VIDEO Europa, paralizată de ninsori: sute de zboruri anulate, trafic blocat și stare de urgență în mai multe țări
NordNews, 7 ianuarie 2026 20:20
Un val de ninsori abundente și polei a lovit mai multe regiuni ale Europei, provocând haos în transporturi, închiderea școlilor și declararea stării de urgență în unele localități. Cele mai grave probleme s-au înregistrat în Olanda, Franța și Spania, unde traficul aerian, feroviar și rutier a fost serios afectat, iar mii de persoane au rămas [...] Articolul <span class="badge-status" style="background: #ff1813;">VIDEO </span> Europa, paralizată de ninsori: sute de zboruri anulate, trafic blocat și stare de urgență în mai multe țări apare prima dată în NordNews.
• • •
Alte ştiri de NordNews
Acum 30 minute
20:20
VIDEO Europa, paralizată de ninsori: sute de zboruri anulate, trafic blocat și stare de urgență în mai multe țări # NordNews
Un val de ninsori abundente și polei a lovit mai multe regiuni ale Europei, provocând haos în transporturi, închiderea școlilor și declararea stării de urgență în unele localități. Cele mai grave probleme s-au înregistrat în Olanda, Franța și Spania, unde traficul aerian, feroviar și rutier a fost serios afectat, iar mii de persoane au rămas [...] Articolul VIDEO Europa, paralizată de ninsori: sute de zboruri anulate, trafic blocat și stare de urgență în mai multe țări apare prima dată în NordNews.
Acum 4 ore
17:50
Brazilia a depășit anul trecut Statele Unite ale Americii, devenind cel mai mare producător de carne de vită din lume, potrivit estimărilor pieței. Performanța vine după ce producția braziliană a depășit previziunile cu sute de mii de tone, contribuind la atenuarea problemelor globale de aprovizionare și la limitarea creșterii prețurilor la carne, relatează Reuters, citată [...] Articolul Brazilia depășește SUA și devine cel mai mare producător de carne de vită din lume apare prima dată în NordNews.
Acum 12 ore
09:40
VIDEO Colind, Capră și urări de bine: Crăciunul, sărbătorit ca pe vremuri în satul Mândreștii Noi # NordNews
În satul Mândreștii Noi din raionul Sângerei, Crăciunul a fost sărbătorit ca pe timpuri. Ceata ansamblului folcloric „Mândreșteanca” a pornit colindatul de la casa meșteșugarilor Oleinic și a dus datina din poartă în poartă, așa cum cere obiceiul strămoșesc. „Trebuie să promovăm aceste tradiții, să le ținem cu sfințenie, pentru că orice popor dacă [...] Articolul VIDEO Colind, Capră și urări de bine: Crăciunul, sărbătorit ca pe vremuri în satul Mândreștii Noi apare prima dată în NordNews.
Ieri
14:20
Drumuri alunecoase, vizibilitate scăzută și vreme capricioasă. În aceste condiții se circulă pe traseele din nordul țării, după ce meteorologii au emis simultan trei alerte, cod galben de ceață, polei și ghețuș, valabile până pe 7 ianuarie. Deși condițiile climaterice pun la încercare nervii și reflexele unor șoferi, alții spun că drumurile sunt practicabile, iar [...] Articolul VIDEO Polei, ceață și ghețuș. Cum se circulă la nord în plin cod galben apare prima dată în NordNews.
13:50
VIDEO De la frânghie, la telecomandă: biserica din Răuțel trece la clopot electronic pentru chemarea la rugăciune # NordNews
La biserica „Adormirea Maicii Domnului” din satul Răuțel, chemarea la rugăciune nu mai depinde de un clopotar care trage frânghia. Din 20 decembrie 2025, parohia subordonată Mitropoliei Basarabiei folosește un sistem electronic modern, montat în altar, care acționează patru clopote noi printr-o simplă apăsare de buton. Sistemul poate fi controlat și de la distanță, are [...] Articolul VIDEO De la frânghie, la telecomandă: biserica din Răuțel trece la clopot electronic pentru chemarea la rugăciune apare prima dată în NordNews.
