Dolarul prinde forță. Curs valutar oficial, 12 ianuarie
NordNews, 11 ianuarie 2026 19:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 12 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7704 lei, mai scump cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.9761 lei, mai scump cu 0,10 lei; Leul românesc: 3.8855 lei; Hrivna ucraineană: 0.3939 lei; Rubla rusească: [...]
• • •
Acum o oră
19:10
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 12 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7704 lei, mai scump cu 0,02 lei; Dolarul american: 16.9761 lei, mai scump cu 0,10 lei; Leul românesc: 3.8855 lei; Hrivna ucraineană: 0.3939 lei; Rubla rusească: [...]
Acum 2 ore
18:50
Moldovenii au mai multe posibilități legale de a reduce suma din care se calculează impozitul pe venit, prin deducerea unor cheltuieli precum cele pentru sănătate, educație sau locuință. Informațiile au fost prezentate de vicepreședinta Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Victoria Belous, și vizează atât persoanele angajate, cât și alte categorii de contribuabili. Pentru anul fiscal [...]
Acum 4 ore
17:30
Peste 1 mie de clădiri din Kiev sunt încă fără încălzire, la două zile după un atac masiv cu rachete și drone, lansat de Rusia asupra infrastructurii critice a capitalei ucrainene, în plină iarnă geroasă. Autoritățile avertizează că situația rămâne dificilă, iar temperaturile scăzute complică procesul de restabilire a serviciilor. Primarul Kievului, Vitalii Kliciko, a [...]
Acum 8 ore
13:20
Primarul satului Plop, raionul Dondușeni, Aureliu Guțanu, a decedat, în noaptea de 10 spre 11 ianuarie. Potrivit surselor NordNews edilul ar fi suferit un infarct cardiac, în timp ce se afla internat în spital. Aureliu Guțanu a fost una dintre cele mai longevive figuri din administrația publică locală din raionul Dondușeni. Acesta a deținut funcția [...]
12:00
Instagram se confruntă cu un nou scandal de securitate după ce o breșă majoră, aparent mușamalizată de companie, a expus datele sensibile a 17,5 milioane de utilizatori. Un raport recent Malwarebytes dezvăluie că 17,5 milioane de conturi au fost compromise, iar informațiile lor au fost scoase la vânzare pe dark web de către hackeri, potrivit Hotnews.ro. [...]
Acum 12 ore
11:40
Ziua Rezervărilor Naturale și a Ariilor Protejate, marcată pe 11 ianuarie în Republica Moldova # NordNews
Comunitatea mondială marchează, pe 11 ianuarie, Ziua Rezervațiilor Naturale și a Ariilor Protejate, „o zi care ne reamintește că natura nu este inepuizabilă și că viitorul ei depinde de fiecare dintre noi", transmite Ministerul Mediului. Republica Moldova are cinci rezervații naționale, notează IPN. Cea mai veche arie naturală protejată din țară este rezervația științifică „Codrii", [...]
09:40
Întreruperi de energie electrică la Bălți și în suburbii: Lista zonelor afectate în perioada 12 – 16 ianuarie # NordNews
Energia electrică va fi întreruptă pe mai multe străzi din municipiul Bălți și în câteva localități din suburbii în perioada 12 –16 ianuarie. Potrivit SA „RED-Nord", deconectările sunt necesare pentru desfășurarea lucrărilor de reparație și curățare a rețelelor electrice. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 12 ianuarie Ora 13:00 – 17:00 Strada Tiraspol: 5; [...]
Acum 24 ore
20:10
Există o invitație clară din partea astrelor pentru a renunța la ceea ce nu mai este necesar, atât în viața personală cât și în cea profesională. Nativii sunt invitați să lase în urmă ceea ce îi ține pe loc. E important să trateze aceste momente ca pe o recunoaștere a succesului de până acum. Cu [...]
Ieri
11:20
O sumă de peste 48 de mii de dolari americani, nedeclarată, a fost descoperită pe Aeroportul Internațional Chișinău, în timpul controlului pasagerilor care urmau să zboare pe ruta Chișinău–Baku. Cazul a fost documentat de vameși, în colaborare cu polițiștii de frontieră. Potrivit Serviciului Vamal, banii au fost găsiți în bagajul unei femei de 27 de [...]
