funcționat prea bine, nu-i așa? În centrul orașului Caracas, am capturat o persoană acuzată […] The post Șeful Pentagonului ironizează sistemul de apărare aeriană al Rusiei în Venezuela first appeared on HotNews.md.
12:20
Irina Vlah: 2025 a fost nu doar un an greu pentru Republica Moldova, ci şi anul în care democraţiei moldoveneşti i-a fost aplicată o lovitură aproape mortală # HotNews
Politiciana Irina Vlah, lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, afirmă că anul 2025 a devenit deja istorie şi acum, când avem tabloul integral, putem face unele concluzii importante despre ce a însemnat acesta pentru Republica Moldova. Ea spune că, deoarece despre unele lucruri bune sau relativ bune au vorbit alţii, și-a asumat dificila misiune de a […] The post Irina Vlah: 2025 a fost nu doar un an greu pentru Republica Moldova, ci şi anul în care democraţiei moldoveneşti i-a fost aplicată o lovitură aproape mortală first appeared on HotNews.md.
10:30
Pensia uriașă pe care o încasează Joe Biden: Îi depășește pe toți foștii președinți americani # HotNews
Fostul președinte al SUA, Joe Biden, încasează o pensie uriașă, cea mai mare dintre toți foștii președinți americani. Biden încasează două tipuri de pensie federală, iar veniturile cumulate ajung la aproximativ 417.000 dolari, peste salariul președintelui SUA, care este de 400.000 de dolari, informează New York Post. Potrivit unei analize realizate de National Taxpayers Union […] The post Pensia uriașă pe care o încasează Joe Biden: Îi depășește pe toți foștii președinți americani first appeared on HotNews.md.
10:10
WiFi -ul a devenit esențial în fiecare casă modernă. Conexiunea la internet ne permite să realizăm din ce în ce mai multe activități online. Marea majoritate a utilizatorilor nu știe însă cum funcționează routerul. Amplasarea greșită a acestuia reprezintă problema principală din gospodării, avertizează El Economista. Utilizatorii uită de router până când apar problemele. Dispozitivul […] The post Router-ul WiFi nu trebuie ținut niciodată lângă aceste 5 obiecte first appeared on HotNews.md.
09:50
Macron: Metoda folosită de SUA pentru a-l răsturna pe Maduro „nu a fost nici susținută, nici aprobată” de Franța # HotNews
Președintele francez Emmanuel Macron a afirmat luni, în cadrul Consiliului de Miniștri, că „metoda utilizată” de SUA pentru capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro „nu a fost nici susținută, nici aprobată” de Franța. Această declarație a președintelui francez a fost raportată de purtătoarea de cuvânt a Guvernului. Președintele francez Emmanuel Macron a spus luni, în cadrul […] The post Macron: Metoda folosită de SUA pentru a-l răsturna pe Maduro „nu a fost nici susținută, nici aprobată” de Franța first appeared on HotNews.md.