13:00
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Legea freelancerilor: ce oferă și ce limite impune noul regim fiscal # NordNews
De la 1 ianuarie 2026, persoanele care lucrează pe cont propriu în Republica Moldova pot activa în baza unui regim fiscal special, cunoscut drept „legea freelancerilor”. Noua lege se adresează celor care prestează servicii independent, fără a înregistra o firmă, în domenii precum IT, design, consultanță, fotografie, meșteșugărit, servicii de curățenie sau îngrijire a animalelor. [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Legea freelancerilor: ce oferă și ce limite impune noul regim fiscal apare prima dată în NordNews.
12:50
De la 1 ianuarie 2026, persoanele care lucrează pe cont propriu în Republica Moldova pot activa în baza unui regim fiscal special, cunoscut drept „legea freelancerilor”. Noua lege se adresează celor care prestează servicii independent, fără a înregistra o firmă, în domenii precum IT, design, consultanță, fotografie, meșteșugărit, servicii de curățenie sau îngrijire a animalelor. [...] Articolul EDITORIAL Legea freelancerilor: ce oferă și ce limite impune noul regim fiscal apare prima dată în NordNews.
10:20
Cetățenii, care vor să activeze ca antreprenori independenți, se pot înregistra de acum înainte exclusiv online, fără drumuri la ghișeu. Agenția Servicii Publice a lansat un nou serviciu digital, care permite luarea în evidență a antreprenorilor independenți și includerea acestora în Registrul de stat al unităților de drept (RSUD). Pentru înregistrare, solicitanții trebuie să depună [...] Articolul Antreprenorii independenți se pot înregistra online: ASP lansează un nou serviciu apare prima dată în NordNews.
10:10
Ceața densă și poleiul creează condiții dificile de trafic pe mai multe drumuri din Republica Moldova. Administrația Națională a Drumurilor avertizează că, pe alocuri, vizibilitatea scade sub 200 de metri, iar carosabilul este umed, alunecos și parțial acoperit cu zăpadă. Pe parcursul nopții, drumarii au intervenit în toate regiunile țării, nord, centru și sud, pentru [...] Articolul Ceață densă și polei pe șosele: șoferii, îndemnați la prudență apare prima dată în NordNews.
Mai mult de 2 zile în urmă
15:10
Statul iartă trecutul contra 40 de mii de lei. Ce se întâmplă cu mașinile aduse în Republica Moldova și tăiate la piese # NordNews
Cei care au adus mașini din străinătate în Republica Moldova, le-au ținut mai mult decât era permis și între timp le-au vândut la piese sau le-au distrus vor putea să-și rezolve legal situația, contra cost. Statul introduce o procedură specială prin care aceste cazuri pot fi închise definitiv, dacă mașina nu mai există. Măsura va [...] Articolul Statul iartă trecutul contra 40 de mii de lei. Ce se întâmplă cu mașinile aduse în Republica Moldova și tăiate la piese apare prima dată în NordNews.
14:50
Dacia Sandero se află pe primul loc în clasamentul celor mai vândute automobile din Europa în perioada ianuarie–noiembrie 2025, potrivit datelor publicate de Automobile Magazine și preluate de mai multe publicații de specialitate din domeniul auto. Modelul produs de marca românească a înregistrat aproximativ 226.000 de unități vândute, depășind competitori consacrați precum Renault Clio și [...] Articolul Automobilul românesc Dacia Sandero, liderul pieței auto europene în 2025 apare prima dată în NordNews.
14:40
Fotbalistul moldovean Sergiu Perciun continuă să atragă atenția în Italia. Mijlocașul ofensiv al naționalei Republicii Moldova și al clubului Torino a intrat în topul celor mai tineri debutanți ai anului 2025 din Serie A. Potrivit Sky Sport, Perciun ocupă locul 10 în acest clasament, debutând în prima ligă italiană la exact 19 ani. Primul loc [...] Articolul Moldoveanul Sergiu Perciun, printre cei mai tineri debutanți ai anului în Serie A apare prima dată în NordNews.
14:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis două avertizări meteorologice de tip Cod Galben, care vizează poleiul, ghețușul și ceața, valabile în următoarele zile pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Prima avertizare a fost emisă la data de 5 ianuarie 2026, ora 14:00, și este valabilă în intervalul 5 ianuarie, ora 14:00 – 6 ianuarie, ora 10:00. [...] Articolul Cod galben dublu în Republica Moldova: polei, ghețuș și ceață în următoarele zile apare prima dată în NordNews.