11:10
Numărul locuitorilor din regiunea transnistreană, care solicită cetățenia Republicii Moldova, a crescut cu aproape 50% în ultimele luni ale anului 2025, chiar înainte de intrarea în vigoare a noii legi a cetățeniei. Potrivit Agenției Servicii Publice, în perioada septembrie–decembrie 2025, pe malul stâng al Nistrului au fost depuse peste 2 mii de cereri pentru obținerea [...]
10:40
Republica Moldova a încheiat anul cu active oficiale de rezervă de 5,1 miliarde de euro, în creștere cu 23,4 milioane de euro față de sfârșitul lunii noiembrie. Datele au fost prezentate de Banca Națională a Moldovei. Potrivit BNM, evoluția pozitivă a rezervelor a fost susținută în principal de încasările în favoarea Ministerului Finanțelor, care au [...]
10:10
Statul a început plata compensațiilor la căldură pentru luna decembrie. Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS) a transferat 464,1 milioane de lei sub formă de plăți monetare, destinate gospodăriilor vulnerabile din întreaga țară. Potrivit Ministerului Muncii și Protecției Sociale, de acest sprijin beneficiază aproape 618 mii de gospodării, ceea ce înseamnă aproape 1,24 milioane de [...]
09:40
Gazele naturale ale Republicii Moldova, stocate în Ucraina, nu au fost afectate de atacul lansat de Rusia asupra regiunii Lvov. Asigurarea vine de la Ministerul Energiei, care a confirmat informația vineri, 9 ianuarie, după discuții cu autoritățile ucrainene. Potrivit instituției, Republica Moldova are depozitați în regim strategic aproape 22 de milioane de metri cubi de [...]
07:40
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,08 lei. Carburantul costă 22,12 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,05 lei până la costul de 18,72 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...]
9 ianuarie 2026
20:40
VIDEO Test de rezistență pe timp de iarnă. Cum au trecut șoferii și drumarii din nordul Moldovei prin viscol # NordNews
Viscolul și ninsorea din noaptea de 8 spre 9 ianuarie au creat dificultăți majore de circulație în nordul Republicii Moldova. În raionul Florești, mai multe sectoare de drum au rămas acoperite de zăpadă, în pofida intervențiilor desfășurate pe parcursul întregii nopți de drumari. Șoferii spun că, în timp ce unele porțiuni sunt practicabile, altele rămân [...]
20:10
Această zi vine cu energie și cu Luna în Ultimul Pătrar. Citește horoscopul zilei de 10 ianuarie 2026 și vezi despre ce este vorba. Poate vei observa o forță care te ajută să rămâi ancorată în prezent. Pe măsură ce ziua trece, consideră faptul că impactul pe care sentimentele tale îl au, joacă un rol [...]
Mai mult de 2 zile în urmă
17:40
VIDEO Colindul care unește satele: Festivalul „Hristos se naște, slăviți-L” a adunat 17 localități la Danu # NordNews
Dacă în statele Uniunii Europene, sărbătorile de iarnă au luat sfârșit și oamenii au revenit la muncă, veselia unor moldoveni încă nu se grăbește să plece, iar sindrofiile lor țin până la Bobotează. În a treia zi de Crăciun pe stil vechi, în satul Danu din raionul Glodeni s-a desfășurat cea de-a zecea ediție a [...]
16:00
La PTF „Lipcani – Rădăuți-Prut” a fost pusă în funcțiune Sistemul de intrare/ieșire al UE (EES) # NordNews
Începând cu 9 ianuarie, la punctul de trecere a frontierei „Lipcani – Rădăuți-Prut" a devenit operațional Sistemul de intrare/ieșire al Uniunii Europene (EES). EES se aplică cetățenilor statelor din afara Uniunii Europene care efectuează călătorii de scurtă durată pe teritoriul UE — până la 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile. Pentru fiecare [...]
15:00
Spitalul raional Ocnița a finalizat un set de lucrări de modernizare a infrastructurii, realizate cu sprijinul financiar al Compania Națională de Asigurări în Medicină. Investițiile au avut drept scop îmbunătățirea accesului și a condițiilor pentru pacienți, în special la Secția boli infecțioase. În cadrul proiectului au fost executate lucrări de construcție a unui umbrar, modernizarea [...]
