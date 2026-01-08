DOC Ce străzi din Bălți sunt planificate pentru reparații în 2026

11:50

Masa de sărbătoare începe cu lista de bucate și selectarea atentă a ingredientelor. Pentru a ne asigura că tot ce se regăsește în meniul de sărbătoare este delicios, dar și sănătos, e important să știm cum alegem corect cele mai proaspete și calitative produse. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) recomandă să fim atenți la [...]