14:20
Rusia nu va participa la Jocurile Olimpice de iarnă din 2026, programate să se desfășoare la Milano–Cortina, în Italia, în perioada 6–22 februarie. Decizia este definitivă și nu va fi revizuită în nicio circumstanță, a declarat președinta Comitetului Internațional Olimpic (CIO), Kirsty Coventry. Potrivit acesteia, nici măcar un eventual acord de pace între Rusia și [...] Articolul Fără Rusia la Olimpiada de iarnă din 2026. Anunț oficial al CIO apare prima dată în NordNews.
12:50
Record de studenți în universitățile din Republica Moldova. Peste 23 de mii de tineri admiși în 2025 # NordNews
Universitățile din Republica Moldova au înregistrat în 2025 un număr record de studenți, peste 23 de mii de tineri alegând să-și continue studiile în instituțiile de învățământ superior din țară. Dintre aceștia, 1.113 sunt studenți internaționali. Datele arată o creștere semnificativă față de anul precedent: admiterea la programele de licență a crescut cu 11%, iar [...] Articolul Record de studenți în universitățile din Republica Moldova. Peste 23 de mii de tineri admiși în 2025 apare prima dată în NordNews.
12:30
Defrișare ilegală stopată la timp în pădurile din Nihoreni. Intervenție nocturnă a inspectorilor de mediu și poliției # NordNews
O acțiune comună a inspectorilor de mediu din Rîșcani și a Inspectoratului de Poliție Rîșcani a dus la stoparea promptă a unui caz de defrișare ilegală în pădurile din raion. Incidentul a fost depistat pe timp de noapte, într-un trup de pădure administrat de Ocolul Silvic Rîșcani, situat în extravilanul localității Nihoreni. Inspectorii au surprins [...] Articolul Defrișare ilegală stopată la timp în pădurile din Nihoreni. Intervenție nocturnă a inspectorilor de mediu și poliției apare prima dată în NordNews.
12:30
Experimentul Amorim s-a terminat. Manchester United a renunțat la antrenor înainte să învețe echipa să joace ce promisese # NordNews
Ruben Amorim a fost concediat de Manchester United, clubul anunțându-i în această dimineață despărțirea după o perioadă de 14 luni petrecute pe banca tehnică a echipei în calitate de head coach. Decizia a venit la scurt timp după un egal 1–1 în Premier League împotriva lui Leeds United, dar cauza imediată pare să fie tensiunile [...] Articolul Experimentul Amorim s-a terminat. Manchester United a renunțat la antrenor înainte să învețe echipa să joace ce promisese apare prima dată în NordNews.
11:00
MAEIE recomandă moldovenilor să evite călătoriile în Iran din cauza riscurilor de securitate # NordNews
Ambasada Republicii Moldova în Republica Islamică Iran, cu reședința la Baku, recomandă cetățenilor moldoveni să evite orice călătorie în Iran, în contextul intensificării tensiunilor interne și al menținerii riscurilor de securitate din regiune. Potrivit misiunii diplomatice, cetățenii Republicii Moldova care se află deja pe teritoriul Iranului sunt îndemnați să contacteze de urgență Ambasada, telefonic sau [...] Articolul MAEIE recomandă moldovenilor să evite călătoriile în Iran din cauza riscurilor de securitate apare prima dată în NordNews.
09:30
Cotațiile aurului și argintului au înregistrat creșteri semnificative luni, pe fondul accentuării riscurilor geopolitice generate de evenimentele din Venezuela, după capturarea liderului venezuelean Nicolás Maduro de către Statele Unite. Investitorii s-au orientat spre active considerate sigure, în contextul incertitudinilor politice și economice, transmite Bloomberg, citată de agerpres.ro. Pe piața spot, prețul aurului a crescut cu [...] Articolul Aurul și argintul se scumpesc pe fondul tensiunilor geopolitice din Venezuela apare prima dată în NordNews.
09:10
FOTO Incendiu într-o anexă a unei biserici din Drochia. Lăcașul a fost salvat de pompieri # NordNews
Un incident grav s-a produs în cursul nopții la biserica „Sfânta Treime” din localitatea Sofia, raionul Drochia. Un focar de incendiu a apărut într-un spațiu tehnic al lăcașului de cult, acolo unde se afla cazanul folosit pentru încălzire. Reprezentanții bisericii au relatat pe rețelele de socializare că flăcările au cuprins încăperea respectivă în toiul nopții, [...] Articolul FOTO Incendiu într-o anexă a unei biserici din Drochia. Lăcașul a fost salvat de pompieri apare prima dată în NordNews.