13:50
Marian Preda // Democrație și autonomie universitară vs autocrație prin universități „de partid și de stat” – cazul R. Moldova și tendința de a repeta greșelile României # NordNews
În timp ce lumea privește uimită bătălia globală dintre democrație și autoritarism, dintre puterea celor mulți bazată pe decizii colective, reguli impersonale și control reciproc al puterilor în stat și puterea unei singure persoane impusă prin argumentul forței și permanentizată prin lipsa controlului social și a contestației din partea opoziției adesea inexistente, în spațiul românesc [...]
13:50
E.S. Yoram Elron, Ambasadorul Israelului la Chișinău: Anul 2025, un moment de cotitură în relațiile dintre Israel și R. Moldova # NordNews
Anul 2025 a marcat un moment de cotitură în relațiile dintre Statul Israel și Republica Moldova. Ca urmare a unei decizii strategice a Israelului de a-și extinde prezența diplomatică în țări prietene, ministrul israelian de Externe, Gideon Sa'ar, a anunțat deschiderea unei ambasade la Chișinău. Acest pas constituie nu doar un upgrade al relațiilor bilaterale, [...]
12:40
Intemperiile au lăsat fără energie electrică peste 2.300 de locuitori din nordul Moldovei # NordNews
Peste 2.300 de consumatori din nordul Republicii Moldova au rămas fără energie electrică în a doua jumătate a zilei de 8 ianuarie, din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Potrivit autorităților, toate avariile au fost remediate până la ora 08:00 a zilei de 9 ianuarie, iar alimentarea cu energie a fost restabilită integral. Directorul general al RED-Nord, [...]
12:10
Ucraina cere convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după atacul cu Oreșnik # NordNews
Ucraina a cerut convocarea de urgență a Consiliului de Securitate al ONU, după ce Rusia a lansat racheta balistică Oreșnik asupra regiunii Lvov. Atacul, care a vizat obiective energetice și infrastructură civilă, a avut loc noaptea trecută, în contextul unui val de bombardamente asupra mai multor orașe ucrainene, transmite IPN. Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a [...]
10:30
Posturile vamale de frontieră activează, la această oră, în regim normal, cu trafic moderat, potrivit sintezei activității prezentate de Serviciul Vamal al Republicii Moldova pentru perioada 8–9 ianuarie 2026. În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei au fost înregistrate peste 10 mii de autoturisme, precum și câteva sute de camioane și [...]
10:20
Ambulanțe și mașini blocate pe drumuri din cauza ghețușului: peste 30 de intervenții IGSU # NordNews
Condițiile meteo dificile din ultimele 24 de ore au creat probleme majore pe drumurile din mai multe regiuni ale țării. Ambulanțe și zeci de mijloace de transport au rămas blocate din cauza ghețușului și a stratului de zăpadă, fiind necesară intervenția salvatorilor și pompierilor, potrivit ipn.md Potrivit Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, echipele de [...]
8 ianuarie 2026
19:40
Leul moldovenesc se apreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 9 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7504 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.8720 lei, mai ieftin cu 0,02 lei; Leul românesc: 3.8805 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna [...]
18:40
Semestrul doi începe treptat: majoritatea școlilor din Bălți revin la cursuri pe 12 ianuarie # NordNews
Majoritatea elevilor din Republica Moldova revin la ore vineri, 9 ianuarie, odată cu începutul semestrului al doilea, anunță
18:10
Bugetul municipal provizoriu al municipiului Bălți pentru anul 2026 a intrat în vigoare, iar unul dintre anexele acestuia prevede lista străzilor care urmează să fie reparate pe parcursul anului curent. Potrivit documentului, suma totală alocată pentru reparația drumurilor din Bălți depășește 36 de milioane de lei. Un singur obiectiv de reparație capitală în 2026 În [...] Articolul DOC Ce străzi din Bălți sunt planificate pentru reparații în 2026 apare prima dată în NordNews.
