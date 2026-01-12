EDITORIAL Alexandru Tănase // Neutralitatea ca mit fondator convenabil Moscovei

13:50

La biserica „Adormirea Maicii Domnului" din satul Răuțel, chemarea la rugăciune nu mai depinde de un clopotar care trage frânghia. Din 20 decembrie 2025, parohia subordonată Mitropoliei Basarabiei folosește un sistem electronic modern, montat în altar, care acționează patru clopote noi printr-o simplă apăsare de buton. Sistemul poate fi controlat și de la distanță, are [...]