4 ianuarie 2026
19:40
Leul moldovenesc se depreciază în raport cu valutele internaționale, potrivit cotațiilor oferite de Banca Națională a Moldovei. Pentru data de 5 ianuarie, valutele internaționale vor avea următoarele cotații: Euro: 19.7672 lei, mai scump cu 0,01 lei; Dolarul american: 16.8655 lei, mai scump cu 0,04 lei; Leul românesc: 3.8837 lei, mai scump cu 0,01 lei; Hrivna ucraineană: [...] Articolul Euro și Dolarul se scumpesc. Curs valutar oficial, 5 ianuarie apare prima dată în NordNews.
12:40
Deconectări programate ale energiei electrice: Verificați, dacă sunteți vizați în perioada 5 – 11 ianuarie # NordNews
Energia electrică va fi deconectată la Bălți și în suburbia municipiului în perioada 5 – 11 ianuarie. Întreruperile de curent sunt necesare pentru efectuarea lucrărilor de reparație și curățire a rețelelor electrice, potrivit SA „RED-Nord”. Deconectările sunt programate pentru următoarele adrese și localități: 5 ianuarie Ora 08:00 – 17:00 Strada Ștefan cel Mare: 3A; Strada Ghioceilor: 1, [...] Articolul Deconectări programate ale energiei electrice: Verificați, dacă sunteți vizați în perioada 5 – 11 ianuarie apare prima dată în NordNews.
12:00
Meteorologii anunță revenirea vremii de iarnă în următoarele zile, cu șanse crescute de ninsoare în mai multe regiuni. Potrivit prognozelor meteo consultate, un front de aer mai rece va traversa zona în perioada imediat următoare, favorizând apariția ninsorilor slabe și moderate, mai ales în a doua parte a zilei și pe timpul nopții. În zilele [...] Articolul Meteorologii anunță posibile ninsori de Crăciun apare prima dată în NordNews.
11:50
Municipiul Bălți se confruntă din nou cu probleme serioase în alimentarea cu apă, după o avarie produsă pe apeductul Soroca–Bălți. În acest context, primarul orașului, Alexandr Petkov, a anunțat că a fost instituit un regim de situație excepțională, precizând că serviciile responsabile intervin în prezent în regim sporit. Edilul susține că, deși situația este gestionată, [...] Articolul Bălțenii, fără apă de aproape două zile. Care este motivul apare prima dată în NordNews.
3 ianuarie 2026
17:40
Donald Trump, detalii despre capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro: „A fost o operațiune strălucită” # NordNews
„Președintele Trump părea obosit”, remarcă jurnaliștii de la ziarul de referință al Statelor Unite, The New York Times, care l-au sunat pe liderul de la Casa Albă la scurt timp după ce acesta a anunțat capturarea președintelui Nicolas Maduro, scrie HotNews. „Statele Unite ale Americii au efectuat cu succes un atac la scară largă împotriva [...] Articolul Donald Trump, detalii despre capturarea președintelui venezuelean Nicolas Maduro: „A fost o operațiune strălucită” apare prima dată în NordNews.
17:30
Șoferii sunt îndemnați să circule cu maximă atenție, după ce Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod galben de polei, lapoviță și formarea ghețușului pe carosabil. În acest context, Poliția Națională avertizează că riscul de accidente rutiere crește semnificativ și face apel la responsabilitate în trafic. Oamenii legii recomandă conducătorilor auto să adapteze viteza la [...] Articolul Cod galben de ghețuș. Avertisment pentru șoferi apare prima dată în NordNews.
17:20
Activitatea Ambasadei Republicii Moldova din Statele Unite ale Americii va fi desfășurată temporar într-un alt sediu, începând cu 5 ianuarie, din cauza lucrărilor de reparație necesare după incendiul produs la mijlocul lunii decembrie. Potrivit misiunii diplomatice, relocarea este estimată pentru o perioadă de 3 până la 5 luni, timp în care serviciile ambasadei vor funcționa [...] Articolul Ambasada Moldovei din SUA, mutată temporar apare prima dată în NordNews.
07:10
Prețul Benzinei 95 se majorează cu 0,18 lei. Carburantul costă 21,92 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,14 lei până la costul de 18,70 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Noi majorări la pompă. Tarifele pentru 3 – 5 ianuarie apare prima dată în NordNews.