17:40
După o pauză de un an, Republica Moldova revine pe scena Eurovision Song Contest, iar pe 17 ianuarie, la Arena Chișinău, va fi decis artistul care va reprezenta țara la ediția din 2026, găzduită la Viena. Finala Națională va aduce în fața publicului 16 interpreți selectați în urma audițiilor live. Evenimentul va începe la ora [...] Articolul Finala națională Eurovision 2026. Cât costă un bilet și unde îl puteți cumpăra apare prima dată în NordNews.
17:10
Începând cu anul 2026, vârsta de pensionare a femeilor din Republica Moldova va continua să crească gradual. Astfel, din luna iulie 2026, femeile se vor putea pensiona la vârsta de 62 de ani. Procesul de majorare va continua până în anul 2028, când vârsta de pensionare a femeilor va ajunge la 63 de ani, egalându-se [...] Articolul Vârsta de pensionare a femeilor din Republica Moldova va crește în 2026 apare prima dată în NordNews.
15:40
Un bărbat din Republica Moldova a fost condamnat în România la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare, după ce a pus la cale o înscenare menită să-i aducă o despăgubire de 30 de mii de euro din partea unei companii de asigurări. Acesta a reclamat la poliție, în județul Iași, că autoturismul [...] Articolul Fără mașină, fără bani și cu o condamnare. Un moldovean și-a înscenat furtul în România apare prima dată în NordNews.
14:40
Calea Ferată din Moldova anunță organizarea unei serii de licitații publice în perioada 26–28 ianuarie 2026, în cadrul cărora vor fi scoase la vânzare sau în locațiune locomotive, vagoane de călători, containere, vagoane refrigeratoare, piese de schimb și bunuri imobile neutilizate. Potrivit întreprinderii, licitațiile vor avea loc la Chișinău și se vor desfășura fie „cu [...] Articolul CFM scoate la licitație locomotive, vagoane și imobile apare prima dată în NordNews.
14:30
VIDEO Între viață și moarte, pe munte: Tânăr din Republica Moldova, salvat din Munții Ceahlău după ce a leșinat # NordNews
Un tânăr din Republica Moldova a fost salvat miercuri, 7 ianuarie, din Masivul Ceahlău, după ce a leșinat în timpul unei drumeții, la peste 1,6 mii de metri altitudine. Intervenția salvatorilor montani a durat aproape patru ore și s-a încheiat în siguranță, anunță reprezentanții Salvamont Neamț. Apelul de urgență a fost făcut în jurul orei [...] Articolul VIDEO Între viață și moarte, pe munte: Tânăr din Republica Moldova, salvat din Munții Ceahlău după ce a leșinat apare prima dată în NordNews.
14:00
Indemnizații pentru familiile cu copii: ce plăți pot primi părinții și cum se acordă automat # NordNews
Familiile cu copii din Republica Moldova pot beneficia de cinci tipuri de indemnizații sociale, majoritatea fiind stabilite automat, fără depunerea cererilor. Plățile sunt calculate în baza datelor transmise electronic către Casa Națională de Asigurări Sociale (CNAS). Potrivit specialiștilor CNAS, indemnizațiile sunt destinate să sprijine părinții în perioada de sarcină, la nașterea copilului și în primii [...] Articolul Indemnizații pentru familiile cu copii: ce plăți pot primi părinții și cum se acordă automat apare prima dată în NordNews.
13:50
La Hăsnășenii Mari, un sat de aproape 1.500 de locuitori din raionul Drochia, atmosfera de sărbători este umbrită de un conflict care mocnește de luni bune între primăriță și consiliul local. Ședința consiliului din 30 decembrie, în care urma să fie discutat bugetul pentru anul 2026, s-a transformat într-o ceartă în toată regula între aleși [...] Articolul VIDEO Când satul se împarte în două. Conflictul care tulbură Hăsnășenii Mari apare prima dată în NordNews.
12:10
Vântul se intensifică în Republica Moldova, iar meteorologii au emis Cod galben pentru aproape întreg teritoriul republicii. Avertizarea intră în vigoare joi, 8 ianuarie, de la ora 11:30, și va fi valabilă până vineri, 9 ianuarie, ora 12:00. Pe fondul condițiilor meteo, Poliția Republicii Moldova anunță că traseele naționale sunt intens circulate, din cauza fluxului [...] Articolul VIDEO Cod galben de vânt: Trafic dificil din cauza ghețușului apare prima dată în NordNews.