2 ianuarie 2026
17:50
Ouă de găină, comercializate în Republica Moldova, sunt retrase de urgență de la consumatori, după ce analizele de laborator au confirmat prezența unei substanțe farmacologice interzise. Potrivit ANSA, este vorba despre ouă pentru consum uman produse de compania SRL Raiplai-Avicola, marcate cu codul 3 MD BR 004, cu data durabilității minimale cuprinsă între 10 și [...] Articolul Ouă cu substanță interzisă, retrase de pe piață apare prima dată în NordNews.
17:30
Prețurile la carburanți în 2026 vor fi influențate de taxe, contribuții și evoluțiile externe. În primele două săptămâni ale anului, prețurile zilnice la carburanți includ impactul noilor accize, al majorării contribuției pentru eficiență energetică și al ajustării marjei comerciale, anunță ANRE. Acciza la benzină a crescut cu 56 de bani per litru, inclusiv TVA, iar [...] Articolul Carburanții în 2026: ce influențează prețurile apare prima dată în NordNews.
16:50
Înscrierea copiilor la grădiniță ar putea fi făcută online, la nivel național. Ministerul Educației și Cercetării a elaborat un proiect de hotărâre care prevede implementarea sistemului informațional „e-Admitere” pentru educația timpurie, similar celui aplicat în prezent în municipiul Chișinău. Potrivit proiectului, în prezent procesul de admitere în grădinițe diferă de la o localitate la alta [...] Articolul Admiterea la grădinițe ar putea trece online apare prima dată în NordNews.
16:20
Conducerea administrației prezidențiale din Ucraina, preluată de șeful Agenției de Informații # NordNews
Șeful Agenției de Informații din cadrul Ministerului Apărării al Ucrainei, Kirill Budanov, a fost numit șef al administrației prezidențiale. Anunțul a fost făcut vineri, 2 ianurie, de președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. Într-un mesaj public, Zelenski a explicat că, în actualul context, Kievul trebuie să acorde prioritate securității naționale, consolidării forțelor de apărare și dimensiunii diplomatice [...] Articolul Conducerea administrației prezidențiale din Ucraina, preluată de șeful Agenției de Informații apare prima dată în NordNews.
16:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj de condoleanțe familiilor victimelor incendiului tragic produs la stațiunea Crans-Montana, în Elveția, soldat cu moartea a 40 de persoane. „Gândurile mele sunt alături de toți cei afectați de incendiul tragic din Crans-Montana. Sincere condoleanțe familiilor victimelor. Moldova este solidară cu Elveția”, a afirmat Maia Sandu. În [...] Articolul Maia Sandu, mesaj de solidaritate după incendiul din Elveția apare prima dată în NordNews.
15:50
EDITORIAL Vitalie Cazacu | Tichetele de vacanță – noua paradigmă a turismului rural în Republica Moldova # NordNews
Începând cu 1 ianuarie 2026, peisajul socio-economic al Republicii Moldova este marcat de o schimbare structurală cu beneficii multiple, odată cu implementarea sistemului de tichete de vacanță destinate turismului rural. Nu este vorba doar de o simplă facilitate contabilă, ci și de o strategie coerentă de stimulare a consumului intern și de sprijinire a zonelor [...] Articolul EDITORIAL Vitalie Cazacu | Tichetele de vacanță – noua paradigmă a turismului rural în Republica Moldova apare prima dată în NordNews.
13:40
Cadavrul unui tânăr în vârstă de 25 de ani, originar din Republica Moldova, a fost găsit într-un câmp din apropierea localității Malcontenta di Mira, din regiunea Veneția, Italia. Potrivit presei italiene, acesta lucra ca chelner într-un local din zonă, scrie Deschide.md. Cotidianul Corriere della Sera scrie că descoperirea a fost făcută pe 31 decembrie de [...] Articolul Moldovean împușcat în cap, descoperit într-un câmp din apropierea Veneției apare prima dată în NordNews.
11:50
Masa de sărbătoare începe cu lista de bucate și selectarea atentă a ingredientelor. Pentru a ne asigura că tot ce se regăsește în meniul de sărbătoare este delicios, dar și sănătos, e important să știm cum alegem corect cele mai proaspete și calitative produse. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) recomandă să fim atenți la [...] Articolul Cum alegem cele mai sănătoase produse pentru masa de sărbătoare? Vezi recomandările ANSA apare prima dată în NordNews.
10:40
Elveția a decretat cinci zile de doliu național în urma incendiului devastator de la stațiunea Crans-Montana, soldat cu moartea a 40 de persoane. Președintele elvețian Guy Parmelin a anunțat că steagurile naționale vor fi coborâte în bernă pe durata perioadei de doliu. Incidentul s-a produs în noaptea de 1 ianuarie, în timpul unei petreceri de [...] Articolul Elveția declară cinci zile de doliu național după incendiul de la Crans-Montana apare prima dată în NordNews.
10:20
Roaming gratuit în UE pentru moldoveni, din 1 ianuarie 2026: Moldova intră oficial în „Roam Like at Home” # NordNews
Începând cu 1 ianuarie 2026, cetățenii Republicii Moldova pot utiliza telefonul mobil în Uniunea Europeană la aceleași tarife ca acasă. Țara noastră a intrat oficial în spațiul european al serviciilor de roaming reglementat „Roam Like at Home”, un pas concret care exclude complet suprataxele pentru apeluri, mesaje și date mobile în statele UE. Decizia Comisiei Europene [...] Articolul Roaming gratuit în UE pentru moldoveni, din 1 ianuarie 2026: Moldova intră oficial în „Roam Like at Home” apare prima dată în NordNews.
10:00
Începând cu anul 2026, pacienții din Republica Moldova care suferă de boli cronice vor avea acces la medicamente compensate noi, prin Fondul de Asigurări Obligatorii de Asistență Medicală (CNAM). Extinderea listei vizează în special persoanele cu diabet zaharat, hipertensiune arterială și afecțiuni care necesită tratament anticoagulant. Pentru diabetul zaharat de tip 2, lista a fost [...] Articolul Noi medicamente compensate pentru pacienții cu boli cronice începând cu 2026 apare prima dată în NordNews.
09:50
Pe 2 ianuarie, circulația pe drumurile publice naționale se desfășoară în condiții specifice sezonului rece, informează Administrația Națională a Drumurilor (AND). Potrivit situației operative de la ora 09:00, nu sunt înregistrate blocaje pe traseele naționale, însă carosabilul rămâne influențat de condițiile meteo. Pe parcursul nopții și în primele ore ale dimineții, echipele de întreținere au [...] Articolul Șoferii, îndemnați la prudență: condiții de iarnă pe drumurile naționale apare prima dată în NordNews.
31 decembrie 2025
16:20
VIDEO Urătura ca pe vremuri. Tinerii din Călinești readuc la viață una dintre cele mai vechi tradiții de Anul Nou # NordNews
În ziua de Ajun, ulițele satului Călinești din raionul Fălești au răsunat de urături ca pe vremuri. O ceată de tineri a pornit prin sat cu calul, medicul și vânătorul în frunte, pentru a le ura gospodarilor sănătate și belșug în noul an. Fiecare gest și fiecare strigăt are rostul său într-un obicei străvechi păstrat [...] Articolul VIDEO Urătura ca pe vremuri. Tinerii din Călinești readuc la viață una dintre cele mai vechi tradiții de Anul Nou apare prima dată în NordNews.
16:00
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a fost desemnată „Liderul mondial al anului” de revista britanică The Telegraph, care o descrie drept „liderul pe care Vladimir Putin nu a reușit să-l învingă”, după ce a sfidat Kremlinul și a plasat Moldova în prima linie a apărării democrației europene. Potrivit The Telegraph, pentru Maia Sandu integrarea europeană [...] Articolul Maia Sandu, desemnată „Liderul mondial al anului” de revista britanică The Telegraph apare prima dată în NordNews.
11:10
Deschiderea oficială a camerei „SKATE” la Instituția Publică Gimnaziul „Grigore Vieru” din municipiul Edineț # NordNews
Edineț, 23 decembrie 2025 –Instituția Publică Gimnaziul „Grigore Vieru” din municipiul Edineț a găzduit un eveniment semnificativ, care marchează un pas important în dezvoltarea educației moderne din regiunea Edinețului. Deschiderea oficială a camerei „SKATE” face parte din proiectul internațional SKATE – Skills, Knowledge, Attitude, Training, Experience on cross Border Level, implementat în cadrul Programului Interreg [...] Articolul Deschiderea oficială a camerei „SKATE” la Instituția Publică Gimnaziul „Grigore Vieru” din municipiul Edineț apare prima dată în NordNews.