11:20
Soborul Maicii Domnului, sărbătorit pe 8 ianuarie: Zi de rugăciune și cinstire pentru creștini # NordNews
Creștinii ortodocși, care urmează calendarul pe rit vechi marchează joi, 8 ianuarie, Soborul Născătoarei de Dumnezeu, sărbătoare prăznuită în a doua zi după Nașterea Domnului. Ziua este dedicată cinstirii Fecioarei Maria. Potrivit arhimandritului Nectarie Gherman, starețul Mănăstirea Horești, contactat de IPN, termenul „sobor” înseamnă „adunare” și exprimă faptul că întreaga Biserică se strânge în jurul [...] Articolul Soborul Maicii Domnului, sărbătorit pe 8 ianuarie: Zi de rugăciune și cinstire pentru creștini apare prima dată în NordNews.
11:20
Alocațiile de stat pentru copii din România nu vor fi majorate nici în anul 2026, după ce Guvernul a decis să suspende, pentru al doilea an consecutiv, indexarea acestora cu rata inflației, potrivit digi24.ro. Măsura este prevăzută în Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare și contravine mecanismului legal care obligă statul să actualizeze anual [...] Articolul Alocațiile copiilor din România rămân înghețate și în 2026 apare prima dată în NordNews.
10:20
Traficul transfrontalier este intens, la 10 dimineața pe 8 ianuarie, la mai multe puncte de trecere a frontierei de stat, în special pe sensul de ieșire din Republica Moldova. Cele mai aglomerate rămân punctele de frontieră Criva, Leușeni și Sculeni, unde se înregistrează un flux majorat de călători și mijloace de transport. Serviciul Vamal anunță [...] Articolul Cozi la frontieră: Trafic intens la Leușeni și Sculeni apare prima dată în NordNews.
10:00
Ploaia, care se transformă treptat în lapoviță și ninsoare, creează condiții dificile de trafic pe drumurile din Republica Moldova. Meteorologii au emis Cod galben de ghețuș și polei, valabil pentru ziua de joi, 8 ianuarie, iar Administrația Națională a Drumurilor le recomandă șoferilor să circule cu maximă prudență. Potrivit AND, circulația pe rețeaua națională se [...] Articolul Polei și ghețuș pe drumuri: Șoferii, îndemnați la prudență apare prima dată în NordNews.
7 ianuarie 2026
20:20
VIDEO Europa, paralizată de ninsori: sute de zboruri anulate, trafic blocat și stare de urgență în mai multe țări # NordNews
Un val de ninsori abundente și polei a lovit mai multe regiuni ale Europei, provocând haos în transporturi, închiderea școlilor și declararea stării de urgență în unele localități. Cele mai grave probleme s-au înregistrat în Olanda, Franța și Spania, unde traficul aerian, feroviar și rutier a fost serios afectat, iar mii de persoane au rămas [...] Articolul VIDEO Europa, paralizată de ninsori: sute de zboruri anulate, trafic blocat și stare de urgență în mai multe țări apare prima dată în NordNews.
17:50
Brazilia a depășit anul trecut Statele Unite ale Americii, devenind cel mai mare producător de carne de vită din lume, potrivit estimărilor pieței. Performanța vine după ce producția braziliană a depășit previziunile cu sute de mii de tone, contribuind la atenuarea problemelor globale de aprovizionare și la limitarea creșterii prețurilor la carne, relatează Reuters, citată [...] Articolul Brazilia depășește SUA și devine cel mai mare producător de carne de vită din lume apare prima dată în NordNews.
09:40
VIDEO Colind, Capră și urări de bine: Crăciunul, sărbătorit ca pe vremuri în satul Mândreștii Noi # NordNews
În satul Mândreștii Noi din raionul Sângerei, Crăciunul a fost sărbătorit ca pe timpuri. Ceata ansamblului folcloric „Mândreșteanca” a pornit colindatul de la casa meșteșugarilor Oleinic și a dus datina din poartă în poartă, așa cum cere obiceiul strămoșesc. „Trebuie să promovăm aceste tradiții, să le ținem cu sfințenie, pentru că orice popor dacă [...] Articolul VIDEO Colind, Capră și urări de bine: Crăciunul, sărbătorit ca pe vremuri în satul Mândreștii Noi apare prima dată în NordNews.