11:10
Finalizarea cursurilor EDUKEY la Edineț – un pas important pentru educația competențelor- cheie în spațiul transfrontalier # NordNews
Edineţ, 30.12.2025- Instituția Publică Gimnaziul „Grigore Vieru” din municipiul Edineț anunță finalizarea cu succes a cursurilor de formare EDUKEY, dedicate cadrelor didactice, organizate în cadrul proiectului transfrontalier SKATE – Skills, Knowledge, Attitude, Training, Experience on Cross-Border Level. Programul de formare a reunit profesori din Edineț într-un parcurs educațional complex, axat pe dezvoltarea competențelor-cheie necesare unei [...] Articolul Finalizarea cursurilor EDUKEY la Edineț – un pas important pentru educația competențelor- cheie în spațiul transfrontalier apare prima dată în NordNews.
11:10
Portugalia suspendă sistemul EES pe aeroportul din Lisabona, după cozi de până la șase ore # NordNews
Autoritățile portugheze au decis suspendarea temporară a Sistemului European de Intrare-Ieșire (EES) pe aeroportul din Lisabona, pe o perioadă de trei luni, din cauza cozilor lungi și a timpilor mari de așteptare generați de implementarea acestuia, informează agenția EFE. Decizia a fost anunțată marți de Ministerul Administrației Interne de la Lisabona, care a precizat că [...] Articolul Portugalia suspendă sistemul EES pe aeroportul din Lisabona, după cozi de până la șase ore apare prima dată în NordNews.
11:00
Numărul cetățenilor europeni care utilizează moneda euro va depăși 350 de milioane, odată cu aderarea Bulgariei la zona euro. Țara va deveni, în noaptea de miercuri spre joi, al 21-lea stat membru care adoptă moneda unică europeană, informează AFP. La miezul nopții, statul balcanic cu aproximativ 6,4 milioane de locuitori va renunța oficial la leva, [...] Articolul Peste 350 de milioane de europeni vor folosi euro după aderarea Bulgariei apare prima dată în NordNews.
10:40
Agenția Servicii Publice anunță modificări în programul de lucru al subdiviziunilor sale în perioada sărbătorilor de iarnă. Astfel, pe 31 decembrie și 6 ianuarie, oficiile ASP vor activa cu program redus, fiind deschise până la ora 16:00, iar audiența cetățenilor se va încheia la 15:30. Totodată, instituția precizează că pe 1, 7 și 8 ianuarie [...] Articolul ASP anunță program redus pe 31 decembrie și 6 ianuarie apare prima dată în NordNews.
09:50
Ultima zi a anului, cu condiții de iarnă pe drumurile naționale. Intervenții în nord și centru # NordNews
Traficul pe drumurile naționale în ziua de 31 decembrie, are loc în regim de iarnă, conform datelor comunicate de Administrația Națională a Drumurilor (AND) în această dimineață, la ora 09:00. Pe timpul nopții și în primele ore ale zilei, echipele de întreținere au acționat preponderent în regiunile de nord și centru, unde au fost realizate [...] Articolul Ultima zi a anului, cu condiții de iarnă pe drumurile naționale. Intervenții în nord și centru apare prima dată în NordNews.
08:30
Beneficiarii de pensii și alocații sociale își vor primi banii începând cu 5 ianuarie, după ce Casa Națională de Asigurări Sociale a executat prima tranșă de finanțare pentru luna ianuarie, în valoare de 73 de milioane de lei. Potrivit CNAS, pensiile și alocațiile sociale, achitate prin intermediul băncilor, vor fi transferate pe 5 ianuarie. Ajutorul [...] Articolul Când intră pensiile și indemnizațiile în ianuarie apare prima dată în NordNews.
07:40
Prețul Benzinei 95 se reduce cu 0,02 lei. Carburantul costă 21,72 de lei per litru. Motorina se ieftinește cu 0,01 lei până la costul de 18,53 lei per litru, potrivit ANRE. Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard se stabilesc de Agenția Naționala pentru Reglementare în Energetică în baza Metodologiei de [...] Articolul Carburanții „slăbesc” de Anul Nou. Tarifele pentru 31 decembrie apare prima dată în NordNews.
©2004—2026 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.