6 ianuarie 2026
14:20
Drumuri alunecoase, vizibilitate scăzută și vreme capricioasă. În aceste condiții se circulă pe traseele din nordul țării, după ce meteorologii au emis simultan trei alerte, cod galben de ceață, polei și ghețuș, valabile până pe 7 ianuarie. Deși condițiile climaterice pun la încercare nervii și reflexele unor șoferi, alții spun că drumurile sunt practicabile, iar [...] Articolul VIDEO Polei, ceață și ghețuș. Cum se circulă la nord în plin cod galben apare prima dată în NordNews.
13:50
VIDEO De la frânghie, la telecomandă: biserica din Răuțel trece la clopot electronic pentru chemarea la rugăciune # NordNews
La biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Răuțel, chemarea la rugăciune nu mai depinde de un clopotar care trage frânghia. Din 20 decembrie 2025, parohia subordonată Mitropoliei Basarabiei folosește un sistem electronic modern, montat în altar, care acționează patru clopote noi printr-o simplă apăsare de buton. Sistemul poate fi controlat și de la distanță, are [...] Articolul VIDEO De la frânghie, la telecomandă: biserica din Răuțel trece la clopot electronic pentru chemarea la rugăciune apare prima dată în NordNews.
13:00
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Legea freelancerilor: ce oferă și ce limite impune noul regim fiscal # NordNews
De la 1 ianuarie 2026, persoanele care lucrează pe cont propriu în Republica Moldova pot activa în baza unui regim fiscal special, cunoscut drept „legea freelancerilor”. Noua lege se adresează celor care prestează servicii independent, fără a înregistra o firmă, în domenii precum IT, design, consultanță, fotografie, meșteșugărit, servicii de curățenie sau îngrijire a animalelor. [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Legea freelancerilor: ce oferă și ce limite impune noul regim fiscal apare prima dată în NordNews.
12:50
De la 1 ianuarie 2026, persoanele care lucrează pe cont propriu în Republica Moldova pot activa în baza unui regim fiscal special, cunoscut drept „legea freelancerilor”. Noua lege se adresează celor care prestează servicii independent, fără a înregistra o firmă, în domenii precum IT, design, consultanță, fotografie, meșteșugărit, servicii de curățenie sau îngrijire a animalelor. [...] Articolul EDITORIAL Legea freelancerilor: ce oferă și ce limite impune noul regim fiscal apare prima dată în NordNews.
10:20
Cetățenii, care vor să activeze ca antreprenori independenți, se pot înregistra de acum înainte exclusiv online, fără drumuri la ghișeu. Agenția Servicii Publice a lansat un nou serviciu digital, care permite luarea în evidență a antreprenorilor independenți și includerea acestora în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD). Pentru înregistrare, solicitanții trebuie să depună [...] Articolul Antreprenorii independenți se pot înregistra online: ASP lansează un nou serviciu apare prima dată în NordNews.
10:10
Ceața densă și poleiul creează condiții dificile de trafic pe mai multe drumuri din Republica Moldova. Administrația Națională a Drumurilor avertizează că, pe alocuri, vizibilitatea scade sub 200 de metri, iar carosabilul este umed, alunecos și parțial acoperit cu zăpadă. Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit în toate regiunile țării, nord, centru și sud, pentru [...] Articolul Ceață densă și polei pe șosele: șoferii, îndemnați la prudență apare prima dată în NordNews.
5 ianuarie 2026
15:10
Statul iartă trecutul contra 40 de mii de lei. Ce se întâmplă cu mașinile aduse în Republica Moldova și tăiate la piese # NordNews
Cei care au adus mașini din străinătate în Republica Moldova, le-au ținut mai mult decât era permis și între timp le-au vândut la piese sau le-au distrus vor putea să-și rezolve legal situația, contra cost. Statul introduce o procedură specială prin care aceste cazuri pot fi închise definitiv, dacă mașina nu mai există. Măsura va [...] Articolul Statul iartă trecutul contra 40 de mii de lei. Ce se întâmplă cu mașinile aduse în Republica Moldova și tăiate la piese apare prima dată în NordNews.
